تصاميم ستنال أعجاب كل محبي السينما

العالم يتغير بسرعة شديدة من حولنا حتى نكاد نشعر أننا لسنا قادرين على مواكبة كل الصيحات والأتجاهات الجديدة التي يطرحها المصممين بدايةً من عالم التكنولوجيا ووصولاً إلى أصغر الأشياء في منازلنا مثل شاشة التلفاز. و الجدير بالذكر أن كل الصيحات تأتي في الأصل لوجود طلب من عامة الناس لهذا الأتجاه الجديد ليتماشى مع أحتياجهم. من الصيحات الجديدة في عالم التصميم الداخلي أن يتم تصميم غرفة خاصة لمشاهدة التلفاز وهي تسمى غرفة الميديا حيث أن محبي الأفلام يفضلون المشاهدة في أجواء خاصة. هذه الغرفة بالتأكيد تعد من أساليب الترف والرفاهية التي تتيحها المساحات الهائلة في البيوت والفيلات الكبيرة وسنرى معاً في هذا المقال بعض الأمثلة التي بلا شك سينحاز لها كل محبي السينما لما فيها من رفاهية لا مثيل لها.
هذا التصميم المنعش سيكون مناسباً جداً لعائلة تدمن التجمع على مشاهدة الأفلام، فالمجالس مريحة للغاية وكافية لتجمع عائلة أمام الشاشة الكبيرة، التصميم فريد من نوعه لأختيار الأسقف التي تذكرنا بالعروض المسرحية والسينمائية فهي تسلط الضوء على كون الشاشة أهم عنصرفي الغرفة، وبلا شك وجود شريط الفيلم كجزء من الديكور يوضح مدى أهمية الأفلام لدى ساكني البيت.
ما يتصدر القائمة بلا شك هو هذا التصميم لغرفة الميديا فهي تكاد تكون صالة سينما خاصة ففيها كل المقومات التي نراها في السينمات مثل حجم الشاشة نسبةً إلى الغرفة والستائر الحمراء والأضاءة الخافتة. من يكن لديه هذه الغرفة الخاصة في بيته بالتأكيد سيكون في غنى تام عن الذهاب إلى السينما الحقيقية لما فيها من صخب وعدم خصوصية. هذا التصميم جدير بكل الأحترام والتقدير منا وهو بالتأكيد يتصدر قائمة أحلامنا جميعاً بجانب تصدره هذا المقال.
هذه غرفة معيشة كادت ان تكون تقليدية ولحسن الحظ أنها ليست كذلك، فوجود العارض الضوئي بدلاً من التلفاز الذي طالما تعودنا على وجوده نقل الغرفة إلى مستوى أخر من الأبداع فلهذا النوع من المشاهدة سحر خاص وحدهم المهوسين بعرض ومشاهدة الأفلام يدركون قيمة هذا الأمر. ليتم نجاح العارض الضوئي قام المصمم بأختيار ألوان باهتة مثل الرمادي ليكون محيط بالشاشة كي لا يلفت الأنظار أو يعكس اضواء العرض فيزعج امشاهد. ويدرك المصمم أيضاً تماماً أن النمط الصناعي هو الأمثل لمثل ذوق هؤلاء، فمن يفضل المشاهدة بالعارض الضوئي بالتأكيد سينحاز لنمط عصري ولكن متميز بجرأته وهذا ما يتسم به النمط الصناعي.
الغرفة هنا ليستتقليدية أبداً فليس فقط تصميم الديكور يوحي بثورة شبابية منعشة و مبتكرة ولكن أيضاً وجود شاشتين للعرض على غير العادة مع وجود مجلسين منفصلين في نفس الغرفة. التصمبم بالتأكيد حطم وهدم كل القيود وتحدى كل ما هو متعارف عليه من جهة التصميم والأستخدامات. مثل هذا المكان يلائم تجمعات الأصدقاء في الحفلات أو الأعداد الكبيرة وليس فقط لمشاهدة ممتعة للأفلام ولكن أيضاً لممارسة الألعاب كفريقين!
إذا تحدثنا وتطرقنا عن التصميم الداخلي علينا أن نذكرالمصممين الجريئين ANNA MAYA & ANDERSON SCHUSSLER فهم أستطاعوا التعبير عن الروح الشبابية، فرسومات الجرافيتي على الحوائط مع الأنماط المختلفة التي ليست بالضرورة متناسقة توحي بروح منعشة!
من منا لا يفضل الأستلقاء والأسترخاء أمام شاشة التلفاز لأكثر مشاهدة ممتعة على الإطلاق؟ أوجد المصمم هذه الجلسات الأكثر رفاهية ليتيح للمشاهد أقصى أستمتاع.
رغم أن الأثاث تقليدي إلا أن الشاشة بضخامتها مع الحوائط العازلة لأي صوت يجعل من غرفة الميديا هذه حلم جميع محبي المشاهدة بأصوات عالية تنافس نظام السينما الصوتي. الأضاءة على نهاية الحائط من فوقه وتحته جعلت الحوائط تبدو منفصلة عن الأرض ليكون تركيزنا كله على الشاشة وليس أي محيط أخر.
ما يميز هذه الغرفة هو تعدد الجلسات فيمكنك أن تستمتع بكرسي ككراسي السينما أو على كرسى أمامه طاولة لمحبي الأكل خلال مشاهدة الأفلام.
إذا كنت من معجبي تميز هذه التصاميم سينال أعجابك هذا المقال لما فيه من غرف معيشة غير تقليدية!