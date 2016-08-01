أسرار غرفة المعيشة المودرن في 12 تصميم!

غرفة المعيشة هي المنطقة التي تحتضن الزائرين، ويمكنك من خلالها أن ترحب بهم في أجواء تصنعها بلمسات تعبر عن شخصيتك واتجاهاتك الفكرية، فقد تختار الأجواء الحيوية، وربما الأجواء الدافئة، وربما تختار إشراقة الطبيعة.

لم تعد غرف المعيشة المودرن تقتصر فقط على الأثاث العصري، بل أيضًا تتضمن لمسات ديكورية في النوافذ، وبعض المرايا، والتفرد في تصميم الجدران، واختيار الإضاءات، بل وأيضًا الأرضيات، لذا نقدم لك 12 تصميمًا لـ غرف المعيشة المودرن، لمساعدتك على الوصول إلى التصميم الأقرب إلى شخصيتك.