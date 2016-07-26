13 حيلة ديكورية جذابة .. الخامسة ستعجبك بالتأكيد!

إن إخراج الفراغات التصميمية في منزلك بشكل جذاب يعتمد بشكل أساسي على اللمسات الأخيرة في الديكور وليس فقط على التصميم من الناحية المعمارية أو اختيار الأثاث المناسب، بل أن اللمسات الديكورية تستطيع في بعض الأحيان أن تخفي عيوب التصميم وتجعل منها مصدرًا للجمال و الإبهار في الشكل النهائي للغرفة.
وهنا في هذا الموضوع سوف نعرض عليكم ثلاثة عشر حيلة ديكورية جميلة تجعل منزلك من الداخل جذابًا و أنيقًا بعضها لايعوزه المال الكثير ولكن الذوق التصميمي المميز.. فهيا بنا نستعرض الأفكار لنرى أيهم يتناسب مع منزلك أكثر:
يمكننا أن نميز التصميم الداخلي للفراغ عن طريق وحدات إضاءة مميزة أو تشكيل السقف و تزيينه بالوحدات الإضائية بشكل مختلف كما في الصورة، فنجد أن السقف نفسه قد اتخذ الشكل المموج و قد أضئ بإضاءة غير مباشرة مخبئة بالإضافة إلى النجفة الكريستالية الثرية مما أعطى جمالًا للفراغ أكملته وحدة الإضاءة الطولية المثبتة على الحائط بالشكل المموج أيضًا ، كما أضاف للشكل الرائع الذي خلقته الإضاءة هذه الوحدات المربعة الصغيرة المضيئة للأعلى التي على جانبي شاشة التلفاز.
في هذه الصورة اختار المصمم أن يكون عنصر الإبهار في الديكور هو تنوع استخدام المواد المختلفة في جدار واحد، فقد استخدم الخشب الطبيعي في الأعلى و الطوب ذو اللون الرمادي في الأسفل و قد أكمل تنسيق الفراغ بالحوائط البيضاء الناصعة ذات الملمح العصري مع تطعيمها ببعض التقسيمات الخشبية و التشكيلات الجبسية التي صنعت مكتبة حائط مميزة في الفراغ.
إذا كنت تريد أن تعطي لمسة من الأناقة و الرونق في غرفتك فإن الحل المثالي هو استخدام اللون الأبيض مع تطعيمه بالألوان الزاهية كما في الصورة، فقد اختار المصمم هذه الألوان الجذابة و البراقة ليعطي للتصميم حيوية و إشراقًا، فالحوائط كلها من الأبيض الناصع و حتى هذا التشكيل الجبسي في الحائط قد لونه باللون الأبيض وسلط عليه إضاءة تبرزه .
وقد اختار للأثاث اللون الأبيض أيضًا والذي جاء موفقًا جدًا مع الأرضية الخشبية و الوسائد الملونة بألوان زاهية من الزهور الجميلة.
في هذا الفراغ نجد أن المصمم قد اختار اللون الأبيض أيضًا ولكنه قد استخدم أكثر من عنصر للجذب في الديكور، فمن الإضاءة الخارجية الآتية من الحائط الزجاجي بارتفاع الفراغ كله و الذي جعل التصميم براقَا، إلى الإضاءة الليلية المميزة أيضًا عن طريق نجفة عصرية جميلة الشكل في المنتصف، وبعض المصابيح المسلطة بشكل جمالي على الصناديق الزجاجية في الواجهة الجانبية مما يعطي انعكاسات للضوء تضفي جمالُا وبهجة .. إلى إكمال البهجة بالألوان المشرقة في الوسائد والسجاد.
في هذا الفراغ الجميل نجد أن عنصر الجذب لم يكن إلا هذا الحائط ذو التشكيل الفني المميز من الخشب و الذي يمكن أن نراه في معرض من المعارض التشكيلية و لكنه هنا استخدم كحائط و مصدرًا للتميز في الديكور و قد أكمل شكله الجمالي الرائع هذه اللوحة الديكورية في الحائط المجاور له و التي تحمل ألوانًا متعددة .
ومما ساعد أيضًا على إكمال الإبهار في الفراغ هو كونه مزدوج الإرتفاع مما أعطى المجال للحائط الجمالي في الظهور بشكل متناسب و رائع ، أيضًا هذه المنضدة المعدنية ذات التشكيلات الهندسية المقتبسة من الجدارا الخشبي و الملونة باللون الأزرق الأنيق أعطت لجمال الشكل النهائي روعة مميزة.
