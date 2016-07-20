بيوت تليق بالإمارات ..

من أجمل ما في تركيا حب شعبها للحياة و الفنون و كذلك الفن المعماري الأصيل و الديكور المميز في كافة تفصيلاته في تصميمات الواجهات الامامية و اختيار الدهانات المناسبة و أنواع الأسوار و الانوار و توزيعها و تنسيق الحدائق، باختصار البصمة التركية في التصميم مميزة و شهيرة ، و لا يمكن أن تجد مزيجاً عميقاً في فنون الهندسة المعمارية كام يوجد في الحاضر التركي الذي يعتقد أنه جاء مزيجاً أصلاً من عدد مهول من الحضارات كانت جميعها تحت لواء الدولة العثمانية منذ ما يزيد عن 90 عاماً ، نحاول أن نأخذكم في جولة لابرز المنازل الحديثة التي حازت على اعجاب العديد من متابعينا في داخل تركيا ..