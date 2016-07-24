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منزل رائع بالأبيض فقط ..تمازج البساطة مع روح العصر

آية علم الدين آية علم الدين
CASA ZAGO, ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado منازل
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إن تصميم منزل يجمع بين الروح الجديدة في العمارة مع استخدام سمات العصرية لخدمة الاحتياجات الوظيفية لهذا المنزل هو التحدي الأكبر لدى المصممين في هذه الآونة.

واليوم سوف نتناول أحد المنازل التي استطاع المصمم المعماري Arkiza ARQUITECTOS فيه أن يحقق المعادلة والمزج بين الجمال التصميمي والعصرية مع الوظيفة الخدمية للمنزل المكون من طابقين، كل هذا حققه باستخدام ثلاثة عناصر فقط ، اللون الأبيض و الزجاج الملون و الشجر الأخضر الجميل.

الواجهة الخارجية

CASA ZAGO, ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado منازل
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

في الواجهة الخارجية يطل المنزل بلون أبيض متوحد مع بياض السحاب في السماء وكأنه جزء منها، مع الأشجار المتناثرة بعناية عند مدخل البيت و التي يكملها الزجاج الملون باللون الأخضر في فتحات الواجهة .

النخلة المزروعة في الفناء الداخلي للمنزل و التي يظهر منها الجزء العلوي بارتفاع طابقي المنزل قد أعطت تميزًا وجمالًا خاصًا للمنزل.

ويلاحظ أيضًا أن هذا الطراز يتلائم جدًا مع البلاد ذات الحرارة المرتفعة والتي تحتاج لفناء داخلي في تصميمها مع فتحات صغيرة الحجم في الواجهة الخارجية لعدم امتصاص أشعة الشمس واللون الأبيض الذي يعكس أشعة الشمس يعتبر ميزة هامة جدًا أيضًا في البلاد الحارة.

المدخل الرئيسي

CASA ZAGO, ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado شبابيك ألمنيوم/ زنك Grey
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

المدخل الرئيسي للمنزل عبارة عن باب في السور الخارجي للمنزل أنيق من اللون الأبيض، زُين تصميمه بشرائح رفيعة عرضية من الزجاج الملون باللون الأخضر، وقد مُيز المدخل بالحشائش التي تحيطه من الجانبين بالإضافة إلى جزء النخلة العلوي الذي يظهر من خلفه فأعطاه شكلًا مميزًا و أكمل أناقته.

باب المنزل الداخلي

CASA ZAGO, ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado شبابيك ألمنيوم/ زنك Grey
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

في الباب المتصل بالمنزل مباشرة نجد أنه قد اتخذ نفس الأناقة التي وجدت في الباب الخارجي ولكن بارتفاع المنزل بأكمله مما أعطى للمنزل كله طولًا جيدًا ،الباب نفسه من الألومنيوم الفريد مع شرائح الزجاج الرفيعة الملونة باللون الأخضر وقد ميزه أيضًا أن المدخل مستقل بكتلته غاطس عن كتلة باقى المنزل مما يعطي فرصة جيدًا للظلال أن تتخذ موضعها عليه فتكون شكلًا جذابًا.

باب المرآب

CASA ZAGO, ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado شبابيك ألمنيوم/ زنك Grey
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

في هذه الصورة يظهر باب المرآب الذي لم يغفله المصمم من التميز في التصميم أيضًا، فنراه وقد اتخذ إطارًا من الأبيض البارز استغل سقفه للإضاءة عن طريق وضع مصابيح ليلية بيضاء جميلة ، وقد اتخذ باب المرآب نفس الفكرة التصميمة في الواجهة الرئيسية وهي اللون الأبيض مع شرائح الزجاج الأخضر ولكن بمقاس جديد بعرض الباب كله فكان إضافة للتصميم الرائع.

الفتحات على الفناء الداخلي للمنزل

CASA ZAGO, ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado شبابيك زجاج Green
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

على الناحية الأخرى فإننا نجد الفناء الداخلي الذي سمح وجوده بأن تفتح عليه معظم فتحات المنزل الداخلية لما يحققه من خصوصية و متعة بمشاهدة منظره الخلاب من خلالها، بل وأنه قد سمح ،كما نرى بالصورة، بأن تطل عليه غرفة معيشة ارتفاعها بارتفاع طابقي المنزل ذات واجهة كاملة من الزجاج الأخضر مع ثلاثة شرائح من الألومنيوم وقد حقق ذلك للمنزل إثراءًا  في التصميم وشكلًا ساحرًا من الداخل.

