15 أفضل تصاميم للسلالم العائمة

السلالم هي إضافة فاخرة داخل المنازل، لاسيما السلالم العائمة، وهي السلالم التي لا تحتوي على قوائم ظاهرة و في الغالب يختفي الهيكل الحامل لها. فالسلالم العائمة هي إضافة لكل بيت حيث أنها توفر إحساس خاص لمستخدميها، حيث تشعرك أنك تتسلق الهواء. شكلها رائع و تصاميمها فريدة و تخرجك من النمط التقليدي لتصاميم السلالم، فتعالوا نستعرض سوياً جولة لتصاميم السلالم العائمة بخامتها المختلفة، و محددات تصميمها.
السلم العائم هنا عبارة عن بلاطات خشبية سميكة، تناسب الطرازالبوهيمي و الألوان الصارخة، مكونة مجسماً فنياً مهيب في تصميمه.
السلالم مثبته عن طريق كابولي يأخذ شكل مثلث، قاعدته مثبته في جانب الدرجة على الحائط. ثم تم تثبيت الهيكل بمساميرعلى الدرجات، جمال هذا التصميم هي عدم ملاحظة الجزء الهيكلي أسفل الدرجات رغم شفافية الزجاج.
للمساحة الضيقة فقد استخدمت هذه البلاطات الحجرية العائمة و المتكئة على بعضها البعض لتخلق شكل تقليدي يناسب الحديقة الخارجية، و يأخذ مساحة قليلة نسبياً.
في هذا التصميم تم عمل هيكل معدني بسيط و ذو شكل جميل ينزل من السقف يصل إلى قاعدة السلالم ليحملها بشكل أنيق.
هذا التصميم للدرجات المعدنية يعطي شكل صناعي رائع و خفيف للسلالم. نلاحظ أيضاً أن الدرجات تأخذ شكل حرف C و هو قطاع معدني يساهم في تثبيت هيكلها عن طريق وضع كابولي أو رف مخفي في الأسفل ليعمل على توزيع الأحمال بطريقة سليمة.
لمساحة صغيرة مثل هذا المثال فقد تم الاستعانة بالهيكل الخشبي لهذا السلم و الذي يشبه لحد كبير السلم الرأسي و لكن بشكل أنيق. مع الحفاظ على الميل الخاص بالسلالم و التي تتيح للمستخدمين الصعود براحة، مع إضافة درابزين كعامل أمان.
في هذا المنزل ذو التفاصيل الكلاسيكية أخر شئ نتوقعة هي السلالم العائمة الخرسانية و لكنها تتناسب بشكل كبير و تعطي شكل معاصر للتصميم.
نلاحظ عمل الدرجات من نفس خامة الطاولات السفلية و التي تقع تحت السلم. هذا السلم مصنوع بحرفيه شديدة و لا يتطلب وجود هيكل أو ركيزة، فقط تثبيته في الحائط عن طريق المسامير المناسبة، لتحصل على سلم عائم رائع.
أفضل الخامات لعمل السلالم العائمة هي الأخشاب أوالمعدن، و لكن يمكن استخدام خامات أخرى فقط كنوائم مع عمل الركائز من خامات أخرى مناسبة.
و على الرغم من بساطة التصاميم العائمة و أناقتها فانها لا تصلح في الأماكن التي بها أطفال من أجل الحفاظ على السلامة العامة، فربما يحتاج التصميم إلى درابزين كعامل أمان و لكنه لا يفضل وجوده في وجود أطفال.
و بدلا من عمل درابزين يمكنك الإتكاء على الحائط المستند عليه درجات السلم، فقط للذين يتمتعوا بروح المغامرة.
و لكن لعامل السلامة في هذا التصميم اختار المصمم عمل درابزين من الزجاج فيعمل كوسيلة أمان كما يستغل كركيزة جانبية للدرجات.
تصميم هذا السلم مناسب للحدائق ذات المساحات الواسعة فتبدوالدرجات مثل الصخور العائمة في الغابة والتي تسمح لمساحة السلم بالتنفس.
فكرة أن الدرجات العائمة تحتاج فقط للتثبيت من جهة واحدة هي فكرة مثيرة للأهتمام، فهذا التصميم للسلم الصغير يثبت ذلك فالركيزة الرأسية تعمل على تثبيت الدرجات و المصممة من خامة خفيفة ولا تحدث إزدحام بصري فتكون مناسبة للأماكن الصغيرة.
نختم مقال اليوم بخدعة بصرية لعمل السلالم العائمة و هي عن طريق عمل هيكل من نفس لون الحائط و فقط وضع بعض البلاطات من الخامة المفضلة لتستقر على سطح النائمة بامكانيات بسيطة وللحصول على تصميم أكثر أماناً.