تصاميم للواجهه الامامية للمنزل تعكس ذوق اصحابه

دائما ما يعكس الانطباع الأول عن جزء من حقيقتنا وشخصيتنا، وهذا تماما يشبه واجهه المنزل الذي عندما تراها للمرة الأولى تتكون لديك فكرة عن ذوق أصحاب المنزل، وانطلاقاً من هذا التشبيه اود ان اقدم لك هذا المقال الذي من خلاله ستعرف اي ذوق يناسب شخصيتك، من خلال اختيارك التصميم المناسب.
الواجهه عبارة عن أرضية خشبية بارتفاع 15 سم، مزينة بإضاءة داخلية، يوجد عليها ما يلي: جدار من الحجر بتدرجات اللون الرمادي مصفوفة بشكل منظم، والذي تشع من أسفله نباتات تشبه لهيب النار ولكن بلون اخضر، صورة بحد ذاتها خلابة، ولكن المُحير في الموضوع انه على يمين الجدار يوجد جدار بلون عسلي غامق وعلى يساره جدار زجاجي… اذاً أين هو باب المدخل؟ الجواب سهل، باب المدخل هو حيث يوجد ممر على الأرض العشبية المؤدية للجدار او الباب الزجاجي.
يمكنك الوصول للمدخل إما من الاسفل للاعلى او من الاعلى للاسفل بواسطة سلالم حجرية ، وهو أسلوب يدل على ترحيب مضاعف، كما يمكن ملاحظة الاستخدام المميز والمبدع للحجر الكامل في تصميم الواجهة الرئيسية للمدخل، والحجر المكسر في تصميم احواض الزراع المحيطة بالسلالم الحجرية، وتستقبلك عند باب المدخل شجيرة جميلة.
الوان الطبيعة كلها متحدة عند واجهة المنزل الخلابة، اللون الأزرق السماوي، واللون الأزرق المائي، واللون الاخضر الشجري، واللون العسلي لأعمدة الخشب والجدران، وأخيرا اللون الزجاجي الشفاف للواجهة.
لا تعرف من اين تبدأ بوصف تلك اللوحة الفنية، الجزء الأكثر ظهور هو اللون البني الغامق للخشب الذي يغطي معظم الواجهة الامامية للمدخل، ونفس المادة الخشبية أيضا مستخدمة كمظلة لباب المنزل الرئيسي للمزيد من الراحة والترحيب الجميل للضيوف، اما عن سبب تسميتة بالواجهة الصخرية ذلك بسبب وجود تلك الصخرتين الكبيرتين على مسطح عشبي أمام واجهة المنزل الشيء الذي اعطى جمالية وتفرد.
جسر الوصال بين مبنيين لمنزل واحد هو دليل على قوة الترابط، ويتضح من هذا التصميم ماهي شخصية وذوق صاحب هذا التصميم الذي ابقى على الترابط بين عائلتين او الجيران، ويمكن اعتبار هذا التصميم مأخوذ من العصور الاستعمارية التي كانت تستخدم الجسور بين المنازل في تلك الفترة.
أتيت أول مرة، إلى هذا المنزل دخلت من المدخل الرئيسي لتصل إلى فسحة صغيرة مفتوحة السقف في وسطها كرة خشبية مكونه من تجمعات خشبية وخشب مكسر بشكل محترف، هذا هو تصميم لأصحاب الذوق الراقي والانيق.
الجوهرة هي عبارة عن الواجهة الزجاجية الكاملة للمنزل، والجميل في ذلك المدخل هو تلك المظلة الإسمنتية العالية التي أعطت ظل للمدخل والتي يمكن بواسطتها التمتع بالجلوس في الحديقة بوضع جلسة وكراسي والاستمتاع بأشعة الشمس وشرب الشاي.
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