تصاميم للواجهه الامامية للمنزل تعكس ذوق اصحابه

الواجهه عبارة عن أرضية خشبية بارتفاع 15 سم، مزينة بإضاءة داخلية، يوجد عليها ما يلي: جدار من الحجر بتدرجات اللون الرمادي مصفوفة بشكل منظم، والذي تشع من أسفله نباتات تشبه لهيب النار ولكن بلون اخضر، صورة بحد ذاتها خلابة، ولكن المُحير في الموضوع انه على يمين الجدار يوجد جدار بلون عسلي غامق وعلى يساره جدار زجاجي… اذاً أين هو باب المدخل؟ الجواب سهل، باب المدخل هو حيث يوجد ممر على الأرض العشبية المؤدية للجدار او الباب الزجاجي.