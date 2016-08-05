تصميم حمام السباحة المناسب لبرجك

لقضاء أوقات مستحقة من الإسترخاء سواء مع الأصدقاء أوالعائلة و إستعادة حيويتك و نشاطك فأنت بحاجة إلي مسبح يعبرعن شخصيتك و النوع الخاص بك من الإسترخاء، فلكل ذوق هناك فكرة، فدعونا نستعرض معا الأنواع المختلفة كلاً من وحي برجاً مختلفاً لتكتشف ما يناسب برجك أنت!