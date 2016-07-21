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تصاميم للواجهه الامامية للمنزل تعكس ذوق اصحابه

Heba khlili Heba khlili
Casa Quince., Echauri Morales Arquitectos Echauri Morales Arquitectos منازل Wood effect
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دائما ما يعكس الانطباع الأول عن جزء من حقيقتنا وشخصيتنا، وهذا تماما يشبه واجهه المنزل الذي عندما تراها للمرة الأولى تتكون لديك فكرة عن ذوق أصحاب المنزل، وانطلاقاً من هذا التشبيه اود ان اقدم لك هذا المقال الذي من خلاله ستعرف اي ذوق يناسب شخصيتك، من خلال اختيارك التصميم المناسب.

الواجهة المُحيره

Casa EV, ze|arquitectura ze|arquitectura منازل
ze|arquitectura

ze|arquitectura
ze|arquitectura
ze|arquitectura

الواجهه عبارة عن أرضية خشبية بارتفاع 15 سم، مزينة بإضاءة داخلية، يوجد عليها ما يلي: جدار من الحجر بتدرجات اللون الرمادي مصفوفة بشكل منظم، والذي تشع من أسفله نباتات تشبه لهيب النار ولكن بلون اخضر، صورة بحد ذاتها خلابة، ولكن المُحير في الموضوع انه على يمين الجدار يوجد جدار بلون عسلي غامق وعلى يساره جدار زجاجي… اذاً أين هو باب المدخل؟ الجواب سهل، باب المدخل هو حيث يوجد ممر على الأرض العشبية المؤدية للجدار او الباب الزجاجي.

الواجة الحجرية

VIVIENDA EN LAS ROZAS (MADRID), VALVERDE ARQUITECTOS VALVERDE ARQUITECTOS منازل
VALVERDE ARQUITECTOS

VALVERDE ARQUITECTOS
VALVERDE ARQUITECTOS
VALVERDE ARQUITECTOS

يمكنك الوصول للمدخل إما من الاسفل للاعلى او من الاعلى للاسفل بواسطة سلالم  حجرية ، وهو أسلوب يدل على ترحيب مضاعف، كما يمكن ملاحظة الاستخدام المميز والمبدع للحجر الكامل في تصميم الواجهة الرئيسية للمدخل، والحجر المكسر في تصميم احواض الزراع المحيطة بالسلالم الحجرية، وتستقبلك عند باب المدخل شجيرة جميلة. 

الواجة الزجاجية

CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos منازل
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

الوان الطبيعة كلها متحدة عند واجهة المنزل الخلابة، اللون الأزرق السماوي، واللون الأزرق المائي، واللون الاخضر الشجري، واللون العسلي لأعمدة الخشب والجدران، وأخيرا اللون الزجاجي الشفاف للواجهة.

الواجهة الصخرية

Casa Quince., Echauri Morales Arquitectos Echauri Morales Arquitectos منازل Wood effect
Echauri Morales Arquitectos

Echauri Morales Arquitectos
Echauri Morales Arquitectos
Echauri Morales Arquitectos

لا تعرف من اين تبدأ بوصف تلك اللوحة الفنية، الجزء الأكثر ظهور هو اللون البني الغامق للخشب الذي يغطي معظم الواجهة الامامية للمدخل، ونفس المادة الخشبية أيضا مستخدمة كمظلة لباب المنزل الرئيسي للمزيد من الراحة والترحيب الجميل للضيوف، اما عن سبب تسميتة بالواجهة الصخرية ذلك بسبب وجود تلك الصخرتين الكبيرتين على مسطح عشبي أمام واجهة المنزل الشيء الذي اعطى جمالية وتفرد.

المدخل الاستعماري

Casa Cuayantla, Itech Kali Itech Kali منازل بلاط Multicolored
Itech Kali

Itech Kali
Itech Kali
Itech Kali

جسر الوصال بين مبنيين لمنزل واحد هو دليل على قوة الترابط، ويتضح من هذا التصميم ماهي شخصية وذوق صاحب هذا التصميم الذي ابقى على الترابط بين عائلتين او الجيران، ويمكن اعتبار هذا التصميم مأخوذ من العصور الاستعمارية التي كانت تستخدم الجسور بين المنازل في تلك الفترة.

مدخل الكرة الخشبية

Casa en las Lomas, 2010, Taller Luis Esquinca Taller Luis Esquinca منازل
Taller Luis Esquinca

Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca

أتيت أول مرة، إلى هذا المنزل دخلت من المدخل الرئيسي لتصل إلى فسحة صغيرة مفتوحة السقف في وسطها كرة خشبية مكونه من تجمعات خشبية وخشب مكسر بشكل محترف، هذا هو تصميم لأصحاب الذوق الراقي والانيق.

الواجهة الجوهرية

VL, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA منازل
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

الجوهرة هي عبارة عن الواجهة الزجاجية الكاملة للمنزل، والجميل في ذلك المدخل هو تلك المظلة الإسمنتية العالية التي أعطت ظل للمدخل والتي يمكن بواسطتها التمتع بالجلوس في الحديقة بوضع جلسة وكراسي والاستمتاع بأشعة الشمس وشرب الشاي.

ننصحكم بقراءة المقال التالي كيف تجعل مدخل منزلك أكثر ترحاباً؟

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أي ذوق انت من تلك التصاميم المختلفة لواجهات المنزل؟

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