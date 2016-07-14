تحولات جذرية بأقل ميزانية

تجديد الشقق أمر مرهق ذهنيًا وماليًا، فكيف مع مساحة ضيقة تحوي ثلاث غرف، وبميزانية صغيرة تتراوح بين 500 إلى 1500 يورو!

لم يكن هذا الأمر بالمستحيل بالنسبة لشركة BETTER HOME، التي تقدم الأمل لعملائها بمجرد اسمها منزل أفضل، والتي استطاعت تجديد شقة تبلغ مساحتها 52 مترًا مربعًا، لتحولها إلى نموذج يحتذى به، ودليلًا مليئًا بالأفكار لتصميم الغرف الصغيرة، حيث غرفة النوم بمساحة 12 مترًا مربعًا، وغرفة المعيشة بمساحة 18 مترًا مربعًا، والمطبخ بمساحة 8 أمتار مربعة.

لنكتشف كيف كانت وكيف أصبحت..