أفكار غير تقليدية .. لمطابخ صغيرة

لأهميتها القصوى في تجسيد اناقة البيت في ركن صغير ، ننقل إليكم أكثر من تصميم رائع لمطابخ مختلفة و أنيقة في ذاتها، و متماشية تماماً و قابلة للنقل في أغلب التصميمات المختلفة للمطابخ لما فيها من مرونة و حيوية تضمن التنوع و الاقتباس بسهولة دون تعقيد، المطبخ الذي نقضي فيه وقتاً لاعداد الطعام و الشراب هو مكان إعداد صحتنا و راحتنا النفسية و الجسدية فيما بعد لذا اهتم خبراء الديكور بتصميمه يمكن بدرجة تفوق الغرف الأخرى فنجد فيه تصميمات و طرازات متفردة بحد ذاتها و قد تختلف عن الشكل العام للبيت أو الطراز السائد فيه، لذا نسعد بكم في تلك السطور و النماذج المقبلة لاستغلال المساحات الخاصة بالمطابخ الصغيرة في مساحتها تحديداً بأفكار فارقة ..