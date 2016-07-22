6 حيل لمضاعفة مساحة منزلك

يوم بعد يوم، تصبح مشكلة المساحات الصغيرة في المنازل، قضية يسهل التعامل معها، على الرغم من أنها تتطلب الكثير من العمل، إلا أنه أصبحت ناك عدة حلول ابتكارية، وتصميمات إبداعية تساعد على توفير المساحة، وربما إعطاء شعورًا وهميًا بزيادة.
في هذا المقال، نستعرض معكم 6 حيل تصميمية، تمكنكم من زيادة مساحة المنزل، وتوفير المزيد من الفضاء، لنبدأ جولتنا..
الحيلة الأولى تكمن في الاعتماد على المرايا، فإضافة إلى المظهر العصري والجمالي، تساعد على عكس المساحات، وتحقيق الخداع البصري لإعطاء شعورًا وهميًا بمضاعفة المساحة، خاصة إذا ما تم توظيف الأضواء في المساحة المحيطة بها بشكل جيد، لإبراز عمق الغرفة.
في تلك الغرفة الساحرة بالألوان، تم الاعتماد على المرايا كحيلة ذكية لإعطاء شعور بمزيد من الاتساع، مع مراعاة تجنب وضعها في مكان الضوء مباشرة، للحصول على أكبر استفادة، خاصة مع اللون الأبيض الذي يعطي الغرفة مساحة أكبر من مساحتها الحقيقة.
الحيلة الثانية، وهي الأسهل على الاطلاق، ولكنها السهل الممتنع، هي الترتيب، فبدون الترتيب والنظام تبدو أكبر المساحات ضيقة ومزدحمة، لذا يجب التخلص من كل ما هو غير ضروري، وترتيب الخزانات، وتوفير المساحات التخزينية الموفرة، ولأن المطبخ هو أكثر الأماكن التي تفقد مساحتها بسبب الفوضى، يجب تصميم الأرفف والأدراج في كل ركن ممكن، ولكن دون الانتقاص من الفضاء اللازم لحرية التحرك.
في هذا التصميم على سبيل المثال، يمكننا ملاحظة تصميم الخزانات داخل الحائط، واستغلال المساحة أسفل السطح الرخامي من أجل الادراج الكثيرة، وكذلك استغلال المساحة أسفل النافذة كخزانة إضافية، لذا يبدو المطبخ مرتبًا ونظيفًا، ومع ألوانه البيضاء، يبدو أكثر اتساعًا، خاصة مع ذلك الممر الذي يسمح بالتحرك بحرية ودون قيود.
الحيلة الثالثة، تعتمد على المساحات المفتوحة، حيث الجمع بين غرفة المعيشة وغرفة الطعام، وأحيانًا المطبخ وغرفة الطعام، وفي أحيان أخرى يتم الجمع بين الثلا غرف، وذلك من خلال هدم الجدران لإعطاء المزيد من المساحة. في التصميم أمامنا، نجد أنه تم الاعتماد على جدار واحد كفاصل بين المطبخ وغرفة المعيشة، وهو الجدار المستخدم كمكتبة للتفاز، فيما اقتصرت غرفة الطعام على منضدة مستطيلة، مع أربع من الكراسي العصرية البسيطة، الأمر الذي ترك مساحة كافية لوضع أريكة ومنضدة شاء صغيرة أمام التلفاز، مع بقاء قدر كاف من الفضاء، لتظهر الغرفة أكثر اتساعًا من حقيقتها.
الحيلة الرابعة، هي في الحقيقة اتجاه جديد في التصميم الداخلي، وهي التصميم رأسيًا وليس أفقيًا، لاستغلال ارتفاع الغرفة، والتغلب على ضيق مساحتها.
يعتمد التصميم الأفقي في الغالب، في غرف النوم المفردة، وغرف نوم الأطفال، ففي الصورة التي أمامنا، تم تصميم السرير على ارتفاع مناسب من الأرض، لتصميم خزانة أفقية أسفله، وبالتالي ترك فضاء كبير في باقي الغرفة، ليعطيها المزيد من الاتساع.
في مثال أخر للاستغلال الرأسي لارتفاع الغرف، يمكنك أن تعتمد هذا الأسلوب من أجل الحصول على مساحتك الخاصة في منزلط، برغم ضيق مساحته، حيث الاستفادة من ارتفاع السقف، وبناء
علية، لتجعل منها ملاذك الهادئ.
الحيلة الخامسة، تعتمد على أسلوب المينيمال، حيث الحد الأدنى من قطع الأثاث، مع الاستعانة بالألوان المحايدة، التي لا يُشترط أن تقتصر على الأبيض، بل يمكن الاعتماد على جدار بالأسود، لإبراز عمق الغرفة.
في المساحة المفتوحة تلك، نجد أنه تم الاعتماد على قاعدة من الأبيض، تسيطر على أغلب مساحات الغرفة، مع لمسات خشبية تكسر برودته، والاستعانة بلون محايدة أخر، تمثل في الرمادي الذي اكتست به الأريكة. الأمر الاخر، انه تم توزيع الأثاث في خط واحد يمينًا ويسارًا، لترك ممر فارغ، يوحي باتساع الغرفة، وكبر مساحتها.
هل تعلم أن المنسوجات يمكنها منحك لمسات رومانسية تعوض عن صغر مساحة الغرفة؟
نعم، تلك هي الحيلة السادسة، فإذا كنت ممن يرغبون بتصميم غرفة نوم بأجواء رومانسية، ولكنك تفتقر إلى المساحة الكافية، يمكنك اعتماد مثل هذا التصميم، حيث تعليق قطعة من السجاد على الحائط، مع استخدام الستائر، وربما الستعانة بسرير ذو أعمدة، لتصميم مظلة حريرية رقيقة، تمنحه أفضل إطلالة رومانسية على الإطلاق.
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