صغير و مميز!! بيت 116 متر مربع ذو ديكورات رائعة

في شمال الراين في ألمانيا، وهي المنطقة الريفية المعروفة بالهدوء والمنازل الحديثة، قامت شركة Danke المعمارية، ببناء منزل ضخم، على مساحة 116 متر مربع، سنأخذكم في جولة داخل أروقته اليوم، حيث أطلق عليه الأنبوبة المعيشية The Living Tube ، نظرًا لتصميمه من الأنابيب الجاهزة المنخرطة مع بعضها البعض، فوق رأس أحد التلال الريفية.

على الرغم من بناء المنزل وسط منطقة ريفية، إلا أن تصميمه عصري لغاية، بل وفريد أيضًا، بدءًا من الواجهة الأسمنتية التي تتداخل مع الخشب، والتي لا تحمل أي ملامح للملل، بل إنها تبدو بمظهر ساحر وخلاب خاصة في الليل، وحتى التصميم الداخلي بلمساته الخشبية، وألوانه المحايدة، مع الاثاث العصري الأنيق. لنبدأ جولتنا..