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12 فكرة لحدائق صغيرة

Marwa Hasan Marwa Hasan
GALERIA , JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS حديقة
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بأفكار بسيطة و إقتصادية يمكنك أن تمتلك الحديقة التي لطالما حلمت بها حتي و إن كان المتاح لديك فقط أمتار قليلة، فالحدائق الصغيرة ستمنحك القدر الكافي من الجمال لتكون الجوهرة التي ترصع بيتك سواء كانت شرفة أو فناء خلفي فبقليل من الإبتكار ستحصل علي ما تريد فدعنا نريك سحر الحدائق الصغيرة من خلال جولتنا الآتية..

1. تزيين المدخل

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

يمكنك عمل حديقة صغيرة في مدخل منزلك حتى تخلق مدخل منعش و مرحب بالضيوف، و لتحقق ذلك فأنت بحاجة إلي تصميم أحواض على جانبي المدخل و أن تراعي أن تكون النباتات المستخدمة نباتات ظل.

2. ​الرواق الخارجي

HOATZÍN, Simbiosi Estudi Simbiosi Estudi حديقة
Simbiosi Estudi

Simbiosi Estudi
Simbiosi Estudi
Simbiosi Estudi

إذا كان لديك رواقاً خارجياً صغيراً فيمكنك إستغلاله لخلق حديقتك فقط بالإستعانة ببعض الشجيرات و الحصي وعمل ممشي باستخدام بعض البلااطات كما في الصورة.

3. ​تلاعب بالخامات

Niza 582 Ostende, Arquitecto Oscar Alvarez Arquitecto Oscar Alvarez حديقة
Arquitecto Oscar Alvarez

Arquitecto Oscar Alvarez
Arquitecto Oscar Alvarez
Arquitecto Oscar Alvarez

المساحة الخارجية للحديقة لا يجب أن تحتوي على النباتات الخضراء، فمع الحديقة الصغيرة يمكنك التحرر من قيود التقليدية وإحلال الأحجار و الزلط محل العشب والبامبو محل النباتات و لخلق المزيد من التوازن تستطيع إضافة الخشب و الحجارة.

4. ركناً للراحة بتفاصيل بسيطة

GALERIA , JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS حديقة
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

من الصعب تجنب التكدس في الحديقة الصغيرة و لكن يمكنك أن تخلق التوازن المطلوب، فإذا كنت ترغب بجعلها مكاناً للاسترخاء فعليك بإستخدام آثاثاً خفيفاً محدود الأبعاد ليتناغم مع ما يحيط به ببساطة تصميمه.

5. ​نباتات متسلقة

La Casa de Titi - Caballito, APPaisajismo APPaisajismo حديقة
APPaisajismo

APPaisajismo
APPaisajismo
APPaisajismo

إذا كانت حديقتك بجوار حائط مصمت بلا نوافذ فإن كروم العنب إختيار ممتاز كنبات طويل ومتسلق. ولكن ننصح بتشذيب الكروم بإستمرارلتجنب زيادة كثافتها و بعده عن الحائط.

6. ​أصص صغيرة

PLANTAS YJARDÍN, Cuantatienda Cuantatienda حدائقأُصص النباتات والفازات
Cuantatienda

Cuantatienda
Cuantatienda
Cuantatienda

لإضافة الديناميكية لحديقتك فلا شيء يعلو علي الألوان، إما بزرع الورود الملونة أو بوضع الأصص ذات الألوان المشرقة و المبهجة، فلتختر ما يعجبك من ألوان لتنثرها حول المكان إما علي السلم أو علي حواف النوافذ فحيثما وضعتها ستبدو جميلة.

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7. قليل من الأزهار للواجهة

El Encuentro 1, Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá حديقة
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá

Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá

يجب مراعاة حجم الزهور المستخدمة بالنسبة للمساحة المتاحة فمن الأفضل أن يكون لديك الكثير من الزهور الصغيرة على أن تضع القليل من أشجار النخيل الكبيرة الحجم بالمقارنة والتي ستخلق خللاً في المقاييس.

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8. أجواء داخلية منعشة

Beautiful Living Room Interiors, 3D Power Visualization Pvt. Ltd. 3D Power Visualization Pvt. Ltd. غرفة المعيشة
3D Power Visualization Pvt. Ltd.

3D Power Visualization Pvt. Ltd.
3D Power Visualization Pvt. Ltd.
3D Power Visualization Pvt. Ltd.

يمكنك تطويع النباتات لخلق الطابع الذي تسعي إليه كما هو ظاهر في هذا المثال، فهذه النباتات لاتتبع النمط المعتاد و الذي يتم فيه ملأ المساحة بالأوراق الخضراء للنباتات و لكن هنا نجد أن نوع النباتات و شكل الأصيص يعطي شكل و نمط مختلف للمنزل.

9. طاولة الزهور

Fachwerk Eiche , Chippie Chippie
Chippie

Chippie
Chippie
Chippie

عن طريق عمل تدوير للأثاث القديم و استغلاله كأصص للزرع يمكنك وضع قطع الأثاث ذات الشكل الغير معتاد في أركان المنزل وإتمام المشهد بملأ المساحة بالأوراق الخضراء للنباتات فهنا نجد أن الألوان تتخلل المشهد من خلال الزهور الملونة المختلفة.

10. حديقة من الاصص

Traditional Wooden Seed Tray Lilac Coast حدائقأُصص النباتات والفازات
Lilac Coast

Traditional Wooden Seed Tray

Lilac Coast
Lilac Coast
Lilac Coast

إذا لم يكن لديك مساحة الأرض الكافية لزرع حديقتك فيمكنك الإستعانة بعدة أصص حول المساحة التي ترغب في تحويلها إلي حديقة لتضع بها بعض النباتات متوسطة الحجم والزهور المتنوعة.

11. حديقة الفناء

Kleiner Garten ganz Moos (Groß), Kokeniwa Japanische Gartengestaltung Kokeniwa Japanische Gartengestaltung حديقة
Kokeniwa Japanische Gartengestaltung

Kokeniwa Japanische Gartengestaltung
Kokeniwa Japanische Gartengestaltung
Kokeniwa Japanische Gartengestaltung

كإضافة إلي ملاذك الطبيعي يمكنك أن تزين فناءك بتصميمها بحيث وجود جزء خاص بالنباتات ليزداد الفناء راحة، فأنت لست بحاجة إلي الكثير ولكن ما يهم هو أن تستمتع بالطبيعة و جمالها مع إضافة اللون الأخضر و لو بقدر بسيط.

12. لا تنسي الإضاءة

A Roof Garden, Chelsea, Bowles & Wyer Bowles & Wyer بلكونة أو شرفة
Bowles &amp; Wyer

A Roof Garden, Chelsea

Bowles & Wyer
Bowles &amp; Wyer
Bowles & Wyer

التوزيع الجيد للإضاءة أمر هام لا يجب أن يفوتك فببعض الإضاءات اللطيفة يمكنك أن تجعل من حديقتك الصغيرة مكاناً مثالياً لقضاء أمسية ساحرة.

بيت موحش من الخارج لكن مذهل من الداخل
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