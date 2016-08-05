تصميم حمام السباحة المناسب لبرجك

لقضاء أوقات مستحقة من الإسترخاء سواء مع الأصدقاء أوالعائلة و إستعادة حيويتك و نشاطك فأنت بحاجة إلي مسبح يعبرعن شخصيتك و النوع الخاص بك من الإسترخاء، فلكل ذوق هناك فكرة، فدعونا نستعرض معا الأنواع المختلفة كلاً من وحي برجاً مختلفاً لتكتشف ما يناسب برجك أنت!
شخصية قيادية كالحمل هي بحاجة لحمام سباحة يعكس تلك الطاقة التي تقود الجموع دون الحاجة للمبالغة في الحجم و لكن يجب أن يكون مميز بما يكفي ليتماشي مع شخصيته المتفردة.
بنزعته البراجماتية، فهو يسعي الشخص الثور إلي التواجد في كل مكان في نفس الوقت وبهذا التصميم المنفتح تشعر كأنك في قلب الحدث و كأنك مازلت بالداخل.
تماشياً مع الطاقة المتفجرة لهذا البرج نجد أن هذا المسبح مثالي لشخص بهذه الطاقة، حيث يتيح له عمل كل شيء من حمام شمس إلي الإستظلال، التمرين أو حتي الإسترخاء و الإستمتاع بالمشهد.
يعشق السرطان الماء ولم لا وهي عنصره المفضل في الطبيعة فلا يوجد ما هو أفضل من إعطاءه منظراً مطلاً علي جزءه المفضل من البيت.
من الصعب إرضاء شخصية تتمحور في ذاتها كالأسد لذا صمم هذا المسبح خصيصاً لتشعر و أنك مركز الإهتمام، فمن راحة عرشك تملك كل شيء والكل يعلم من هو الملك.
الترتيب و المثالية عنصران أساسيان في تكوين شخصية العذراء فكل شيء له مكان، المسبح لراحة البال والمجلس للضيوف والزهور لتعكس جمال عالم العذراء.
علي خلاف العذراء يفضل الميزان التوازن عن المثالية مع مراعاة الأناقة و الرقي دائماً و هو ما يبدو جلياً في عناصر البساطة والراحة و الإضاءة لهذا المسبح.
غامض و مفعم بالقوة، كأكثر صفتان جذابتان بحوزة العقرب و يتطبع بهما هذا المسبح ليشعر العقرب أنه في بيته مع التباين المذهل بين الضوء والظلام حتى في عمق المياه.
كل ما يحتاجه القوس هو موضوع للحوار و مغامرة يخوضها فإن حمام السباحة الحلم بالنسبة له يتيح الفرصة لتحقق ذلك من خلال وفرة أماكن الجلوس و المساحات لقضاء الوقت مع أحباءه.
حكمة الجدي تتطلب مساحة خاصة للتأمل في كل ما يشغل باله فيجب أن يتمتع موقع حمام السباحة بمنظر لا مثيل له ليمنحه الإسترخاء الذي يحتاجه بالإضافة إلي إتاحة الفرصة للإستمتاع بالوقت مع الأهل والأصدقاء.
مع أن الدلو يمكنه أن يكون شديد التعاطف مع الآخرين إلا أن ارتيابهم يدفعهم إلي البحث عن الخصوصية والإبتعاد مهما يكن الحجم فإن منحهم مساحتهم سيساعد علي إستعادتهم للثقة في أنفسهم و الأخرين.
خيال الحوت الواسع يتطلب أفضل ما يستطيع أن يقدمه حمام السباحة من أجل قضاء أوقات سحرية، مع الصحبة.