صمم مطبخك بأجمل الأفكار وأقل التكاليف

إن المطبخ هو أحد أهم الغرف في المنزل التي تستحق استغراق وقت أكبر في تصميمها لضمان تغطية الاحتياجات الأساسية به، فنتيجة لأنه يتعرض لدرجات حرارة مختلفة عن طريق الموقد و الثلاجة وأنه أيضًا يستخدم به الماء بكثرة، لذا فإنه لابد من دراسة تجاور هذه الأشياء جميعًا في فراغ واحد وكيفية استخدام مواد تتناسب معها، هذا بالإضافة إلى دراسة المساحة و كيفية وضع الأدوات الكثيرة التي تستخدم فيه.
في هذا الموضوع سوف نعرض بعض المواد و التشطيبات و الأفكار التي تجعل من مطبخك مطبخًا مثاليًا ، ولن نغفل بالطبع العامل الاقتصادي و الشكل الجمالي و الراحة التي لابد و أن تتوافر فيه… فهيا بنا نستكشف هذه الأفكار :
إن أشكال البلاط وأنواعه المختلفة تضع أمامنا اختيارات كثيرة لتصميم المطبخ بالألوان المناسبة و التشكيلات المحببة لأصحاب المنزل، كما أنه اقتصاديًا يعتبر مادة مميزة ، وهناك العديد من الشركات والمصانع التي قد طورت من صناعة البلاطات فجعلت منها مقاسات غير مألوفة تضفى على التصميم تميزًا.
فمثلًا في هذا المطبخ نرى أن البلاط المستخدم قد أعطى طابعًا أندلسيًا بألوانه الكثيرة الزاهية ونقشته الجميلة وقد استخدم اللون الأبيض لوحدات المطبخ نفسه حتى لايكون مزعجًا للعين ، فهكذا يمكننا الاعتماد بشكل رئيسي في ديكور المطبخ على ألوان البلاطات المميزة و الاقتصادية في آن واحد.
مادة الMDF هي عبارة عن خشب حبيبي أي نشارة الخشب وبواقي الغابات تضغط تحت درجة حرارة معينة ثم تغطى بصفائح من الفورمايكا أو الميلامين ، وقد أصبح هذا النوع من الخشب بديلًا جيدًا للخشب الطبيعي و اقتصاديًا أيضًا ، لذا أصبح مألوفًا استخدامه في المطابخ وهو يتميز بالشكل البسيط والمقاومة للمياة و سهولة التنظيف خاصة إذا كان مصنعًا بشكل جيد.
هناك أيضًا فكرة ذكية وموفرة وهي كساء خزانات المطبخ -أيًا كانت المادة المستخدمة فيها- بصفائح الخشب الطبيعي كما في الصورة ، فهي تعطي ايحاءًا بالخشب الطبيعي بتجزيعاته الجميلة وفي نفس الوقت توفر الكثير من المال لأنها أرخص سعرًا من استخدام الخشب الطبيعي في المطبخ كله.
ومع الألوان البسيطة في الحوائط و البلاط في الأرضية ذو اللون المتناسب مع الخشب يكون لدينا مطبخًا مميزًا ومريحًا في الاستخدام ، كما أنه يتمتع بالمرونة و الاقتصادية.
لكساء خزانات المطبخ أيضًا يمكننا استخدام شرائح الفورمايكا العملية و الاقتصادية أيضًا و التي تتمتع بأنها مقاومة للرطوبة و الاحتكاك و تعدد الألوان و الأشكال ، وكما نرى في هذه الصورة فإن المقابض المعدنية مع الحوائط البيضاء قد أعطت للمطبخ شكلًا عصريًا و جذابًا.
عادة يستخدم السيراميك في المطبخ لتكسية الحوائط أو الأجزاء الظاهرة في حوائطه فقط ، لكن هناك استخدامًا مميزًا قد يعطي للمطبخ تفردًا عن بقية تصاميم المطابخ ، وهو استبدال رخام المطبخ أعلى الخزانات به ، أي في منطقة العمل التي يعتمد بشكل أساسي في المطبخ عليها كما في الصورة.
