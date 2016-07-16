كيفية استخدام المساحات وتحويلها لحديقة صغيرة

النباتات والأزهار في المنزل شيء مهم في المنزل، تجعلك تشعرك بالراحة وتخلق حياة وجمال للمنزل. ومهما كانت المساحة المتوفرة في المنزل تستطيع الاستفادة منها واستخدمها كحديقة لنباتاتك المفضلة ، لذلك في هذا المقال اريد ان اقدم لكم بعض النصائح والارشادات التي من خلالها يمكنكم الحصول على حديقة حتى ولو كانت صغيرة والتمتع باللون الأخضر الطبيعي.