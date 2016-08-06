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10 أفكار لتخزين الملابس على مساحة صغيرة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Интерьер дома для молодой семьи, Rash_studio Rash_studio غرفة الملابس
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عندما يتعلق الأمر بمظهرنا فإن خزانة الملابس هي حليفنا الأول، سواء كنا رجالاً أو نساء، فالخزانات تحفظ ملابسنا من التلف كما أنها هي المكان الذي نلجأ إليه كل يوم باحثين عن ما نرتديه اليوم و الذي نتوقع أن يكون مريح، و مناسب لكل مناسبه. فن المهم أن توفرلنا الخزانة ما نحتاجه وأن تكون واضحة وتجيب في أقل وقت عن تسألنا اليومي ماذا على أن أرتدي اليوم؟

أغلب الأوقات و بسبب ضيق المساحة يكون تصميم غرفة الملابس أوالخزانة صعب، و لكن اليوم جئنا لكم بتصاميم رائعة للخزانات الصغيرة لتساعدكم على تصميم أفضل الخزانات في أقل المساحات لديكم.

1. ​دولاب صغير

Appleby Oak Double Wardrobe with Mirrors The Cotswold Company غرفة نومخزانة الملابس
The Cotswold Company

Appleby Oak Double Wardrobe with Mirrors

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

عند عدم توافر المساحة الكافية ، أفضل الحلول هي وضع دولاب صغير ليأخذ فقط بعض الأمتار في الطول و العرض و لا يصل إلى السقف.

2. إقتطاع مساحة من الغرفة

Loft, Ivan Torres Architects Ivan Torres Architects غرفة الملابس
Ivan Torres Architects

Ivan Torres Architects
Ivan Torres Architects
Ivan Torres Architects

بدلاً من تهدير مساحة كبيرة من الغرفة بعمل دولاب كبير بهيكل ضخم، يمكنك فقط قطع جزء من الغرفة بالطول، و تأثيثها بالكامل بالرفوف الرفيعة في السمك. مع غلق هذه المساحة بواسطة باب جرار، لخلق مساحة داخلية لغرفة ملابس صغيرة و مساحة هادئة و صافية لغرفة النوم في الخارج.

3. استغلال المساحات الميتة

Интерьер дома для молодой семьи, Rash_studio Rash_studio غرفة الملابس
Rash_studio

Rash_studio
Rash_studio
Rash_studio

اذا كان لديك بيت صغير فيجب عليك استغلال كل المساحات الصغيرة و الميتة في المنزل، فيمكن استغلال مساحة ما تحت السلم لعمل تقسيمة رائعة وعملية لغرفة الملابس.

4. خزانات للملابس الموسمية

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

يمكنك أيضاُ استغلال المناطق التي لا تصل إليها باستمرار مثل غرف الرووف أو المخازن في تخزين الملابس الموسمية أوالتي لا تستخدمها باستمرار.

5. قائم رأسي

Ankleide aus Kambala, Die Möbel Manufaktur Die Möbel Manufaktur غرفة نومخزانة الملابس
Die Möbel Manufaktur

Die Möbel Manufaktur
Die Möbel Manufaktur
Die Möbel Manufaktur

إذا كان لديك مشكلة كبيرة في المساحة فيمكنك عمل قائم رأسي، و هو عبارة عن بعض الرفوف، مع مراعاة وجود شماعة لتعليق الملابس المختلفة والحفاظ عليها.

6. خزانة على الحائط

Erbek Nif 3+1 Villa için Tasarımlar - Üst Kat, Penintdesign İç Mimarlık Penintdesign İç Mimarlık غرفة الملابس
Penintdesign İç Mimarlık

Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık

يمكنك أيضاً استغلال حائط واحد بوضع بعض الرفوف القليلة العمق مع مراعاة استغلال الارتفاعات وعمل علاقات و أدراج لتخزين كل الملابس والأغراض بشكل صحيح و عملي.

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7. مساحة جانبية

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

إذا كان لديك مساحة داخلية، مثل شرفة قديمة أو مساحة مسروقة من غرفة جانبية يمكنك استغلالها بعمل رفوف على الحوائط الداخلية و استغلال الحوائط حتى أقصى ارتفاع للسقف.

8.​ الاثاث متعدد الأغراض

Soluzione ponte KP101, Moretti Compact Moretti Compact غرفة نومخزانة الملابس
Moretti Compact

Moretti Compact
Moretti Compact
Moretti Compact

يمكنك إنشاء سرير وخزانه، ويمكنك أيضاً إنشاء سرير في الأسفل،  يعلوه خزانة و مكتبة، كل في آن واحد و كقطعة واحة على نفس المساحة البسيطة. فبهذا المثال فقد تمكنت من استغلال المساحة الرأسية للحصول على غرفة متكاملة بأقل مساحة ممكنة.

9. فن التمويه

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

من الأفكار الذكية هي عمل خزانات مموهة. فعند صغر المساحة فمهم عمل خزانات لا تلفت النظر بل على العكس تبدو و كأنها جزء من الهيكل العام لحوائط الغرفة.

10. تخصيص خزانة لكل شيئ

ANKLEIDE - BEGEHBARER KLEIDERSCHRANK, DESIGNWERK Christl DESIGNWERK Christl غرفة الملابس
DESIGNWERK Christl

DESIGNWERK Christl
DESIGNWERK Christl
DESIGNWERK Christl

للحصول على ترتيب مناسب و سرعة في الحصول على الأغراض المختلفة عند البحث عنها من المفضل عمل مكان خاص لكل شيئ. فراعي وجود أدراج، علاقات، مقسمات أدراج و رفوف. 

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