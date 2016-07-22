7 أفكار رائعة لحديقة المنزل

إنها لنعمة أن تملك منزلا فيه حديقة، لأنه الحديقة في المنزل هي الجزء الذي تستطيع الاستمتاع بالجلوس فيه خارجا، وتستمتع باستنشاق الهواء النقي، وفيها يلعب الأطفال مع الأصدقاء والعائلة وفيها يمكنك إنشاء مسبح أو بركة ماء، أي إنها مكان للكثير من النشاطات التي يمكنك الاستمتاع بها داخل منزلك.
في هذا المقال سنستعرف بعض الأفكار والتصاميم الخلابة لحديقة منزل جميلة وجذابة.
الحديقة هنا تمثل مدخل المنزل الرئيسي وأيضا هي للاستمتاع بالجلوس خارجا، أي 2 في 1، تتميز هذه الحديقة ببساطتها حيث أن طريقة توضع الأشجار ليس بطريقة عشوائية إنما بطريقة منظمة، كل شجرة كبيرة يقابلها شجرة صغير من نفس النوع، ويقابلها اضاءة ارضية لتعطي مزيد من جمال للون الأخضر للاشجار، ممر من البلاط المنتظم لسهولة الوصول لمدخل المنزل.
باختصار هي حديقة لمحبي الرتابة والانتظام.
يمكنك تصميم جنتك على الأرض في حديقتك، حيث يمكنك التفنن بزراعة كل أنواع النباتات التي تحب، والاستمتاع باللون الأخضر على الأرض، وعلى سور الحديقة، وعلى الجدران أيضا، وبمساعدة من مهندس المساحات الخارجية الذي سيختار النباتات المناسبة لمهمة التسلق.
وبزراعة بعض الأشجار الكبيرة في احد الزاويا ستحظى بجنة خضراء في منزلك.
يُستعاض ببعض النباتات لبناء سياج للحديقة وهذا ما يعطي جمالية وطبيعية اكثر من السياج الحديدي، وبزراعة بعض الزهور بلون زهري ضمن ذلك السياج سيجعل المنظر مبهج اكثر، أما الحديقة نفسها، مفروشة بحصى صغير، ونباتاتها عبارة عن أحواض زراعية كبيرة لشجيرات محاطة بنباتات قصيرة، وبعض الأحواض الفخارية لنباتات مقصوصة بشكل دائري، يمكنك القول أنها حديقة بتصميم ريفي.
فكرة الحديقة المائية لا تعطيك فقط حديقة ونباتات خضراء إنما تعطيك فكرة أيضا لتركيب نافورة او مجسم لشلال صغير أو حتى يمكنك تربية بعض الأسماك الملونة المناسبة لطبيعة الماء والمنطقة، وهي فكرة قد لا تكون دائما متاحة، لكنها فكرة مناسبة لمحبي صوت المياه وتربية الأسماك.
حديقتك هذه المرة من نوع أخر،
ستمشي بين الصخور الكبيرة والأعشاب الطويلة والقصيرة وبعض الأشجار والشجيرات، ستنظر يمين ويسار لتستدل على طريقك، ستمشي على ارض محجرة تارة ومفروشة حصى تارة أخرى، وأخيرا تصل إلى تلك الجلسة الملكية
تستيقظ من حلمك لترى نفسك في حديقتك الغناء التي احتاجت عناء لتصميم تلك الأسطورة.
طريق عريض بلون بني، على جانبية جزء مفروش بحصى وخشب مكسر وجانبه الأخر عبارة عن نهر فيه أحجار كبيرة، وأشجار عملاقة تحيط كل شيء، هذه هي الحديقة، أما عن سبب تسميتها بالنارية فهو بسبب الإضاءة الخفية الموجودة اسفل الأشجار وعلى الأرض وعلى جانبي الطريق مما اظهر الحديقة وكأنها نيران ولكن بطريقة سلمية وجميلة.
الأوسكار هي جائزة افضل فيلم سينمائي، ما علاقتها بالحديقة؟ عندما تصمم حديقة مزروعة بالعديد من النباتات الفريدة والأزهار المختلفة والمناسبة لطبيعة المناخ، وعندما تصمم نافورة ماء بلون اسود وشلال ينتهي بحصى وأحجار بغاية الأناقة والبساطة، ويتوسط كل هذا مجسم الأوسكار موجود على رخام اسود لماع بشكل جوهرة، ستعرف أن هذا التصميم يستحق جائزة الأوسكار لأفضل تصميم حديقة.
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