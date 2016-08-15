12 فكرة لحدائق صغيرة

بأفكار بسيطة و إقتصادية يمكنك أن تمتلك الحديقة التي لطالما حلمت بها حتي و إن كان المتاح لديك فقط أمتار قليلة، فالحدائق الصغيرة ستمنحك القدر الكافي من الجمال لتكون الجوهرة التي ترصع بيتك سواء كانت شرفة أو فناء خلفي فبقليل من الإبتكار ستحصل علي ما تريد فدعنا نريك سحر الحدائق الصغيرة من خلال جولتنا الآتية..
يمكنك عمل حديقة صغيرة في مدخل منزلك حتى تخلق مدخل منعش و مرحب بالضيوف، و لتحقق ذلك فأنت بحاجة إلي تصميم أحواض على جانبي المدخل و أن تراعي أن تكون النباتات المستخدمة نباتات ظل.
إذا كان لديك رواقاً خارجياً صغيراً فيمكنك إستغلاله لخلق حديقتك فقط بالإستعانة ببعض الشجيرات و الحصي وعمل ممشي باستخدام بعض البلااطات كما في الصورة.
المساحة الخارجية للحديقة لا يجب أن تحتوي على النباتات الخضراء، فمع الحديقة الصغيرة يمكنك التحرر من قيود التقليدية وإحلال الأحجار و الزلط محل العشب والبامبو محل النباتات و لخلق المزيد من التوازن تستطيع إضافة الخشب و الحجارة.
من الصعب تجنب التكدس في الحديقة الصغيرة و لكن يمكنك أن تخلق التوازن المطلوب، فإذا كنت ترغب بجعلها مكاناً للاسترخاء فعليك بإستخدام آثاثاً خفيفاً محدود الأبعاد ليتناغم مع ما يحيط به ببساطة تصميمه.
إذا كانت حديقتك بجوار حائط مصمت بلا نوافذ فإن كروم العنب إختيار ممتاز كنبات طويل ومتسلق. ولكن ننصح بتشذيب الكروم بإستمرارلتجنب زيادة كثافتها و بعده عن الحائط.
لإضافة الديناميكية لحديقتك فلا شيء يعلو علي الألوان، إما بزرع الورود الملونة أو بوضع الأصص ذات الألوان المشرقة و المبهجة، فلتختر ما يعجبك من ألوان لتنثرها حول المكان إما علي السلم أو علي حواف النوافذ فحيثما وضعتها ستبدو جميلة.
يجب مراعاة حجم الزهور المستخدمة بالنسبة للمساحة المتاحة فمن الأفضل أن يكون لديك الكثير من الزهور الصغيرة على أن تضع القليل من أشجار النخيل الكبيرة الحجم بالمقارنة والتي ستخلق خللاً في المقاييس.
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يمكنك تطويع النباتات لخلق الطابع الذي تسعي إليه كما هو ظاهر في هذا المثال، فهذه النباتات لاتتبع النمط المعتاد و الذي يتم فيه ملأ المساحة بالأوراق الخضراء للنباتات و لكن هنا نجد أن نوع النباتات و شكل الأصيص يعطي شكل و نمط مختلف للمنزل.
عن طريق عمل تدوير للأثاث القديم و استغلاله كأصص للزرع يمكنك وضع قطع الأثاث ذات الشكل الغير معتاد في أركان المنزل وإتمام المشهد بملأ المساحة بالأوراق الخضراء للنباتات فهنا نجد أن الألوان تتخلل المشهد من خلال الزهور الملونة المختلفة.
إذا لم يكن لديك مساحة الأرض الكافية لزرع حديقتك فيمكنك الإستعانة بعدة أصص حول المساحة التي ترغب في تحويلها إلي حديقة لتضع بها بعض النباتات متوسطة الحجم والزهور المتنوعة.
كإضافة إلي ملاذك الطبيعي يمكنك أن تزين فناءك بتصميمها بحيث وجود جزء خاص بالنباتات ليزداد الفناء راحة، فأنت لست بحاجة إلي الكثير ولكن ما يهم هو أن تستمتع بالطبيعة و جمالها مع إضافة اللون الأخضر و لو بقدر بسيط.
التوزيع الجيد للإضاءة أمر هام لا يجب أن يفوتك فببعض الإضاءات اللطيفة يمكنك أن تجعل من حديقتك الصغيرة مكاناً مثالياً لقضاء أمسية ساحرة.