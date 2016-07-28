10 تصاميم لغرفة المعيشة تتمنى ان تكون في بيتك

غرفة المعيشة دائماً ما تكون من أكثر الغرف في البيت التي نكون في حيرة من أمرنا في أختيار النمط والتصميم المناسب لها، فالأفكار لانهائية والأختيارات متفاوتة ونفضل أن يكون تصميم غرفة المعيشة مبدع ليبهر ضيوفنا. لهذا يكون من المفيد في هذه الحالة أن نستمر في الإتطلاع ومتابعة كل جديد في عالم التصميم حول العالم حتى نشعر أننا توصلنا إلى الفكر والتصميم المثالي لكي نمتلك في بيتنا أكثر غرفة معيشة ملائمة لأحتياجاتنا وراحتنا النفسية. ولكي تطمئن ليس هناك تصميم أو أتجاه خطأ فقط أتبع حدسك وما يريحك. نحن سنعرض لك في هذا بعض التصاميم لغرفة المعيشة من تركيا فيها تنوع من حيث الديكور والنمط المتبع فربما تستوحي منها بعض الأفكار.