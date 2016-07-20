9 منازل من طابق واحد سيذهلك جمالهم

عندما يريد أحدنا الأنتقال من الشقة وديق مساحتها عادة ما نتجه إلى أختيار الفيلات، هذا لأنها تسمح بوجود مزليا عديدة مثل مساحات غرف هائلة على مسطح بناء صغير بجانب مساحة الحدائق المحيطة، وهذا أمر طبيعي وتطور يصل إليه الغالبية. لكن الأختيار الغير تقليدي و الذي أصبح صيحة هذا العصر هو تصميم المنازل ذو الطابق الواحد بدلاً من طوابق عديدة، فقد أراد البعض وجود مساحة خارجية ليستمتعوا بوجود حدائق و مسبح بدون المساحة الضخمة التي تتيحها الأدوار العالية فهذا ترف هم في غنى عنه. سنشاهد اليوم 9 من هذه المنازل، و نعدك أنك حين ترى جمال و أناقة تصميمهم قد تغير رأيك أيضاً وتنحاز للمنازل ذات الطابق الواحد لأن بالرغم من أن مساحتهم محدودة ولكن الإبداع حدوده لانهائية…
هذا البيت فيه من الفن والأبداع ما يكفي لتنغنى بجماله بلا توقف فهومنزل مذهل بكل المقاييس المعمارية، جماله ليس فقط ما يحيرنا ولكن تكوينه وكتله الغير أعتيادية أيضاً مدعاة للذهول. البيت محاط بمسطح مائي ولعبقرية التصميم يبدو كأن البيت يطفو فوق الماء،و ما خلق هذا الأحساس هو المؤثرات الضوئية. كل العناصر جنباً إلى جنب كونت لوحة فنية متكاملة فلم يبخل المصمم على البيت بأي من الأبتكارات.
يعطينا هذا التصميم الأنطباع أننا في زمن قديم فكل محتوياته بالنمط الريفي تضيف من الدفئ الذي طالما أشتقنا له. أستخدام الأحجار الطبيعية في الواجها والمسبح بمسطحها الخشن وبدون أي معالجات يجعلنا نشعر كأن البيت هو كهف طبيعي يطل على واحة طبيعية وليس مسبح.
التصميم فيه شفافية خلابة تشعر بسببها كأن البيت يدعوك بالترحاب. هذا ومع أستخدام ألواح خشبية في الداخل ظاهرة لكل المارة من الخارج بجانب الأضاءة الخافتة زاد من الشعور بالدفئ. نلاحظ أيضاً أن الأثاث المستخدم شبابي الطابع ويضيف من حيوية المنزل وروحه الخلابة.
ما يجعل هذا المنزل فريد من نوعه بالرغم من كونه مكون من طابق واحد هو أن المصمم قام بتصميم حيلة في غاية الذكاء وهو أستخدام السطح كأمتداد للحديقة الخارجية بدلاً من التعامل معها كسطح مهمل ليس له أهمية.
المنزل يجمع بين النمطين الأستوائي والحداثي، فالطابع العصري يأتي من الكتلة البسيطة وشفافية الواجهة الخارجية أما الطابع الأستوائي متألق في تكوين الأسقف. كان هذا الدمج سبباً ومؤثراً كبيراً لتميز وكمال تصميم البيت فقد أستطاعت المصمة IZABELA KASSAR MORETZSOHN ARQUITETURAأن تأخذ ن مزايا كل نمط لتكوين هذا الفن الخلاب، وذلك بأنها أستوحت الجرأة من النمط الحداثي بتصميم المنزل بهذه الشفافية وأستوحت من النمط الأستوائي جاذبيته بتصميم الأسقف الغير تقليدية.
بلا أي توضيح بالتأكيد أول أنطباع عتدنا لدى رؤية هذا البيت هو الشعور بالبهجة المطلقة، هذا التكوين العفوي من الألوان يجعل البيت وكأنه ضاحكاً مستقبلاً الجميع بالترحاب. المنزل بسيط في تكوينه المعماري ومع ذلك روحه تطغى على الجميع.
هذا البيت جدير بإعجاب الجميع فتكوينه العماري غير تقليدي كما نرى ولكن في واقع الأمر أن ما يميز هذا البيت في الحقيقة هو فقد أربع زوايا غير تقليديين، وهذا لا نصفه إلا بعبقرية التصميم فبلمسة واحدة تحول المنزل إلى أيقونة معمارية.
هذا البيت يعود بنا إلى الزمن الجميل، حيث البساطة وحياة الإنطلاق، البيت هنا يبدو كالبيوت القديمة فهو مصمم كأنه يتنفس، هو جزء من محيطه ولا ينفصل أبداً عن الطبيعة. بالرغم من كون المنزل مكون من دور واحد إلا أن المساحات تنافس مساحات الفيلات الفخمة بل وفيها تنوع أكثر من حيث الأستخدامات والوظائف. اللون الأبيض مع تشطيب الحوائط الخشن يمزج بين الروح العذبة والطبيعة الخلابة. مثل هذه المنازل مثالية لقضاء أجازة صيفية منعشة وهادئة..
لا ندري ما السحر الذي يلقيه علينا هذا النمط التبسيطي، فكلما مررنا علىأي منزل متبعاً لهذا الطابع يجذبنا إليه. التصميم هنا بلا شك فيه بساطة متناهية في التصميم المعماري والخامات ومع ذلك يكون اللون الأبيض بجانب التركوازي دائماً قمة في الأناقة. هذا البيت يلائم كل من يحب الحياة العصرية البسيطة مع الأسترخاء بجانب الطبيعة الخلابة.