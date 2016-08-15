12 فكرة لحدائق صغيرة

بأفكار بسيطة و إقتصادية يمكنك أن تمتلك الحديقة التي لطالما حلمت بها حتي و إن كان المتاح لديك فقط أمتار قليلة، فالحدائق الصغيرة ستمنحك القدر الكافي من الجمال لتكون الجوهرة التي ترصع بيتك سواء كانت شرفة أو فناء خلفي فبقليل من الإبتكار ستحصل علي ما تريد فدعنا نريك سحر الحدائق الصغيرة من خلال جولتنا الآتية..