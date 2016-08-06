15 أفضل تصاميم للسلالم العائمة

السلالم هي إضافة فاخرة داخل المنازل، لاسيما السلالم العائمة، وهي السلالم التي لا تحتوي على قوائم ظاهرة و في الغالب يختفي الهيكل الحامل لها. فالسلالم العائمة هي إضافة لكل بيت حيث أنها توفر إحساس خاص لمستخدميها، حيث تشعرك أنك تتسلق الهواء. شكلها رائع و تصاميمها فريدة و تخرجك من النمط التقليدي لتصاميم السلالم، فتعالوا نستعرض سوياً جولة لتصاميم السلالم العائمة بخامتها المختلفة، و محددات تصميمها.