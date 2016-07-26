13 حيلة ديكورية جذابة .. الخامسة ستعجبك بالتأكيد!

إن إخراج الفراغات التصميمية في منزلك بشكل جذاب يعتمد بشكل أساسي على اللمسات الأخيرة في الديكور وليس فقط على التصميم من الناحية المعمارية أو اختيار الأثاث المناسب، بل أن اللمسات الديكورية تستطيع في بعض الأحيان أن تخفي عيوب التصميم وتجعل منها مصدرًا للجمال و الإبهار في الشكل النهائي للغرفة.

وهنا في هذا الموضوع سوف نعرض عليكم ثلاثة عشر حيلة ديكورية جميلة تجعل منزلك من الداخل جذابًا و أنيقًا بعضها لايعوزه المال الكثير ولكن الذوق التصميمي المميز.. فهيا بنا نستعرض الأفكار لنرى أيهم يتناسب مع منزلك أكثر: