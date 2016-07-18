أفكار غير تقليدية .. لمطابخ صغيرة

لأهميتها القصوى في تجسيد اناقة البيت في ركن صغير ، ننقل إليكم أكثر من تصميم رائع لمطابخ مختلفة و أنيقة في ذاتها، و متماشية تماماً و قابلة للنقل في أغلب التصميمات المختلفة للمطابخ لما فيها من مرونة و حيوية تضمن التنوع و الاقتباس بسهولة دون تعقيد، المطبخ الذي نقضي فيه وقتاً لاعداد الطعام و الشراب هو مكان إعداد صحتنا و راحتنا النفسية و الجسدية فيما بعد لذا اهتم خبراء الديكور بتصميمه يمكن بدرجة تفوق الغرف الأخرى فنجد فيه تصميمات و طرازات متفردة بحد ذاتها و قد تختلف عن الشكل العام للبيت أو الطراز السائد فيه، لذا نسعد بكم في تلك السطور و النماذج المقبلة لاستغلال المساحات الخاصة بالمطابخ الصغيرة في مساحتها تحديداً بأفكار فارقة ..
تلك المنضدة المتحركة أو الرف المبتكر يمكن أن يطوى و يكن كأنه ليس بظاهر تماماً كجزء لا يتجزأ من أماكن تخزين المطبخ و لكنه جاء بمفاصل في تركيبه ليسمح بالاحتفاظ بالمساحة المتبقية كممر أمام البوتوجاز و كذلك الرخامة الأساسية بجواره ، فهناك أناس يحتارون أين يضعون خشبة المطبخ للتقطيع و هذا هو الحل المبتكر الآن
أحببنا أن نبدأ بتلك الصورة العجيبة لنموذج مختلف من أماكن التخزين في المطبخ و لكن بطريقة مختلفة تقريباً عن معظم أماكن التخزين المعتادة، نلاحظ أن الزاوية استغلت تماما عن طريق عدم اختصار التفكير في مخزنتين منفصلتين و لكن استغلال كامل المساحة الداخلية للجهتين و دمجهما في مساحة كبيرة واحدة، تفكير جيد للمصمم و ربما يكون قد احتفظ بالجزء المعتاد في الخزائن الاخرى بالأسفل و ربما لا، و لكن تلك الفكرة جيدة لتجميع أكبر قدر ممكن من الملاعق و السكاكين و الأدوات الأصغر المطلوبة في الطهي و إعداد الطعام و المشروبات بأنواعها
يمكن أن نستنتج من تلك الصورة شيء واحد غريب ألا و هو وجود المرآة أمام الحوض ، و هي فكرة غير مستخدمة بكثرة في العديد من مطابخنا و لكن هنا جاء استخدامها ضرورياً لاضفاء مساحة أخرى أمام من يقوم بالغسيل و تحضير الطعام ، فيكفي أن تركز فيها في لحظات الانتظار و التأمل في المشهد الخلفي الخاص بالنافذة التي تظهر جلية في المرآة و هي تعطي متعة أكثر بكل تأكيد ..
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من أجمل الافكار للمطابخ الصغيرة لاستغلال المساحة هي تلك المستخدمة في تلك الصورة، تخيل أن كل تلك المنضدة المعدة لتناول الطعام في المطبخ يمكن أن تختفي تماماً في قلب دولاب المطبخ الأمائل للأخضر المثالي في لونه البراق في وظيفته، فكرة قيمة للغاية خصوصاً و أن المنضدة تبدو كبيرة و عملية بشكل كبير و سهلة التنظيف و غير مستهلكة تماماً لأي مساحة
إن وجود ذلك الرف الخشبي بطول المطبخ صنع شيئين بالنسبة للمساحة أولها لسنا في حاجة إلى طاولة لتناول الطعام ثانياً لديناً مكان فوقها لوضع أي أغرض مؤقتة لازمة للطهي ، ثالثها الشكل الجذاب المقابل للون الأبيض المصمم به المطبخ ، إذا تغلبنا على مشكلة المساحة و حددنا طريق مريح في الوسط و جعلنا الشكل جميلاً ، مزيج ثلاثي رائع
تلك الفكرة متبعة بكثرة في المطابخ التي تتطلب إعداد كميات كبيرة من الطعام و تحتاج أماكن إضافية لتحضير الطعام سواء كان المكان كثير الاستقدام للعزائم أو كان ملحقاً بمطعم ، الحامل المعدني لحمل الأطباق و الأغراض المتحرك يتحمل الكثير من صعوبات المساحة التي قد نواجهها، و يخلق مساحة بديعة لاحتضان كافة الزائد من الأغراض