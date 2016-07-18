نوافذ بأفكار مختلفة

تعتبر النوافذ مصدر الضوء و الإطلالة على الخارج فيما يحيط بالمنزل من حدود طبيعية أو سكنية ، و من هذا المنطلق اتخذت النوافذ أهميتها الكبرى حيث أنها دخلت في الكثير من المعادلات التي تجعل من البيت في أشكال متعددة من التميز ، فاليوم مهندسو الديكور يعتبرون الضوء الطبيعي نهاراً من مصادر ابداعهم الفني في التصميم كما أن النوافذ هي المصدر الرئيسي لتشيكل هذا الضوء أو تحييد المنظر الطبيعي الخارجي في نظر الرائي من داخل المنزل ، و اليوم نحاول أن نوضح لكم أكثر من شكل للنوافذ بإطلالات ساحرة ..