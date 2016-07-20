قصة فخامة من الهند

السينما الهندية طالما تستمد رونقها و جمالها من الإثارة و التشويق و كذلك قصرنا اليوم الذي يقبع داخل حدود الهند و تظهر عليه ملامح التفرد و الفخامة اللامتناهية في تصميمه ، كل سحر التاريخ الآسيوي و الهندي في كل ركن في هذا المنزل العائلي الجميل الذي ربما يندر وجود مثيله في أي منطقة أخرى من العالم، كيف لهذا السحر أن يمتزج بروح المصمم الهندي بكل ما فيه، تشعر و كأن المصمم يبتسم في كل غرفة تدخلها ، الصولجان و اللون الأحمر تشعر و كأنها طبعت على المنزل بواسطة الفوتوشوب و لكن هيهات ، الواقع أجمل كثيراً من الخيال و التعديلات الكمبيوترية ..
عندما نشاهد الجمال نبتسم و نعيش أجمل اللحظات التي لايمكن وصفها، تخيل أنك تعيش في الجمال يومياً و تخالط كل ذرة فيه بكل حواسك، إن الإبداع ليس له إلا وصف واحد ، هذا المنزل ، هذا القصر الرائع، بالفعل هو مرادف عملي للإبداع بكل ما فيه من تحديات و مزايا و خروج عن المألوف، الطوابق التي في هذا البيت جميعها مختلفة كل طابق فيه روح تختلف عن الطابق الآخر ، في النوافذ و الإطارات و المساحة ، حتى الأضواء تضافرت في مشهد مهيب لإبراز مواطن الجمال في هذا البيت من الخارج، هذا تصميم على الحاسوب فماذا عن الواقع ..
الواقع أجمل من المرسوم الكترونياً، فالتقنية مهما كانت جميلة لن توافق إبداع إنسان اجتهد ليصنع المجد لنفسه و الجمال الأبدي لسكان البيت الذي صممه، في الواقع الأضواء أحلى من الرسم، و البوابات و السور الخارجي أكثر حياة وواقعية ، و الالوان الداكنة هي سر و روح الهند سواء في البهارات أو في الاكلات الجميلة التي يبرعون فيها، اللون الداكن المستخدم في الواجهة أحيا البيت من كل جوانبه ، ناهيك عن الإطارات الإبداعية التي تزين أطرافه بشكل بديع
الغرف الداخلية و خصيصاً غرفة النوم بها من الالوان ما يؤكدلك أننا في الهند، الأورجواني كشجر حيدر أباد الباهية الرقراقة، و الستائر تحجب هالة النور عن الدخول ببهاء للغرفة، و السقف و ضع فيه المصمم خلاصة خبرته كهيئة رابطة عنق ممتدة على السرير من الاعلى للأسفل ، مزيج الفنون الهندي ظهر هنا ..
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تصميم الفراشات نقل الحدائق و الزهور على الجدران، تفكير مثالي لغرفة جانبية خصوصاً و أن الغرفة الاساسية للنوم وضع فيها ألوان أكثر سخونة من تلك الألوان التي تعتبر في النهاية من الالوان المريحة للأعصاب ، أما استخدام مجسمات الفراشات أعطى الغرفة أنوثة واضحة، حيث نتوقع أن تلك الغرفة لأنثى بكل تأكيد
هذا مهرجان العيد و ليس غرفة معيشة، تفاصيل رهيبة و غزيرة في تلك الغرفة المعيشية الرئيسية ، الألوان في السقف و الأضواء في الجوانب و اللون الداكن للستائر جميعها كقصور تاج محل العتيقة ، و الزخرفة بالحديد المطل على النافذتين يؤكد مزيد من الخصوصية و الأثاث كذلك منح التوازن للون الأسود المسيطر على الغرفة و لمسة اللون الأحمر دم الغزال ، يقتل الملل قتلاً
كما في الداخل إبداع يوجد في الخارج أيضاً روح إبداعية و لكني أحسبها من النوع الحداثي الأوروبي أكثر من الروح الهندية و لهذا السبب قلنا في البداية أن هذا البيت تلاقي لأفكار أكثر من مدرسة و لكنها ضربت جميعاً في بوطقة الهند الشرقية الراسخة، النباتات في تلك الحديقة من أرقى الانواع و أكثرها محبة من قبل النفس البشرية ، و الرؤية و مجالها في تلك الحديقة واسع و جميل، أما المظلة من أعمدة الخشب فهي ادت دورها تماماً ففي النهار تحجب آشعة الشمس و تمايل ظلالها و في الليل لا تحجب رؤية القمر ولا النجوم لأصحاب اللحظات الشاعرية و التأملات النجمية ، حديقة جمعت كل المحاسن تقريباً