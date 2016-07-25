6 تصاميم مميزة لغرف الاطفال

بالتأكيد كل الآباء والأمهات في بحث دائم عن كل ما هو متميز لأولادهم، وكثيراً ما يكون البحث عن ما يجعل الأبناء في تمام السعادة. ماذا أن قلنا لك أن في أمكانك أن تدخل السعادة على حياتهم اليومية من خلال تصميم غرفتهم الخاصة؟ لا تندهش فالمحيط حولنا الذي نتعامل من خلاله بصفة يومية مع الحياة هو أكبر مؤثر على أتزان الطفل والكبار أيضاً فكما يكون أنعكاس الحالة النفسية لدى الأهل وأهتمامهم الدائم على الحالة النفسية لدى أبنائهم يكون أيضاً تأثير تصميم المكان الذي يتم فيه نمو الطفل على مقدار راحته وسعادته. فإما يكون تأثير غرفة نومهم إيجابي على عملية نضجهم وسعادتهم أو يكون عامل سلبي و عائق في أداء مهامهم اليومية. كن على يقين أن كل المطلوب هو إتاحة الفرصة لطفلك ليكون لديه عالمه الخاص و هذا لا يكلف أكثر أو أقل، كل ما يكلفنا هو التركيز في أهتمامات أبنائنا. لنرى معاً كيف يكون تصميم غرفة الأطفال على أكمل وجه!
كثير من الأهل يريد أن يصمم غرف أبنائهم بما يرون مناسباً وجميلاً و في أغلب الأحيان يكون ذوقهم هو الأجمل حقاً ولكن إذا توقفنا لحظة نلاحظ أن في هذا سلب من الطفل حقه في أختيار ما يفضله في المكان الذي سيعيش هو وحده فيه. بالتأكيد يجب تجنب أي أختيار ليس آمناً لهم ولكن دون ذلك الطفل له حق الأختيار. لتحقيق أختيارهم مع الوصول لغرفة نوم جميلة علينا أعتبار غرفة النوم هو تطبيق واقعي لخيال الطفل فمثلاً أن كان يحب شخصية كرتونية محددة نصمم الغرفة على هذه الشخصية هي محور التصميم كما توصل المصمم هنا في تصميم هذه الغرفة. الأنجراف وراء خيال الطفل دائماً ما تصل بنا إلى غرف قد تكون أقل أناقة ولكن بالتأكيد تكون أكثر بهجة!
الطفل في حالة بحث دائم عن المجال الذي قد يتألق فيه وواجبنا نحن أن نتيح لهم الفرصة بخلق مجالاً كافياً و مساحة خاصة بهم ليقوموا بأكتشاف ما هي مهاراتهم. إيجاد لوحة للرسم من أبسط الأدوات المتاحة لدى الجميع وتأثيرها رائع، فالرسم والكتابة الدائمة لدى الطفل تجعل منه شخصاً سوياً له متنفس ليعبر عن نفسه بلا الحاجة إلى أشخاص بجانبهم. هذه الوسيلة رغم بساطتها لم يندم عليها الآباء قط، بل بالعكس لاحظوا جميعاً مدى تأثير هذه العادة على سرعة نضج الطفل وأتزانه وأيضاً قدرته على التعبير عن نفسه بثقة تامة. نكون بتحقيق هذه النقطة خلقنا عالماً كبيرر لصغارنا!
عند أختيار الألوان يفضل دائماً أن يكون لونهم المفضل هو المرجع الأساسي لديك، فأن كان لون الطفل المفضل هو الأخضر فعليك أن تحترم رغبته حتى وإن كنت لا تحبذ هذا اللون، يمكنك دمجه مع لون آخر أن أحببت ولكن وجود لون طفلك المفضل في غرفته الخاصة له تأثير ساحر على شخصيته وسعادته. أنت بذلك توصل رسالة أنه شخص مسؤول وقادر على أتخاذ قرارات وحده وأن قراراته ستحترم من قبل العائلة كلها. أنت بذلك تبني ثقته بنفسه أمام أصدقائه فهو يستطيع بكل فخر أن يقول أنه ساهم في تصميم غرفته. هذا كله لا يضاهي شيئاً أمام سعادة طفلك اليومية عند رؤيته لونه المفضل طوال الوقت.
على الأهل أن يكونوا على قدر كافي من الثقة والقرب من أبنائهم وأن تكون خصوصياتهم أمر محترم لدى الجميع، قد تكون هذه النصيحة هي الأصعب على الأهل لشدة خوفهم من أختيارات أبنائهم ولقلقهم أن القوانين قد تهدم عند إيتاح مجال لخصوصياتهم ولكن أتباعها يؤدي إلى نتيجة عكسية تماماً. نجد أن الأطفال الأكثر سعادة وقدرة على إتخاذ قرارات سليمة دائماً هم من شعروا أن أهلهم على ثقة عالية فيهم. تطبيق هذه النظرية عملياً في تصميم غرفتهم سيحقق هذا الهدف بجدارة فكل ما علينا فعله هو تصميم ركن خاص لكل طفل لا يتم فيه مراقبته أو مقاطعته الدائمة كما فعل المصمم ROSELIND WILSON DESIGN.ركنهم الخاص هو ليس فقط مكاناً للأسترخاء واللعب أو ممارسة هواية محددة ولكنها أشارة من الأهل أنهم يثقوا تماماً بأبنائهم من ما يؤدي إلى أرادتهم أن يثبتوا لنفسهم أن الثقة كانت في محلها.
بعيداً عن أجواء اللعب والمرح يجب أيضاً أن نصمم مكتب ملائم لمهام الطفل اليومية وأن تأخذ حيزاً ليس بصغير، علينا أيضاً أن نأخذ في الأعتبار أن يكون التصميم مبهج و محفز. وبهذا نحقق أمرين، الأول هو تيسيير هذه المهام لتتم بقمة اليسر والراحة بلا أي عوائق والثانية هي تعليم الطفل أن المهام اليومية من واجبات ودراسة أمر مهم وممتع أيضاً.
أن كان لدى أطفالك مهارة محددة أو رياضة مفضلة عليك تصميم مجالاً ليطور هذه المهارة وتكون بهذا الأب أو الأم المثاليين. سيكون هذا سبباً في توطيد العلاقة فيما بينكم لأن الطفل حينها سيشعر أن أهتمامه تحولت لأهتماماتكم وسيجعل من طفلكم شخصاً سعيداً إلى أقصى حد لكونه يشعر أن أهله يدعمونه دائماً.