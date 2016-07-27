حمامات تضاهي المنتجعات جمالاً

أحياناً يكون الحل المثالي لكي تصل بمستوى عالي في تصميم الحمام هو أن تتميز بوحدة مغسلة وتكون هي مركز و محط الأنظار.

تابع هذا المقال لتتعرف على أشكال مختلفة للمغاسل!