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كيفية استخدام المساحات وتحويلها لحديقة صغيرة

Heba khlili Heba khlili
Jardines con maceteros y más..., EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano حديقة
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النباتات والأزهار في المنزل شيء مهم في المنزل، تجعلك تشعرك بالراحة وتخلق حياة وجمال للمنزل. ومهما كانت المساحة المتوفرة في المنزل تستطيع الاستفادة منها واستخدمها كحديقة لنباتاتك المفضلة ، لذلك في هذا المقال اريد ان اقدم لكم بعض النصائح والارشادات التي من خلالها يمكنكم الحصول على حديقة حتى ولو كانت صغيرة والتمتع باللون الأخضر الطبيعي.

الشجرة السعيدة

HOATZÍN, Simbiosi Estudi Simbiosi Estudi حديقة
Simbiosi Estudi

Simbiosi Estudi
Simbiosi Estudi
Simbiosi Estudi

شجرة حزينة ووحيد في حديقة صغيرة… النتيجة ذبلان وجفاف… . لكن ليس بوجود أشخاص تحب الحياة وتحب النباتات والأشجار، لذلك قرر مهندس المساحات الخضراء أن يُحي تلك الشجرة ويجعل لها بيئة مناسبة، قام أولاً بفرش أرضية الحديقة بحصى بلون رمادي غامق، وبوضع بعض الأحجار المستوية كممر، وقام بزراعة بعض النباتات المحيطة بالشجرة… لن تكون وحيدة بعد اليوم. لوحة جدارية عبارة عن حديقة جدارية مصغرة لزيادة الاستمتع بالخضرة .

ارجوحتي فوق حديقتي!!!

Jardim para lazer, Ésse Arquitetura e Interiores Ésse Arquitetura e Interiores حديقة
Ésse Arquitetura e Interiores

Ésse Arquitetura e Interiores
Ésse Arquitetura e Interiores
Ésse Arquitetura e Interiores

لمساحة صغيرة جدا كيف يمكنك بكل أناقة وبساطة أن تبني حديقتك؟ التخطيط في تقسيم المساحة ضروري لتعرف أين ستفرش الحصى الأبيض اللون، وأين ستضع طاولتك الصغيرة والكراسي… لن نستخدم الكراسي!!! الكراسي ستأخذ من المساحة لذلك سنستخدم أرجوحتين بدل الكرسي ونستفيد من الأرض أسفلها لزراعة بعض النباتات المفضلة، وباستخدام الاحواض المتراكبة فوق بعضها التي لن تأخذ مساحة أكون قد حصلت على ارجوحة وحديقة صغيرة في آن واحد.

تراس باللون الاخضر والبنفسجي

Rear Garden homify بلكونة أو شرفة
homify

Rear Garden

homify
homify
homify

خصص مهندس المساحات الخارجية جزء عشبي صغير من التراس لتحويلة إلى حديقة صغيرة وأنشئ فيه حوض زراعي بشكل زاوية، وتم زراعته بشجيرات ونبات اللافندر الجذاب اللون ليعطي تناسق اللون البنفسجي واللون الأخضر جمال وراحة للنفس.

حوض زراعي خشبي

Bambootec , Bambootec Bambootec حديقة
Bambootec

Bambootec
Bambootec
Bambootec

لا يأس مع الحياة مقولة تنطبق عندما تفعل المستحيل لتحقيق ما تريد، وهنا استطاع الفني الزراعي تحويل جزء صغير من الأرض إلى حوض زراعي باستخدام أعمدة القصب المتينة لبناء الحوض، وثم بنى حوض أخر علوي وأخر فوقه لتشكل درج مكون من أعمدة القصب، وتم زراعتها بنباتات بلون احمر واخضر لتعطي جمالية منفردة.

احواض الزرع المعلقة

Mostra de Ambientes de Sete Lagoas - Cozinha Gourmet e Área Livre de Lazer, Lider Interiores Lider Interiores حديقة
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

المساحة الصغيرة لا مشكلة بعد اليوم… . استخدم الأحواض الزراعية المعلقة، استخدام طاولة من الخيزران المقوى لتضع عليها أحواض الزرع وتحتها أحواض زرع أخرى سيكون المجموع تسع إلى عشر أحواض فقط في مكان واحد، كرسي استرخاء في المنتصف ويحيطه نباتات من الأعلى والأسفل والجوانب، حديقة ولا أروع.

الارض الصخرية

un jardin oriental, BAIRES GREEN MUEBLES BAIRES GREEN MUEBLES حديقة
BAIRES GREEN MUEBLES

BAIRES GREEN MUEBLES
BAIRES GREEN MUEBLES
BAIRES GREEN MUEBLES

لا تحزن اذا كانت المساحة المتوفرة لديك عبارة عن صخور، بل بالعكس استخدمها كأرضية لتضع عليها أحواض خشبية مضاعفة، أي حوض كبير فيه نباتات عشبية قصيرة وبداخلة حوض اصغر لنباتات طويلة، النتيجة جبل من النباتات الخضراء متوضعه على صخور بيضاء.

الاحواض الجدارية

Jardines con maceteros y más..., EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano حديقة
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

هل لديك مشكلة في حديقة جدارية؟ بالطبع لن يكون لديك مشكلة في إنشاء حديقة على الجدار، من خلال بناء أحواض من الحجر الأبيض بشكل متدرج على الجدار، ستوفر لك المساحة وستحظى بحديقة في المنزل.

ننصحكم بقراءة المقال التالي اختر المظلة المناسبة لحديقتك

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