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9 منازل من طابق واحد سيذهلك جمالهم

shereen gouda shereen gouda
El Refugio Inteligente, NOEM NOEM منازل
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عندما يريد أحدنا الأنتقال من الشقة وديق مساحتها عادة ما نتجه إلى أختيار الفيلات، هذا لأنها تسمح بوجود مزليا عديدة مثل مساحات غرف هائلة على مسطح بناء صغير بجانب مساحة الحدائق المحيطة، وهذا أمر طبيعي وتطور يصل إليه الغالبية. لكن الأختيار الغير تقليدي و الذي أصبح صيحة هذا العصر هو تصميم المنازل ذو الطابق الواحد بدلاً من طوابق عديدة، فقد أراد البعض وجود مساحة خارجية ليستمتعوا بوجود حدائق و مسبح بدون المساحة الضخمة التي تتيحها الأدوار العالية فهذا ترف هم في غنى عنه. سنشاهد اليوم 9 من هذه المنازل، و نعدك أنك حين ترى جمال و أناقة تصميمهم قد تغير رأيك أيضاً وتنحاز للمنازل ذات الطابق الواحد لأن بالرغم من أن مساحتهم محدودة ولكن الإبداع حدوده لانهائية…

1- التلاعب بالأضواء والكتل

homify منازل
homify

homify
homify
homify

هذا البيت فيه من الفن والأبداع ما يكفي لتنغنى بجماله بلا توقف فهومنزل مذهل بكل المقاييس المعمارية، جماله ليس فقط ما يحيرنا ولكن تكوينه وكتله الغير أعتيادية أيضاً مدعاة للذهول. البيت محاط بمسطح مائي ولعبقرية التصميم يبدو كأن البيت يطفو فوق الماء،و ما خلق هذا الأحساس هو المؤثرات الضوئية. كل العناصر جنباً إلى جنب كونت لوحة فنية متكاملة فلم يبخل المصمم على البيت بأي من الأبتكارات.

2- البيت الريفي الدافئ

Villa di lusso in Sardegna , Studio di Architettura di Luca Scacchetti - Studio di Architettura di Luca Scacchetti -
Studio di Architettura di Luca Scacchetti -

Studio di Architettura di Luca Scacchetti -
Studio di Architettura di Luca Scacchetti -
Studio di Architettura di Luca Scacchetti -

يعطينا هذا التصميم الأنطباع أننا في زمن قديم فكل محتوياته بالنمط الريفي تضيف من الدفئ الذي طالما أشتقنا له. أستخدام الأحجار الطبيعية في الواجها والمسبح بمسطحها الخشن وبدون أي معالجات يجعلنا نشعر كأن البيت هو كهف طبيعي يطل على واحة طبيعية وليس مسبح.

3- البيت الأستوائي الجذاب

homify منازل
homify

homify
homify
homify

التصميم فيه شفافية خلابة تشعر بسببها كأن البيت يدعوك بالترحاب. هذا ومع أستخدام ألواح خشبية في الداخل ظاهرة لكل المارة من الخارج بجانب الأضاءة الخافتة زاد من الشعور بالدفئ. نلاحظ أيضاً أن الأثاث المستخدم شبابي الطابع ويضيف من حيوية المنزل وروحه الخلابة. 

4- ذكاء في أستغلال المساحات

V4 House, Studio MK27 Studio MK27 منازل
Studio MK27

Studio MK27
Studio MK27
Studio MK27

ما يجعل هذا المنزل فريد من نوعه بالرغم من كونه مكون من طابق واحد هو أن المصمم قام بتصميم حيلة في غاية الذكاء وهو أستخدام السطح كأمتداد للحديقة الخارجية بدلاً من التعامل معها كسطح مهمل ليس له أهمية.

5- البيت الزجاجي المذهل

Em meio à Natureza, Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura منازل
Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura

Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura
Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura
Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura

المنزل يجمع بين النمطين الأستوائي والحداثي، فالطابع العصري يأتي من الكتلة البسيطة وشفافية الواجهة الخارجية أما الطابع الأستوائي متألق في تكوين الأسقف. كان هذا الدمج سبباً ومؤثراً كبيراً لتميز وكمال تصميم البيت فقد أستطاعت المصمة IZABELA KASSAR MORETZSOHN ARQUITETURAأن تأخذ ن مزايا كل نمط لتكوين هذا الفن الخلاب، وذلك بأنها أستوحت الجرأة من النمط الحداثي بتصميم المنزل بهذه الشفافية وأستوحت من النمط الأستوائي جاذبيته بتصميم الأسقف الغير تقليدية.

6- بيت الألوان

BEACH HOUSE - TRAMANDAÍ/RS, Arquitetando ideias Arquitetando ideias منازل
Arquitetando ideias

Arquitetando ideias
Arquitetando ideias
Arquitetando ideias

بلا أي توضيح بالتأكيد أول أنطباع عتدنا لدى رؤية هذا البيت هو الشعور بالبهجة المطلقة، هذا التكوين العفوي من الألوان يجعل البيت وكأنه ضاحكاً مستقبلاً الجميع بالترحاب. المنزل بسيط في تكوينه المعماري ومع ذلك روحه تطغى على الجميع.

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7- كتلة معمارية غير تقليدية

El Refugio Inteligente, NOEM NOEM منازل
NOEM

NOEM
NOEM
NOEM

هذا البيت جدير بإعجاب الجميع فتكوينه العماري غير تقليدي كما نرى ولكن في واقع الأمر أن ما يميز هذا البيت في الحقيقة هو فقد أربع زوايا غير تقليديين، وهذا لا نصفه إلا بعبقرية التصميم فبلمسة واحدة تحول المنزل إلى أيقونة معمارية.

8- البيت الأبيض

Casa Punta Rasa. Formentera. 2007, Deu i Deu Deu i Deu منازل
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

هذا البيت يعود بنا إلى الزمن الجميل، حيث البساطة وحياة الإنطلاق، البيت هنا يبدو كالبيوت القديمة فهو مصمم كأنه يتنفس، هو جزء من محيطه ولا ينفصل أبداً عن الطبيعة. بالرغم من كون المنزل مكون من دور واحد إلا أن المساحات تنافس مساحات الفيلات الفخمة بل وفيها تنوع أكثر من حيث الأستخدامات والوظائف. اللون الأبيض مع تشطيب الحوائط الخشن يمزج بين الروح العذبة والطبيعة الخلابة. مثل هذه المنازل مثالية لقضاء أجازة صيفية منعشة وهادئة..

9- حين يكون النمط التبسيطي قمة في المثالية

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS منازل
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

لا ندري ما السحر الذي يلقيه علينا هذا النمط التبسيطي، فكلما مررنا علىأي منزل متبعاً لهذا الطابع يجذبنا إليه. التصميم هنا بلا شك فيه بساطة متناهية في التصميم المعماري والخامات ومع ذلك يكون اللون الأبيض بجانب التركوازي دائماً قمة في الأناقة. هذا البيت يلائم كل من يحب الحياة العصرية البسيطة مع الأسترخاء بجانب الطبيعة الخلابة.

المنزل العائلي الحلم!!
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