10 أفكار لحمامات من الأحجار

الحجارة هي خامة رائعة لإختيارها في التصميم، و خاصة في الحمامات فإذا أردت الحصول على حمام بنفس فخامة الفنادق فإليكم هذه الجولة بين الأفكار المتعددة من الحمامات و التي سوف تريكم أن الحجارة هي مادة متنوعة، دافئة، طبيعية كما تتماشى مع أي طراز.
في هذا الحمام الفخم، تم إختيار الحجارة لتكون الخلفية لوحدة الغسيل و المصممة من الرخام البيج. هذا المزيج يعطي أناقة و روعة في التصميم.
هذا الحجر الكبير و الداكن اللون، غالباً ما يستخدم في الأماكن الخارجية، و لكن هنا تم استخدامه داخل الحمام ليعطي رونق لا مثيل له من حيث اللون، الملمس و التصميم.
في هذا المثال تم استخدام بلاطات رخامية غير مصقولة من اللون الأسود الأنيق و مزجها مع ألواح من الخشب بلونه الطبيعي و المغلف للحائط، سقف و أرضية الدوش، ليعطي جمال غير مسبوق و أناقة لا مثيل لها.
هذا التصميم للجريئين فقط، فقد تم استخدام و مزج عدد من أنوا الحجارة المختلفة، في الحوائط، الأرضيات، تجليد حوض الاستحمام و كرخامة للحوض، بشكل مودرن و صارخ و خاصة مع الإضاءة المستخدمة.
أما لهواة البساطة و الأناقة، فالأحجارأيضاً إختيار أمثل للتصاميم المينمال، و هذا المثال هو خير دليل على ذلك. فهنا تم استخدام بلاطات كبيرة ذات زخرفة لونية موحدة في الحمام لتعطي شكل أنيق، مميز و بسيط في نفس الوقت.
يمكنك مزج الحجارة مع بعضها في تصميم فريد من نوعه سواء كان الحمام صغير أو كبير. ففي هذا المثال تم تبليط الحائط بطريقة طولية غير مألوفة ثم تم قطع المرآة للحائط الحجري بالعرض في تصميم أنيق وفريد من نوعه.
هنا تم الإستعانة بالخامات الطبيعية لخلق تصميم بيئى فريد من نوعه عن طريق عمل حائط من الحجارة و مزجه بالرخام و الخامات الصناعية الأخرى في حمام على طراز مودرن.
في هذا التصميم تم إستخدام نوعين من الرخام بشكل بلاطات مختلف و بلونين مختلفين، التصميم غني بالملمس كما أنه ثري بصرياً رغم صغر المساحة.
حجر الرخام يعطي رونق و أناقة غير مسبوقة و خاصة ببلاطته المميزة و شكله اللامع، فيصلح لعمل أفضل و أكثر التصاميم أناقة بلمسات فريدة.
من مميزات الحجارة هي التنوع في التصمايم و الشكل، ففي هذا التصميم و الذي إتجه إلى اللون الفاتح، كان من الصعب الحصول على نفس التأثير بالحجارة العادية، و لكن بإختيار هذه البلاطات بلونها الفاتح الرائع فكانت إضافة مكملة لهذا الحمام الأنيق.