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بيوت تليق بالإمارات ..

Mohammed Awad Mohammed Awad
VILLA SELIN, SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. منازل
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من أجمل ما في تركيا  حب شعبها  للحياة و الفنون و كذلك الفن المعماري الأصيل و الديكور المميز في كافة تفصيلاته في تصميمات الواجهات الامامية و اختيار الدهانات المناسبة و أنواع الأسوار و الانوار و توزيعها و تنسيق الحدائق، باختصار البصمة التركية في التصميم مميزة و شهيرة ، و لا يمكن أن تجد مزيجاً عميقاً في فنون الهندسة المعمارية كام يوجد في  الحاضر التركي الذي يعتقد أنه جاء مزيجاً أصلاً من عدد مهول من الحضارات كانت جميعها تحت لواء الدولة العثمانية منذ ما يزيد عن 90 عاماً ، نحاول أن نأخذكم في جولة لابرز المنازل الحديثة التي حازت على اعجاب العديد من متابعينا في داخل تركيا ..

مزيج من الخيال

Villa Gürsoy, yücel partners yücel partners منازل مزيج خشب وبلاستيك White
yücel partners

yücel partners
yücel partners
yücel partners

من أجمل البيوت و التي تشعرك بالسكينة من أول نظرة، ما هذا الجمال و البساطة اللامتناهية في التصميم، كل شيء مستقل بذاته ، سواء المرأب أو المدخل أو الغرف ، كل شيء مفصل و ظاهر في عزف منفرد كما الفرقة الموسيقية في الحفل المنشود، استخدام الألوان الخاصة بالأحجار كما هي في المرأب من الخارج و المدخنة في الأعلى و السور في المدخل الرئيسي، بيت رائع لأسرة .. يجبرهم على السعادة

درجات الطبقات

VILLA SELIN, SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. منازل
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

البيت الأبيض الأنيق لا ينفك عن الإبداع ، التدرج المثالي كما السلم الكبير في طوابقه تجبرنا على الانتباه و التأمل فيه، خصوصاً السور الزجاجي الأبيض الشفاف الذي لايحجب الرؤية بل و يقويها من كل الجهات ، الحجر المستخدم رائع في شكله السداسي و الخماسي، فكرته رائعه بكل المقاييس، أما العيدان الخشبية في سقف الشرفات قصة أخرى

اللون الطوبي

R. Kılınç Evi, idiliçmimarlık idiliçmimarlık منازل
idiliçmimarlık

idiliçmimarlık
idiliçmimarlık
idiliçmimarlık

اللون الطوبي مثله مثل أي لون ، يأخذ وقتاً ليكون هو صيحة العام أو الحقبة التصميمية الحالية، و بالفعل فهذه الأيام هي أيام اللون الطوبي الداكن كما يظهر في ألوان الجدران الخارجية للبيت الأنيق هذا ، أما المخروطيات الصغيرة في السقف فهذه تنم عن ذكاء كبير خصوصاً و أنها أستخدمت في الاعلى و ليس في الوسط أو بالتدرج ليلائم اللون الداكن و يتناغم مع قلة النوافذ في الواجهة، و هو كذلك منزل للعائلة كما يبدو و يتميز بالخصوصية الكبيرة ..

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هندسيات ابداعية

K.M EVİ, SAKARYA, NUUN MİMARLIK NUUN MİMARLIK مرآب~ كراج
NUUN MİMARLIK

NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK

أعجبني في هذا المنزل المترامي الأطراف طريقة استغلال الزوايا و المساحات الخاصة بالفضاء الذي يحيط بالمنزل، فطريقه انتشار المنزل و جدرانه هندسية بحته، المرأب على شكل مستطيل ثم تداخل متدرج حتى الداخل و الغرف في الأعلى ، و هو ما استقل بذاته في السقف الكوخي في ثلاث مواضع كبيرة و موضعين صغيرين لنوافذ موجودة فيه ، أما لو تطرقنا في الحديث عن الطوب الذي يكسو السقف فسيأخذ منا أياماً و أسابيع، يكفي فقط النظر إليه في مواجهة الشمس لتشعر بلمعة رهيبة و شكل موسيقى ببصرك و ليس باذنيك

مسبح و تكعيبات

KE HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Esra Kazmirci Mimarlik

KE HOUSE

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

في الحقيقة المنزل اختصر بجماله و هيئته ووجهته الأمامية في مياه المسبح الزرقاء، كل الجمال أخذه و استحوذ عليه المسبح ، البيت في الأساس متوغل في الإبداع، الشكل التكعيبي المستوحى من ألعاب الذكاء لتطابق المكعبات الملونة ظاهر بشدة فيه، اللون البني و الأبيض الذي يغلفه من كوكب آخر و النوافذ مثالية و كبيرة و ليس لها بديل إلا كما صممت ، أما المسبح فيكتفي بالنظر إليه

اقتباس غامض

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN منازل
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

يوجد بعض البيوت في تصميمها تحمل بعضاً من وحي ثقافات و حضارات أخرى، كما أن ذلك البيت الذي أمامنا فعل كل شيء في الاقتباس من حضارات وسط أوروبا و شرقها القريبة منها تركيا و هو ما يظهر في المدخنة الوسطى في الحديقة الخشبية أمام المنزل، و من أجمل اللمسات في هذا البيت هو إحاطة البيت للحديقة لتكون هي محوره الرئيسي كما نلاحظ تأثر المصمم بالسقف المائل في الأعلى و في الوسط و هو ما دفعه لاستغلال ذلك لجعل الطوب وحدة تصميمية في الاعلى و الوسط كذلك

9 منازل من طابق واحد سيذهلك جمالهم
شاهد الجمال التركي الفريد من نوعه

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