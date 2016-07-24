تغيرات جذرية من مطابخ حزينة الى مطابخ سعيدة

المطبخ هو معدة المنزل لأنه المكان الذي تعد فيه الطعام لأفراد العائلة والأصدقاء، وكلما زادت محبتك لمن تطبخ كلما كان طبيخك أطيب واشهى ولكن… . ماذا لو كان مطبخك قديم ومهترئ، وخالي من الحيوية، سيفقدك هذا الشيء الاستمتاع بالطبخ لمن تحب.
لذلك في هذا المقال ولأننا نهتم بك وبعائلتك جمعنا عدة مطابخ كيف كانت وكيف أصبحت بعد أجراء تغييرات عليها، لنعطيك الخيار الأنسب لمطبخ لتستمتع بالطبخ.
لا عيب في كون المطبخ صغير، لأنه سبق وتحدثنا عن طرق توسيع المطبخ، ولكن العيب هو بترك المطبخ بطراز قديم ومهترئ، فنلاحظ الخزن الخشبية الباهتة اللون والمجلى الصغير، ولون سيراميك الجدران الأصفر الحزين. المرمر مادة جيدة للمطبخ ولكن عدم التناسق في الألوان بينها وبين الخزن اظهر المطبخ بطريقة غير انيقة.
التغيير واضح جدا للخزن بلون ابيض ناصع، متناسبة مع لون المرمر الأسود الذي أعطى أناقة، أما المجلى فتحولت إلى مجلى بحوض واحد وذلك لأنه وجد مكان مناسب لغسالة الصحون والفرن بين الخزن، والسيراميك الأبيض للجدران هو فعلا الاختيار الأمثل للسيراميك بلون متناسب مع لون الخزن.
ما هذا المطبخ مطبخ الستائر؟ ستائر بالية قديمة للشباك وأخرى تغطي احد الخزن، والألوان حدث ولا حرج، بين البني والأصفر والبرتقالي، الوان مزعجة للبصر وتعطيه مظهر اللارتابة، وطاولة المطبخ البلاستيكية التي دلت على اهتمام من أصحاب المنزل.
انظر كيف تمت المحافظة على النمط الريفي للمطبخ، مع إجراء بعض التغييرات الأخرى، الستائر لا وجود لها بل سنسمح لأشعة الشمس بالدخول ونستمتع بالإضاءة الطبيعية، وبتغيير الخزن القديمة بخزن بلون ابيض ذات ارجل لتجعلها مرتفعة عن الأرض يجعلها سهلة التنظيف، ووضع المايكرويف بشكل صحيح وليس معلق كما في الصورة القديمة، نحصل على مطبخ حقيقي.
كثرة الألوان في المطبخ وعدم تناسقها يجعل المطبخ مكان غير مريح للنظر، وأيضا استخدام الزجاج الغامق المموج يجعل المطبخ كئيب ومعتم وهذا أسوء ما قد يوجد في أي مطبخ.
لا حظوا معي البساطة والقلة في الألوان بين اللون الأبيض للخزن واللون العسلي للأرضية والسيراميك للجدران، أما عن التغيير الذي طرأ على الشباك بعدما كان معتم اصبح شباك كبير ويسمح بدخول اشعة الشمس.
في هذا المطبخ تبدو وكأن عملية الترميم والتجديد عملية جذرية واتخذت إجراءات كبيرة يا ترى ماهي النتيجة؟
تحول هذا الخراب إلى جمال ورتابة إلى مطبخ جميل بالوان أنيقة ومتناسقة، اللون الأسود لطاولة المطبخ والخزن، أما تعلوقة الأواني فوق طاولة المطبخ فأعطت جمالية وديكور مميز، طاولة السفرة بلونها الخشبي والكراسي بألوان الفاكهة، دليل على اختيار مصمم ديكور ذو خبرة وذوق عالي.
مطبخ صغير وعادي بسيط خالي من أي نوع من أنواع الرفاهية أو الأناقة، يحتاج إلى الكثير من التغيير، المميز فيه ان سقفه عالي أي يمكن الاستفادة من ذلك، لنرى في الصورة اللاحقة ماهي اهم التغييرات.
التغيير واضح في نوع الإضاءة الصفراء المستخدمة التي تعطي انطباع افضل من الإضاءة البيضاء، وأيضا تم الاستفادة من السقف العالي في بناء مكان لحفظ المايكرويف وأسفله الفرن، كما نلاحظ الأرضية الخشبية التي أعطت دفأ للمطبخ وجمالية منفردة.
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