تصاميم ستنال أعجاب كل محبي السينما

الغرفة هنا ليستتقليدية أبداً فليس فقط تصميم الديكور يوحي بثورة شبابية منعشة و مبتكرة ولكن أيضاً وجود شاشتين للعرض على غير العادة مع وجود مجلسين منفصلين في نفس الغرفة. التصمبم بالتأكيد حطم وهدم كل القيود وتحدى كل ما هو متعارف عليه من جهة التصميم والأستخدامات. مثل هذا المكان يلائم تجمعات الأصدقاء في الحفلات أو الأعداد الكبيرة وليس فقط لمشاهدة ممتعة للأفلام ولكن أيضاً لممارسة الألعاب كفريقين!

إذا تحدثنا وتطرقنا عن التصميم الداخلي علينا أن نذكرالمصممين الجريئين ANNA MAYA & ANDERSON SCHUSSLER فهم أستطاعوا التعبير عن الروح الشبابية، فرسومات الجرافيتي على الحوائط مع الأنماط المختلفة التي ليست بالضرورة متناسقة توحي بروح منعشة!