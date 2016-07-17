منزل سالازار.. الجمع بين العمارة والطبيعة

نأخذكم اليوم في جولة داخل منزل سالازار Salazar، الذي قام بتصميمه مهندسو شركة CAMILO PULIDO المعمارية، على مساحة 240 مترًا مربعًا، ليجمع بين العمارة والطبيعة في مشروع واحد من طابقين، يضم غرفة رئيسية، و5 غرف نوم لكل منها حمام خاص، إلى جانب غرفة الطعام والمطبخ وغرفة المحرك، وأيضًا حمام السباحة. لنبدأ جولتنا..
تتمتع واجهة المنزل بتصميم هندسي أنيق، حيث الكتل البيضاء المختلفة الأحجام، مع بروز بني يحددالنافذة الزجاجية التي يمكننا من خلالها إلقاء نظرة على السلم الذي يربط بين الطابقين.
صُمم المنزل بغرض الجمع بين الهندسة المعمارية والطبيعة، وهو ما تحقق في الواجهة، حيث التصميم المميز بدرجات السلم السوداء الأنيقة، والمزروعات التي تزينه بلونها الأخضر النابض بالحياة، مع نوافذ زجاجية متعددة تسمح بنفاذ أكبر قدر من الضوء إلى داخله.
بالدخول من الباب الزجاجي، نجد أنفسنا داخل مساحة لامعة مضيئة، مع تأثيرات متناقضة للونين الأبيض والأسود، الأمر الذي يخلق أجواء جمالية تميز هذا المنزل، بأرضيته البراقة، وما تعكسه من أضواء قد تم توزيعها بدقة في السقف، كما تعطي الأعمدة الاسطوانية السوداء، مظهرًا مهيبًا فاخرًا.
يبدو جليا أن تصميم المنزل يتمتع بخطوط حادة وأنيقة، فكل شيء يتخذ شكلًا هندسيًا منتظمًا، بدءًا من الأعمدة، والأرفف المصممة داخل الحائط، والدرجة التي تسبق السلم، بتصميمها الهندسي ذو المربعات السوداء، ومن ثم السلم الأسود الأنيق، تحيط به الجدران البيضاء في تناقض خلاب، يقودنا إلى الطابق الثاني مع درابزين معدني، تفصله عن الحائط مساحة مخصصة للون الأخضر واللمسة الحية، التي تجسد دمج العمارة والطبيعة داخل المنزل.
من داخل المطبخ، وخلف البار الرخامي اللامع، يمكننا إلقاء نظرة خاطفة على غرفة المعيشة، وطاولة الطعام، حيث اللون البني الداكن القريب إلى الأسود، قد سيطر على كراسي طاولة الطعام، وانتقل بسيطرته إلى أثاث غرفة المعيشة، الذي استخدم فيه المصممون المفروشات البيضاء مع الوسائد المونة بدرجة بين الأصفر والأخضر، لكسر الرتابة الناتجة عن انتشار الألوان المحايدة، كما يمكننا رؤية اللمسة الكلاسكية في السقف، والمتجسدة في المروحة التقليدية الطراز، وبوجه عام، يمكننا القول بأن تلك المساحة تتمتع بأجواء هادئة أنيقة.
إضافة إلى النواقذ الزجاجية المتعددة في الواجهة، يتمتع المنزل من الداخل بجدران زجاجية، تطل على الشرفة الرائعة في الفناء الخلفي، مع أرضية من السيراميك بلون الخشب، وأثاث بني من الخوص يتخذ شكل بيضاوي، مع وسائد صفراء مُشرقة، للتمتع بأمسية مبهجة في تلك الشرفة المميزة.
إضافة إلى الشرفة الرائعة، يتمتع الفناء الخلفي للمنزل بحمام سباحة كبير، تختلف ألوانه باختلاف البلاطات الصغيرة المزينة لقاعه، فيبدوا وكأنهما حمامين في حمام واحد، وقد أحاطت بهما حديقة خضراء من الأشجاء الكثيفة، التي توفر الخصوصية التامة، إلى جانب المظهر الجمالي الطبيعي.
يمكننا أيضًا ملاحظة أن حمام السباحة يضم في جانبه الأيمن، جاكوزي صغيرـ بتصميم مستدير، يُضفي على هذا الفناء المزيد من الرفاهية، ويوفر لأصحابه المزيد من الاسترخاء وفرص الاستمتاع بالعطلات الأسبوعية مع الأصدقاء والأقارب.
وإذا ما ارتفعنا بأنظارنا إلى الأعلى قليلًا، نرى أن المنزل يتمتع بشرفتين علويتين، تسمحا برؤية هذا المشهد الرائع لحمام السباحة والحديقة المحيطة به.
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