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المنزل العائلي الحلم!!

Mohammed Awad Mohammed Awad
Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich منازل White
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تنجذب عيوننا نحو الشيء الثمين تلقائياً بدون تجهيزات أو تحضيرات، فقط مجرد شعور داخلي يجعل الشيء الزين يفرض ذاته كما يقولون في تراثنا العربي الأصيل، فمن بين العديد من التصميمات الفاخرة لبيوت فائقة الجمال للمعيشة اخترنا لكم هذا البيت الفخم في بنيانه و الثري في لمساته الفنية و المكتنز بالتكنيكات الديكورية ، ففي كل غرفة تقريباً تجذبك أفكاراً تصميمية سواء كانت معتادة أو مبتكرة ، فهي صممت بالشكل السليم وفقاً للقواعد المتعارف عليها و لا يمكن الخروج عنها و في الوقت ذاته يوجد لمسات غير اعتيادية نحاول أن نسلط الضوء عليها جميعاً في كلماتنا المقبلة ..

الأبيض يليق بك

Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich منازل White
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

البيت من الخارج يبعث على التأمل في الجوانب الفنية التي تركها المصمم لعيوننا لنراها جلية في هيئة إبداعات تلذ بها الأعين، الحديقة التي تحيط بالمنزل بسيطة و هذا سر جمالها ، اللون الأخضر أفضى إلى حرية الحركة و عدم تقيدها في ممر معين للدخول للمنزل، و بالتالي أصبحت المنافذ متاحة تماماً في أي اتجاه للدخول، و النقطة الثانية البارز تماماً في الواجهة الامامية للمنزل هو النوافذ الكبيرة الحجم في الأركان اليمنى من المنزل بالنسبة للطابق العلوي و الألوان الداكنة للابواب الزجاجية الوسطى بالنسبة للدور السفلي، كل هذا صنع موسيقى من نوع خاص تشعر بها نفوسنا

النوافذ الكبيرة تسيطر

homify منازل White
homify

homify
homify
homify

من الجانب الخلفي لهذا البيت الأبيض إن صح التعبير يتضح لجوء المصمم لبعض الخصوصية في عدم وجود نوافذ تقريباً في مساحة كبيرة بعد التعامد في الجانب و حتى نهايته و يبدأ بعدها بالنوافذ الكبيرة مرة أخرى أما في الارضيات فاستمرت الارضيات النباتية العشبية التي تؤكد على الانطلاق و الحيوية و اعطت الباحة الامامية و الخلفية للمنزل مساحة كبيرة يمكن استغلالها في أي أنشطة

شرفة ممتازة

Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich بلكونة أو شرفة خشب Beige
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

المنزل حيوي للغاية و باعث على النشاط ، التراس العلوي الخاص به يؤكد ذلك، الزهور و الاشجار مادامت تحيط الصورة الكاملة المتداخلة مع اللون الأبيض المنتشر في سائر جدران المنزل بلا استثناء ، و هو عنوان الفخامة في التصميمات الحداثية بشكل واضح، و هو ما يظهر أيضاً في الشرفة سواء في جدرانها أو في سورها

فيو أكثر من رائع

Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

الفاصل بين الداخل و الخارج يكاد لا يرى، و هي نقطة أخرى تؤكد ذهاب المصمم لمزيج المنظر الطبيعي و التصميم الفريد الذي صنعته يد الإنسان في هذا البيت، يرجى تأمل المنضدة الصغيرة في مواجهة الشمس و المنضدة المتدرجة كما الموج في مقابل السحاب ، أما موقع الأريكة فهو قصة أخرى تحتاج لتجريبها و ليس الحديث عنها ..

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صالتك الأرقى

Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich غرفة السفرةكراسي ومقاعد
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

في كافة أرجاء المنزل ، تكون النوافذ الكبيرة حاضرة حتى الآن، و هي أداة جيدة للغاية في يد المصمم لكي يجعلها بطلة المشهد في الغرف التي مررنا بها حتى الآن، المائدة الرئيسية للطعام في قلب المسطح السفلي للبيت، هي تدليل على توفر مساحة كبيرة يقسمها المصمم بكل اريحية و لم يواجه فيها مشكلة تذكر ، كما أن استخدام لون النجفة في الوسط مع لون الارضيات و الخشب في المائدة تكامل مطلوب و لابد منه

مطبخك المختلف

Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich مطبخألواح المطبخ
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

المطبخ أيضاً به النوافذ الكبرى المطلة على أجمل الاطلالات التي تسمح أثناء تحضير الطعام بالشعور باحساس جيد للغاية في النظر للخارج اثناء لحظات الانتظار التي يمكن ان تكون مملة أثناء الطهي المتكرر و الذي يتطلب مراقبة من حين لآخر، و اللون الأبيذ يظل بطلاً لهذا المشهد الخلاب

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Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich مطبخطاولات وكراسي
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

مع التجول داخل المطبخ لفت نظرنا تلك المقاعد اللولبية الشكل الجديدة و الحداثية في تصميمها، أولاً هي لم تأخذ مساحة و هو مطلوب، و يسمح لها حجمها بالدخول أسفل الرف الرخامي و هو مطلوب أيضاً ، أما المدخنة فهي من ذات لون الفضة الموجودة في المقاعد و هي لفتة طيبة لتوازن الالوان في المطبخ

حمام أنيق

Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich حمام دوش وأحواض إستحمام
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

الحمام ، لا يزال غارقاً في اللون الأبيض و لكن لجأ المصمم لكسره بلون الأرضيات المعاكس للأبيض، أما استخدام المرآة الطولية جاء مناسباً و مماثلاً لشكل النوافذ الطولية التي بالخارج في الغرف ..

غرفة شاعرية

Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich غرفة نومديكورات واكسسوارات
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

أما غرفة النوم في كسرت شيئاً ما سيطرة اللون الأبيض عن طريق المفروشات الاروجوانية البنفسجية و الارضيات البنية، و لكن الابيض جاء زاخراً في شكل الكرة المنيرة في سقف الغرفة ، ذلك المصباح الفريد الذي يعتبر على شكل مجموعة ورود متضافرة في إشارة على الشاعرية و الرومانسية في هذا الديكور تحديداً

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