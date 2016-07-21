الرفاهية في بيتك .. 10 مسابح منزلية رائعة!

إن وجود حمام السباحة في المنزل ينقله إلى مستوى آخر من الرفاهية بلاشك، فحمام السباحة داخل المنزل يوفر لأفراد العائلة منظراً رائعاً للاستجمام و يحافظ على جو جميل وهواء نقي ورطوبة طبيعية في المنزل، كما أنه يوفر الخصوصية لأفراد العائلة في استخدامه دون الحاجة إلى مكان عام كالنادي أو الفندق ويحقق الأمان خاصة عند وجود أطفال.
ولكن هناك مشكلة تقف أمام إنشاء حمام السباحة في المنزل وهي المساحة، فالمنازل صغيرة المساحة يفضل أصحابها أن يستعيضوا عن حمام السباحة إما بحديقة صغيرة أو نافورة مياة تحقق الشكل الجمالي دون استخدام المياة و الاستمتاع بها.
في هذا الموضوع سوف نهدم الفكرة السائدة عن صعوبة إنشاء حمام سباحة في منزلك الصغير أو في المنازل ذات التصاميم الغريبة أو الفريدة، وهذا عن طريق استعراض أشكال مختلفة لحمامات سباحة صغيرة الحجم أحياناً ولكنها تحقق التميز و الجمال والأهم التناسب مع تصميم المنزل ..فهيا بنا نرى :
كما في هذه الصورة فإن تقليل التفاصيل وبساطة الألوان يعتبر حلاً عملياً للتغلب على مشكلة المساحة إذا وجدت، فهنا قد استخدم اللون الأبيض لدهان الحائط على جانب حمام السباحة و اللون الأبيض أيضاً في كرسي الاسترخاء مما يعطي إيحاءًا بالاتساع ، كما نجد أن حمام السباحة نفسه صغير جداً لا يتعدى ال120 سم x 120 سم ولكن هذا لم يؤثر سلباً على تحقيق الغرض منه ولاعلى شكله الجمالي.
لاشك أن تناسب حمام السباحة مع التصميم وملائمته له يجعل من المنزل وحدة متكاملة ، فحمام السباحة ليس وحدة مستقلة بذاتها بل هو عنصر متداخل مع عناصر المنزل الأخرى، وكما نرى فإن التصميم الدائري لهذا الحمام قد أكمل التصميم العام للمنزل وأضاف إلى جماله، وعلى الرغم من المساحة الصغيرة إلا أن الحوائط ذات الأشجار المعلقة قد وفرت في المساحة المخصصة لحمام السباحة، وارتفاع حوض الحمام عن الأرض بهذا الشكل قد جعله فريدًا وجذابًا مع كراسي أكابولكو ذات الشكل المميز والدائري أيضًا التي أكملتها هذه المصاطب الدائرية الصغيرة في الحديقة ليصبح التصميم متكاملًا.
إذا وفر تصميم المنزل هذه المساحة المكشوفة فإنه بالطبع يكون من الأفضل لحمام السباحة استغلالها فيه وهذا لأسباب صحية، فإن تعرض حمام السباحة للشمس يقتل الميكروبات به ويحميه من الطفيليات التي تتغذى على الماء، فهنا نرى أن الجلسة الخاصة بالأسرة وضعت تحت مظلة خشبية جميلة وقد اتصلت بحمام السباحة عن طريق أرضية من البلاط الأسمنتي ذو اللون الطبيعي وقد كشف حمام السباحة نفسه على الفضاء لاستقبال أشعة الشمس لضمان صحة أفضل لمستخدميه.
عنصر الإضاءة من أهم العناصر في التصميم كما أنه يمكن استخدامه بأشكال مختلفة لإيصال أفكار متجددة دائماً، وهو بالطبع يؤثر على شكل حمام السباحة النهائي فكما نرى في هذه الصورة فإن استخدام الإضاءة الآتية من داخل حمام السباحة نفسه قد أعطى طابعًا هادئًا ومريحًا يساعد على الاستجمام ، كما أن الإضاءة الأرضية المسلطة على الحوائط أعطت للتصميم البسيط في حد ذاته إبهارًا خاصًا.
