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أفكار غير تقليدية .. لمطابخ صغيرة

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify مطبخطاولات وكراسي
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لأهميتها القصوى في تجسيد اناقة  البيت في ركن صغير ، ننقل إليكم أكثر من تصميم رائع لمطابخ مختلفة و أنيقة في ذاتها، و متماشية تماماً و قابلة للنقل في أغلب التصميمات المختلفة للمطابخ لما فيها من مرونة و حيوية تضمن التنوع و الاقتباس بسهولة دون تعقيد، المطبخ الذي نقضي فيه وقتاً لاعداد الطعام و الشراب هو مكان إعداد صحتنا و راحتنا النفسية و الجسدية فيما بعد لذا اهتم خبراء الديكور بتصميمه يمكن بدرجة تفوق الغرف الأخرى فنجد فيه تصميمات و طرازات متفردة بحد ذاتها و قد تختلف عن الشكل العام للبيت أو الطراز السائد فيه، لذا نسعد بكم في تلك السطور و النماذج المقبلة  لاستغلال المساحات الخاصة بالمطابخ الصغيرة في مساحتها تحديداً بأفكار فارقة ..

خشبة التقطيع

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green مطبخ
Schmidt Palmers Green

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS

Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green

تلك المنضدة المتحركة أو الرف المبتكر يمكن أن يطوى و يكن كأنه ليس بظاهر تماماً كجزء لا يتجزأ من أماكن تخزين المطبخ و لكنه جاء بمفاصل في تركيبه ليسمح بالاحتفاظ بالمساحة المتبقية كممر أمام البوتوجاز و كذلك الرخامة الأساسية بجواره ، فهناك أناس يحتارون أين يضعون خشبة المطبخ للتقطيع و هذا هو الحل المبتكر الآن

أماكن التخزين

Harbourside kitchen, Tim Jasper Tim Jasper مطبخ
Tim Jasper

Harbourside kitchen

Tim Jasper
Tim Jasper
Tim Jasper

أحببنا أن نبدأ بتلك الصورة العجيبة لنموذج مختلف من أماكن التخزين في المطبخ و لكن بطريقة مختلفة تقريباً عن معظم أماكن التخزين المعتادة، نلاحظ أن الزاوية استغلت تماما عن طريق عدم اختصار التفكير في مخزنتين منفصلتين و لكن استغلال كامل المساحة الداخلية للجهتين و دمجهما في مساحة كبيرة واحدة، تفكير جيد للمصمم و ربما يكون قد احتفظ بالجزء المعتاد في الخزائن الاخرى بالأسفل و ربما لا، و لكن تلك الفكرة جيدة لتجميع أكبر قدر ممكن من الملاعق و السكاكين و الأدوات الأصغر المطلوبة في الطهي و إعداد الطعام و المشروبات بأنواعها

المرآة حاضرة

Gelbe Küche, Berlin Interior Design Berlin Interior Design مطبخ
Berlin Interior Design

Berlin Interior Design
Berlin Interior Design
Berlin Interior Design

يمكن أن نستنتج من تلك الصورة شيء واحد غريب ألا و هو وجود المرآة أمام الحوض ، و هي فكرة غير مستخدمة بكثرة في العديد من مطابخنا و لكن هنا جاء استخدامها ضرورياً لاضفاء مساحة أخرى أمام من يقوم بالغسيل و تحضير الطعام ، فيكفي أن تركز فيها في لحظات الانتظار و التأمل في المشهد الخلفي الخاص بالنافذة التي تظهر جلية في المرآة و هي تعطي متعة أكثر بكل تأكيد ..

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المنضدة الطائرة

homify مطبخطاولات وكراسي
homify

homify
homify
homify

من أجمل الافكار للمطابخ الصغيرة لاستغلال المساحة هي تلك المستخدمة في تلك الصورة، تخيل أن كل تلك المنضدة المعدة لتناول الطعام في المطبخ يمكن أن تختفي تماماً في قلب دولاب المطبخ الأمائل للأخضر المثالي في لونه البراق في وظيفته، فكرة قيمة للغاية خصوصاً و أن المنضدة تبدو كبيرة و عملية بشكل كبير و سهلة التنظيف و غير مستهلكة تماماً لأي مساحة

الرف الطولي

新松戸の家, 加藤將己／将建築設計事務所 加藤將己／将建築設計事務所 مطبخألواح المطبخ
加藤將己／将建築設計事務所

加藤將己／将建築設計事務所
加藤將己／将建築設計事務所
加藤將己／将建築設計事務所

إن وجود ذلك الرف الخشبي بطول المطبخ صنع شيئين بالنسبة للمساحة أولها لسنا في حاجة إلى طاولة لتناول الطعام ثانياً لديناً مكان فوقها لوضع أي أغرض مؤقتة لازمة للطهي ، ثالثها الشكل الجذاب المقابل للون الأبيض المصمم به المطبخ ، إذا تغلبنا على مشكلة المساحة و حددنا طريق مريح في الوسط و جعلنا الشكل جميلاً ، مزيج ثلاثي رائع

تخزين متحرك

Kitchen update, Hege in France Hege in France مطبخ
Hege in France

Kitchen update

Hege in France
Hege in France
Hege in France

تلك الفكرة متبعة بكثرة في المطابخ التي تتطلب إعداد كميات كبيرة من الطعام و تحتاج أماكن إضافية لتحضير الطعام سواء كان المكان كثير الاستقدام للعزائم أو كان ملحقاً بمطعم ، الحامل المعدني لحمل الأطباق و الأغراض المتحرك يتحمل الكثير من صعوبات المساحة التي قد نواجهها، و يخلق مساحة بديعة لاحتضان كافة الزائد من الأغراض

المنزل المتواضع وبعض الحيل لتوسعته
أفكار من عقول ثقلها ذهباً

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