من مواد التشطيبات الغنية من الناحية الوظيفية والجمالية في آن واحد.. الخشب الطبيعي بكل أشكاله وألوانه و اتجاهات التجزيعات الجميلة فيه ، فهو يعطي انطباعًا بالانفتاح على الطبيعة بسحرها الخلاب و يمكن استخدامه في الكثير من الاستخدامات.
فنجده في الأرضيات، كما نرى في هذه الصورة، وقد أعطى اتجاه ألواحه بعدًا تصميميًا لافتًا للفراغ مع استخدامه في السلالم أيضًا لتكملة الشكل البديع ، وقد اختار المصمم أن يكمل إبهار المكان بالكراسي الجلدية الحمراء ذات الأناقة و الرقي و وحدات الإضاءة العصرية الجذابة أضفت تألقًا مناسبًا أيضًا.
من المواد الغنية أيضًا في استخدامها وتنقل الفراغات إلى مستوى آخر من الرفاهية و الأناقة هو
الرخام.
وكما نعرف فإن للرخام أنواع كثيرة و درجات في الصلابة متنوعة بالإضافة إلى إختلاف ألوانه أيضًا، وهنا في هذه الصورة نجد أن المصمم قد جعل من الرخام هو عنصر الجذب الديكوري و ليس فقط مجرد مادة تستخدم في الأرضيات ، فقد استغل لون الرخام الرمادي ليؤلف عليه لونًا متناسقًا جدًا معه وهو لون أكسيد الرصاص الجذاب و قد وزع اللونين بشكل متداخل على الأثاث بعناية و استغلهما أيضًا في اللوحة الفنية الجميلة على الحائط ليعطي بهاءًا و تميزًا للفراغ ، وقد ساعدت درجات السلم الخشبية في الإضافة إلى هذا البهاء.
تعتبر المدخنة من عناصر الجذب الجمالي في الفراغ بالإضافة إلى وظيفتها في تدفئة المكان، لذا فعند استخدامها لابد من وضعها بشكل مميز في الفراغ كما نرى مثلًا، فهنا نراها وضعت في الجدار الفاصل بين فراغ الطعام و المعيشة بشكل مميز وقد كسي الجدار بالحجر الطبيعي الرمادي اللون مما أعطى نوعًا من الاتصال بالطبيعة بالإضافة إلى الدفء الذي يوحي به شكل المدفأة المميز مع السقف الخشبي الطبيعي و الجميل أيضًا .. إذا كنت تبحث عن هذا التميز فعليك بالمدفأة فهي تعطي هذا التميز بمجرد وجودها في الفراغ!
في هذه الصورة قد اختار المصمم أن يجعل التصميم مميزًا بطبيعيته مع بعض اللمسات الحالمة، فنجد الحوائط من الطوب الوردي الطبيعي مع الزجاج الأنيق بعرض حائط كامل مع تداخل الطوب مع اللون الرمادي الفاتح و الشبابيك القاتمة اللون التي يتماشى معها الجلد الذي يغطي الكراسي الوثيرة .. كل هذا التمازج الجميل مع لمسة حالمة من وحدات الإضاءة الكريستالية ذات الأحجام المميزة قد أضفت سحرًا لافتًا لهذا الفراغ.
نرى هنا أنا الأثاث الموحد في الغرفة مع جمعه للونين فقط من الأبيض و الرمادي بدرجاته و استخدام نفس الألوان في الحوائط قد خلق تجانسًا جميلًا للتصميم.
أما هنا فالسجادة المميزة بألوانها الجميلة هي بطلة الحدث، فنجد أن اللون الأبيض الموحد لجميع العناصر هو عبارة عن خادم لهذه السجادة المميزة لتلعب دور البطولة في تميز التصميم و قد ساعدتها هذه اللوح الفنية المتناسقة معها على الحائط.
هنا نجد أن التميز جاء من تجانس الأرضية الخشبية مع السقف الخشبي أيضًا ومع اختيار أثاث مناسب الألوان و حوائط رمادية هادئة قد جعل ذلك الفراغ يظهر بشكل مميز ورائع.
كما بدأنا عناصر التميز في هذا الموضوع بالإضاءة فإننا نختمها أيضًا بالإضاءة المدروسة، فنجد هنا أن الفراغ قد أخذ شكلًا من التميز والروعة عن طريق دراسة إضاءته النهارية عن طريق الزجاج في الواجهة، والليلية عن طريق وحدات الإضاءة الموزعة بعناية في هذا السقف المعقد المائل بشكل ممتع وأخاذ.