المنزل العائلي الحلم!!

تنجذب عيوننا نحو الشيء الثمين تلقائياً بدون تجهيزات أو تحضيرات، فقط مجرد شعور داخلي يجعل الشيء الزين يفرض ذاته كما يقولون في تراثنا العربي الأصيل، فمن بين العديد من التصميمات الفاخرة لبيوت فائقة الجمال للمعيشة اخترنا لكم هذا البيت الفخم في بنيانه و الثري في لمساته الفنية و المكتنز بالتكنيكات الديكورية ، ففي كل غرفة تقريباً تجذبك أفكاراً تصميمية سواء كانت معتادة أو مبتكرة ، فهي صممت بالشكل السليم وفقاً للقواعد المتعارف عليها و لا يمكن الخروج عنها و في الوقت ذاته يوجد لمسات غير اعتيادية نحاول أن نسلط الضوء عليها جميعاً في كلماتنا المقبلة ..
البيت من الخارج يبعث على التأمل في الجوانب الفنية التي تركها المصمم لعيوننا لنراها جلية في هيئة إبداعات تلذ بها الأعين، الحديقة التي تحيط بالمنزل بسيطة و هذا سر جمالها ، اللون الأخضر أفضى إلى حرية الحركة و عدم تقيدها في ممر معين للدخول للمنزل، و بالتالي أصبحت المنافذ متاحة تماماً في أي اتجاه للدخول، و النقطة الثانية البارز تماماً في الواجهة الامامية للمنزل هو النوافذ الكبيرة الحجم في الأركان اليمنى من المنزل بالنسبة للطابق العلوي و الألوان الداكنة للابواب الزجاجية الوسطى بالنسبة للدور السفلي، كل هذا صنع موسيقى من نوع خاص تشعر بها نفوسنا
من الجانب الخلفي لهذا البيت الأبيض إن صح التعبير يتضح لجوء المصمم لبعض الخصوصية في عدم وجود نوافذ تقريباً في مساحة كبيرة بعد التعامد في الجانب و حتى نهايته و يبدأ بعدها بالنوافذ الكبيرة مرة أخرى أما في الارضيات فاستمرت الارضيات النباتية العشبية التي تؤكد على الانطلاق و الحيوية و اعطت الباحة الامامية و الخلفية للمنزل مساحة كبيرة يمكن استغلالها في أي أنشطة
المنزل حيوي للغاية و باعث على النشاط ، التراس العلوي الخاص به يؤكد ذلك، الزهور و الاشجار مادامت تحيط الصورة الكاملة المتداخلة مع اللون الأبيض المنتشر في سائر جدران المنزل بلا استثناء ، و هو عنوان الفخامة في التصميمات الحداثية بشكل واضح، و هو ما يظهر أيضاً في الشرفة سواء في جدرانها أو في سورها
الفاصل بين الداخل و الخارج يكاد لا يرى، و هي نقطة أخرى تؤكد ذهاب المصمم لمزيج المنظر الطبيعي و التصميم الفريد الذي صنعته يد الإنسان في هذا البيت، يرجى تأمل المنضدة الصغيرة في مواجهة الشمس و المنضدة المتدرجة كما الموج في مقابل السحاب ، أما موقع الأريكة فهو قصة أخرى تحتاج لتجريبها و ليس الحديث عنها ..
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في كافة أرجاء المنزل ، تكون النوافذ الكبيرة حاضرة حتى الآن، و هي أداة جيدة للغاية في يد المصمم لكي يجعلها بطلة المشهد في الغرف التي مررنا بها حتى الآن، المائدة الرئيسية للطعام في قلب المسطح السفلي للبيت، هي تدليل على توفر مساحة كبيرة يقسمها المصمم بكل اريحية و لم يواجه فيها مشكلة تذكر ، كما أن استخدام لون النجفة في الوسط مع لون الارضيات و الخشب في المائدة تكامل مطلوب و لابد منه
المطبخ أيضاً به النوافذ الكبرى المطلة على أجمل الاطلالات التي تسمح أثناء تحضير الطعام بالشعور باحساس جيد للغاية في النظر للخارج اثناء لحظات الانتظار التي يمكن ان تكون مملة أثناء الطهي المتكرر و الذي يتطلب مراقبة من حين لآخر، و اللون الأبيذ يظل بطلاً لهذا المشهد الخلاب
مع التجول داخل المطبخ لفت نظرنا تلك المقاعد اللولبية الشكل الجديدة و الحداثية في تصميمها، أولاً هي لم تأخذ مساحة و هو مطلوب، و يسمح لها حجمها بالدخول أسفل الرف الرخامي و هو مطلوب أيضاً ، أما المدخنة فهي من ذات لون الفضة الموجودة في المقاعد و هي لفتة طيبة لتوازن الالوان في المطبخ
الحمام ، لا يزال غارقاً في اللون الأبيض و لكن لجأ المصمم لكسره بلون الأرضيات المعاكس للأبيض، أما استخدام المرآة الطولية جاء مناسباً و مماثلاً لشكل النوافذ الطولية التي بالخارج في الغرف ..
أما غرفة النوم في كسرت شيئاً ما سيطرة اللون الأبيض عن طريق المفروشات الاروجوانية البنفسجية و الارضيات البنية، و لكن الابيض جاء زاخراً في شكل الكرة المنيرة في سقف الغرفة ، ذلك المصباح الفريد الذي يعتبر على شكل مجموعة ورود متضافرة في إشارة على الشاعرية و الرومانسية في هذا الديكور تحديداً