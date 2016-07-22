عملية إنقاذ 4 بيوت

البيوت -وإن كانت جمادات- كما البشر والأحياء، تموت من الإهمال و التقصير في صيانتها أولًا بأول، يأخذ شكلها في الذبول يومًا بعد يوم حتى تصل إلى مرحلة تكون فيها منعدمة الإمكانية للحياة و العيش بها بطريقة طبيعية.

ولكن من الحظ الجيد للبيوت التي نتناولها اليوم أنها وجدت من المصممين من قرر أن يعيدها للحياة مرة أخرى بعد أن وصلت لمرحلة مزرية من الإهمال قد جعلت الحياة فيها صعبة للغاية ، وسوف نعرض واجهات بعض المنازل التي تعرضت للتجديد قبل وبعد عملية التجديد لنرى ماذا حدث لها ..فهيا بنا في هذه الجولة داخل المنازل العائدة إلى الحياة :