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7 أفكار رائعة لحديقة المنزل

Heba khlili Heba khlili
Ästhetische Natürlichkeit, GartenLandschaft Berg & Co. GmbH GartenLandschaft Berg & Co. GmbH حديقة
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إنها لنعمة أن تملك منزلا فيه حديقة، لأنه الحديقة في المنزل هي الجزء الذي تستطيع الاستمتاع بالجلوس فيه خارجا، وتستمتع باستنشاق الهواء النقي، وفيها يلعب الأطفال مع الأصدقاء والعائلة وفيها يمكنك إنشاء مسبح أو بركة ماء، أي إنها مكان للكثير من النشاطات التي يمكنك الاستمتاع بها داخل منزلك.

في هذا المقال سنستعرف بعض الأفكار والتصاميم الخلابة لحديقة منزل جميلة وجذابة.

1- حديقة المدخل

Escritório Jardim, CP Paisagismo CP Paisagismo حديقة
CP Paisagismo

CP Paisagismo
CP Paisagismo
CP Paisagismo

الحديقة هنا تمثل مدخل المنزل الرئيسي وأيضا هي للاستمتاع بالجلوس خارجا، أي 2 في 1، تتميز هذه الحديقة ببساطتها حيث أن طريقة توضع الأشجار ليس بطريقة عشوائية إنما بطريقة منظمة، كل شجرة كبيرة يقابلها شجرة صغير من نفس النوع، ويقابلها اضاءة ارضية لتعطي مزيد من جمال للون الأخضر للاشجار، ممر من البلاط المنتظم لسهولة الوصول لمدخل المنزل.

باختصار هي حديقة لمحبي الرتابة والانتظام.

2- الحديقة الارضية والجدارية

Residência São Paulo 2, Luciana Moraes Paisagismo Luciana Moraes Paisagismo حديقة
Luciana Moraes Paisagismo

Luciana Moraes Paisagismo
Luciana Moraes Paisagismo
Luciana Moraes Paisagismo

يمكنك تصميم جنتك على الأرض في حديقتك، حيث يمكنك التفنن بزراعة كل أنواع النباتات التي تحب، والاستمتاع باللون الأخضر على الأرض، وعلى سور الحديقة، وعلى الجدران أيضا، وبمساعدة من مهندس المساحات الخارجية الذي سيختار النباتات المناسبة لمهمة التسلق.

وبزراعة بعض الأشجار الكبيرة في احد الزاويا ستحظى بجنة خضراء في منزلك.

3- السياج الاخضر

Tuin aan de plas, Vosselman Buiten Vosselman Buiten حديقة
Vosselman Buiten

Vosselman Buiten
Vosselman Buiten
Vosselman Buiten

يُستعاض ببعض النباتات لبناء سياج للحديقة وهذا ما يعطي جمالية وطبيعية اكثر من السياج الحديدي، وبزراعة بعض الزهور بلون زهري ضمن ذلك السياج سيجعل المنظر مبهج اكثر، أما الحديقة نفسها، مفروشة بحصى صغير، ونباتاتها عبارة عن أحواض زراعية كبيرة لشجيرات محاطة بنباتات قصيرة، وبعض الأحواض الفخارية لنباتات مقصوصة بشكل دائري، يمكنك القول أنها حديقة بتصميم ريفي.

4- الحديقة المائية

Residência Laranjeiras, Estúdio SB Arquitetura Estúdio SB Arquitetura منازل
Estúdio SB Arquitetura

Estúdio SB Arquitetura
Estúdio SB Arquitetura
Estúdio SB Arquitetura

فكرة الحديقة المائية لا تعطيك فقط حديقة ونباتات خضراء إنما تعطيك فكرة أيضا لتركيب نافورة او مجسم لشلال صغير أو حتى يمكنك تربية بعض الأسماك الملونة المناسبة لطبيعة الماء والمنطقة، وهي فكرة قد لا تكون دائما متاحة، لكنها فكرة مناسبة لمحبي صوت المياه وتربية الأسماك.

5- حديقة المتاهة

Ästhetische Natürlichkeit, GartenLandschaft Berg & Co. GmbH GartenLandschaft Berg & Co. GmbH حديقة
GartenLandschaft Berg &amp; Co. GmbH

GartenLandschaft Berg & Co. GmbH
GartenLandschaft Berg &amp; Co. GmbH
GartenLandschaft Berg & Co. GmbH

حديقتك هذه المرة من نوع أخر، ستمشي بين الصخور الكبيرة والأعشاب الطويلة والقصيرة وبعض الأشجار والشجيرات، ستنظر يمين ويسار لتستدل على طريقك، ستمشي على ارض محجرة تارة ومفروشة حصى تارة أخرى، وأخيرا تصل إلى تلك الجلسة الملكية

تستيقظ من حلمك لترى نفسك في حديقتك الغناء التي احتاجت عناء لتصميم تلك الأسطورة.

6- الحديقة النارية

MOSTRA BLACK 2012, Hanazaki Paisagismo Hanazaki Paisagismo حديقة
Hanazaki Paisagismo

Hanazaki Paisagismo
Hanazaki Paisagismo
Hanazaki Paisagismo

طريق عريض بلون بني، على جانبية جزء مفروش بحصى وخشب مكسر وجانبه الأخر عبارة عن نهر فيه أحجار كبيرة، وأشجار عملاقة تحيط كل شيء، هذه هي الحديقة، أما عن سبب تسميتها بالنارية فهو بسبب الإضاءة الخفية الموجودة اسفل الأشجار وعلى الأرض وعلى جانبي الطريق مما اظهر الحديقة وكأنها نيران ولكن بطريقة سلمية وجميلة.

7- حديقة الاوسكار

RHS Chelsea 2015 - Breakthrough Breast Cancer garden Ruth Willmott حديقة
Ruth Willmott

RHS Chelsea 2015 – Breakthrough Breast Cancer garden

Ruth Willmott
Ruth Willmott
Ruth Willmott

الأوسكار هي جائزة افضل فيلم سينمائي، ما علاقتها بالحديقة؟ عندما تصمم حديقة مزروعة بالعديد من النباتات الفريدة والأزهار المختلفة والمناسبة لطبيعة المناخ، وعندما تصمم نافورة ماء بلون اسود وشلال ينتهي بحصى وأحجار بغاية الأناقة والبساطة، ويتوسط كل هذا مجسم الأوسكار موجود على رخام اسود لماع بشكل جوهرة، ستعرف أن هذا التصميم يستحق جائزة الأوسكار لأفضل تصميم حديقة. 

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