فكما نرى قد أعطى استخدام السيراميك بدلًا من الرخام في أعلى الخزانات شكلًا مميزًا و عمليًا أيضًا من ناحية سهولة تنظيفه ، كما أن امتداده رأسيًا على جزء من الخزانات نفسها و اختيار اللون الأحمر للخزانات مع الأبيض والأسود في السيراميك قد جعل تصميم المطبخ جذابًا.
إذا كانت إمكانيات تصميم المطبخ منخفضة فإننا لابد ألا نيأس، فهناك دائمًا خيار جديد عند العودة للبيئة و المواد الطبيعية ، فنجد أن خزانات المطبخ نفسه قد بنيت من الأسمنت، بالطبع قد استخدمت به بعض أسياخ الحديد لضمان الثبات و الصلابة و لكن تمت تكسيتها بالأسمنت ثم طلاؤه بالفينيل الرمادي الشفاف لضمان الشكل النهائي الجميل كما نرى .. حل اقتصادي و عملي و مضمون من التلف لأعوام عديدة.
الزجاج عامة يعطي انطباعًا بالعصرية فما بالك لو استخدم في المطبخ، بالطبع سوف يعطي شكلًا مميزًا .. ولكن للتغلب على الخوف من كسره وتعريض مستخدميه للخطر مع كثرة استخدام المطبخ فإنه يمكننا استبدال الزجاج العادي بالزجاج الأكريليلك المقاوم للكسر كما يمكن استخدام مادة البولي بروبلين البلاستيكية فإنها تعطي انطباعًا بالشفافية و العصرية في آن واحد.
في هذه الصورة نجد أن الظروف التصميمية قد سمحت بأن يتحلى المطبخ بالطابع الريفي الجميل، فنجد أن الحوائط قد بنيت من الطوب ذو اللون الوردي، مع الخزانات الخشبية و البار العريض الذي يجمع بين البار و منضدة الطعام و قد بني من الخشب الطبيعي السميك فأعطى شكلًا جذابًا .. بالطبع فالمواد الطبيعية لا يضاهيها شئ في الرونق و الجمال!
لا تشكل المساحة عائقًا على التصميم إذا كانت خيارات التصميم صحيحة ومتناسبة ، فهنا مثلًا نجد أن المصمم قد استغل كل المواد المتاحة فقد أعاد استخدام لوح الخشب كمنضدة مطبخ جميلة وطبيعية ، كما أن الحوائط التي بنيت من الطوب أكملت الشكل البسيط الجميل ، مع الحائط المميز الملون باللون الأخضر وقد كتب عليه بالطبشور كلوحة الدراسة ، وقد رصت الزجاجات بشكل جمالي على الرف المكشوف ، كل هذا أعطى شكلًا مميزًا للمطبخ الذي يتلائم مع استوديو لشخص أو شخصين أو لمرسم أو لشاليه للاستجمام في مكان متصل بالطبيعة.
تعتبر دراسة الألوان المستخدمة في التصميم ذات عامل كبير على نجاح التصميم أو لا ، فكما نجد هنا في هذه الصورة فقد استخدم المصمم اللون الرمادي للأسمنت وقرر أن يتغلب على لونه المحايد بلون زاهي هو التركواز و استخدمه في إطارات الشبابيك و الوزر و الأبواب مع البلاطات الصغيرة على الواجهة من اللون البرتقالي الهادئ ليتناسب مع التركواز، فظهر المطبخ بشكل جميل متناسق في النهاية نتيجة لدراسة الألوان بعناية.
يعتبر الشكل التقليدي لخزانات المطبخ هو الخزانات ذات الأبواب المغلقة، ولكن من قال أن هذا هو الاختيار الوحيد المتاح؟
في الحقيقة ليس هناك تقييد في الشكل الذي يجب أن يكون عليه المطبخ، كما أن التغيير مطلوب في التصميم للتغلب على الملل ولتوفير الأموال إذا استخدمت فكرة جديدة و بسيطة كما في الصورة هنا ، فقد استخدم المصمم الصناديق القديمة بعد دهانها بألوان زاهية مختلفة ورصها على أرفف مفتوحة فأعطت شكلًا جذابًا للمطبخ… يمكن استخدام هذه الفكرة في الاستوديهات أو المصايف أيضًا .