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ديكورات وتصاميم ستجعلك تعشق منزلك

Heba khlili Heba khlili
homify بلكونة أو شرفة
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لترفع من شأن منزلك وتجعله يظهر بصورة أخرى وبطريقة اكثر حيوية وجمال، لا داعي للتكاليف العالية ، يمكنك فقط بالحكمة والذكاء استشارة مصممي الديكور الذين سيرشدونك الى كيفية إضافة بعض التغيير لمنزلك.

في هذا المقال سنستعرض بعض افضل تلك الديكورات لمصممي الديكور التي جعلت أصحاب المنازل تعشق منازلها.

اللون الحيوي

House in Chandlers Ford II, LA Hally Architect LA Hally Architect الممر الحديث، المدخل و الدرج
LA Hally Architect

House in Chandlers Ford II

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

فكرة الديكور في مدخل هذا المنزل هي باللون الأحمر، حيث اتخذ مصمم الديكور هذا اللون لإضفاء لمسة جمالية فريدة. اللون الأحمر لون ناري وقوي وليس من السهل استخدامه ولكن كما نرى في الصورة، استخدامه المصمم الداخلي بشكل جزئي أي لبعض الأجزاء كالباب الرئيسي للمنزل وأحد الجدران، وتناسبه مع الأرضية الخشبية سيٌظهر المدخل بطريقة ساحرة.

طاولة الخشب المعتقة

Малогабаритная квартира, Elena Arsentyeva Elena Arsentyeva مطبخ خشب Grey
Elena Arsentyeva

Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva

تريد الاستمتاع بالطبخ في مطبخك وتريد بعض الديكور المميز؟ عليك بطاولة المطبخ تلك، المصنوعة من الخشب المعتقة والمكونة من عدة دروج، مع كراسي خشبية يمكنك التحكم بارتفاعها، مصابيح معلقة وإضاءة طبيعية النتيجة إنارة كبيرة لمطبخ مميز.

طاولة سهلة التحريك

Contemporary Eco Kitchen in the Cotswolds homify مطبخ
homify

Contemporary Eco Kitchen in the Cotswolds

homify
homify
homify

مازلنا في المطبخ وأيضا لطاولة المطبخ الأكثر استخداما لتحضير الطعام أو حتى للأكل عليها، ولكن ما هو المميز في تلك الطاولة؟ هي ببساطة سهلة التحريك، وسهلة التنظيف أسفلها، وخفيفة الوزن، وذلك لاحتوائها على عجلات تجعلها عملية وذات طابع مميز.

الوجة النائم

Rustico con charme, Fabio Carria Fabio Carria حمام
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

الحمام مكان تستطيع ابتكار العديد من الديكورات فيه لأنه يحتوي فقط على لوازم الحمام، اذاً هو مكان مناسب لبعض الديكورات المنفردة. الوجه النائم هو الديكور المستخدم كمجسم معلق على الحائط أعطى تمييز واضح وطابع مرح.

تخيل كم هو عادي ذلك الحمام الريفي بدون ذلك الوجه؟

الختم الشجري

Tapeten Marimekko 4 Kollektion, Schmitz Tapeten Import GmbH & CoKg Schmitz Tapeten Import GmbH & CoKg غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Schmitz Tapeten Import GmbH &amp; CoKg

Schmitz Tapeten Import GmbH & CoKg
Schmitz Tapeten Import GmbH &amp; CoKg
Schmitz Tapeten Import GmbH & CoKg

في غرفة المعيشة ذات النمط الإسكندنافي، ما هو الشيء الذي يعطيها طابع الدفء؟ اللون الأسود سيقوم بهذه المهمة ولكن يجب استخدامه بشكل صحيح لأنه لون يحتاج إلى معرفة وخبرة… .. اذاً كيف؟ لديك حائط بلون ابيض لا داعي لورق الجدران، فقط استخدم ختم بشكل أشجار وباللون الأسود سيظهر جدار غرفة المعيشة مليء بالأشجار.

الوان الربيع

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

البلكون مكان بالأساس منعش وحيوي… كيف سيبدو بإضافة المزيد من الديكورات؟ باستخدام الوان الربيع الأصفر والزهري مع الوان النباتات الخضراء، سيبدو البلكون وكأنه بلكون لباربي أي بلكون مليء بالحيوية والنشاط والألوان الفرحة.

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