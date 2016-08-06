10 أفكار لتخزين الملابس على مساحة صغيرة

عندما يتعلق الأمر بمظهرنا فإن خزانة الملابس هي حليفنا الأول، سواء كنا رجالاً أو نساء، فالخزانات تحفظ ملابسنا من التلف كما أنها هي المكان الذي نلجأ إليه كل يوم باحثين عن ما نرتديه اليوم و الذي نتوقع أن يكون مريح، و مناسب لكل مناسبه. فن المهم أن توفرلنا الخزانة ما نحتاجه وأن تكون واضحة وتجيب في أقل وقت عن تسألنا اليومي ماذا على أن أرتدي اليوم؟

أغلب الأوقات و بسبب ضيق المساحة يكون تصميم غرفة الملابس أوالخزانة صعب، و لكن اليوم جئنا لكم بتصاميم رائعة للخزانات الصغيرة لتساعدكم على تصميم أفضل الخزانات في أقل المساحات لديكم.