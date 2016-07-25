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مزيج بين الغموض والسحر في هذا البيت المكسيكي المبهر

آية علم الدين آية علم الدين
CASA OLIVOS, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos حديقة
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سوف نتناول اليوم منزلًا يعتبر تحفة معمارية غنية بالجمال والانسيابية و تناغم الطبيعة مع الروح العصرية في التصميم.

المنزل يقع في مدينة كويريتارو بالمكسيك يسمى كازا أوليفوس وهو يطل على مزرعة قديمة رائعة الشكل ولكن ذلك لم يمنع من تصميمه بشكل حديث مع الأخذ في الإعتبار أن يكون متجانسًا مع الطبيعة الخلابة من حوله.

في هذا المنزل سوف ندهش من التكوينات المتكاملة للفراغات مع التمازج بين القديم و الحديث و إخراجه في صورة عصرية جميلة ..فهيا بنا نرى :

الواجهة الرئيسية

CASA OLIVOS, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos منازل
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

في الواجهة الرئيسية للمنزل نستطيع أن نلحظ التميز من الوهلة الأولى، فالمدخل الرئيسي عبارة عن مدخل من الخشب ذو طابع قديم بحلياته الحديدية المتناثرة وكأنه مدخل مغارة قديمة مليئة بالأسرار ، مع حائط من الحجر القديم ذو المقاسات المختلفة والذي يرجع للطراز القديم أيضًا، يتداخل معهم الدور العلوي للواجهة ذو اللون الأبيض العصري وبساطة الواجهة من أعلى ويفصل بين الدور الأرضي و الدور العلوي مظلة من الخشب وكأنها جسر بين القديم و الحديث.

وقد أبرز جمال الواجهة أيضًا هذا التنسيق الرائع لألوان الأشجار المحيطة بالمدخل، فتداخل الأخضر مع جريد النخل مع الأحمر الداكن مع الفوشيا قد جعل المدخل لوحة من الجمال الآسر.

الواجهة في الليل سحر خاص

CASA OLIVOS, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos منازل
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

في هذه الصورة لنفس الواجهة الرئيسية ولكن من زاوية أكبر في الإضاءة الليلية يتضح منها كيف أن الإضاءة الليلية المصممة جيدًا تضفي على التصميم أناقة وتألق، فالإضاءة المخبئة في الحشائش المسلطة على الجدار الحجري قد أعطت للجدار سمة خاصة من الغموض والسحر، والإضاءة السفلية المسلطة على البرجولة الخشبية و التي سمحت لظلالها أن تنتشر على الواجهة أضافت لهذا السحر الكثير.

الفناء الداخلي ومزيد من السحر

CASA OLIVOS, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos حديقة
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

ننتقل إلى الفناء الداخلي لنرى تجسد الجمال في حمام السباحة الكبير الجميل بلونه الأزرق البراق مع الحديقة الشاسعة المحيطة به وبالتراس الكبير الذي يحوي طاولة الطعام الكبيرة والمغطى بمظلة كبيرة من الخشب، يكمل من جماله الخشب البارز من مبنى الإستراحة في المواجهة و الخشب في الأرضية المحيطة بحمام السباحة، وقد توج كل هذا الجمال ببعض من الغموض عن طريق الإضاءة الليلة الساحرة.

الداخل مرتبط بالخارج

CASA OLIVOS, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

وإذا انتقلنا إلى الداخل فإننا نجد أن الإبهار لم ينضب بل على العكس إنه مستمر في الفراغات الداخلية حيث ترتبط بالطبيعة المحيطة و بالمنظر الخلاب في الخارج عن طريق الأبواب الزجاجية بكامل ارتفاع الحوائط.

السلالم الطائرة أيضًا أعطت للصورة في الداخل سحرًا من العصرية في تمازج مع الأثاث الكلاسيكي الأنيق أكملهم هذا السقف الخشبي ذو الألواح البارزة بتجزيعاته الطبيعية التى تتناسب مع الطبيعة المحيطة بالمنزل من كل الإتجاهات.

المطبخ ذو الرونق الخاص

CASA OLIVOS, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos مطبخ
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

في هذه الصورة نستطيع أن نرى المطبخ الذي يليق بكل هذا السحر الموجود في هذا المنزل ، فنرى أن المصمم قد وضع في منتصف المطبخ طاولة من الرخام الأخضر ذو الأناقة و قد اختار للخزانات أن تتخذ الشكل العصري بالخزانات الخشبية الداكنة في الأسفل و الفاتحة في الأعلى ولكن بلمسة من أناقة القديم عن طريق تطعيمه بالشجيرات في كل ركن منه ، فوضع إصص الزرع فوق الخزانات وفي الأركان ومدلاة فوق الطاولة أيضًا و قد أكمل زينة المطبخ بالإضاءة عن طريق الوحدات التي وزعت بعناية لتكون جزءًا من الجمال النهائي.

تكامل التصميم من الداخل

CASA OLIVOS, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos غرفة السفرة
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

في الداخل أيضًا ننتقل إلى غرفة الطعام الرئيسية ونستطيع أن نلاحظ هذا التميز الفريد في المزج بين الأصالة و العصرية في التصميم ، فمنضدة الطعام نفسها عبارة عن منضدة عريقة من الخشب الداكن بزخارف كلاسيكية جميلة و الكراسي حولها من الخشب الداكن المبطن بالجلد الأسود الأنيق ، و فوق كل هذا نجد النجفة الجميلة غير المتكلفة.

أما السجاد فإننا نجد أن المصمم قد اختار ألا يجعل فيه الكثير من النقوشات حتى لاتغلب الكلاسيكية على الفراغ و حتى يعطي للطراز العصري المجال ليظهر عن طريق الحائط الأبيض الذي يفصل بين فراغي المعيشة و الطعام و عن طريق الحائط الخشبي المطل على الحديقة و الذي يربط بين الجمال في الداخل والطبيعة الخلابة في الخارج.

فراغ المعيشة والألوان الدافئة

CASA OLIVOS, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos غرفة المعيشة
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

وخلف الحائط العصري الفاصل نجد غرفة المعيشة الدافئة التي نراها في الصورة هنا، فنجد هذه اللوحة الرائعة في الجدار الأبيض العصري بألوانها الدافئة و في مقابلها نجد البيانو الداكن الكلاسيكي و فوقه المرآة ذات الإطار المنقوش بنفس ألوان اللوحة و في الجدار الفاصل نجد المدفأة التي يجتمع حولها أهل المنزل جالسين على الكراسي الوثيرة ذات اللون الدافيء أيضًا و الوسائد المنقوشة بنفس الألوان المتناسقة ليكون الفراغ مثاليًا للراحة و الاستجمام و الشعور بدفء العائلة في وسط كل هذا السحر والإبهار.

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منزل رائع بالأبيض فقط ..تمازج البساطة مع روح العصر
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