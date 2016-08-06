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15 أفضل تصاميم للسلالم العائمة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Zwevende betonnen trappen, Allstairs Trappenshowroom Allstairs Trappenshowroom سلالم وأروقة سلالم
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السلالم هي إضافة فاخرة داخل المنازل، لاسيما السلالم العائمة، وهي السلالم التي لا تحتوي على قوائم ظاهرة و في الغالب يختفي الهيكل الحامل لها. فالسلالم العائمة هي إضافة لكل بيت حيث أنها توفر إحساس خاص لمستخدميها، حيث تشعرك أنك تتسلق الهواء. شكلها رائع و تصاميمها فريدة و تخرجك من النمط التقليدي لتصاميم السلالم، فتعالوا نستعرض سوياً جولة لتصاميم السلالم العائمة بخامتها المختلفة، و محددات تصميمها.

1. التحفة الفنية

Casa Provenza , BANG arquitectura BANG arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
BANG arquitectura

BANG arquitectura
BANG arquitectura
BANG arquitectura

السلم العائم هنا عبارة عن بلاطات خشبية سميكة، تناسب الطرازالبوهيمي و الألوان الصارخة، مكونة مجسماً فنياً مهيب في تصميمه.

2. سلالم زجاجية

Escalera de Cristal con Herrajes y Pasamanos de Acero inoxidable, INGENIERIA Y DISEÑO EN CRISTAL, S.A. DE C.V. INGENIERIA Y DISEÑO EN CRISTAL, S.A. DE C.V. الممر الحديث، المدخل و الدرج زجاج Transparent
INGENIERIA Y DISEÑO EN CRISTAL, S.A. DE C.V.

INGENIERIA Y DISEÑO EN CRISTAL, S.A. DE C.V.
INGENIERIA Y DISEÑO EN CRISTAL, S.A. DE C.V.
INGENIERIA Y DISEÑO EN CRISTAL, S.A. DE C.V.

السلالم مثبته عن طريق كابولي يأخذ شكل مثلث، قاعدته مثبته في جانب الدرجة على الحائط. ثم تم تثبيت الهيكل بمساميرعلى الدرجات، جمال هذا التصميم هي عدم ملاحظة الجزء الهيكلي أسفل الدرجات رغم شفافية الزجاج.

3.بلاطات متكئة على بعضها

Casa M, alexandro velázquez alexandro velázquez الممر الحديث، المدخل و الدرج
alexandro velázquez

alexandro velázquez
alexandro velázquez
alexandro velázquez

للمساحة الضيقة فقد استخدمت هذه البلاطات الحجرية العائمة و المتكئة على بعضها البعض لتخلق شكل تقليدي يناسب الحديقة الخارجية، و يأخذ مساحة قليلة نسبياً.

4.الهيكل المعدني

Casa Guadalquivir, JORGE CORTÉS Arquitectos JORGE CORTÉS Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
JORGE CORTÉS Arquitectos

JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos

في هذا التصميم تم عمل هيكل معدني بسيط و ذو شكل جميل ينزل من السقف يصل إلى قاعدة السلالم ليحملها بشكل أنيق.

5.سلم معدني

homify سلالم وأروقة سلالم
homify

homify
homify
homify

هذا التصميم للدرجات المعدنية يعطي شكل صناعي رائع و خفيف للسلالم. نلاحظ أيضاً أن الدرجات تأخذ شكل حرف C و هو قطاع معدني يساهم في تثبيت هيكلها عن طريق وضع كابولي أو رف مخفي في الأسفل ليعمل على توزيع الأحمال بطريقة سليمة.

6. السلم الزجزاج

Raumspartreppe Freiburg, lifestyle-treppen.de lifestyle-treppen.de سلالم وأروقة سلالم
lifestyle-treppen.de

lifestyle-treppen.de
lifestyle-treppen.de
lifestyle-treppen.de

لمساحة صغيرة مثل هذا المثال فقد تم الاستعانة بالهيكل الخشبي لهذا السلم و الذي يشبه لحد كبير السلم الرأسي و لكن بشكل أنيق. مع الحفاظ على الميل الخاص بالسلالم و التي تتيح للمستخدمين الصعود براحة، مع إضافة درابزين كعامل أمان.