من المهم في التصميم استغلال جميع المتاحات الممكنة لإثراء التصميم وجعله فاتنًا على قدر الإمكان، فهنا لم يفوت المصمم فرصة أن يضع حمام السباحة على الواجهة الخلابة التي يطل عليها المنزل و استخدام المنظر الطبيعي كمكمل للتصميم ، وقد وضع حمام السباحة بشكل طولي حتى يوفر أكبر مساحة للجلوس عليه والاستمتاع بالمنظر الساحر في الخارج، وكل أكمل المنظر من الداخل باستخدام الزجاج في الواجهة و الأشجار الصغيرة الموزعة بعناية و مقاعد الاسترخاء ذات الألوان الزرقاء المتناغمة مع الطبيعة.
للاستفادة الكلية من من مميزات كشف سقف حمام السباحة لتصل إليه أشعة الشمس مع تغطيته للحفاظ على الخصوصية فإن هذا التصميم قد جمع الحسنيين، فنصفه مكشوف على الفضاء متجدد الهواء و النصف الآخر مغطى بمظلة خشبية جميلة و قد فضل المصمم أن يكمل المنظر الطبيعي الساحر بالأخشاب الطبيعية في الحوائط و الرخام في الحمام نفسه مع استخدام الخوص الطبيعي لنتيجة مبهرة من الطبيعة.
لأن التصميم لابد أن يناسب كل حالة على حدة فإن هذا التصميم هو الشكل المناسب إذا كانت المساحة المخصصة لحمام السباحة ذات عرض مكتنز نوعًا ما ، ففي هذه الحالة لايتناسب أن يكون الحمام في منتصف المساحة لأن هذا سوف يهدر من الجوانب ويجعل التصميم غير مريح.
لذا فإننا للتغلب على العرض المكتنز نستطيع وضع حمام السباحة ملاصقًا لأحد الحوائط حتى نوفر مساحة لممشى ومكان للاسترخاء و حديقة صغيرة محيطة به، ويمكننا استغلال الحائط عن طريق وضع بعض الصنابير الصغيرة عليه لتدفق المياة من خلالها لتعطي شكلًا جماليًا جديدًا.
إذا كان تصميم المنزل عصريًا فإن حمام السباحة الخاص به لابد وأن يعكس نفس الفكرة العصرية ، فهنا نجد المنزل قد اتخذ الشكل العصري البسيط ذو التقليمات العرضية في حجر الواجهة فجاء تصميم حمام السباحة مستطيلًا بسيطًا ومن حوله أرضية خشبية موزعة بشكل طولي و حتى الحوائط قد استغل فيها الشكل ذو التقليمات العرضية في الخشب أيضًا، ومن أجل تميز أكبر و تأكيد للفكرة التصميمية فإن الكراسي أيضًا اتخذت شكل التقليمات الطولية في الخشب المستخدم فيها ليصبح المنزل ككل عصري ومريح.
أصبح هناك اتجاه عام لاستغلال أسطح المنازل بشكل متطور عما اعتدناه من قبل، فمن محاولة استغلاله كحديقة خاصة أو مكان للاستجمام كان لابد أن تأتي فكرة وضع حمام السباحة في السطح كنتيجة لهذا التفكير العصري.
وهنا نجد أن الفكرة قد طبقت بشكل جميل حقًا، فحمام السباحة قد أخذ الشكل المستطيل مع أرضية من الخشب الطبيعي و الحديقة التي تغطي الحمام لضمان الخصوصية والأمان، وقد أكمل جمال التصميم هذه الكراسي البيضاء المحيطة و التي تتيح الاستمتاع بالطبيعة و الشكل الخلاب.
هذا الحمام ذو الشكل المميز جدًا يعطي إحساسًا شديدًا بالحرية والاستجمام، فالتصميم القائم بذاته ذو الجدران الخشبية والمغطى بالشجر الطبيعي الذي يمكن استبداله بمظلة خشبية وقد وضعت فيه مصابيح الإضاءة بشكل خافت جميل، كل هذا يعطي انطباعًا بأنك تجلس في غابة جميلة محاط بالطبيعة ومفعم بالجمال و الحرية.