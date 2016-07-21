تحول مذهل لحدائق المنازل المهترئة

هذه الحديقة مع كل أسف فاقدة لأي من ملامح الجمال بالرغم من وجود مساحة كافية جداً لتصميم غاية في الروعة، وقد وصل المكان لهذه الحالة البالية من كثرة الأهمال وأعتبار أن الحديقة جزء ثانوي متصل بالبيت غير مدرك أن هناك من يتمنى ربع مساحة التراس ليحولها إلى ركن البيت الجذاب. إن تواجد مكان للجلوس في الحديقة كانت ستحقق وظيفتها على الأقل، ولكن أعتبارها جزء منفصل عن البيت بلا أي وظيفة يزيد من أحتمال وسرعة تدهور الحديقة.و ما لا يدركه الكثير هو أن قيمة المنزل ترتفع مع قيمة تصميم المساحات الخارجية. ترى هل يستطيع المصمم أن يخلق هنا مكان ملائم للجلوس؟ لنرى سوياً..