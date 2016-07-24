بيت العائلة الأبيض الصغير

أستغنى المصمم عن وجود الحوائط كما هو متوقع ، فهي دائماً ما تشكل عائق كبير في مثل هذه المساحات. خلق عدة أستخدامات في مكان واحد يكون غالباً هو الحل الأمثل لكي لا نستغنى عن أي وظيفة من الوظائف العائلية من غرفة طعام إلى غرفة الترفيه. نلاحظ أن السفرة جزء أساسي من غرفة المعيشة، بل هي نفسها تتحول إلى غرفة معيشة فلما لا وهي فيها كل الأسباب لتكون غرفة معيشة عملية متعددة الأستخدامات؟ أن كنت تواجه صعاب في إيجاد حل مناسب عند التصميم الداخلي لبيت صغير فالحل في أغلب الأحيان يكون منزل بلا جدران! النمط الأسكنتنافي بالتأكيد له دور أساسي في جعل هذا التصميم متجانس وفيه من الرحابة والبساطة ليؤول بهذا التصميم إلى غرفة عائلية دافئة ومتكاملة.