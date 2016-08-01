أسرار غرفة المعيشة المودرن في 12 تصميم!

غرفة المعيشة هي المنطقة التي تحتضن الزائرين، ويمكنك من خلالها أن ترحب بهم في أجواء تصنعها بلمسات تعبر عن شخصيتك واتجاهاتك الفكرية، فقد تختار الأجواء الحيوية، وربما الأجواء الدافئة، وربما تختار إشراقة الطبيعة.
لم تعد غرف المعيشة المودرن تقتصر فقط على الأثاث العصري، بل أيضًا تتضمن لمسات ديكورية في النوافذ، وبعض المرايا، والتفرد في تصميم الجدران، واختيار الإضاءات، بل وأيضًا الأرضيات، لذا نقدم لك 12 تصميمًا لـ غرف المعيشة المودرن، لمساعدتك على الوصول إلى التصميم الأقرب إلى شخصيتك.
الأجواء البسيطة هي كل ما يعبر عن الحداثة والعصرية، ففي غرفة المعيشة تلك، نجد أن العصرية قد تجسدت في اختيار قطع أثاث أنيقة بتصميم بسيط، حيث الأريكة بدون تفاصيل كثيرة، فقط تم الاستعانة باثنين من الكراسي ذات الأرجل المعدنية، بلون أحمر غامق، لإضفاء لمسة حيوية على ألوان الغرفة المحايدة، مع جدران زجاجية، تعطي الغرفة إشراقة مميزة.
لمسة خضراء، قد تمنحك غرفة عصرية بأجواء مختلفة، ففي ذلك التصميم تم اللجوء إلى أجواء الغابة، من خلال الاستعانة بشجرة في أحد زوايا الغرفة، مع سجادة من جلد الحمار الوحشي، لتغطية الأرضية الخشبية، التي تتناسب تمامًا مع أجواء الغابة تلك، فيما اقتصر الأثاث على أريكة حرف L، بتصميم بسيط للغاية، وخلفها وحدة أدراج بلون أبيض مُشرق.
غرفة معيشة بأجواء جليدية! تبدو غرفة المعيشة تلك وكأنها داخل كهف جليدي، حيث الأبيض اللامع يُسيطر على كل شيء، مع لمسات بسيطة للغاية من الأسود المناقض، وأرضية باركيه من الألواح الرمادية بدرجة فاتحة تقترب من الأبيض، وعلى الرغم من صعوبة القرار وتطلبه لشجاعة كبيرة، تم اختيار الاثاث أيضًا باللون الأبيض، لتبدو الغرفة بأكملها كقطعة من الجليد، خاصة تحت الأضواء الخافتة المخبأة في السقف، وضوء القمر النافذ عبر النوافذ الزجاجية.
ليس هناك أفضل من المدفأة والجدار الحجري، إذا ما أردت تصميم غرفة معيشة مودرن بأجواء دافئة، ففي هذا التصميم، تم تصميم جدار حجري، باللون البني، وقد وضعت بداخله مدفأة ذات سطح زجاجي، ولمزيد من الدفء، اختير الأثاث بذات الدرجة البنية، واستخدمت الألواح الخشبية لتزيين السقف ومنحه الدعم.
الأجواء المرحة لابد وأن تمتليء بالألوان، تمامًا مثل تلك الغرفة، حيث الأحمر بدرجته النارية الصارخة، وقد اكتست به الأريكة العصرية بتصميمها حرف L، واللون الأخضر في البار الخاص بالمطبخ، مع كراس حمراء التفت حول طاولة الطعام البيضاء، وحتى لا تصبح الغرفة مزدحمة بالألوان، اعتمد اللون الأبيض كأرضية للغرفة، تلونت به الجدران والسقف والأرضية، مع لمسات مقلمة بالأسود المناقض، والذي سيطر أيضًا على اللوحة الجريئة المزينة للجدار خلف الأريكة.
ربما ترغب في تصميم غرفة معيشة بمظهر عملي ولكن لا يخلو من المرح، سيكون هذا التصميم هو الأمثل، حيث اتباع الأسلوب المينيمال من حيث الحد الأدنى من الاثاث، مع الألوان المحايدة من أبيض وأسود مناقض، وأيضًا الرمادي والبيج، ولكن عليك بوضع لمسات من لون مختلف اكثر اشراقة، كالأصفر في هذا التصميم.
عندما تتمتع غرفة المعيشة بأجواء هادئة مُريحة، تكون الركن المفضل في المنزل، فبعض من اللمسات الخشبية، مع درجات من البيج، وأثاث أنيق في بساطته، يجعلون من الغرفة ركن ساحر الهدوء، ولا يكسر هذا الهدوء استخدام بعض من الأرفف الميزنة بالتحف الصغيرة، مع إضاء طبيعية تتسلل من خلف ستائر ناعمة شفافة تظلل النافذة الزجاجية.
إذا عدنا للتصميم العملي لغرفة المعيشة، سنجد أن الأثاث الجلد أحد الاختيارات المفضلة، خاصة مع لمسات خشبية، وألوان بنية مع الاستعانة ببعض من اللون الأسود.
استخدام التناقضات اللونية، قادر على منحك غرفة معيشة مودرن بأجواء مميزة، ففي هذا التصميم نجد أن الأبيض قد سيطر على الجدران والسقف والأثاث، فيما استخدمت لمسات بالاسود المناقض، في الوسائد، وشاشة التلفاز، وأيضًا الأرضية، الأمر الذي يمنح الغرفة جاذبية قوية، تدعمها الإضاءة المتسللسة من خلف النافذة الزجاجية الكبيرة.
لا يمكن إغفال دور الإضاءة في تصميم غرفة معيشة مودرن، خاصة وإن كانت تعاني من ضيق المساحة، فالإضاءة تساعد على التلاعب بالمساحات، ومنح الغرفة العمق، بما يظهرها أكثر اتساعًا.
صحيح أن التصميم المودرن لغرفة المعيشة يعتمد أولًا وأخيرًا على البساطة، وعدم التعقيد، ولكن لا ضرر من بعض اللمسات الديكورية الفنية، التي تُضفي بعض من التميز على أجواء الغرفة، مثل تلك المكتبة المبتكرة الاي صممت في الحائط، فأضفت لمسة فريدة على أجواء غرفة المعيشة.
الوسائد الملونة، والمنسوجات المزرقشة، قادرة على منحك تصميم مودرن فريد لغرفة المعيشة، وكذلك اختيار الطاولة قد يفرق كثيرا في تصميم الغرفة، ففي هذا المثال، لجأ المصمم إلى اختيار طاولة صنعت من خشب الأشجار، متخذة شكله الطبيعي، لتضفي مظهرًأ فريدًا على الغرفة.
لمزيد من تصميمات غرف المعيشة، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 8 تصاميم غير تقليدية لغرفة المعيشة.