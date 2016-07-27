حمامات تضاهي المنتجعات جمالاً

الحمامات لها دائماً طابع و ذوق خاص لإختلاف وظيفته عن باقي المنزل ولهذا فقد وجب علينا ان نهتم بكل تفاصيلها عند التصميم و التنفيذ. ولما في هذه الغرفة من اهمية لاتمام مهامنا اليومية علينا ان نأخذ في اعتبارنا ان يكون التصمم يفي بهذا الغرض بكل يسر. لا يخفى على أحد أن من أكثر التصاميم القريبة لقلوب الجميع هي التي نراها في المنتجعات الصحية فهي تتسم دائماً بروح عذبة و رقي في في التفاصيل، و بلا شك تصميم حمام منزل الأحلام سيكون أقرب ما يمكن من حمامات المنتجعات لما فيها من أسلوب أنيق و متناسق. من أهم ما يتسم به حمام المنتجعات هو تأثيره الإيجابي على حالتك النفسية. لنرى سوياً بعض النقاط و الأساليب التي إن تابعناها في تصميم الحمام سينافس جمال وأناقة المنتجعات..
يمكنك تصميم ركن خاص ليكون ملاذك حين تحتاج إلى الأسترخاء كما نفذ المصمم هنا هذا الأمر عندما صمم وحدة الأستحمام في معزل عن الحمام ولكنه صممه بجانب الشباك كي لا يكون في معزل تام فيشعر من تواجد فيه بالأختناق.
الأستعانة بالفواصل الزجاجية بديلاً عن الحوائط تزيد من الشفافية وعدم الأحساس بالأختناق، بل ستشعر بالرحابة والبهجة.
من أهم الأشياء التي عليك أتباعها بعناية فائقة للوصول إلى حمام ينافس المنتجعات هو أن تستخدم مواد مستوحاه من الطبيعة الخلابة، فإن دققت النظر في المنتجعات الصحية تجد أن الأستعانة بمثل هذه الخامات لا يمكن الأستغناء عنها لأن المصممين يدركوا تماماً مدى قوة تأثير مثل هذه العناصر على حالتك النفسية. الحمام هنا على سبيل المثال يوحي لنا أنه في الأصل منتجع صحي هذا لأن المصمم ROVER BC أستعان بالألواح الأخشاب الطبيعية مع الحصى، وهذا يضيف الكثير من الراحة النفسية لدينا لشعورنا بالأتصال مع الطبيعة.
عند تجاهل السيمترية عن قصد في تصميم أي فراغ عليك أن تدرك المجازفة التي على وشك أن تقوم بها، هذا و مع يقين تام أن عند أتمام المهمة بنجاح ستكون صممت قطعة فنية رائعة. لكي تتوصل لهذه النتيجة عليك أن تأخذ في الحسبان أن الا سيميترية اني أن تعتمد على توازن التصميم بعناصر مختلفة و ليس تكرار العناصر.
السيميترية في التصميم هي دائماً ما تكون الحل الأسلم و الأكثرأماناً لما تضفي من اتزان تلقائياً إلى المساحة المحيطة. ان اتبعت هذا الأسلوب الآمن سيدهشك قوة تأثيره على راحتك النفسية. لكي تستغل هذا الأسلوب على أكمل وجه يمكنك تكرار العناصر ذاتها في أماكن مختلفة، كما نرى في هذا التصميم فقد أستخدمت المناشف كأنها عناصر أساسية للديكور وتم تكرار توزيعها بمختلف الأشكال والألوان في أنحاء الحمام.
على غير المتوقع نلاحظ أن أقوى عنصر تأثيراً في هذا التصميم هو مساحة الأضاءة الطبيعية التي توحي أن الحمام يطل على فناء واسع، فوجود أضاءة طبيعية يعطي دائماً أمتداد إلى المكان.
أهم ما يميز هذا التصميم هو أضائته الليلية الخافتة، فبلا شك سينتابك أحساس بقمة السكون والراحة النفسية عند تواجدك في مثل هذا التصميم، أيضاً أنعدام وجود أضاءة قوية تضف من دفئ التصميم.
أحياناً يكون الحل المثالي لكي تصل بمستوى عالي في تصميم الحمام هو أن تتميز بوحدة مغسلة وتكون هي مركز و محط الأنظار.
تابع هذا المقال لتتعرف على أشكال مختلفة للمغاسل!
أدخل النباتات كعنصر أساسي في تصميمك لكي تجعل من الحمام منتجعك الخاص فبهذا يكون الرابط بينك وبين الطبيعة عنصراً قوياً.