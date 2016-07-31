10 لمسات ديكوربسيطة ستجعل بيتك مثير

في هذه الصورة نجد أن الفراغ نفسه لحسن الحظ يقع على حديقة داخلية جميلة لذا فإن استغلالها هو الحل الأمثل بالطبع مع استخدام ألوان متناسبة مع الأخضر الجميل، فنجده استخدم الخشب في الأرضية و اللون الأبيض في الكراسي و أكمل الحائط الجميل في الحديقة الخارجية ومده للداخل بشرائح الخشب الرفيعة ذات الشكل الأنيق.

ولإضفاء روعة على المكان استخدم المصمم بعض الأشكال العضوية ذات الألوان الفضية و الذهبية كي تعطي لمسة ديكورية جذابة.