من خلال دمج شارة على موقع الويب الخاص بك، يمكنك السماح للعملاء معرفة شخصية هوميفاي الخاصة بك. بنقرة واحدة فقط، يمكن للعملاء تصفح المشاريع الخاصة بك،استعراض وقراءة المقالات التي اظهرت عملك. مع علامة هوميفاي ، يمكنك بسرعة وسهولة بناء الثقة مع العملاء المحتملين. لمعرفة كيفية دمج شارة، انقر فوق. هنا.

شارات (90 × 32)

شارات (130 × 28)