منازل تداعب الخيال

المنزل إما أن يكون معتاداً أو أن يكون مختلفاً ، به لمحات مسبوقة بالإبداع أو به لمسات مل منها عالم التصميم، فما الذي يجعل بيت حتى لو كان معتاداً في تصميمه جاذباً لعقولنا في المقابل ما الذي يجعله منفراً حتى لو كان غير معتاداً و جديداً ، الإجابة ببساطة تكمن في الشغف، فليس هناك بد عن فكرة الإبداع البشري في التصميم و هي ما تظهر في الشكل النهائي للبيت، فليس الهدف من فن الديكور الالتزام بقواعد و معادلات كما الكمبيوتر و لكن هناك خروقات مطلوبة سواء في نطاقات ضيقة أو حتى كثيرة، و يجب أن نعقل أن المنازل في حد ذاتها في كل واحد منها مشروعاً خاصاً لا يجب أن يكون مشابهاً لمشروع آخر ، كما بصمة اليد التي تختلف من إنسان لآخر و لا يمكن تكرارها، إليكم مجموعة من المنازل ذات البصمات المتباينة بين الجمال و البهاء ..