تحول مذهل لحدائق المنازل المهترئة

التوصل إلى تصميم مثالي لحدائق المنازل ليس بمهمة سهلة أبداً وهذا لكثرة المفردات في التصميم مع وجود محددات كالميزانية والمساحة، ولكن كفانا تعقيداً للأمور فنحن لا نريد أحباطكم، بل بالعكس سنعرض لكم مشاريع لتحول حدائق تنهار إلى حدائق أصبحت جنة صغيرة في المنزل. ستعطينا هذه المشاريع الأمل من جديد، فسنجد أكثر الحدائق الميؤوس منها تتحول بفضل الخبراء والمصممين من أجمل ما يمكن، فمهما كان الوضع القديم بائساً لم يكن عائقاً أمامهم ليبتكروا حلول عملية وخلابة، لنتابع معاً هذه المشاريع فلربما تستوحي منها بعض من الأفكار وكثير من الشجاعة لإتباع مثل هذه الخطوات.
بالتأكيد هذا التراس لا يشجع أن يكون مكان تستقبل فيه أصدقائك أو حتى مكان تبدأ فيه الأسرة يومهم بالفطور فالأثاث يبدو غير منسق وخامته البلاستيكية باتت مهترئة، هذا إن تغاضينا النظر عن الأرض الباهتة التي عفى عليها الزمن، ما ينقص هذا المكان هو قليل من اللمسات لإضفاء البهجة والروح المرحة التي تلائم الحدائق. الأمر الإيجابي هنا هو وجود مساحة كافية مع مسطح كافي من النباتات كأساس لنقلة كبيرة في التصميم.
بالفعل كما توقعنا، التصميم مدهش وكأن التراس لم يرى يوماً بالياً أبداً، مع الحفاظ على كل مفردات التصميم وتوزيع الوظائف و بمجرد تغير الألوان تحول التراس والحديقة لمكان مدهش! هكذا يمكن أن نتخيل قضاء يوماً بأكمله في مثل هذه الحديقة وسط الطبيعة الغناء! ماأنجزه المصمم هنا هو تغير نوع الأثاث والأرض ليبدو قيماً أكثرويتحمل العوامل الطبيعية بدون أن ينهار مع مرور الوقت. أيضاً أضافة الحصى الملون مع النباتات الأستوائية بديلاً عن المسطح الأخضر الممتد أعطى روح وشخصية فريدة للمكان.
هذه الحديقة مع كل أسف فاقدة لأي من ملامح الجمال بالرغم من وجود مساحة كافية جداً لتصميم غاية في الروعة، وقد وصل المكان لهذه الحالة البالية من كثرة الأهمال وأعتبار أن الحديقة جزء ثانوي متصل بالبيت غير مدرك أن هناك من يتمنى ربع مساحة التراس ليحولها إلى ركن البيت الجذاب. إن تواجد مكان للجلوس في الحديقة كانت ستحقق وظيفتها على الأقل، ولكن أعتبارها جزء منفصل عن البيت بلا أي وظيفة يزيد من أحتمال وسرعة تدهور الحديقة.و ما لا يدركه الكثير هو أن قيمة المنزل ترتفع مع قيمة تصميم المساحات الخارجية. ترى هل يستطيع المصمم أن يخلق هنا مكان ملائم للجلوس؟ لنرى سوياً..
بالفعل تحولت الحديقة تحول رائع، وأوجد المصمم الركن الهادئ الذي يتمناه الجميع في حديقته، فقد صمم تراس بأساس خشبي ليكون منصة لسفرة غاية في الأناقة يعلوه أيضاً العروق الخشبية لمزيد من الأحتواء والتناغم، توصل المصمم حقاً إلى تصميم بسيط و تنفيذه في متناول الجميع وبحرفية تامة.
أحياناً يكون التصميم مهتريء لأن وظيفته التي وكل بها لا تناسب الساكن من الأساس و في هذه الحالة يكون من الضروري أعادة النظر والدراسة في الوظيفة الأمثل، وهذا ما تم حدوثه في هذه الحديقة المهملة. في واقع الأمر لم يكن هذا المسطح الهائل من النباتات هو ما يطمح به الساكن وبالتالي لم يكن من أهتماماته مراعاة النبات بصفة دائمة ولهذا فقد آل بها الأمر لهذه الحالة الحزينة.
بالفعل قام المصمم بتغيير الوظيفة ككل وقام بعمل مسار بأض خشبية مع مجلس في عزلة تامة عن البيت، ما أضاف لمسة محترفة للتصميم هو التلاعب بالأضاءة. هذا التصميم الخيالي من وحي وأبداع المصمم HOLZERARCHITEKTEN من Stuttgart، فقد وضع بصمته بقوة ماحياً أي آثار للكارثة القديمة. وأعطى للمنزل بريقاً خاصاً
أحياناً يكون لدينا المكان المجهز تماماً ولا يعيبه سوى قلة أدراك كيفية أستغلال المساحة بطريقة أنيقة، وهذا هو ما يحدث في هذا التراس. كما نرى لدينا هنا كل الأسباب ليكون هذا التراس من أجمل ما يكون، فالمساحة كافية جداً وأختيار الأخشاب موفق وغاية في الجاذبية. اللون الرمادي أيضاً أختيار شديد الذكاء لأنه يتقبل تصاميم وأنماط لا حصر لها فهو لون محايد تماماً. ما ينقص التراس هنا هو قليل من اللمسات المتناسقة وتوزيع الأثاث والديكور بتوافق أكثر، فمع جمال الخامات لا يزال التراس بلا أي ملامح واضحة. لنرى معاً كيف تم توزيع وأختيار الديكور بعد التجديد.
حقاً أنه التصميم المثالي، هذا التراس أصبح ينافس صور تصاميم أكبر مصممي الديكور، و كل ما أضافه هو غرفة معيشة وبعض الأكسسوارات والنباتات، مع الأخذ في الأعتبار الترابط بين كل العناصر وأختيار الركن والمضع المثالي لكي تظهر المعيشة في قمة التناسق والأناقة. العامل الرابط هنا كان الألوان فلم يخرج المصمم عن الأبيض والزهري والرمادي من ما جعل التصميم غاية في الأنسجام.