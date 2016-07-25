مزيج بين الغموض والسحر في هذا البيت المكسيكي المبهر

سوف نتناول اليوم منزلًا يعتبر تحفة معمارية غنية بالجمال والانسيابية و تناغم الطبيعة مع الروح العصرية في التصميم.
المنزل يقع في مدينة كويريتارو بالمكسيك يسمى
كازا أوليفوس وهو يطل على مزرعة قديمة رائعة الشكل ولكن ذلك لم يمنع من تصميمه بشكل حديث مع الأخذ في الإعتبار أن يكون متجانسًا مع الطبيعة الخلابة من حوله.
في هذا المنزل سوف ندهش من التكوينات المتكاملة للفراغات مع التمازج بين القديم و الحديث و إخراجه في صورة عصرية جميلة ..فهيا بنا نرى :
في الواجهة الرئيسية للمنزل نستطيع أن نلحظ التميز من الوهلة الأولى، فالمدخل الرئيسي عبارة عن مدخل من الخشب ذو طابع قديم بحلياته الحديدية المتناثرة وكأنه مدخل مغارة قديمة مليئة بالأسرار ، مع حائط من الحجر القديم ذو المقاسات المختلفة والذي يرجع للطراز القديم أيضًا، يتداخل معهم الدور العلوي للواجهة ذو اللون الأبيض العصري وبساطة الواجهة من أعلى ويفصل بين الدور الأرضي و الدور العلوي مظلة من الخشب وكأنها جسر بين القديم و الحديث.
وقد أبرز جمال الواجهة أيضًا هذا التنسيق الرائع لألوان الأشجار المحيطة بالمدخل، فتداخل الأخضر مع جريد النخل مع الأحمر الداكن مع الفوشيا قد جعل المدخل لوحة من الجمال الآسر.
في هذه الصورة لنفس الواجهة الرئيسية ولكن من زاوية أكبر في الإضاءة الليلية يتضح منها كيف أن الإضاءة الليلية المصممة جيدًا تضفي على التصميم أناقة وتألق، فالإضاءة المخبئة في الحشائش المسلطة على الجدار الحجري قد أعطت للجدار سمة خاصة من الغموض والسحر، والإضاءة السفلية المسلطة على البرجولة الخشبية و التي سمحت لظلالها أن تنتشر على الواجهة أضافت لهذا السحر الكثير.
ننتقل إلى الفناء الداخلي لنرى تجسد الجمال في حمام السباحة الكبير الجميل بلونه الأزرق البراق مع الحديقة الشاسعة المحيطة به وبالتراس الكبير الذي يحوي طاولة الطعام الكبيرة والمغطى بمظلة كبيرة من الخشب، يكمل من جماله الخشب البارز من مبنى الإستراحة في المواجهة و الخشب في الأرضية المحيطة بحمام السباحة، وقد توج كل هذا الجمال ببعض من الغموض عن طريق الإضاءة الليلة الساحرة.
وإذا انتقلنا إلى الداخل فإننا نجد أن الإبهار لم ينضب بل على العكس إنه مستمر في الفراغات الداخلية حيث ترتبط بالطبيعة المحيطة و بالمنظر الخلاب في الخارج عن طريق الأبواب الزجاجية بكامل ارتفاع الحوائط.
السلالم الطائرة أيضًا أعطت للصورة في الداخل سحرًا من العصرية في تمازج مع الأثاث الكلاسيكي الأنيق أكملهم هذا السقف الخشبي ذو الألواح البارزة بتجزيعاته الطبيعية التى تتناسب مع الطبيعة المحيطة بالمنزل من كل الإتجاهات.
في هذه الصورة نستطيع أن نرى المطبخ الذي يليق بكل هذا السحر الموجود في هذا المنزل ، فنرى أن المصمم قد وضع في منتصف المطبخ طاولة من الرخام الأخضر ذو الأناقة و قد اختار للخزانات أن تتخذ الشكل العصري بالخزانات الخشبية الداكنة في الأسفل و الفاتحة في الأعلى ولكن بلمسة من أناقة القديم عن طريق تطعيمه بالشجيرات في كل ركن منه ، فوضع إصص الزرع فوق الخزانات وفي الأركان ومدلاة فوق الطاولة أيضًا و قد أكمل زينة المطبخ بالإضاءة عن طريق الوحدات التي وزعت بعناية لتكون جزءًا من الجمال النهائي.
في الداخل أيضًا ننتقل إلى غرفة الطعام الرئيسية ونستطيع أن نلاحظ هذا التميز الفريد في المزج بين الأصالة و العصرية في التصميم ، فمنضدة الطعام نفسها عبارة عن منضدة عريقة من الخشب الداكن بزخارف كلاسيكية جميلة و الكراسي حولها من الخشب الداكن المبطن بالجلد الأسود الأنيق ، و فوق كل هذا نجد النجفة الجميلة غير المتكلفة.
أما السجاد فإننا نجد أن المصمم قد اختار ألا يجعل فيه الكثير من النقوشات حتى لاتغلب الكلاسيكية على الفراغ و حتى يعطي للطراز العصري المجال ليظهر عن طريق الحائط الأبيض الذي يفصل بين فراغي المعيشة و الطعام و عن طريق الحائط الخشبي المطل على الحديقة و الذي يربط بين الجمال في الداخل والطبيعة الخلابة في الخارج.
وخلف الحائط العصري الفاصل نجد غرفة المعيشة الدافئة التي نراها في الصورة هنا، فنجد هذه اللوحة الرائعة في الجدار الأبيض العصري بألوانها الدافئة و في مقابلها نجد البيانو الداكن الكلاسيكي و فوقه المرآة ذات الإطار المنقوش بنفس ألوان اللوحة و في الجدار الفاصل نجد المدفأة التي يجتمع حولها أهل المنزل جالسين على الكراسي الوثيرة ذات اللون الدافيء أيضًا و الوسائد المنقوشة بنفس الألوان المتناسقة ليكون الفراغ مثاليًا للراحة و الاستجمام و الشعور بدفء العائلة في وسط كل هذا السحر والإبهار.
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