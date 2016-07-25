مزيج بين الغموض والسحر في هذا البيت المكسيكي المبهر

سوف نتناول اليوم منزلًا يعتبر تحفة معمارية غنية بالجمال والانسيابية و تناغم الطبيعة مع الروح العصرية في التصميم.

المنزل يقع في مدينة كويريتارو بالمكسيك يسمى كازا أوليفوس وهو يطل على مزرعة قديمة رائعة الشكل ولكن ذلك لم يمنع من تصميمه بشكل حديث مع الأخذ في الإعتبار أن يكون متجانسًا مع الطبيعة الخلابة من حوله.

في هذا المنزل سوف ندهش من التكوينات المتكاملة للفراغات مع التمازج بين القديم و الحديث و إخراجه في صورة عصرية جميلة ..فهيا بنا نرى :