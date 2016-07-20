قصة فخامة من الهند

عندما نشاهد الجمال نبتسم و نعيش أجمل اللحظات التي لايمكن وصفها، تخيل أنك تعيش في الجمال يومياً و تخالط كل ذرة فيه بكل حواسك، إن الإبداع ليس له إلا وصف واحد ، هذا المنزل ، هذا القصر الرائع، بالفعل هو مرادف عملي للإبداع بكل ما فيه من تحديات و مزايا و خروج عن المألوف، الطوابق التي في هذا البيت جميعها مختلفة كل طابق فيه روح تختلف عن الطابق الآخر ، في النوافذ و الإطارات و المساحة ، حتى الأضواء تضافرت في مشهد مهيب لإبراز مواطن الجمال في هذا البيت من الخارج، هذا تصميم على الحاسوب فماذا عن الواقع ..