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الرفاهية في بيتك .. 10 مسابح منزلية رائعة!

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Die neue FONTEALTA-Kollektion: SKINNY und CLASSY, Outdoor Konzepte Outdoor Konzepte مسبح معدن Metallic/Silver
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إن وجود حمام السباحة في المنزل ينقله إلى مستوى آخر من الرفاهية بلاشك، فحمام السباحة داخل المنزل يوفر لأفراد العائلة منظراً رائعاً للاستجمام و يحافظ على جو جميل وهواء نقي ورطوبة طبيعية في المنزل، كما أنه يوفر الخصوصية لأفراد العائلة في استخدامه دون الحاجة إلى مكان عام كالنادي أو الفندق ويحقق الأمان خاصة عند وجود أطفال.

ولكن هناك مشكلة تقف أمام إنشاء حمام السباحة في المنزل وهي المساحة، فالمنازل صغيرة المساحة يفضل أصحابها أن يستعيضوا عن حمام السباحة إما بحديقة صغيرة أو نافورة مياة تحقق الشكل الجمالي دون استخدام المياة و الاستمتاع بها.

في هذا الموضوع سوف نهدم الفكرة السائدة عن صعوبة إنشاء حمام سباحة في منزلك الصغير أو في المنازل ذات التصاميم الغريبة أو الفريدة، وهذا عن طريق استعراض أشكال مختلفة لحمامات سباحة صغيرة الحجم أحياناً ولكنها تحقق التميز و الجمال والأهم التناسب مع تصميم المنزل ..فهيا بنا نرى :

1. البساطة للتغلب على المساحة

proyecto residencial "SR01" , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores مسبح حديقة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

كما في هذه الصورة فإن تقليل التفاصيل وبساطة الألوان يعتبر حلاً عملياً للتغلب على مشكلة المساحة إذا وجدت، فهنا قد استخدم اللون الأبيض لدهان الحائط على جانب حمام السباحة و اللون الأبيض أيضاً في كرسي الاسترخاء مما يعطي إيحاءًا بالاتساع ، كما نجد أن حمام السباحة نفسه صغير جداً لا يتعدى ال120 سم x 120 سم ولكن هذا لم يؤثر سلباً على تحقيق الغرض منه ولاعلى شكله الجمالي.

2. حمام السباحة يكمل تصميم المنزل

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مسبح
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

لاشك أن تناسب حمام السباحة مع التصميم وملائمته له يجعل من المنزل وحدة متكاملة ، فحمام السباحة ليس وحدة مستقلة بذاتها بل هو عنصر متداخل مع عناصر المنزل الأخرى، وكما نرى فإن التصميم الدائري لهذا الحمام قد أكمل التصميم العام للمنزل وأضاف إلى جماله، وعلى الرغم من المساحة الصغيرة إلا أن الحوائط ذات الأشجار المعلقة قد وفرت في المساحة المخصصة لحمام السباحة، وارتفاع حوض الحمام عن الأرض بهذا الشكل قد جعله فريدًا وجذابًا مع كراسي أكابولكو ذات الشكل المميز والدائري أيضًا التي أكملتها هذه المصاطب الدائرية الصغيرة في الحديقة ليصبح التصميم متكاملًا.

3. حمام السباحة المكشوف في المساحات الأكبر

@wat Meersalzwasser-Tauchbecken / Minipool, design@garten GmbH & Co. KG design@garten GmbH & Co. KG حدائقأحواض وبرك السباحة
design@garten GmbH &amp; Co. KG

design@garten GmbH & Co. KG
design@garten GmbH &amp; Co. KG
design@garten GmbH & Co. KG

إذا وفر تصميم المنزل هذه المساحة المكشوفة فإنه بالطبع يكون من الأفضل لحمام السباحة استغلالها فيه وهذا لأسباب صحية، فإن تعرض حمام السباحة للشمس يقتل الميكروبات به ويحميه من الطفيليات التي تتغذى على الماء، فهنا نرى أن الجلسة الخاصة بالأسرة وضعت  تحت مظلة خشبية جميلة وقد اتصلت بحمام السباحة عن طريق أرضية من البلاط الأسمنتي ذو اللون الطبيعي وقد كشف حمام السباحة نفسه على الفضاء لاستقبال أشعة الشمس لضمان صحة أفضل لمستخدميه.

4. الإضاءة التي تكمل التصميم

homify مسبح
homify

homify
homify
homify

عنصر الإضاءة من أهم العناصر في التصميم كما أنه يمكن استخدامه بأشكال مختلفة لإيصال أفكار متجددة دائماً، وهو بالطبع يؤثر على شكل حمام السباحة النهائي فكما نرى في هذه الصورة فإن استخدام الإضاءة الآتية من داخل حمام السباحة نفسه قد أعطى طابعًا هادئًا ومريحًا يساعد على الاستجمام ، كما أن الإضاءة الأرضية المسلطة على الحوائط أعطت للتصميم البسيط في حد ذاته إبهارًا خاصًا.

