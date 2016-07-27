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تصاميم ستنال أعجاب كل محبي السينما

shereen gouda shereen gouda
Casa Cor Santa Catarina 2011, ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE غرفة الميديا طوب Multicolored
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العالم  يتغير بسرعة شديدة من حولنا حتى نكاد نشعر أننا لسنا قادرين على مواكبة كل الصيحات والأتجاهات الجديدة التي يطرحها المصممين بدايةً من عالم التكنولوجيا ووصولاً إلى أصغر الأشياء في منازلنا مثل شاشة التلفاز. و الجدير بالذكر أن  كل الصيحات تأتي في الأصل لوجود طلب من عامة الناس لهذا الأتجاه الجديد ليتماشى مع أحتياجهم.  من الصيحات الجديدة في عالم التصميم الداخلي أن يتم تصميم غرفة خاصة لمشاهدة التلفاز وهي تسمى غرفة الميديا  حيث أن محبي الأفلام يفضلون المشاهدة في أجواء خاصة. هذه الغرفة بالتأكيد تعد من أساليب الترف والرفاهية التي تتيحها المساحات الهائلة في البيوت والفيلات الكبيرة وسنرى معاً  في هذا المقال بعض الأمثلة التي بلا شك سينحاز لها كل محبي السينما لما فيها من رفاهية لا مثيل لها. 

لجلوس فاخر ومريح

homify غرفة الميديا
homify

homify
homify
homify

هذا التصميم المنعش سيكون مناسباً جداً لعائلة تدمن التجمع على مشاهدة الأفلام، فالمجالس مريحة للغاية وكافية لتجمع عائلة أمام الشاشة الكبيرة، التصميم فريد من نوعه لأختيار الأسقف التي تذكرنا بالعروض المسرحية والسينمائية فهي تسلط الضوء على كون الشاشة أهم عنصرفي الغرفة، وبلا شك وجود شريط الفيلم كجزء من الديكور يوضح مدى أهمية الأفلام لدى ساكني البيت.

صالة السينما المنزلية

Heimkino Berlin, raumdeuter GbR raumdeuter GbR غرفة الميديا
raumdeuter GbR

raumdeuter GbR
raumdeuter GbR
raumdeuter GbR

ما يتصدر القائمة بلا شك هو هذا التصميم لغرفة الميديا فهي تكاد تكون صالة سينما خاصة ففيها كل المقومات التي نراها في السينمات مثل حجم الشاشة نسبةً إلى الغرفة والستائر الحمراء والأضاءة الخافتة. من يكن لديه هذه الغرفة الخاصة في بيته بالتأكيد سيكون في غنى تام عن الذهاب إلى السينما الحقيقية لما فيها من صخب وعدم خصوصية. هذا التصميم جدير بكل الأحترام والتقدير منا وهو بالتأكيد يتصدر قائمة أحلامنا جميعاً بجانب تصدره هذا المقال.

غرفة معيشة تضاهي صالات السينما

Haruki's apartment, The Goort The Goort غرفة الميديا
The Goort

The Goort
The Goort
The Goort

هذه غرفة معيشة كادت ان تكون تقليدية ولحسن الحظ أنها ليست كذلك، فوجود العارض الضوئي بدلاً من التلفاز الذي طالما تعودنا على وجوده نقل الغرفة إلى مستوى أخر من الأبداع فلهذا النوع من المشاهدة سحر خاص وحدهم المهوسين بعرض ومشاهدة  الأفلام يدركون قيمة هذا الأمر. ليتم نجاح العارض الضوئي قام المصمم بأختيار ألوان باهتة مثل الرمادي ليكون محيط بالشاشة كي لا يلفت الأنظار أو يعكس اضواء العرض فيزعج امشاهد. ويدرك المصمم أيضاً تماماً أن النمط الصناعي هو الأمثل لمثل ذوق هؤلاء، فمن يفضل المشاهدة بالعارض الضوئي بالتأكيد سينحاز لنمط عصري ولكن متميز بجرأته وهذا ما يتسم به النمط الصناعي.

غرفة ترضي كل الأطراف

Casa Cor Santa Catarina 2011, ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE غرفة الميديا طوب Multicolored
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

الغرفة هنا ليستتقليدية أبداً فليس فقط تصميم الديكور يوحي بثورة شبابية منعشة و مبتكرة ولكن أيضاً وجود شاشتين للعرض على غير العادة مع وجود مجلسين منفصلين في نفس الغرفة. التصمبم بالتأكيد حطم وهدم كل القيود وتحدى كل ما هو متعارف عليه من جهة التصميم والأستخدامات. مثل هذا المكان يلائم تجمعات الأصدقاء في الحفلات أو الأعداد الكبيرة وليس فقط لمشاهدة ممتعة للأفلام ولكن أيضاً لممارسة الألعاب كفريقين!

إذا تحدثنا وتطرقنا عن التصميم الداخلي علينا أن نذكرالمصممين الجريئين ANNA MAYA & ANDERSON SCHUSSLER فهم أستطاعوا التعبير عن الروح الشبابية، فرسومات الجرافيتي على الحوائط مع الأنماط المختلفة التي ليست بالضرورة متناسقة توحي بروح منعشة!

لمشاهدة ممتعة وأنت في قمة الأسترخاء

Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz غرفة الميديا
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

من منا لا يفضل الأستلقاء والأسترخاء أمام شاشة التلفاز لأكثر مشاهدة ممتعة على الإطلاق؟ أوجد المصمم هذه الجلسات الأكثر رفاهية  ليتيح للمشاهد أقصى أستمتاع.

غرفة في أنعزال تام

Rezydencja pod Warszawą, Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o. Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o. غرفة الميديا
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.

Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.

رغم أن الأثاث تقليدي إلا أن الشاشة بضخامتها مع الحوائط العازلة لأي صوت يجعل من غرفة الميديا هذه حلم جميع محبي المشاهدة بأصوات عالية تنافس نظام السينما الصوتي. الأضاءة على نهاية الحائط من فوقه وتحته جعلت الحوائط تبدو منفصلة عن الأرض ليكون تركيزنا كله على الشاشة وليس أي محيط أخر.

المشاهدة متاحة للجميع

Las Estancias, Adrián Martínez Arquitectos Adrián Martínez Arquitectos غرفة الميديا
Adrián Martínez Arquitectos

Adrián Martínez Arquitectos
Adrián Martínez Arquitectos
Adrián Martínez Arquitectos

ما يميز هذه الغرفة هو تعدد الجلسات فيمكنك أن تستمتع بكرسي ككراسي السينما أو على كرسى أمامه طاولة لمحبي الأكل خلال مشاهدة الأفلام.

إذا كنت من معجبي تميز هذه التصاميم سينال أعجابك هذا المقال لما فيه من غرف معيشة غير تقليدية!

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