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تغيرات جذرية من مطابخ حزينة الى مطابخ سعيدة

Heba khlili Heba khlili
Дом на Днепре, SBM studio SBM studio مطبخ
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المطبخ هو معدة المنزل لأنه المكان الذي تعد فيه الطعام لأفراد العائلة والأصدقاء، وكلما زادت محبتك لمن تطبخ كلما كان طبيخك أطيب واشهى ولكن… . ماذا لو كان مطبخك قديم ومهترئ، وخالي من الحيوية، سيفقدك هذا الشيء الاستمتاع بالطبخ لمن تحب.

لذلك في هذا المقال ولأننا نهتم بك وبعائلتك جمعنا عدة مطابخ كيف كانت وكيف أصبحت بعد أجراء تغييرات عليها، لنعطيك الخيار الأنسب لمطبخ لتستمتع بالطبخ.

كان مهترء الهيئة…

Reforma integral de vivienda en Valencia, scala-proyectos scala-proyectos
scala-proyectos

scala-proyectos
scala-proyectos
scala-proyectos

لا عيب في كون المطبخ صغير، لأنه سبق وتحدثنا عن طرق توسيع المطبخ، ولكن العيب هو بترك المطبخ بطراز قديم ومهترئ، فنلاحظ الخزن الخشبية الباهتة اللون والمجلى الصغير، ولون سيراميك الجدران الأصفر الحزين. المرمر مادة جيدة للمطبخ ولكن عدم التناسق في الألوان بينها وبين الخزن اظهر المطبخ بطريقة غير انيقة.

اصبح منتظم الهيئة…

Reforma integral de vivienda en Valencia, scala-proyectos scala-proyectos
scala-proyectos

scala-proyectos
scala-proyectos
scala-proyectos

التغيير واضح جدا للخزن بلون ابيض ناصع، متناسبة مع لون المرمر الأسود الذي أعطى أناقة، أما المجلى فتحولت إلى مجلى بحوض واحد وذلك لأنه وجد مكان مناسب لغسالة الصحون والفرن بين الخزن، والسيراميك الأبيض للجدران هو فعلا الاختيار الأمثل للسيراميك بلون متناسب مع لون الخزن.

جار عليه الزمن…

Rénovation Asnières sur Seine, Alice Bizien Alice Bizien
Alice Bizien

Alice Bizien
Alice Bizien
Alice Bizien

ما هذا المطبخ مطبخ الستائر؟ ستائر بالية قديمة للشباك وأخرى تغطي احد الخزن، والألوان حدث ولا حرج، بين البني والأصفر والبرتقالي، الوان مزعجة للبصر وتعطيه مظهر اللارتابة، وطاولة المطبخ البلاستيكية التي دلت على اهتمام من أصحاب المنزل.

المحافظة على الطابع الريفي…

Rénovation Asnières sur Seine, Alice Bizien Alice Bizien
Alice Bizien

Alice Bizien
Alice Bizien
Alice Bizien

انظر كيف تمت المحافظة على النمط الريفي للمطبخ، مع إجراء بعض التغييرات الأخرى، الستائر لا وجود لها بل سنسمح لأشعة الشمس بالدخول ونستمتع بالإضاءة الطبيعية، وبتغيير الخزن القديمة بخزن بلون ابيض ذات ارجل لتجعلها مرتفعة عن الأرض يجعلها سهلة التنظيف، ووضع المايكرويف بشكل صحيح وليس معلق كما في الصورة القديمة، نحصل على مطبخ حقيقي.

كان معتم

Reforma en Donostia / San Sebastián, Apal Estudio Apal Estudio مطبخ
Apal Estudio

Apal Estudio
Apal Estudio
Apal Estudio

كثرة الألوان في المطبخ وعدم تناسقها يجعل المطبخ مكان غير مريح للنظر، وأيضا استخدام الزجاج الغامق المموج يجعل المطبخ كئيب ومعتم وهذا أسوء ما قد يوجد في أي مطبخ.

اصبح منور

Reforma en Donostia / San Sebastián, Apal Estudio Apal Estudio مطبخ
Apal Estudio

Apal Estudio
Apal Estudio
Apal Estudio

لا حظوا معي البساطة والقلة في الألوان بين اللون الأبيض للخزن واللون العسلي للأرضية والسيراميك للجدران، أما عن التغيير الذي طرأ على الشباك بعدما كان معتم اصبح شباك كبير ويسمح بدخول اشعة الشمس.

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ماهذا الخراب؟

THE DINING AREA BEFORE IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

THE DINING AREA BEFORE

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

في هذا المطبخ تبدو وكأن عملية الترميم والتجديد عملية جذرية واتخذت إجراءات كبيرة يا ترى ماهي النتيجة؟

النتيجة: المطبخ الاعجوبة

KITCHEN - DINING ROOM IS AND REN STUDIOS LTD غرفة السفرة
IS AND REN STUDIOS LTD

KITCHEN – DINING ROOM

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

تحول هذا الخراب إلى جمال ورتابة إلى مطبخ جميل بالوان أنيقة ومتناسقة، اللون الأسود لطاولة المطبخ والخزن، أما تعلوقة الأواني فوق طاولة المطبخ فأعطت جمالية وديكور مميز، طاولة السفرة بلونها الخشبي والكراسي بألوان الفاكهة، دليل على اختيار مصمم ديكور ذو خبرة وذوق عالي.

المطبخ الباهت

REFORMA INTEGRAL DE COCINA , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Wood effect
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

مطبخ صغير وعادي بسيط خالي من أي نوع من أنواع الرفاهية أو الأناقة، يحتاج إلى الكثير من التغيير، المميز فيه ان سقفه عالي أي يمكن الاستفادة من ذلك، لنرى في الصورة اللاحقة ماهي اهم التغييرات.

المطبخ الجميل

REFORMA INTEGRAL DE COCINA , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio مطبخ خشب نقي Wood effect
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

التغيير واضح في نوع الإضاءة الصفراء المستخدمة التي تعطي انطباع افضل من الإضاءة البيضاء، وأيضا تم الاستفادة من السقف العالي في بناء مكان لحفظ المايكرويف وأسفله الفرن، كما نلاحظ الأرضية الخشبية التي أعطت دفأ للمطبخ وجمالية منفردة.

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