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13 حيلة ديكورية جذابة .. الخامسة ستعجبك بالتأكيد!

آية علم الدين آية علم الدين
Showroom, The Blue House The Blue House غرفة المعيشة
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إن إخراج الفراغات التصميمية في منزلك بشكل جذاب يعتمد بشكل أساسي على اللمسات الأخيرة في الديكور وليس فقط على التصميم من الناحية المعمارية أو اختيار الأثاث المناسب، بل أن اللمسات الديكورية تستطيع في بعض الأحيان أن تخفي عيوب التصميم وتجعل منها مصدرًا للجمال و الإبهار في الشكل النهائي للغرفة.

وهنا في هذا الموضوع سوف نعرض عليكم ثلاثة عشر حيلة ديكورية جميلة تجعل منزلك من الداخل جذابًا و أنيقًا بعضها لايعوزه المال الكثير ولكن الذوق التصميمي المميز.. فهيا بنا نستعرض الأفكار لنرى أيهم يتناسب مع منزلك أكثر:

1- الإضاءة ذات الشكل المميز

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة المعيشة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

يمكننا أن نميز التصميم الداخلي للفراغ عن طريق وحدات إضاءة مميزة أو تشكيل السقف و تزيينه بالوحدات الإضائية بشكل مختلف كما في الصورة، فنجد أن السقف نفسه قد اتخذ الشكل المموج و قد أضئ بإضاءة غير مباشرة مخبئة بالإضافة إلى النجفة الكريستالية الثرية مما أعطى جمالًا للفراغ أكملته وحدة الإضاءة الطولية المثبتة على الحائط بالشكل المموج أيضًا ، كما أضاف للشكل الرائع الذي خلقته الإضاءة هذه الوحدات المربعة الصغيرة المضيئة للأعلى التي على جانبي شاشة التلفاز.

2- تداخل مواد التشطيبات وتنوعها

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT غرفة المعيشة
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

في هذه الصورة اختار المصمم أن يكون عنصر الإبهار في الديكور هو تنوع استخدام المواد المختلفة في جدار واحد، فقد استخدم الخشب الطبيعي في الأعلى و الطوب ذو اللون الرمادي في الأسفل و قد أكمل تنسيق الفراغ بالحوائط البيضاء الناصعة ذات الملمح العصري مع تطعيمها ببعض التقسيمات الخشبية و التشكيلات الجبسية التي صنعت مكتبة حائط مميزة في الفراغ.

3- الأبيض ملك الأناقة في كل وقت

Cantagirone uno, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración

إذا كنت تريد أن تعطي لمسة من الأناقة و الرونق في غرفتك فإن الحل المثالي هو استخدام اللون الأبيض مع تطعيمه بالألوان الزاهية كما في الصورة، فقد اختار المصمم هذه الألوان الجذابة و البراقة ليعطي للتصميم حيوية و إشراقًا، فالحوائط كلها من الأبيض الناصع و حتى هذا التشكيل الجبسي في الحائط قد لونه باللون الأبيض وسلط عليه إضاءة تبرزه .

وقد اختار للأثاث اللون الأبيض أيضًا والذي جاء موفقًا جدًا مع الأرضية الخشبية و الوسائد الملونة بألوان زاهية من الزهور الجميلة.

4- الأبيض أيضًا مع الألوان المتداخلة بعناية

​UNA STORIA POP, StudioG StudioG منازل
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

في هذا الفراغ نجد أن المصمم قد اختار اللون الأبيض أيضًا ولكنه قد استخدم أكثر من عنصر للجذب في الديكور، فمن الإضاءة الخارجية الآتية من الحائط الزجاجي بارتفاع الفراغ كله و الذي جعل التصميم براقَا، إلى الإضاءة الليلية المميزة أيضًا عن طريق نجفة عصرية جميلة الشكل في المنتصف، وبعض المصابيح المسلطة بشكل جمالي على الصناديق الزجاجية في الواجهة الجانبية مما يعطي انعكاسات للضوء تضفي جمالُا وبهجة .. إلى إكمال البهجة بالألوان المشرقة في الوسائد والسجاد.

5- استخدام الفن كمكمل للتصميم

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

في هذا الفراغ الجميل نجد أن عنصر الجذب لم يكن إلا هذا الحائط ذو التشكيل الفني المميز من الخشب و الذي يمكن أن نراه في معرض من المعارض التشكيلية و لكنه هنا استخدم كحائط و مصدرًا للتميز في الديكور و قد أكمل شكله الجمالي الرائع هذه اللوحة الديكورية في الحائط المجاور له و التي تحمل ألوانًا متعددة .

ومما ساعد أيضًا على إكمال الإبهار في الفراغ هو كونه مزدوج الإرتفاع مما أعطى المجال للحائط الجمالي في الظهور بشكل متناسب و رائع ، أيضًا هذه المنضدة المعدنية ذات التشكيلات الهندسية المقتبسة من الجدارا الخشبي و الملونة باللون الأزرق الأنيق أعطت لجمال الشكل النهائي روعة مميزة.

6- الخشب أكثر من مجرد وظيفة

CAMPESTRE 752, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA غرفة المعيشة
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

من مواد التشطيبات الغنية من الناحية الوظيفية والجمالية في آن واحد.. الخشب الطبيعي بكل أشكاله وألوانه و اتجاهات التجزيعات الجميلة فيه ، فهو يعطي انطباعًا بالانفتاح على الطبيعة بسحرها الخلاب و يمكن استخدامه في الكثير من الاستخدامات.

