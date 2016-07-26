بيت متواضع من الخارج وغاية في الأناقة من الداخل

بالطبع نجد منازل كثيرة لا تتمتع بالفخامة المعتادة، فكثيراً ما نصادف بيت في أحياء فاخرة لا تتنافس مع المنازل المحيطة من حيث الشكل الخارجي الجذاب. لكن لا تتسرع دائماً بالحكم على الكتاب من غلافه فخلف أبواب بسيطة وغير ملفتة قد يكون منزل دافئ فيه كل ما تتمناه، المشروع الذي سنناقشه اليوم هو أكبر دليل على ذلك. هذا البيت سينال أعجاب كل من يحب البساطة والرونق الدافئ فالمنزل يتسم بالعملية والبساطة المريحة. حيث جعل المصمم من بيت مساحته صغيرة نسبياً إلى منزل دافئ يجذب الجميع. لنرى معاً ما هي المقومات المتاحة في هذا المنزل ليستطيع المصمم تحويله إلى بيت عصري خلاب…