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حمامات تضاهي المنتجعات جمالاً

shereen gouda shereen gouda
ЖК "Воробьевы Горы", Sky Gallery Sky Gallery حمام
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الحمامات لها دائماً طابع و ذوق خاص لإختلاف وظيفته عن باقي المنزل ولهذا فقد وجب علينا ان نهتم بكل تفاصيلها عند التصميم و التنفيذ. ولما في هذه الغرفة من اهمية لاتمام مهامنا اليومية علينا ان نأخذ في اعتبارنا ان يكون التصمم  يفي بهذا الغرض بكل يسر. لا يخفى على أحد أن من أكثر التصاميم القريبة لقلوب الجميع هي التي نراها في المنتجعات الصحية فهي تتسم دائماً بروح عذبة و رقي في في التفاصيل، و بلا شك تصميم حمام منزل الأحلام سيكون أقرب ما يمكن من حمامات المنتجعات لما فيها من أسلوب أنيق و متناسق. من أهم ما يتسم به حمام المنتجعات هو تأثيره الإيجابي على حالتك النفسية. لنرى سوياً بعض النقاط و الأساليب التي إن تابعناها في تصميم الحمام سينافس جمال وأناقة المنتجعات..

ملاذك الخاص

ЖК "Воробьевы Горы", Sky Gallery Sky Gallery حمام
Sky Gallery

Sky Gallery
Sky Gallery
Sky Gallery

يمكنك تصميم ركن خاص ليكون ملاذك حين تحتاج إلى الأسترخاء كما نفذ المصمم هنا هذا الأمر عندما صمم وحدة الأستحمام في معزل عن الحمام ولكنه صممه بجانب الشباك كي لا يكون في معزل تام فيشعر من تواجد فيه بالأختناق.

عزلة وأنفتاح

TB House, Aguirre Arquitetura Aguirre Arquitetura حمام
Aguirre Arquitetura

Aguirre Arquitetura
Aguirre Arquitetura
Aguirre Arquitetura

الأستعانة بالفواصل الزجاجية بديلاً عن الحوائط تزيد من الشفافية وعدم الأحساس بالأختناق، بل ستشعر بالرحابة والبهجة.

خامات من الطبيعة لسلام نفسي

Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

من أهم الأشياء التي عليك أتباعها بعناية فائقة للوصول إلى حمام ينافس المنتجعات هو أن تستخدم مواد مستوحاه من الطبيعة الخلابة، فإن دققت النظر في المنتجعات الصحية تجد أن الأستعانة بمثل هذه الخامات لا يمكن الأستغناء عنها لأن المصممين يدركوا تماماً مدى قوة تأثير مثل هذه العناصر على حالتك النفسية. الحمام هنا على سبيل المثال يوحي لنا أنه في الأصل منتجع صحي هذا لأن المصمم ROVER BC أستعان بالألواح الأخشاب الطبيعية مع الحصى، وهذا يضيف الكثير من الراحة النفسية لدينا لشعورنا بالأتصال مع الطبيعة.

اللاسيمترية المتزنة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

عند تجاهل السيمترية عن قصد في تصميم أي فراغ عليك أن تدرك المجازفة التي على وشك أن تقوم بها، هذا و مع يقين تام أن عند أتمام المهمة بنجاح ستكون صممت قطعة فنية رائعة. لكي تتوصل لهذه النتيجة عليك أن تأخذ في الحسبان أن الا سيميترية اني أن تعتمد على توازن التصميم بعناصر مختلفة و ليس تكرار العناصر. 

السيمترية المريحة

Baño , Spazio3Design Spazio3Design حمام
Spazio3Design

Spazio3Design
Spazio3Design
Spazio3Design

السيميترية في التصميم هي دائماً ما تكون الحل الأسلم و الأكثرأماناً لما تضفي من اتزان تلقائياً إلى المساحة المحيطة. ان اتبعت هذا الأسلوب الآمن سيدهشك قوة تأثيره على راحتك النفسية. لكي تستغل هذا الأسلوب على أكمل وجه يمكنك تكرار العناصر ذاتها في أماكن مختلفة، كما نرى في هذا التصميم فقد أستخدمت المناشف كأنها عناصر أساسية للديكور وتم تكرار توزيعها بمختلف الأشكال والألوان في أنحاء الحمام.

إضاءة طبيعية لسلام نفسي

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta حمام
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

على غير المتوقع نلاحظ أن أقوى عنصر تأثيراً في هذا التصميم هو مساحة الأضاءة الطبيعية التي توحي أن الحمام يطل على فناء واسع، فوجود أضاءة طبيعية يعطي دائماً أمتداد إلى المكان.

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أضاءة ليلية دافئة

Privat-Villa ... Licht und Architektur, ligthing & interior design ligthing & interior design حمام
ligthing &amp; interior design

ligthing & interior design
ligthing &amp; interior design
ligthing & interior design

أهم ما يميز هذا التصميم هو أضائته الليلية الخافتة، فبلا شك سينتابك أحساس بقمة السكون والراحة النفسية عند تواجدك في مثل هذا التصميم، أيضاً أنعدام وجود أضاءة قوية تضف من دفئ التصميم.

وحدة مميزة في الحمام

Haus R - Massivbau in Wegberg, Architektur Jansen Architektur Jansen حمام
Architektur Jansen

Architektur Jansen
Architektur Jansen
Architektur Jansen

أحياناً يكون الحل المثالي لكي تصل بمستوى عالي في تصميم الحمام هو أن تتميز بوحدة مغسلة وتكون هي مركز و محط الأنظار.

تابع هذا المقال لتتعرف على أشكال مختلفة للمغاسل!

نباتات لمزيد من المتنفس

Haras da Aldeia - Aldeia da Serra - SP, Daniela Zuffo Arquitetura e Interiores Daniela Zuffo Arquitetura e Interiores حمام
Daniela Zuffo Arquitetura e Interiores

Daniela Zuffo Arquitetura e Interiores
Daniela Zuffo Arquitetura e Interiores
Daniela Zuffo Arquitetura e Interiores

أدخل النباتات كعنصر أساسي في تصميمك لكي تجعل من الحمام منتجعك الخاص فبهذا يكون الرابط بينك وبين الطبيعة عنصراً قوياً.

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