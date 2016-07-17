منزل سالازار.. الجمع بين العمارة والطبيعة

تتمتع واجهة المنزل بتصميم هندسي أنيق، حيث الكتل البيضاء المختلفة الأحجام، مع بروز بني يحددالنافذة الزجاجية التي يمكننا من خلالها إلقاء نظرة على السلم الذي يربط بين الطابقين.

صُمم المنزل بغرض الجمع بين الهندسة المعمارية والطبيعة، وهو ما تحقق في الواجهة، حيث التصميم المميز بدرجات السلم السوداء الأنيقة، والمزروعات التي تزينه بلونها الأخضر النابض بالحياة، مع نوافذ زجاجية متعددة تسمح بنفاذ أكبر قدر من الضوء إلى داخله.