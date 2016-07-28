10 تصاميم لغرفة المعيشة تتمنى ان تكون في بيتك

غرفة المعيشة دائماً ما تكون من أكثر الغرف في البيت التي نكون في حيرة من أمرنا في أختيار النمط والتصميم المناسب لها، فالأفكار لانهائية والأختيارات متفاوتة ونفضل أن يكون تصميم غرفة المعيشة مبدع ليبهر ضيوفنا. لهذا يكون من المفيد في هذه الحالة أن نستمر في الإتطلاع ومتابعة كل جديد في عالم التصميم حول العالم حتى نشعر أننا توصلنا إلى الفكر والتصميم المثالي لكي نمتلك في بيتنا أكثر غرفة معيشة ملائمة لأحتياجاتنا وراحتنا النفسية. ولكي تطمئن ليس هناك تصميم أو أتجاه خطأ فقط أتبع حدسك وما يريحك. نحن سنعرض لك في هذا بعض التصاميم لغرفة المعيشة من تركيا فيها تنوع من حيث الديكور والنمط المتبع فربما تستوحي منها بعض الأفكار.
هذا التصميم من وحي مصممي العمارة من ESCAPEFROMSOFA وكما يبدو لك من الوهلة الأولى هي بلا شك فريدة من نوعها وتشعرك أنك في فخامة الفندق وليس منزلاً عادي. هذا الأثاث يعد أيقوني وكون أن المجالس من الجلد يضيف هذا الكثير من الرونق الأنيق. الجميل في هذا التصميم أن المصمم خلق أجواء تستهوي كلاً من من يميلون إلى النمط الحداثي ومن يفضلون النمط الكلاسيكي فهو تصميم محايد يقف بين الأثنين.
غرفة المعيشة هذه تتسم بأتزان مذهل من حيث مكوناتها وألوانها، فالأثاث رغم أنه حداثي يعطينا أحساس الفخامة لكون خطوطه أنسيابية أما الألوان فتوزيعها المتناغم يزيد من فخامة الغرفة. بعد يوم صاخب في المدينة بالتأكيد ستجد راحتك عند الجلوس في هذه الغرفة وتحتويك كل عناصرها لتنهي يومك بسلام. اللون الأصفر المنتشر في المكان أيضاً يبعث كثير من البهجة. من أهم مميزات مثل هذه الغرفة أنها تجمع بين قدرتها على أحتوائك وأنت تبحث عن الراحة وفي مقدورها أن ترحب بضيوفك وأن تستقبلهم في غرفة أنيقة ومريحة.
لمن يبحثون عن كلاسيكيات الماضي ستنال هذه الغرفة أعجابكم بلا شك, فكثير من البيوت في تركيا يحبذون هذا الأتجاه لما فيه دفئ وعراقة وتفاصيل تضيف الكثير لحياتنا اليومية. الأثاث يدمج بين العصري والكلاسيكي بطريقة في قمة التجانس أما الحوائط والسقف فأتجاههم كلاسيكي عريق ليحتضن كل من يتواجد في غرفة المعيشة. المصمم أبدع في أختيار ورق الحائط الهادئ و بتسليط الأضواء على العناصر المعمارية القيمة من أعمدة وحلية السقف الأسلامية.
نعومة التصميم هنا هو ما يطغى على الغرفة، فالألوان الهادئة المستوحاه من الطبيعة دائماً ما تعطينا هذا الشعور. ما يجعل هذا التصميم متميزاً هو تجاليد الحائط المستغلة وكأنها وحدات أضاءة على الحائط وهذا يضيف بصرياً من عمق الغرفة بجانب أنه يوزع الأضاءة بشكل متزن.
لمن لا يحبذون وجود عناصر كثيرة في غرفة المعيشة ويفضلون دائماً التصميم بأسلوب بسيط وراقٍ في نفس الوقت هذه الغرفة قد تتصدر قائمتكم. أكتفى المصمم بدمج الألوان الهادئة هنا مع طاولة فريدة من نوعها، ولكن ما يعطي أتساع وحس فني في الغرفة هو وجود خلفية جميلة مكونة من أضاءة تسلط النظر على ستائر من نفس لون المجلس مع لمسة من الطبيعة لوجود شجرة طبيعية. بقليل من اللمسات وصل أنطباع لدينا أن التصميم غاية في الرقة والرقي.
هذا التصميم التبسيطي أصبح أتجاه عالمي وله تأثير واضح في مجال التصميم، فإن كنت من من يحبون الهدوء التام وان تستغنى عن كل ما هو ليس بضروري سينال هذا التصميم أعجابك.
رغم أنا تطرقنا لهذا النمط مسبقاً في هذا المقال إلا أن الأسلوب المتبع هنا لتطبيق النمط الكلاسيكي يختلف تماماً عن ما سبق، فهنا أهم ما يميز الغرفة هو التفاصيل والألوان الناعمة والهادئة مع قلة الزخارف.
أضافة ألوان مبهجة في غرفة المعيشة يكون له تأثير إيجابي على حالتك النفسية اليومية فتذكر أن تحيط نفسك بألوان مبهجة تفضلها.
وجود قطع أثاث أيقونية يرفع دائماً من مستوى ورونق الغرفة، فم بأختيار جريء لتبرز به شخصيتك.
يمكنك دائماً أختيار حائط لتميزه بلوحة فنية أو تجاليد جدارية كما فعل المصمم هنا، فبدون هذا الحائط كان سيبدو التصميم مملاً ولا يتسم بأي شخصية.