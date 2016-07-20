بيوت تليق بالإمارات ..

من أجمل ما في تركيا حب شعبها للحياة و الفنون و كذلك الفن المعماري الأصيل و الديكور المميز في كافة تفصيلاته في تصميمات الواجهات الامامية و اختيار الدهانات المناسبة و أنواع الأسوار و الانوار و توزيعها و تنسيق الحدائق، باختصار البصمة التركية في التصميم مميزة و شهيرة ، و لا يمكن أن تجد مزيجاً عميقاً في فنون الهندسة المعمارية كام يوجد في الحاضر التركي الذي يعتقد أنه جاء مزيجاً أصلاً من عدد مهول من الحضارات كانت جميعها تحت لواء الدولة العثمانية منذ ما يزيد عن 90 عاماً ، نحاول أن نأخذكم في جولة لابرز المنازل الحديثة التي حازت على اعجاب العديد من متابعينا في داخل تركيا ..
من أجمل البيوت و التي تشعرك بالسكينة من أول نظرة، ما هذا الجمال و البساطة اللامتناهية في التصميم، كل شيء مستقل بذاته ، سواء المرأب أو المدخل أو الغرف ، كل شيء مفصل و ظاهر في عزف منفرد كما الفرقة الموسيقية في الحفل المنشود، استخدام الألوان الخاصة بالأحجار كما هي في المرأب من الخارج و المدخنة في الأعلى و السور في المدخل الرئيسي، بيت رائع لأسرة .. يجبرهم على السعادة
البيت الأبيض الأنيق لا ينفك عن الإبداع ، التدرج المثالي كما السلم الكبير في طوابقه تجبرنا على الانتباه و التأمل فيه، خصوصاً السور الزجاجي الأبيض الشفاف الذي لايحجب الرؤية بل و يقويها من كل الجهات ، الحجر المستخدم رائع في شكله السداسي و الخماسي، فكرته رائعه بكل المقاييس، أما العيدان الخشبية في سقف الشرفات قصة أخرى
اللون الطوبي مثله مثل أي لون ، يأخذ وقتاً ليكون هو صيحة العام أو الحقبة التصميمية الحالية، و بالفعل فهذه الأيام هي أيام اللون الطوبي الداكن كما يظهر في ألوان الجدران الخارجية للبيت الأنيق هذا ، أما المخروطيات الصغيرة في السقف فهذه تنم عن ذكاء كبير خصوصاً و أنها أستخدمت في الاعلى و ليس في الوسط أو بالتدرج ليلائم اللون الداكن و يتناغم مع قلة النوافذ في الواجهة، و هو كذلك منزل للعائلة كما يبدو و يتميز بالخصوصية الكبيرة ..
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أعجبني في هذا المنزل المترامي الأطراف طريقة استغلال الزوايا و المساحات الخاصة بالفضاء الذي يحيط بالمنزل، فطريقه انتشار المنزل و جدرانه هندسية بحته، المرأب على شكل مستطيل ثم تداخل متدرج حتى الداخل و الغرف في الأعلى ، و هو ما استقل بذاته في السقف الكوخي في ثلاث مواضع كبيرة و موضعين صغيرين لنوافذ موجودة فيه ، أما لو تطرقنا في الحديث عن الطوب الذي يكسو السقف فسيأخذ منا أياماً و أسابيع، يكفي فقط النظر إليه في مواجهة الشمس لتشعر بلمعة رهيبة و شكل موسيقى ببصرك و ليس باذنيك
في الحقيقة المنزل اختصر بجماله و هيئته ووجهته الأمامية في مياه المسبح الزرقاء، كل الجمال أخذه و استحوذ عليه المسبح ، البيت في الأساس متوغل في الإبداع، الشكل التكعيبي المستوحى من ألعاب الذكاء لتطابق المكعبات الملونة ظاهر بشدة فيه، اللون البني و الأبيض الذي يغلفه من كوكب آخر و النوافذ مثالية و كبيرة و ليس لها بديل إلا كما صممت ، أما المسبح فيكتفي بالنظر إليه
يوجد بعض البيوت في تصميمها تحمل بعضاً من وحي ثقافات و حضارات أخرى، كما أن ذلك البيت الذي أمامنا فعل كل شيء في الاقتباس من حضارات وسط أوروبا و شرقها القريبة منها تركيا و هو ما يظهر في المدخنة الوسطى في الحديقة الخشبية أمام المنزل، و من أجمل اللمسات في هذا البيت هو إحاطة البيت للحديقة لتكون هي محوره الرئيسي كما نلاحظ تأثر المصمم بالسقف المائل في الأعلى و في الوسط و هو ما دفعه لاستغلال ذلك لجعل الطوب وحدة تصميمية في الاعلى و الوسط كذلك