5. التصميم الخلاب لايأتي من فراغ

homify مسبح
homify

homify
homify
homify

من المهم في التصميم استغلال جميع المتاحات الممكنة لإثراء التصميم وجعله فاتنًا على قدر الإمكان، فهنا لم يفوت المصمم فرصة أن يضع حمام السباحة على الواجهة الخلابة التي يطل عليها المنزل و استخدام المنظر الطبيعي كمكمل للتصميم ، وقد وضع حمام السباحة بشكل طولي حتى يوفر أكبر مساحة للجلوس عليه والاستمتاع بالمنظر الساحر في الخارج، وكل أكمل المنظر من الداخل باستخدام الزجاج في الواجهة و الأشجار الصغيرة الموزعة بعناية و مقاعد الاسترخاء ذات الألوان الزرقاء المتناغمة مع الطبيعة.

6. نصف مغطى ونصف مكشوف

披露山のゲストハウス, 小林福村設計事務所／KOBAYASHIFUKUMURA ARCHITECTS 小林福村設計事務所／KOBAYASHIFUKUMURA ARCHITECTS مسبح
小林福村設計事務所／KOBAYASHIFUKUMURA ARCHITECTS

小林福村設計事務所／KOBAYASHIFUKUMURA ARCHITECTS
小林福村設計事務所／KOBAYASHIFUKUMURA ARCHITECTS
小林福村設計事務所／KOBAYASHIFUKUMURA ARCHITECTS

للاستفادة الكلية من من مميزات كشف سقف حمام السباحة لتصل إليه أشعة الشمس مع تغطيته للحفاظ على الخصوصية فإن هذا التصميم قد جمع الحسنيين، فنصفه مكشوف على الفضاء متجدد الهواء و النصف الآخر مغطى بمظلة خشبية جميلة و قد فضل المصمم أن يكمل المنظر الطبيعي الساحر بالأخشاب الطبيعية في الحوائط و الرخام في الحمام نفسه مع استخدام الخوص الطبيعي لنتيجة مبهرة من الطبيعة.

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7. استغلال الجدران لحمام سباحة أفضل

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS مسبح
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

لأن التصميم لابد أن يناسب كل حالة على حدة فإن هذا التصميم هو الشكل المناسب إذا كانت المساحة المخصصة لحمام السباحة ذات عرض مكتنز نوعًا ما ، ففي هذه الحالة لايتناسب أن يكون الحمام في منتصف المساحة لأن هذا سوف يهدر من الجوانب ويجعل التصميم غير مريح.

لذا فإننا للتغلب على العرض المكتنز نستطيع وضع حمام السباحة ملاصقًا لأحد الحوائط حتى نوفر مساحة لممشى ومكان للاسترخاء و حديقة صغيرة محيطة به، ويمكننا استغلال الحائط عن طريق وضع بعض الصنابير الصغيرة عليه لتدفق المياة من خلالها لتعطي شكلًا جماليًا جديدًا.

8. حمام سباحة بسيط لمنزل عصري

Дом AUS, INT2architecture INT2architecture بلكونة أو شرفة
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

إذا كان تصميم المنزل عصريًا فإن حمام السباحة الخاص به لابد وأن يعكس نفس الفكرة العصرية ، فهنا نجد المنزل قد اتخذ الشكل العصري البسيط ذو التقليمات العرضية في حجر الواجهة فجاء تصميم حمام السباحة مستطيلًا بسيطًا ومن حوله أرضية خشبية موزعة بشكل طولي و حتى الحوائط قد استغل فيها الشكل ذو التقليمات العرضية في الخشب أيضًا، ومن أجل تميز أكبر و تأكيد للفكرة التصميمية فإن الكراسي أيضًا اتخذت شكل التقليمات الطولية في الخشب المستخدم فيها ليصبح المنزل ككل عصري ومريح.

9. حمام السباحة في السطح ..تجربة مغرية!

Piscinas Lúdicas en Gresite | Pools in Gresite, INBECA Wellness Equipment INBECA Wellness Equipment مسبح
INBECA Wellness Equipment

INBECA Wellness Equipment
INBECA Wellness Equipment
INBECA Wellness Equipment

أصبح هناك اتجاه عام لاستغلال أسطح المنازل بشكل متطور عما اعتدناه من قبل، فمن محاولة استغلاله كحديقة خاصة أو مكان للاستجمام كان لابد أن تأتي فكرة وضع حمام السباحة في السطح كنتيجة لهذا التفكير العصري.

وهنا نجد أن الفكرة قد طبقت بشكل جميل حقًا، فحمام السباحة قد أخذ الشكل المستطيل مع أرضية من الخشب الطبيعي و الحديقة التي تغطي الحمام لضمان الخصوصية  والأمان، وقد أكمل جمال التصميم هذه الكراسي البيضاء المحيطة و التي تتيح الاستمتاع بالطبيعة و الشكل الخلاب.

10. الحرية وتمام الاستجمام في هذا الحمام

Skargards Panel - Der traditionelle Hot Tub aus Schweden, Skargards Hot Tubs Deutschland Skargards Hot Tubs Deutschland مسبح
Skargards Hot Tubs Deutschland

Skargards Hot Tubs Deutschland
Skargards Hot Tubs Deutschland
Skargards Hot Tubs Deutschland

هذا الحمام ذو الشكل المميز جدًا يعطي إحساسًا شديدًا بالحرية والاستجمام، فالتصميم القائم بذاته ذو الجدران الخشبية والمغطى بالشجر الطبيعي الذي يمكن استبداله بمظلة خشبية وقد وضعت فيه مصابيح الإضاءة بشكل خافت جميل، كل هذا يعطي انطباعًا بأنك تجلس في غابة جميلة محاط بالطبيعة ومفعم بالجمال و الحرية.

قصة فخامة من الهند
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