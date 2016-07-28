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10 تصاميم لغرفة المعيشة تتمنى ان تكون في بيتك

shereen gouda shereen gouda
CEMRİİ, Trabcelona Design Trabcelona Design غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
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غرفة المعيشة دائماً ما تكون من أكثر الغرف في البيت التي نكون في حيرة من أمرنا في أختيار النمط والتصميم المناسب لها، فالأفكار لانهائية والأختيارات متفاوتة ونفضل أن يكون تصميم غرفة المعيشة مبدع ليبهر ضيوفنا. لهذا يكون من المفيد في هذه الحالة أن نستمر في الإتطلاع ومتابعة كل جديد في عالم التصميم حول العالم حتى نشعر أننا توصلنا إلى الفكر والتصميم المثالي لكي نمتلك في بيتنا أكثر غرفة معيشة ملائمة لأحتياجاتنا وراحتنا النفسية. ولكي تطمئن ليس هناك تصميم أو أتجاه خطأ فقط أتبع حدسك وما يريحك. نحن سنعرض لك في هذا بعض التصاميم لغرفة المعيشة من تركيا فيها تنوع من حيث الديكور والنمط المتبع فربما تستوحي منها بعض الأفكار. 

1. أناقة عصرية

ERENKOY HOUSE // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa
Escapefromsofa

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

هذا التصميم من وحي مصممي العمارة من ESCAPEFROMSOFA وكما يبدو لك من الوهلة الأولى هي بلا شك فريدة من نوعها وتشعرك أنك في فخامة الفندق وليس منزلاً عادي. هذا الأثاث يعد أيقوني وكون أن المجالس من الجلد يضيف هذا الكثير من الرونق الأنيق. الجميل في هذا التصميم أن المصمم خلق أجواء تستهوي كلاً من من يميلون إلى النمط الحداثي ومن يفضلون النمط الكلاسيكي فهو تصميم محايد يقف بين الأثنين.

2. أتزان

PROJE MİMARİ DESTEK, Trabcelona Design Trabcelona Design غرفة المعيشة
Trabcelona Design

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

غرفة المعيشة هذه تتسم بأتزان مذهل من حيث مكوناتها وألوانها، فالأثاث رغم أنه حداثي يعطينا أحساس الفخامة لكون خطوطه أنسيابية أما الألوان فتوزيعها المتناغم يزيد من فخامة الغرفة. بعد يوم صاخب في المدينة بالتأكيد ستجد راحتك عند الجلوس في هذه الغرفة وتحتويك كل عناصرها لتنهي يومك بسلام. اللون الأصفر المنتشر في المكان أيضاً يبعث كثير من البهجة. من أهم مميزات مثل هذه الغرفة أنها تجمع بين قدرتها على أحتوائك وأنت تبحث عن الراحة وفي مقدورها أن ترحب بضيوفك وأن تستقبلهم في غرفة أنيقة ومريحة.

3. في حب الكلاسيكيات

Private Villa 02, MHD Design Group MHD Design Group غرفة المعيشة
MHD Design Group

MHD Design Group
MHD Design Group
MHD Design Group

لمن يبحثون عن كلاسيكيات الماضي ستنال هذه الغرفة أعجابكم بلا شك, فكثير من البيوت في تركيا يحبذون هذا الأتجاه لما فيه دفئ وعراقة وتفاصيل تضيف الكثير لحياتنا اليومية. الأثاث يدمج بين العصري والكلاسيكي بطريقة في قمة التجانس أما الحوائط والسقف فأتجاههم كلاسيكي عريق ليحتضن كل من يتواجد في غرفة المعيشة. المصمم أبدع في أختيار ورق الحائط الهادئ و بتسليط الأضواء على العناصر المعمارية القيمة من أعمدة وحلية السقف الأسلامية.

4. إبداع حداثي

D.M.U. ARNAVUTKÖY EVİ I / D.M.U ARNAVUTKÖY HOUSE 2012, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık غرفة المعيشة
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

نعومة التصميم هنا هو ما يطغى على الغرفة، فالألوان الهادئة المستوحاه من الطبيعة دائماً ما تعطينا هذا الشعور. ما يجعل هذا التصميم متميزاً هو تجاليد الحائط المستغلة وكأنها وحدات أضاءة على الحائط وهذا يضيف بصرياً من عمق الغرفة بجانب أنه يوزع الأضاءة بشكل متزن.

5. عنوان البساطة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

لمن لا يحبذون وجود عناصر كثيرة في غرفة المعيشة ويفضلون دائماً التصميم بأسلوب بسيط وراقٍ في نفس الوقت هذه الغرفة قد تتصدر قائمتكم. أكتفى المصمم بدمج الألوان الهادئة هنا مع طاولة فريدة من نوعها، ولكن ما يعطي أتساع وحس فني في الغرفة هو وجود خلفية جميلة مكونة من أضاءة تسلط النظر على ستائر من نفس لون المجلس مع لمسة من الطبيعة لوجود شجرة طبيعية. بقليل من اللمسات وصل أنطباع لدينا أن التصميم غاية في الرقة والرقي.

6. هدوء النمط التبسيطي

Bodrum Gümüşlük - Villa Projesi, Archidecors Archidecors غرفة المعيشة
Archidecors

Archidecors
Archidecors
Archidecors

هذا التصميم التبسيطي أصبح أتجاه عالمي وله تأثير واضح في مجال التصميم، فإن كنت من من يحبون الهدوء التام وان تستغنى عن كل ما هو ليس بضروري سينال هذا التصميم أعجابك.

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7. نعومة الكلاسيكي

Private Residence in Beykoz, ARKITEX INTERIORS ARKITEX INTERIORS غرفة المعيشة
ARKITEX INTERIORS

Private Residence in Beykoz

ARKITEX INTERIORS
ARKITEX INTERIORS
ARKITEX INTERIORS

رغم أنا تطرقنا لهذا النمط مسبقاً في هذا المقال إلا أن الأسلوب المتبع هنا لتطبيق النمط الكلاسيكي يختلف تماماً عن ما سبق، فهنا أهم ما يميز الغرفة هو التفاصيل والألوان الناعمة والهادئة مع قلة الزخارف.

8. ألوان حيوية

CEMRİİ, Trabcelona Design Trabcelona Design غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Trabcelona Design

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

أضافة ألوان مبهجة في غرفة المعيشة يكون له تأثير إيجابي على حالتك النفسية اليومية فتذكر أن تحيط نفسك بألوان مبهجة تفضلها.

9. أثاث فريد

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

وجود قطع أثاث أيقونية يرفع دائماً من مستوى ورونق الغرفة، فم بأختيار جريء لتبرز به شخصيتك.

10. البطل هو الجدار الحجري

MAYAVERA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa غرفة المعيشة
Escapefromsofa

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

يمكنك دائماً أختيار حائط لتميزه بلوحة فنية أو تجاليد جدارية كما فعل المصمم هنا، فبدون هذا الحائط كان سيبدو التصميم مملاً ولا يتسم بأي شخصية.

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