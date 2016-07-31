10 لمسات ديكوربسيطة ستجعل بيتك مثير

إذا كان تصميم بيتك من الداخل هو الجزء الأهم في شكله النهائي فإننا اليوم نقترح عليك بعض الأفكار التي تضمن لك بيتًا جذابًا من الداخل، ذا تميز يشعرك بالرضى لك و لزوارك.. بعض هذه الأفكار يتعلق بالتشطيبات المستخدمة أو بالعمارة الداخلية للمنزل وبعضها متعلق باختيار الألوان المناسبة أو بالحليات الديكورية التي تستطيع إضافتها لتكمل الصورة الجمالية لمنزلك .. فهيا بنا نرى بعض هذه الأفكار:
في هذا الفراغ نجد أن الإضاءة المميزة كانت هي مصدر التميز في الفراغ ، فمع توحد اللون المستخدم من درجات الرمادي الفاتح مع الخشب نجد أن النجفة ذات الكرات البلورية الساحرة هي التي أعطت للشكل النهائي روعة و بريقًا.
في بعض الأحيان يكون وضع عنصر واحد جاذب في الفراغ هو الشئ المبهر فيه في حد ذاته، فنجد في هذا الفراغ مثلًا أن وضع هذا الموقد الكبير بالمدخنة الحجرية الضخمة في منتصفه و تشكيلها الجمالي هو وحده العنصر الجاذب في الديكور، إما إذا أضفنا إليه السقف المميز بأضواءه الصغيرة الهادئة مع الحوائط البيضاء و الزجاج في الواجهة الذي يصل الفراغ بالطبيعة فإننا نكون قد أكملنا جمال الصورة الداخلية للمبني و التي هي في حد ذاتها متناغمة مع الطبيعة عن طريق موادها الطبيعية المستخدمة في الموقد الحجري.
في هذه الصورة نجد أن الفراغ نفسه لحسن الحظ يقع على حديقة داخلية جميلة لذا فإن استغلالها هو الحل الأمثل بالطبع مع استخدام ألوان متناسبة مع الأخضر الجميل، فنجده استخدم الخشب في الأرضية و اللون الأبيض في الكراسي و أكمل الحائط الجميل في الحديقة الخارجية ومده للداخل بشرائح الخشب الرفيعة ذات الشكل الأنيق.
ولإضفاء روعة على المكان استخدم المصمم بعض الأشكال العضوية ذات الألوان الفضية و الذهبية كي تعطي لمسة ديكورية جذابة.
أحيانا يكون العنصر المسئول عن الجمال في الفراغ هو السلم وليس الحوائط أو الألوان، بل إن علينا أن نجعل بقية العناصر متلائمة معه إذا حقق هو هذا التميز المطلوب في الفراغ.
فكما نرى في هذه الصورة فإن السلم الحلزوني هو في حد ذاته مصدر الجمال و التميز، وقد استخدمت في درجاته الرخام الأخضر ولون جسم السلم باللون الأبيض الجميل، لذا كان على المصمم أن يختار لبقية العناصر ألوانًا ملائمة، فاختار للحوائط اللون الأبيض أيضًا و استخدم اللون الأخضر في المقاعد مع بعض الألوان المتناسبة معه.
يمكننا أن نعتمد على اللون كمصدر للأناقة في الفراغ، فكما نرى في هذه الصورة نجد أن اللون الفيروزي الخلاب هو مصدر التألق في الصورة وقد استخدم في سجاد الأرضية مع استخدام الخشب في السقف و اللون البيج الفاتح في المقاعد قد جعل من النتيجة النهائية شكلًا رائعًا خاصة مع النجفة الفيروزية المدلاة من السقف بشكل جميل.
في هذا الفراغ الجميل نجد أن المصمم اختار أن يكون الاتصال بالطبيعة عن طريق الحوائط الزجاجية ليس كافيًا بل أنه استغل الطبيعة الخلابة في الخارج عن طريق فتحات في السقف تظهر السماء الجميلة من أعلى .. وقد اختار ألوانا مبهجة للمقاعد في غرفة المعيشة حتى تتماشى مع الطبيعة الصحوة من حوله.
يمكننا أن نعتمد في تميز الفراغ على اللون الأسود أيضًا و هذا إن كانت الفكرة التصميمة للمنزل هي الأناقة و الوقار، فكما نرى في هذا المنزل فإن الأسود قد استخدم بطريقة غير كئيبة و لكنه قد تداخل مع ألوان أخرى مثل الأبيض و الأحمر والرمادي ، ومع الأزرق في حمام السباحة المجاور نجد أن الأسود و إن كان هو اللون الحاكم في الفراغ و لكنه أتى أنيقًا و فاتنًا.
بعض الناس تفضل راحة العين في المنزل عن استخدام ألوان كثيرة متداخلة، لهؤلاء فإن اللون الرمادي هو ملاذهم لديكور رائع في منزلهم ، فهو لون بسيط مريح للعين و موجود في العديد من المواد مثل الأسمنت و الخرسانة، ومع استخدامه في ألوان الأثاث أيضًا لا ينقصنا معه إلا إضافة لون لون مميز في قطعة صغيرة حتى نكسر الملل في الفراغ، أما إذا كان الفراغ يقع على مساحة خضراء كما نرى في الصورة فإننا لايجب أن نقلق أبدًا على شكل الفراغ النهائي الرائع.
في بعض الفراغات خاصة هذه التي تقع في مناطق متصلة بالطبيعة بشكل مباشر لا نحتاج لتميز التصميم إلا استخدام الخشب، فالخشب مادة رائعة عديدة الاستخدامات و الألوان و الأشكال و تتناسق بسهولة مع الألوان.
فكما نرى هنا استخدم المصمم الخشب الطبيعي في مقاعد غرفة المعيشة و الطعام و أيضًا في أجزاء من السقف، واستخدم خشب البامبو الاستوائي ذو الشكل الجميل في الحوائط و وحدات الإضاءة المميزة و قد كسر التوحد في الفراغ باللون السماوي الخلاب فجعل الفراغ مريحًا براقًا وسهل الاستخدام.
هذه الفكرة تتلائم أكثر مع هؤلاء الذين يفضلون الأجواء الغريبة في الحياة ويحبون أن يضعوا بصمة شخصياتهم في منازلهم، فهنا مثلًا نجد رسمًا على الحائط مباشرة من الدهان لشكل فيل بري جميل وقد جاءت ألوان الغرفة من حوله دافئة و لتناسب أجواء الغرفة و تفردها، وبالطبع لم يفت المصمم أن يضع لمسة من لون الzebra المميز في وحدة الإضاءة الجانبية و احدى الوسائد لتكملة أجواء الغابة المسيطرة على الفراغ.
وهنا تجد أيضًا بعض الأفكار المبتكرة لتصميم الدهانات.