9 منازل من طابق واحد سيذهلك جمالهم

عندما يريد أحدنا الأنتقال من الشقة وديق مساحتها عادة ما نتجه إلى أختيار الفيلات، هذا لأنها تسمح بوجود مزليا عديدة مثل مساحات غرف هائلة على مسطح بناء صغير بجانب مساحة الحدائق المحيطة، وهذا أمر طبيعي وتطور يصل إليه الغالبية. لكن الأختيار الغير تقليدي و الذي أصبح صيحة هذا العصر هو تصميم المنازل ذو الطابق الواحد بدلاً من طوابق عديدة، فقد أراد البعض وجود مساحة خارجية ليستمتعوا بوجود حدائق و مسبح بدون المساحة الضخمة التي تتيحها الأدوار العالية فهذا ترف هم في غنى عنه. سنشاهد اليوم 9 من هذه المنازل، و نعدك أنك حين ترى جمال و أناقة تصميمهم قد تغير رأيك أيضاً وتنحاز للمنازل ذات الطابق الواحد لأن بالرغم من أن مساحتهم محدودة ولكن الإبداع حدوده لانهائية…