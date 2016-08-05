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10 أفكار لحمامات من الأحجار

Marwa Hasan Marwa Hasan
Дом по Рублево-Успенскому шоссе , GM-interior GM-interior حمام
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الحجارة هي خامة رائعة لإختيارها في التصميم، و خاصة في الحمامات فإذا أردت الحصول على حمام بنفس فخامة الفنادق فإليكم هذه الجولة بين الأفكار المتعددة من الحمامات و التي سوف تريكم أن الحجارة هي مادة متنوعة، دافئة، طبيعية كما تتماشى مع أي طراز.

1.الحجارة مع الرخام

Der Traum vom eigenen Wochenend-Domizil Entspannung pur auf verschiedenen Ebenen, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG حماممغاسل
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

في هذا الحمام الفخم، تم إختيار الحجارة لتكون الخلفية لوحدة الغسيل و المصممة من الرخام البيج. هذا المزيج يعطي أناقة و روعة في التصميم.

2.تأثير الكهوف

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto حمام
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

هذا الحجر الكبير و الداكن اللون، غالباً ما يستخدم في الأماكن الخارجية، و لكن هنا تم استخدامه داخل الحمام ليعطي رونق لا مثيل له من حيث اللون، الملمس و التصميم.

3.الحجارة مع الخشب

Дом по Рублево-Успенскому шоссе , GM-interior GM-interior حمام
GM-interior

GM-interior
GM-interior
GM-interior

في هذا المثال تم استخدام بلاطات رخامية غير مصقولة من اللون الأسود الأنيق و مزجها مع ألواح من الخشب بلونه الطبيعي و المغلف للحائط، سقف و أرضية الدوش، ليعطي جمال غير مسبوق و أناقة لا مثيل لها.

4.تنوع في الأنواع

Exklusiv Bad Lamenius, Art of Bath Art of Bath حمام
Art of Bath

Art of Bath
Art of Bath
Art of Bath

هذا التصميم للجريئين فقط، فقد تم استخدام و مزج عدد من أنوا الحجارة المختلفة، في الحوائط، الأرضيات، تجليد حوض الاستحمام و كرخامة للحوض، بشكل مودرن و صارخ و خاصة مع الإضاءة المستخدمة.

5.تصميم مينمال

Battersea, LEIVARS LEIVARS حمام
LEIVARS

Battersea

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

أما لهواة البساطة و الأناقة، فالأحجارأيضاً إختيار أمثل للتصاميم المينمال، و هذا المثال هو خير دليل على ذلك. فهنا تم استخدام بلاطات كبيرة ذات زخرفة لونية موحدة في الحمام لتعطي شكل أنيق، مميز و بسيط في نفس الوقت.

6.المساحات الصغيرة

casaMEZQUITE, BAG arquitectura BAG arquitectura حمام حجر Black
BAG arquitectura

BAG arquitectura
BAG arquitectura
BAG arquitectura

يمكنك مزج الحجارة مع بعضها في تصميم فريد من نوعه سواء كان الحمام صغير أو كبير. ففي هذا المثال تم تبليط الحائط بطريقة طولية غير مألوفة ثم تم قطع المرآة للحائط الحجري بالعرض في تصميم أنيق وفريد من نوعه.

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7.إتجاه بيئى في التصميم

MM apartment, Studio ro+ca Studio ro+ca حمام
Studio ro+ca

Studio ro+ca
Studio ro+ca
Studio ro+ca

هنا تم الإستعانة بالخامات الطبيعية لخلق تصميم بيئى فريد من نوعه عن طريق عمل حائط من الحجارة و مزجه بالرخام و الخامات الصناعية الأخرى في حمام على طراز مودرن.

8.نوعين… ولونين

homify حمام
homify

homify
homify
homify

في هذا التصميم تم إستخدام نوعين من الرخام بشكل بلاطات مختلف و بلونين مختلفين، التصميم غني بالملمس كما أنه ثري بصرياً رغم صغر المساحة.

9.حجر الرخام

CONCRETE, CERAMICHE BRENNERO SPA CERAMICHE BRENNERO SPA منتجع سيراميك
CERAMICHE BRENNERO SPA

CERAMICHE BRENNERO SPA
CERAMICHE BRENNERO SPA
CERAMICHE BRENNERO SPA

حجر الرخام يعطي رونق و أناقة غير مسبوقة و خاصة ببلاطته المميزة و شكله اللامع، فيصلح لعمل أفضل و أكثر التصاميم أناقة بلمسات فريدة.

10.حجارة بلون فاتح

Bien commencer la journée !, Salle de Bains Déco.com Salle de Bains Déco.com حمام دوش وأحواض إستحمام بلاستيك White
Salle de Bains Déco.com

Salle de Bains Déco.com
Salle de Bains Déco.com
Salle de Bains Déco.com

من مميزات الحجارة هي التنوع في التصمايم و الشكل، ففي هذا التصميم و الذي إتجه إلى اللون الفاتح، كان من الصعب الحصول على نفس التأثير بالحجارة العادية، و لكن بإختيار هذه البلاطات بلونها الفاتح الرائع فكانت إضافة مكملة لهذا الحمام الأنيق.

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