فنجده في الأرضيات، كما نرى في هذه الصورة، وقد أعطى اتجاه ألواحه بعدًا تصميميًا لافتًا للفراغ مع استخدامه في السلالم أيضًا لتكملة الشكل البديع ، وقد اختار المصمم أن يكمل إبهار المكان بالكراسي الجلدية الحمراء ذات الأناقة و الرقي و وحدات الإضاءة العصرية الجذابة أضفت تألقًا مناسبًا أيضًا.

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7- الرخام و تناسق ألوانه

Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN غرفة المعيشة
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

من المواد الغنية أيضًا في استخدامها وتنقل الفراغات إلى مستوى آخر من الرفاهية و الأناقة هو الرخام.

وكما نعرف فإن للرخام أنواع كثيرة و درجات في الصلابة متنوعة بالإضافة إلى إختلاف ألوانه أيضًا، وهنا في هذه الصورة نجد أن المصمم قد جعل من الرخام هو عنصر الجذب الديكوري و ليس فقط مجرد مادة تستخدم في الأرضيات ، فقد استغل لون الرخام الرمادي ليؤلف عليه لونًا متناسقًا جدًا معه وهو لون أكسيد الرصاص الجذاب و قد وزع اللونين بشكل متداخل على الأثاث بعناية و استغلهما أيضًا في اللوحة الفنية الجميلة على الحائط ليعطي بهاءًا و تميزًا للفراغ ، وقد ساعدت درجات السلم الخشبية في الإضافة إلى هذا البهاء.

8- المدخنة كعنصرجذاب في الديكور

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto غرفة المعيشة
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

تعتبر المدخنة من عناصر الجذب الجمالي في الفراغ بالإضافة إلى وظيفتها في تدفئة المكان، لذا فعند استخدامها لابد من وضعها بشكل مميز في الفراغ كما نرى مثلًا، فهنا نراها وضعت في الجدار الفاصل بين فراغ الطعام و المعيشة بشكل مميز وقد كسي الجدار بالحجر الطبيعي الرمادي اللون مما أعطى نوعًا من الاتصال بالطبيعة بالإضافة إلى الدفء الذي يوحي به شكل المدفأة المميز مع السقف الخشبي الطبيعي و الجميل أيضًا .. إذا كنت تبحث عن هذا التميز فعليك بالمدفأة فهي تعطي هذا التميز بمجرد وجودها في الفراغ!

9- الزجاج و الطوب معًا وطرازًا خاصًا من الجمال

Showroom, The Blue House The Blue House غرفة المعيشة
The Blue House

The Blue House
The Blue House
The Blue House

في هذه الصورة قد اختار المصمم أن يجعل التصميم مميزًا بطبيعيته مع بعض اللمسات الحالمة، فنجد الحوائط من الطوب الوردي الطبيعي مع الزجاج الأنيق بعرض حائط كامل مع تداخل الطوب مع اللون الرمادي الفاتح و الشبابيك القاتمة اللون التي يتماشى معها الجلد الذي يغطي الكراسي الوثيرة .. كل هذا التمازج الجميل مع لمسة حالمة من وحدات الإضاءة الكريستالية ذات الأحجام المميزة قد أضفت سحرًا لافتًا لهذا الفراغ.

10- توحيد الأثاث

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura غرفة المعيشة
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

نرى هنا أنا الأثاث الموحد في الغرفة مع جمعه للونين فقط من الأبيض و الرمادي بدرجاته و استخدام نفس الألوان في الحوائط قد خلق تجانسًا جميلًا للتصميم.

11- حتى السجاد يمكنه أن يلعب دورًا

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest غرفة المعيشة
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

أما هنا فالسجادة المميزة بألوانها الجميلة هي بطلة الحدث، فنجد أن اللون الأبيض الموحد لجميع العناصر هو عبارة عن خادم لهذه السجادة المميزة لتلعب دور البطولة في تميز التصميم و قد ساعدتها هذه اللوح الفنية المتناسقة معها على الحائط.

12- سقف وأرضية متجانسين وفي المنتصف فراغ جذاب

CASA RR, BURO ARQUITECTURA BURO ARQUITECTURA غرفة المعيشة
BURO ARQUITECTURA

BURO ARQUITECTURA
BURO ARQUITECTURA
BURO ARQUITECTURA

هنا نجد أن التميز جاء من تجانس الأرضية الخشبية مع السقف الخشبي أيضًا ومع اختيار أثاث مناسب الألوان و حوائط رمادية هادئة قد جعل ذلك الفراغ يظهر بشكل مميز ورائع.

13- الإضاءة مرة أخرى

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos غرفة المعيشة
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

كما بدأنا عناصر التميز في هذا الموضوع بالإضاءة فإننا نختمها أيضًا بالإضاءة المدروسة، فنجد هنا أن الفراغ قد أخذ شكلًا من التميز والروعة عن طريق دراسة إضاءته النهارية عن طريق الزجاج في الواجهة، والليلية عن طريق وحدات الإضاءة الموزعة بعناية في هذا السقف المعقد المائل بشكل ممتع وأخاذ.

بيت متواضع من الخارج وغاية في الأناقة من الداخل
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