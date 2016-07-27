ديكورات وتصاميم ستجعلك تعشق منزلك

لترفع من شأن منزلك وتجعله يظهر بصورة أخرى وبطريقة اكثر حيوية وجمال، لا داعي للتكاليف العالية ، يمكنك فقط بالحكمة والذكاء استشارة مصممي الديكور الذين سيرشدونك الى كيفية إضافة بعض التغيير لمنزلك.
في هذا المقال سنستعرض بعض افضل تلك الديكورات لمصممي الديكور التي جعلت أصحاب المنازل تعشق منازلها.
فكرة الديكور في مدخل هذا المنزل هي باللون الأحمر، حيث اتخذ مصمم الديكور هذا اللون لإضفاء لمسة جمالية فريدة. اللون الأحمر لون ناري وقوي وليس من السهل استخدامه ولكن كما نرى في الصورة، استخدامه المصمم الداخلي بشكل جزئي أي لبعض الأجزاء كالباب الرئيسي للمنزل وأحد الجدران، وتناسبه مع الأرضية الخشبية سيٌظهر المدخل بطريقة ساحرة.
تريد الاستمتاع بالطبخ في مطبخك وتريد بعض الديكور المميز؟ عليك بطاولة المطبخ تلك، المصنوعة من الخشب المعتقة والمكونة من عدة دروج، مع كراسي خشبية يمكنك التحكم بارتفاعها، مصابيح معلقة وإضاءة طبيعية النتيجة إنارة كبيرة لمطبخ مميز.
مازلنا في المطبخ وأيضا لطاولة المطبخ الأكثر استخداما لتحضير الطعام أو حتى للأكل عليها، ولكن ما هو المميز في تلك الطاولة؟ هي ببساطة سهلة التحريك، وسهلة التنظيف أسفلها، وخفيفة الوزن، وذلك لاحتوائها على عجلات تجعلها عملية وذات طابع مميز.
الحمام مكان تستطيع ابتكار العديد من الديكورات فيه لأنه يحتوي فقط على لوازم الحمام، اذاً هو مكان مناسب لبعض الديكورات المنفردة. الوجه النائم هو الديكور المستخدم كمجسم معلق على الحائط أعطى تمييز واضح وطابع مرح.
تخيل كم هو عادي ذلك الحمام الريفي بدون ذلك الوجه؟
في غرفة المعيشة ذات النمط الإسكندنافي، ما هو الشيء الذي يعطيها طابع الدفء؟ اللون الأسود سيقوم بهذه المهمة ولكن يجب استخدامه بشكل صحيح لأنه لون يحتاج إلى معرفة وخبرة… .. اذاً كيف؟ لديك حائط بلون ابيض لا داعي لورق الجدران، فقط استخدم ختم بشكل أشجار وباللون الأسود سيظهر جدار غرفة المعيشة مليء بالأشجار.
البلكون مكان بالأساس منعش وحيوي… كيف سيبدو بإضافة المزيد من الديكورات؟ باستخدام الوان الربيع الأصفر والزهري مع الوان النباتات الخضراء، سيبدو البلكون وكأنه بلكون لباربي أي بلكون مليء بالحيوية والنشاط والألوان الفرحة.
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