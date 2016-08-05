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تصميم حمام السباحة المناسب لبرجك

Marwa Hasan Marwa Hasan
OPUS V13-22, MANSION DESIGN MANSION DESIGN مسبح
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لقضاء أوقات مستحقة من الإسترخاء سواء مع الأصدقاء أوالعائلة و إستعادة حيويتك و نشاطك فأنت بحاجة إلي مسبح يعبرعن شخصيتك و النوع الخاص بك من الإسترخاء، فلكل ذوق هناك فكرة، فدعونا نستعرض معا الأنواع المختلفة كلاً من وحي برجاً مختلفاً لتكتشف ما يناسب برجك أنت!

برج الحمل: مسبح خاص

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto مسبح
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

شخصية قيادية كالحمل هي بحاجة لحمام سباحة يعكس تلك الطاقة التي تقود الجموع دون الحاجة للمبالغة في الحجم و لكن يجب أن يكون مميز بما يكفي ليتماشي مع شخصيته المتفردة.

برج الثور:أنت في قلب الحدث

Casa Xixim, Specht Architects Specht Architects مسبح
Specht Architects

Casa Xixim

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

بنزعته البراجماتية، فهو يسعي الشخص الثور إلي التواجد في كل مكان في نفس الوقت وبهذا التصميم المنفتح تشعر كأنك في قلب الحدث و كأنك مازلت بالداخل.

برج الجوزاء: إحتمالات لامتناهية

OPUS V13-22, MANSION DESIGN MANSION DESIGN مسبح
MANSION DESIGN

MANSION DESIGN
MANSION DESIGN
MANSION DESIGN

تماشياً مع الطاقة المتفجرة لهذا البرج نجد أن هذا المسبح مثالي لشخص بهذه الطاقة، حيث يتيح له عمل كل شيء من حمام شمس إلي الإستظلال، التمرين أو حتي الإسترخاء و الإستمتاع بالمشهد.

برج السرطان: بيئته الأم

Casa Manantiales, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto مسبح
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

يعشق السرطان الماء ولم لا وهي عنصره المفضل في الطبيعة فلا يوجد ما هو أفضل من إعطاءه منظراً مطلاً علي جزءه المفضل من البيت.

برج الأسد: ترف

Villa Shangrila, Lis Melgarejo Arquitectura Lis Melgarejo Arquitectura مسبح
Lis Melgarejo Arquitectura

Lis Melgarejo Arquitectura
Lis Melgarejo Arquitectura
Lis Melgarejo Arquitectura

من الصعب إرضاء شخصية تتمحور في ذاتها كالأسد لذا صمم هذا المسبح خصيصاً لتشعر و أنك مركز الإهتمام، فمن راحة عرشك تملك كل شيء والكل يعلم من هو الملك.

العذراء: كل شئ في مكانه

SAN PATRICIO II, Rousseau Arquitectos Rousseau Arquitectos مسبح
Rousseau Arquitectos

Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos

الترتيب و المثالية عنصران أساسيان في تكوين شخصية العذراء فكل شيء له مكان، المسبح لراحة البال والمجلس للضيوف والزهور لتعكس جمال عالم العذراء.

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الميزان: ذوقاً لا يخطيء

Vivienda Unifamiliar, Eduardo Irago Fotografia Eduardo Irago Fotografia مسبح
Eduardo Irago Fotografia

Eduardo Irago Fotografia
Eduardo Irago Fotografia
Eduardo Irago Fotografia

علي خلاف العذراء يفضل الميزان التوازن عن المثالية مع مراعاة الأناقة و الرقي دائماً و هو ما يبدو جلياً في عناصر البساطة والراحة و الإضاءة لهذا المسبح.

العقرب: القوة الكامنة

Casa Particular, Bondian Living Bondian Living مسبح
Bondian Living

Casa Particular

Bondian Living
Bondian Living
Bondian Living

غامض و مفعم بالقوة، كأكثر صفتان جذابتان بحوزة العقرب و يتطبع بهما هذا المسبح ليشعر العقرب أنه في بيته مع التباين المذهل بين الضوء والظلام حتى في عمق المياه.

القوس: حوار ممتد

CASA PURA, ANTONIO HUERTA ARQUITECTOS ANTONIO HUERTA ARQUITECTOS مسبح
ANTONIO HUERTA ARQUITECTOS

ANTONIO HUERTA ARQUITECTOS
ANTONIO HUERTA ARQUITECTOS
ANTONIO HUERTA ARQUITECTOS

كل ما يحتاجه القوس هو موضوع للحوار و مغامرة يخوضها فإن حمام السباحة الحلم بالنسبة له يتيح الفرصة لتحقق ذلك من خلال وفرة أماكن الجلوس و المساحات لقضاء الوقت مع أحباءه.

الجدي: مساحة خاصة

VIVIENDA, ABAD Y COTONER, S.L. ABAD Y COTONER, S.L. مسبح
ABAD Y COTONER, S.L.

ABAD Y COTONER, S.L.
ABAD Y COTONER, S.L.
ABAD Y COTONER, S.L.

حكمة الجدي تتطلب مساحة خاصة للتأمل في كل ما يشغل باله فيجب أن يتمتع موقع حمام السباحة بمنظر لا مثيل له ليمنحه الإسترخاء الذي يحتاجه بالإضافة إلي إتاحة الفرصة للإستمتاع بالوقت مع الأهل والأصدقاء.

الدلو: الخصوصية

Casa Colomos, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño مسبح
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

مع أن الدلو يمكنه أن يكون شديد التعاطف مع الآخرين إلا أن ارتيابهم يدفعهم إلي البحث عن الخصوصية والإبتعاد مهما يكن الحجم فإن منحهم مساحتهم سيساعد علي إستعادتهم للثقة في أنفسهم و الأخرين.

الحوت: الحلم

CASA MIGUEL ÁNGEL, Rousseau Arquitectos Rousseau Arquitectos مسبح
Rousseau Arquitectos

Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos

خيال الحوت الواسع يتطلب أفضل ما يستطيع أن يقدمه حمام السباحة من أجل قضاء أوقات سحرية، مع الصحبة.

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