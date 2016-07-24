منزل رائع بالأبيض فقط ..تمازج البساطة مع روح العصر

إن تصميم منزل يجمع بين الروح الجديدة في العمارة مع استخدام سمات العصرية لخدمة الاحتياجات الوظيفية لهذا المنزل هو التحدي الأكبر لدى المصممين في هذه الآونة.

واليوم سوف نتناول أحد المنازل التي استطاع المصمم المعماري Arkiza ARQUITECTOS فيه أن يحقق المعادلة والمزج بين الجمال التصميمي والعصرية مع الوظيفة الخدمية للمنزل المكون من طابقين، كل هذا حققه باستخدام ثلاثة عناصر فقط ، اللون الأبيض و الزجاج الملون و الشجر الأخضر الجميل.