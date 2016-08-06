10 أفكار لتخزين الملابس على مساحة صغيرة

عندما يتعلق الأمر بمظهرنا فإن خزانة الملابس هي حليفنا الأول، سواء كنا رجالاً أو نساء، فالخزانات تحفظ ملابسنا من التلف كما أنها هي المكان الذي نلجأ إليه كل يوم باحثين عن ما نرتديه اليوم و الذي نتوقع أن يكون مريح، و مناسب لكل مناسبه. فن المهم أن توفرلنا الخزانة ما نحتاجه وأن تكون واضحة وتجيب في أقل وقت عن تسألنا اليومي
ماذا على أن أرتدي اليوم؟
أغلب الأوقات و بسبب ضيق المساحة يكون تصميم غرفة الملابس أوالخزانة صعب، و لكن اليوم جئنا لكم بتصاميم رائعة للخزانات الصغيرة لتساعدكم على تصميم أفضل الخزانات في أقل المساحات لديكم.
عند عدم توافر المساحة الكافية ، أفضل الحلول هي وضع دولاب صغير ليأخذ فقط بعض الأمتار في الطول و العرض و لا يصل إلى السقف.
بدلاً من تهدير مساحة كبيرة من الغرفة بعمل دولاب كبير بهيكل ضخم، يمكنك فقط قطع جزء من الغرفة بالطول، و تأثيثها بالكامل بالرفوف الرفيعة في السمك. مع غلق هذه المساحة بواسطة باب جرار، لخلق مساحة داخلية لغرفة ملابس صغيرة و مساحة هادئة و صافية لغرفة النوم في الخارج.
اذا كان لديك بيت صغير فيجب عليك استغلال كل المساحات الصغيرة و الميتة في المنزل، فيمكن استغلال مساحة ما تحت السلم لعمل تقسيمة رائعة وعملية لغرفة الملابس.
يمكنك أيضاُ استغلال المناطق التي لا تصل إليها باستمرار مثل غرف الرووف أو المخازن في تخزين الملابس الموسمية أوالتي لا تستخدمها باستمرار.
إذا كان لديك مشكلة كبيرة في المساحة فيمكنك عمل قائم رأسي، و هو عبارة عن بعض الرفوف، مع مراعاة وجود شماعة لتعليق الملابس المختلفة والحفاظ عليها.
يمكنك أيضاً استغلال حائط واحد بوضع بعض الرفوف القليلة العمق مع مراعاة استغلال الارتفاعات وعمل علاقات و أدراج لتخزين كل الملابس والأغراض بشكل صحيح و عملي.
إذا كان لديك مساحة داخلية، مثل شرفة قديمة أو مساحة مسروقة من غرفة جانبية يمكنك استغلالها بعمل رفوف على الحوائط الداخلية و استغلال الحوائط حتى أقصى ارتفاع للسقف.
يمكنك إنشاء سرير وخزانه، ويمكنك أيضاً إنشاء سرير في الأسفل، يعلوه خزانة و مكتبة، كل في آن واحد و كقطعة واحة على نفس المساحة البسيطة. فبهذا المثال فقد تمكنت من استغلال المساحة الرأسية للحصول على غرفة متكاملة بأقل مساحة ممكنة.
من الأفكار الذكية هي عمل خزانات مموهة. فعند صغر المساحة فمهم عمل خزانات لا تلفت النظر بل على العكس تبدو و كأنها جزء من الهيكل العام لحوائط الغرفة.
للحصول على ترتيب مناسب و سرعة في الحصول على الأغراض المختلفة عند البحث عنها من المفضل عمل مكان خاص لكل شيئ. فراعي وجود أدراج، علاقات، مقسمات أدراج و رفوف.