التراسات أيضًا على الفناء

CASA ZAGO, ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado بلكونة أو شرفة White
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

لم يستغل المصمم الفناء فقط في فتح الأبواب و الشبابيك عليه و إنما أيضًا التراس الكبير في الطابق العلوي و الذي يسمح باستغلال الفناء أقصى استغلال بالإضافة إلى إمكانية اتصال أكثر من غرفة عن طريقه مع استغلال التراس نفسه كجلسة للأسرة تطل من الأعلى على الفناء، ولتكملة التصميم الخلاب اختار المصمم الزجاج الأخضر أيضًا لدرابزين التراس ليتيح الاتصال الأكبر بالطبيعية و الجمال.

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الأخضر كخادم للتصميم

CASA ZAGO, ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado منازل White
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

في هذه الصورة نجد أن الأخضر الغالب على الواجهة الداخلية على عكس الأبيض الذي غلب على الواجهة الخارجية قد أبرز الفكرة التصميمة بشكل رائع ، فالاتصال بالطبيعة قد غلب على الداخل لتحقيق الخصوصية بينما الفتحات الصغيرة في الواجهة الخارجية كان لنفس السبب.

الأخضر عن طريق الأشجار بارتفاعاتها المختلفة و النخل العالي بارتفاع المنزل بأكمله مع الحشائش العالية أمام غرفة الطعام في الدور الأرضي، كل هذا التنوع الذي أكمله الزجاج الأخضر في الفتحات الكثيرة و زرقة السماء من فوقهم قد جعلت الشكل النهائي جميلًا متناغمًا مع الطبيعة بشكل رائع.

الكتل المختلفة لإثراء التصميم

CASA ZAGO, ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado منازل White
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

لاشك أن التنوع في الكتل التصميمة للمنزل يعطي إثراءًا وإبداعًا في التصميم، ذلك أنه يخلق فرصًا للظل أن يتواجد على الواجهات مما يخفف من درجات الحرارة العالية في المناطق الحارة كما أنه يعطي شكلًا رائعًا أيضًا.

الدرج المميز لتكملة تميز التصميم

CASA ZAGO, ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado الممر والمدخل زجاج Green
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

في الداخل ..نرى أن المصمم قد أكمل التصميم الخارجي ولم يجعله منفصلًا عنه بل مكملًا له ، فنجده قد وحد اللون الداخلي قدر الإمكان عن طريق استخدام الأبيض بشكل أساسي ثم تطعيمه بالأخضر و درجات الرمادي للحفاظ على أناقة التصميم.

وهنا نجد أن السلالم قد اتخذت اللون الأبيض مع أربعة درجات سميكة من الزجاج الأخضر لتتلائم مع زجاج الفتحات الأخضر و درجة بدء رمادية غامقة اللون تقترب من الأسود وقد أعطى ذلك أناقة وجاذبية للتصميم الداخلي للمنزل.

المطبخ الأسود الفريد لمزيد من الأناقة

CASA ZAGO, ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado مطبخ جرانيت Black
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

على الرغم من أن المنزل كله قد استخدم فيه اللون الأبيض الهادئ الجميل إلا أن المصمم اختار أن يضع لمسة من التميز في الداخل عن طريق استخدام اللون الرمادي إلى الأسود في فراغ المطبخ المفتوح، فنجد أن خزانات المطبخ كلها من الأسود اللامع مع ثلاجة من الصلب الفضي وجميع الأدوات المستخدمة من الصلب ايضًا، وللتغلب على اللون الداكن فقد خففه باللون الأبيض في السقف فأضفى على التصميم الداخلي روعة و أناقة حقيقية.

إن هذا المنزل يجمع بشكل جميل ومتناغم بين البساطة في اختيار الألوان و بين الروعة في التصميم وتوظيف التصميم بشكل أمثل لراحة مستخدميه.

يمكنك أيضًا أن تشاهد منزلًا يتجسد فيه الجمال المعماري هنا.

تغيرات جذرية من مطابخ حزينة الى مطابخ سعيدة
هل أعجبك استخدام اللون الأبيض في هذا المنزل؟ شاركنا

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