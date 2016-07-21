الرفاهية في بيتك .. 10 مسابح منزلية رائعة!

إن وجود حمام السباحة في المنزل ينقله إلى مستوى آخر من الرفاهية بلاشك، فحمام السباحة داخل المنزل يوفر لأفراد العائلة منظراً رائعاً للاستجمام و يحافظ على جو جميل وهواء نقي ورطوبة طبيعية في المنزل، كما أنه يوفر الخصوصية لأفراد العائلة في استخدامه دون الحاجة إلى مكان عام كالنادي أو الفندق ويحقق الأمان خاصة عند وجود أطفال.

ولكن هناك مشكلة تقف أمام إنشاء حمام السباحة في المنزل وهي المساحة، فالمنازل صغيرة المساحة يفضل أصحابها أن يستعيضوا عن حمام السباحة إما بحديقة صغيرة أو نافورة مياة تحقق الشكل الجمالي دون استخدام المياة و الاستمتاع بها.

في هذا الموضوع سوف نهدم الفكرة السائدة عن صعوبة إنشاء حمام سباحة في منزلك الصغير أو في المنازل ذات التصاميم الغريبة أو الفريدة، وهذا عن طريق استعراض أشكال مختلفة لحمامات سباحة صغيرة الحجم أحياناً ولكنها تحقق التميز و الجمال والأهم التناسب مع تصميم المنزل ..فهيا بنا نرى :