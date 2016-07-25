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6 تصاميم مميزة لغرف الاطفال

shereen gouda shereen gouda
Holland Park: Notting Hill, Roselind Wilson Design Roselind Wilson Design غرفة الاطفال
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بالتأكيد كل الآباء والأمهات في بحث دائم عن كل ما هو متميز لأولادهم، وكثيراً ما يكون البحث عن ما يجعل الأبناء في تمام السعادة. ماذا أن قلنا لك أن في أمكانك أن تدخل السعادة على حياتهم اليومية من خلال تصميم غرفتهم الخاصة؟ لا تندهش فالمحيط حولنا الذي نتعامل من خلاله بصفة يومية مع الحياة هو أكبر مؤثر على أتزان الطفل والكبار أيضاً فكما يكون أنعكاس الحالة النفسية لدى الأهل وأهتمامهم الدائم على الحالة النفسية لدى أبنائهم يكون أيضاً تأثير تصميم المكان الذي يتم فيه نمو الطفل على مقدار راحته وسعادته. فإما يكون تأثير غرفة نومهم إيجابي على عملية نضجهم وسعادتهم أو يكون عامل سلبي و عائق في أداء مهامهم اليومية. كن على يقين أن كل المطلوب هو إتاحة الفرصة لطفلك ليكون لديه عالمه الخاص و هذا لا يكلف أكثر أو أقل، كل ما يكلفنا هو التركيز في أهتمامات أبنائنا. لنرى معاً كيف يكون تصميم غرفة الأطفال على أكمل وجه!

1- تحقيق أحلامهم وخيالهم الواسع

В потоке света, ММ-design ММ-design غرفة الاطفال
ММ-design

ММ-design
ММ-design
ММ-design

كثير من الأهل يريد أن يصمم غرف أبنائهم بما يرون مناسباً وجميلاً و في أغلب الأحيان يكون ذوقهم هو الأجمل حقاً ولكن إذا توقفنا لحظة نلاحظ أن في هذا سلب من الطفل حقه في أختيار ما يفضله في المكان الذي سيعيش هو وحده فيه. بالتأكيد يجب تجنب أي أختيار ليس آمناً لهم ولكن دون ذلك الطفل له حق الأختيار. لتحقيق أختيارهم مع الوصول لغرفة نوم جميلة علينا أعتبار غرفة النوم هو تطبيق واقعي لخيال الطفل فمثلاً أن كان يحب شخصية كرتونية محددة نصمم الغرفة على هذه الشخصية هي محور التصميم كما توصل المصمم هنا في تصميم هذه الغرفة. الأنجراف وراء خيال الطفل دائماً ما تصل بنا إلى غرف قد تكون أقل أناقة ولكن بالتأكيد تكون أكثر بهجة!

2- وجود متنفس لأبداعاتهم

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture غرفة الاطفال
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

الطفل في حالة بحث دائم عن المجال الذي قد يتألق فيه وواجبنا نحن أن نتيح لهم الفرصة بخلق مجالاً كافياً و مساحة خاصة بهم ليقوموا بأكتشاف ما هي مهاراتهم. إيجاد لوحة للرسم من أبسط الأدوات المتاحة لدى الجميع وتأثيرها رائع، فالرسم والكتابة الدائمة لدى الطفل تجعل منه شخصاً سوياً له متنفس ليعبر عن نفسه بلا الحاجة إلى أشخاص بجانبهم. هذه الوسيلة رغم بساطتها لم يندم عليها الآباء قط، بل بالعكس لاحظوا جميعاً مدى تأثير هذه العادة على سرعة نضج الطفل وأتزانه وأيضاً قدرته على التعبير عن نفسه بثقة تامة. نكون بتحقيق هذه النقطة خلقنا عالماً كبيرر لصغارنا!

