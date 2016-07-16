كيفية استخدام المساحات وتحويلها لحديقة صغيرة

النباتات والأزهار في المنزل شيء مهم في المنزل، تجعلك تشعرك بالراحة وتخلق حياة وجمال للمنزل. ومهما كانت المساحة المتوفرة في المنزل تستطيع الاستفادة منها واستخدمها كحديقة لنباتاتك المفضلة ، لذلك في هذا المقال اريد ان اقدم لكم بعض النصائح والارشادات التي من خلالها يمكنكم الحصول على حديقة حتى ولو كانت صغيرة والتمتع باللون الأخضر الطبيعي.
شجرة حزينة ووحيد في حديقة صغيرة… النتيجة ذبلان وجفاف… . لكن ليس بوجود أشخاص تحب الحياة وتحب النباتات والأشجار، لذلك قرر مهندس المساحات الخضراء أن يُحي تلك الشجرة ويجعل لها بيئة مناسبة، قام أولاً بفرش أرضية الحديقة بحصى بلون رمادي غامق، وبوضع بعض الأحجار المستوية كممر، وقام بزراعة بعض النباتات المحيطة بالشجرة… لن تكون وحيدة بعد اليوم. لوحة جدارية عبارة عن حديقة جدارية مصغرة لزيادة الاستمتع بالخضرة .
لمساحة صغيرة جدا كيف يمكنك بكل أناقة وبساطة أن تبني حديقتك؟ التخطيط في تقسيم المساحة ضروري لتعرف أين ستفرش الحصى الأبيض اللون، وأين ستضع طاولتك الصغيرة والكراسي… لن نستخدم الكراسي!!! الكراسي ستأخذ من المساحة لذلك سنستخدم أرجوحتين بدل الكرسي ونستفيد من الأرض أسفلها لزراعة بعض النباتات المفضلة، وباستخدام الاحواض المتراكبة فوق بعضها التي لن تأخذ مساحة أكون قد حصلت على ارجوحة وحديقة صغيرة في آن واحد.
خصص مهندس المساحات الخارجية جزء عشبي صغير من التراس لتحويلة إلى حديقة صغيرة وأنشئ فيه حوض زراعي بشكل زاوية، وتم زراعته بشجيرات ونبات اللافندر الجذاب اللون ليعطي تناسق اللون البنفسجي واللون الأخضر جمال وراحة للنفس.
لا يأس مع الحياة مقولة تنطبق عندما تفعل المستحيل لتحقيق ما تريد، وهنا استطاع الفني الزراعي تحويل جزء صغير من الأرض إلى حوض زراعي باستخدام أعمدة القصب المتينة لبناء الحوض، وثم بنى حوض أخر علوي وأخر فوقه لتشكل درج مكون من أعمدة القصب، وتم زراعتها بنباتات بلون احمر واخضر لتعطي جمالية منفردة.
المساحة الصغيرة لا مشكلة بعد اليوم… . استخدم الأحواض الزراعية المعلقة، استخدام طاولة من الخيزران المقوى لتضع عليها أحواض الزرع وتحتها أحواض زرع أخرى سيكون المجموع تسع إلى عشر أحواض فقط في مكان واحد، كرسي استرخاء في المنتصف ويحيطه نباتات من الأعلى والأسفل والجوانب، حديقة ولا أروع.
لا تحزن اذا كانت المساحة المتوفرة لديك عبارة عن صخور، بل بالعكس استخدمها كأرضية لتضع عليها أحواض خشبية مضاعفة، أي حوض كبير فيه نباتات عشبية قصيرة وبداخلة حوض اصغر لنباتات طويلة، النتيجة جبل من النباتات الخضراء متوضعه على صخور بيضاء.
هل لديك مشكلة في حديقة جدارية؟ بالطبع لن يكون لديك مشكلة في إنشاء حديقة على الجدار، من خلال بناء أحواض من الحجر الأبيض بشكل متدرج على الجدار، ستوفر لك المساحة وستحظى بحديقة في المنزل.
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