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7. سلالم خرسانية

Zwevende betonnen trappen, Allstairs Trappenshowroom Allstairs Trappenshowroom سلالم وأروقة سلالم
Allstairs Trappenshowroom

Allstairs Trappenshowroom
Allstairs Trappenshowroom
Allstairs Trappenshowroom

في هذا المنزل ذو التفاصيل الكلاسيكية أخر شئ نتوقعة هي السلالم العائمة الخرسانية و لكنها تتناسب بشكل كبير و تعطي شكل معاصر للتصميم.

8. السلم كقطعة أثاث

Luminosità avvolgente, Angelo Sabella Architetto Angelo Sabella Architetto سلالم وأروقة سلالم
Angelo Sabella Architetto

Angelo Sabella Architetto
Angelo Sabella Architetto
Angelo Sabella Architetto

نلاحظ عمل الدرجات من نفس خامة الطاولات السفلية و التي تقع تحت السلم. هذا السلم مصنوع بحرفيه شديدة و لا يتطلب وجود هيكل أو ركيزة، فقط تثبيته في الحائط عن طريق المسامير المناسبة، لتحصل على سلم عائم رائع.

9.الخامة المناسبة

AH, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب
RIMA Arquitectura

RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura

أفضل الخامات لعمل السلالم العائمة هي الأخشاب أوالمعدن، و لكن يمكن استخدام خامات أخرى فقط كنوائم مع عمل الركائز من خامات أخرى مناسبة.

10. السلامة أولاً

Balcaen, DIRK COUSAERT DIRK COUSAERT سلالم وأروقة سلالم
DIRK COUSAERT

DIRK COUSAERT
DIRK COUSAERT
DIRK COUSAERT

و على الرغم من بساطة التصاميم العائمة و أناقتها فانها لا تصلح في الأماكن التي بها أطفال من أجل الحفاظ على السلامة العامة، فربما يحتاج التصميم إلى درابزين كعامل أمان و لكنه لا يفضل وجوده في وجود أطفال.

11. سلم بروح المغامرة

La Casa K27, P11 ARQUITECTOS P11 ARQUITECTOS الممر الحديث، المدخل و الدرج
P11 ARQUITECTOS

P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS

و بدلا من عمل درابزين يمكنك الإتكاء على الحائط المستند عليه درجات السلم، فقط للذين يتمتعوا بروح المغامرة.

12.درابزين شفاف

SCHODY Wspornikowe WS-20, KAISER Schody Sp. z o.o. KAISER Schody Sp. z o.o. سلالم وأروقة سلالم
KAISER Schody Sp. z o.o.

KAISER Schody Sp. z o.o.
KAISER Schody Sp. z o.o.
KAISER Schody Sp. z o.o.

و لكن لعامل السلامة في هذا التصميم اختار المصمم عمل درابزين من الزجاج فيعمل كوسيلة أمان كما يستغل كركيزة جانبية للدرجات.

13. سلم في الهواء الطلق

House at Tamariu, Octavio Mestre Arquitectos Octavio Mestre Arquitectos سلالم وأروقة سلالم
Octavio Mestre Arquitectos

House at Tamariu

Octavio Mestre Arquitectos
Octavio Mestre Arquitectos
Octavio Mestre Arquitectos

تصميم هذا السلم مناسب للحدائق ذات المساحات الواسعة فتبدوالدرجات مثل الصخور العائمة في الغابة والتي تسمح لمساحة السلم بالتنفس.

14. سلم صغير شفاف

homify سلالم وأروقة سلالم
homify

homify
homify
homify

فكرة أن الدرجات العائمة تحتاج فقط للتثبيت من جهة واحدة هي فكرة مثيرة للأهتمام، فهذا التصميم للسلم الصغير يثبت ذلك فالركيزة الرأسية تعمل على تثبيت الدرجات و المصممة من خامة خفيفة ولا تحدث إزدحام بصري فتكون مناسبة للأماكن الصغيرة.

15.خدعة بصرية

Casa Valle in Venezia, Studio Valle architettura e urbanistica Studio Valle architettura e urbanistica سلالم وأروقة سلالم
Studio Valle architettura e urbanistica

Studio Valle architettura e urbanistica
Studio Valle architettura e urbanistica
Studio Valle architettura e urbanistica

نختم مقال اليوم بخدعة بصرية لعمل السلالم العائمة و هي عن طريق عمل هيكل من نفس لون الحائط و فقط وضع بعض البلاطات من الخامة المفضلة لتستقر على سطح النائمة  بامكانيات بسيطة وللحصول على تصميم أكثر أماناً.

ستائر بيتك حسب طرازه
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