3- ألوانهم المفضلة

House in Fukuchiyama, arakawa Architects & Associates arakawa Architects & Associates غرفة الاطفال
arakawa Architects &amp; Associates

House in Fukuchiyama

arakawa Architects & Associates
arakawa Architects &amp; Associates
arakawa Architects & Associates

عند أختيار الألوان يفضل دائماً أن يكون لونهم المفضل هو المرجع الأساسي لديك، فأن كان لون الطفل المفضل هو الأخضر فعليك أن تحترم رغبته حتى وإن كنت لا تحبذ هذا اللون، يمكنك دمجه مع لون آخر أن أحببت ولكن وجود لون طفلك المفضل في غرفته الخاصة له تأثير ساحر على شخصيته وسعادته. أنت بذلك توصل رسالة أنه شخص مسؤول وقادر على أتخاذ قرارات وحده وأن قراراته ستحترم من قبل العائلة كلها. أنت بذلك تبني ثقته بنفسه أمام أصدقائه فهو يستطيع بكل فخر أن يقول أنه ساهم في تصميم غرفته. هذا كله لا يضاهي شيئاً أمام سعادة طفلك اليومية عند رؤيته لونه المفضل طوال الوقت.

4- أحترام خصوصياتهم

Play Room Roselind Wilson Design غرفة الاطفال kids room,playroom,rug,shelves,kids decor,interior design
Roselind Wilson Design

Play Room

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

على الأهل أن يكونوا على قدر كافي من الثقة والقرب من أبنائهم وأن تكون خصوصياتهم أمر محترم لدى الجميع، قد تكون هذه النصيحة هي الأصعب على الأهل لشدة خوفهم من أختيارات أبنائهم  ولقلقهم أن القوانين قد تهدم عند إيتاح مجال لخصوصياتهم ولكن أتباعها يؤدي إلى نتيجة عكسية تماماً. نجد أن الأطفال الأكثر سعادة وقدرة على إتخاذ قرارات سليمة دائماً هم من شعروا أن أهلهم على ثقة عالية فيهم. تطبيق هذه النظرية عملياً في تصميم غرفتهم سيحقق هذا الهدف  بجدارة فكل ما علينا فعله هو تصميم ركن خاص لكل طفل لا يتم فيه مراقبته أو مقاطعته الدائمة  كما فعل المصمم ROSELIND WILSON DESIGN.ركنهم الخاص هو ليس فقط مكاناً للأسترخاء واللعب أو ممارسة هواية محددة ولكنها  أشارة من الأهل أنهم يثقوا تماماً بأبنائهم من ما يؤدي إلى أرادتهم أن يثبتوا لنفسهم أن الثقة كانت في محلها.

5- مكان ملائم ومبهج لأداء المهام اليومية

Скандинавская эклектика, CO:interior CO:interior غرفة الاطفال
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

بعيداً عن أجواء اللعب والمرح يجب أيضاً أن نصمم مكتب ملائم لمهام الطفل اليومية وأن تأخذ حيزاً ليس بصغير، علينا أيضاً أن نأخذ في الأعتبار أن يكون التصميم مبهج و محفز. وبهذا نحقق أمرين، الأول هو تيسيير هذه المهام لتتم بقمة اليسر والراحة بلا أي عوائق والثانية هي تعليم الطفل أن المهام اليومية من واجبات ودراسة أمر مهم وممتع أيضاً.

6- تشجيع مهاراتهم

Квартира для души, Polovets design studio Polovets design studio غرفة الاطفال
Polovets design studio

Polovets design studio
Polovets design studio
Polovets design studio

أن كان لدى أطفالك مهارة محددة أو رياضة مفضلة عليك تصميم مجالاً ليطور هذه المهارة وتكون بهذا الأب أو الأم المثاليين. سيكون هذا سبباً في توطيد العلاقة فيما بينكم لأن الطفل حينها سيشعر أن أهتمامه تحولت لأهتماماتكم وسيجعل من طفلكم شخصاً سعيداً إلى أقصى حد لكونه يشعر أن أهله يدعمونه دائماً.

مزيج بين الغموض والسحر في هذا البيت المكسيكي المبهر
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