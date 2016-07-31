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10 لمسات ديكوربسيطة ستجعل بيتك مثير

آية علم الدين آية علم الدين
Appartamento privato nel complesso CityLife, Studio Marco Piva Studio Marco Piva غرفة المعيشة
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إذا كان تصميم بيتك من الداخل هو الجزء الأهم في شكله النهائي فإننا اليوم نقترح عليك بعض الأفكار التي تضمن لك بيتًا جذابًا من الداخل، ذا تميز يشعرك بالرضى لك و لزوارك.. بعض هذه الأفكار يتعلق بالتشطيبات المستخدمة أو بالعمارة الداخلية للمنزل وبعضها متعلق باختيار الألوان المناسبة أو بالحليات الديكورية التي تستطيع إضافتها لتكمل الصورة الجمالية لمنزلك .. فهيا بنا نرى بعض هذه الأفكار:

1- مصباح مميز وكفى

Appartamento privato nel complesso CityLife, Studio Marco Piva Studio Marco Piva غرفة المعيشة
Studio Marco Piva

Studio Marco Piva
Studio Marco Piva
Studio Marco Piva

في هذا الفراغ نجد أن الإضاءة المميزة كانت هي مصدر التميز في الفراغ ، فمع توحد اللون المستخدم من درجات الرمادي الفاتح مع الخشب نجد أن النجفة ذات الكرات البلورية الساحرة هي التي أعطت للشكل النهائي روعة و بريقًا.

2- عنصر جذب في الفراغ

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

في بعض الأحيان يكون وضع عنصر واحد جاذب في الفراغ هو الشئ المبهر فيه في حد ذاته، فنجد في هذا الفراغ مثلًا أن وضع هذا الموقد الكبير بالمدخنة الحجرية الضخمة في منتصفه و تشكيلها الجمالي هو وحده العنصر الجاذب في الديكور، إما إذا أضفنا إليه السقف المميز بأضواءه الصغيرة الهادئة مع الحوائط البيضاء و الزجاج في الواجهة الذي يصل الفراغ بالطبيعة فإننا نكون قد أكملنا جمال الصورة الداخلية للمبني و التي هي في حد ذاتها متناغمة مع الطبيعة عن طريق موادها الطبيعية المستخدمة في الموقد الحجري.

3- الذهب و الفضة لإبهار أكثر

PLADIS - Casa SILLAS , PLADIS PLADIS غرفة المعيشة
PLADIS

PLADIS
PLADIS
PLADIS

في هذه الصورة نجد أن الفراغ نفسه لحسن الحظ يقع على حديقة داخلية جميلة لذا فإن استغلالها هو الحل الأمثل بالطبع مع استخدام ألوان متناسبة مع الأخضر الجميل، فنجده استخدم الخشب في الأرضية و اللون الأبيض في الكراسي و أكمل الحائط الجميل في الحديقة الخارجية ومده للداخل بشرائح الخشب الرفيعة ذات الشكل الأنيق.

ولإضفاء روعة على المكان استخدم المصمم بعض الأشكال العضوية ذات الألوان الفضية و الذهبية كي تعطي لمسة ديكورية جذابة.

4- السلم يمكنه أن يقوم بالمهمة

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH غرفة المعيشة
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

أحيانا يكون العنصر المسئول عن الجمال في الفراغ هو السلم وليس الحوائط أو الألوان، بل إن علينا أن نجعل بقية العناصر متلائمة معه إذا حقق هو هذا التميز المطلوب في الفراغ. 

فكما نرى في هذه الصورة فإن السلم الحلزوني هو في حد ذاته مصدر الجمال و التميز، وقد استخدمت في درجاته الرخام الأخضر ولون جسم السلم باللون الأبيض الجميل، لذا كان على المصمم أن يختار لبقية العناصر ألوانًا ملائمة، فاختار للحوائط اللون الأبيض أيضًا و استخدم اللون الأخضر في المقاعد مع بعض الألوان المتناسبة معه.

5- اللون الفيروزي الخلاب

Casa de la Luz , C Cúbica Arquitectos C Cúbica Arquitectos غرفة المعيشة
C Cúbica Arquitectos

C Cúbica Arquitectos
C Cúbica Arquitectos
C Cúbica Arquitectos

يمكننا أن نعتمد على اللون كمصدر للأناقة في الفراغ، فكما نرى في هذه الصورة نجد أن اللون الفيروزي الخلاب هو مصدر التألق في الصورة وقد استخدم في سجاد الأرضية مع استخدام الخشب في السقف و اللون البيج الفاتح في المقاعد قد جعل من النتيجة النهائية شكلًا رائعًا خاصة مع النجفة الفيروزية المدلاة من السقف بشكل جميل.

