نوافذ بأفكار مختلفة

تعتبر النوافذ مصدر الضوء و الإطلالة على الخارج فيما يحيط بالمنزل من حدود طبيعية أو سكنية ، و من هذا المنطلق اتخذت النوافذ أهميتها الكبرى حيث أنها دخلت في الكثير من المعادلات التي تجعل من البيت في أشكال متعددة من التميز ، فاليوم مهندسو الديكور يعتبرون الضوء الطبيعي نهاراً من مصادر ابداعهم الفني في التصميم كما أن النوافذ هي المصدر الرئيسي لتشيكل هذا الضوء أو تحييد المنظر الطبيعي الخارجي في نظر الرائي من داخل المنزل ، و اليوم نحاول أن نوضح لكم أكثر من شكل للنوافذ بإطلالات ساحرة ..
يمكن أن تكون النافذة كما الباب و لكن باختلافات بسيطة أهمها وجود فاصل بقدر قدم أو قديمن بارتفاع عن الأرض، لانها تعطي انطباع خاص بالتفرقة بينها و بين الباب الزجاجي العادي، كما في هذا النموذج الأنيق، النافذة الزجاجية مكان خروجك إلى الجلسة التي صممت خصيصاً للاسترخاء، و ليس مكاناً للخروج العادي كما هي وظيفة الباب المعتادة
إن فكرة النافذة في حد ذاتها أتفقنا أنها مصدر الضوء و النظرة للخارج و لكنها أيضاً يمكن أن تكون مصدراً لتلقي الخطابات من الخارج خصوصاً لو كانت النافذ مطلة على الشارع الرئيسي الخارجي المحيط بالمنزل دون فاصل، و هو ما يظهر في هذا التمصيم الفريد للنافذة الذي يتضمن فتحة خاصة كما صندوق البريد المتعارف عليها ، و كذلك وضعت بالداخل منها ستائر خشبية بديعة اللون و جميلة التنسيق و مفيدة للغاية عند الحاجة لمزيد من الخصوصية و انعدام الضوء
ما رأيك لو جعلنا الحائط كله نافذة، هذا هو بالضبط ما تمت فعلته في هذا النموذج الرائع و الشيق و غير المعتاد في الوقت ذاته، المنظر الخارجي الخلاب هو من يفرض علينا كبر مساحة النافذة و لكن بالتأكيد أن تجعل النافذة بطول و عرض العائض هو أمر يرجع غليك و هي بالمناسبة غير محببة بالنسبة لغرف النوم أو غرف الأطفال من ناحية الخصوصية و الامان، لذا يفضل أن تصنع في غرف المعيشة أو الطعام أو صالة الرياضة ..
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النوافذ التي تعامل على أنها شكل ديكوري و زينة ، في المقام الأول يكون اللجوء إليها عاملاً فنياً ذو شكل جميل بوار الباب و كما نلاحظ أن تلك النافذة غير قابلة للفتح و يوضع في مقدمتها و على سورها النباتات كدليل على اللجوء إليها بغرض تحسين الشكل و المدخل و التزيين بمعنى أكثر شمولاً
ذلك النوع من النوافذ في الحقيقة جميل و غير معتاد بالمرة، و غير منتشر و هذا بسبب أنه يوضع في الطرقات أو الممرات في البيوت الفارهة التي تقوى على استخدام نوافذ و فتحات ضئيلة الحجم تحتاج مهارة كبيرة في التقفيل و التحديد و الطلاء و إضاءة ، إن تلك النوافذة فكرتها أنها تكون ممتدة و متكررة في الممر و يوجد في مقدمتها نباتات أو تحف صغيرة تعمل على التلاعب مع الظلال و الأضواء
الفكرة الكلاسيكية للنوافذ مأخوذة ببساطة من وحي حب النفس البشرية للخروج و النظر في استرخاء للخارج بدون حدود، و من أجمل أنواع النوافذ مهما مر الزمان هي النوافذ الكلاسيكية التي تكون مغطاة بستائر بيضاء جميلة و بها أعمدة متداخلة على أشكال مربعات خشبية ، و الزجاج فيها مبخر و مشوش قليلاً، نعم النوافذ و أكثرها انتشاراً في معظم البيوت منذ ما يقارب الثلاثين عاماً ، و نلاحظ انها بدأت تعود بقوة في بعض التصميمات
النوافذ المقابلة للسلم كنافذة على مشهد خارجي يؤنس النازل و الصاعد في خطواتهم ، تلك النافذة من أجمل ما يكون في تصميمها و تحتاج فقط لجدران ملساء من ألوان فاتحة لأنها تعتمد على الظلال و الانعكاس و التلاقي مع آشعة الشمس فترسم ديكورها الطبيعي عليها