6- الألوان الجذابة والاتصال بالطبيعة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

في هذا الفراغ الجميل نجد أن المصمم اختار أن يكون الاتصال بالطبيعة عن طريق الحوائط الزجاجية ليس كافيًا بل أنه استغل الطبيعة الخلابة في الخارج عن طريق فتحات في السقف تظهر السماء الجميلة من أعلى .. وقد اختار ألوانا مبهجة للمقاعد في غرفة المعيشة حتى تتماشى مع الطبيعة الصحوة من حوله.

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7- الأسود لفراغ أكثر وقارًا

House in Blair Atholl, Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة المعيشة
Nico Van Der Meulen Architects

House in Blair Atholl

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

يمكننا أن نعتمد في تميز الفراغ على اللون الأسود أيضًا و هذا إن كانت الفكرة التصميمة للمنزل هي الأناقة و الوقار، فكما نرى في هذا المنزل فإن الأسود قد استخدم بطريقة غير كئيبة و لكنه قد تداخل مع ألوان أخرى مثل الأبيض و الأحمر والرمادي ، ومع الأزرق في حمام السباحة المجاور نجد أن الأسود و إن كان هو اللون الحاكم في الفراغ و لكنه أتى أنيقًا و فاتنًا.

8- الرمادي البسيط لراحة العين

SUNSET STRIP RESIDENCE , McClean Design McClean Design غرفة المعيشة
McClean Design

SUNSET STRIP RESIDENCE

McClean Design
McClean Design
McClean Design

بعض الناس تفضل راحة العين في المنزل عن استخدام ألوان كثيرة متداخلة، لهؤلاء فإن اللون الرمادي هو ملاذهم لديكور رائع في منزلهم ، فهو لون بسيط مريح للعين و موجود في العديد من المواد مثل الأسمنت و الخرسانة، ومع استخدامه في ألوان الأثاث أيضًا لا ينقصنا معه إلا إضافة لون لون مميز في قطعة صغيرة حتى نكسر الملل في الفراغ، أما إذا كان الفراغ يقع على مساحة خضراء كما نرى في الصورة فإننا لايجب أن نقلق أبدًا على شكل الفراغ النهائي الرائع.

9- الخشب و تنوعه الجميل

LIVING ROOM homify غرفة المعيشة
homify

LIVING ROOM

homify
homify
homify

في بعض الفراغات خاصة هذه التي تقع في مناطق متصلة بالطبيعة بشكل مباشر لا نحتاج لتميز التصميم إلا استخدام الخشب، فالخشب مادة رائعة عديدة الاستخدامات و الألوان و الأشكال و تتناسق بسهولة مع الألوان.

فكما نرى هنا استخدم المصمم الخشب الطبيعي في مقاعد غرفة المعيشة و الطعام و أيضًا في أجزاء من السقف، واستخدم خشب البامبو الاستوائي ذو الشكل الجميل في الحوائط و وحدات الإضاءة المميزة و قد كسر التوحد في الفراغ باللون السماوي الخلاب فجعل الفراغ مريحًا براقًا وسهل الاستخدام.

10- لوحة غريبة لفراغ لافت

Trompe l'oeil elefante, INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI غرفة المعيشة
INTERNO78.IT – DECORAZIONI D&#39;INTERNI

INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI
INTERNO78.IT – DECORAZIONI D&#39;INTERNI
INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI

هذه الفكرة تتلائم أكثر مع هؤلاء الذين يفضلون الأجواء الغريبة في الحياة ويحبون أن يضعوا بصمة شخصياتهم في منازلهم، فهنا مثلًا نجد رسمًا على الحائط مباشرة من الدهان لشكل فيل بري جميل وقد جاءت ألوان الغرفة من حوله دافئة و لتناسب أجواء الغرفة و تفردها، وبالطبع لم يفت المصمم أن يضع لمسة من لون الzebra المميز في وحدة الإضاءة الجانبية و احدى الوسائد لتكملة أجواء الغابة المسيطرة على الفراغ.

وهنا تجد أيضًا بعض الأفكار المبتكرة لتصميم الدهانات.

7 أفكارمميزة لكل غرف المنزل
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