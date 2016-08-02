منزل عائلي هادئ وجميل

في بيلار بمدينة بيونس أيرس بالأرجنتين يقع المنزل الأنيق الذي سوف نتحدث عنه اليوم، هذا المنزل الذي يتسم بالفخامة المستمدة من الطابع الإستعماري الذي كان يميز هذه المنطقة في القرن السادس عشر و الذي قد حافظ عليه المصممين في مكتب Parrado المعماري مع إضافة لمسات من العصرية و البساطة تكمل التصميم الأنيق.
سوف نلاحظ فيه أيضًا تناسق الألوان المستخدمة و جودة المواد مما أظهره بهذا الشكل الجذاب .. فهيا بنا نشد الرحال للأرجنتين لنرى هذا المنزل الأنيق:
في الواجهة الرئيسية نلاحظ الرصانة في الشكل الخارجي للمنزل، فالزوايا الحادة للمبني مع الجمالون الداكن اللون مع الكورنيشة الغير متكلفة في الأعلى، كل هذه السمات تدل على الطراز الاستعماري القديم.
كما أن وحدات الإضاءة التي تضئ في الاتجاهين العلوي و السفلي قد أعطت ايحاءًا وكأن المنزل هو معبد صغير مما أضاف لطابع الفخامة الذي يتسم به المنزل، كما أن اللون البيج الفاتح ساهم في هذا الانطباع مع الأرضية الرمادية و الحشائش القصيرة المزينة ببعض الأشجار.
نلاحظ في المدخل الرئيسي للمنزل أن السقف الجمالوني الذي يعلوه هو عبارة عن حجر داكن اللون مرصوص باتجاه المدخل كنوع من إبرازه و تمييزه في الواجهة، ونلاحظ أيضًا أن الباب نفسه قد اتخذ الشكل الريفي نوعًا ما وقد تقدمه عمودين معدنيين داكنين، و كرسي على جانب المدخل كعنوان للترحاب بالزائرين مع إصيص زرع كبير في الجانب الآخر من الطابع الريفي أيضًا.
ولتأكيد الطابع الريفي الممتزج مع الطابع الاستعماري في المنزل فقد جاءت وحدات الإضاءة عند المدخل بشكل يشبه فوانيس الإنارة في الشوارع الريفية.
وعندما ننتقل إلى الداخل فإننا نستطيع أن نرى الفراغات المفتوحة على بعضها البعض بالطراز العصري، فالمطبخ مفتوح على فراغ المعيشة و الطعام و الذين يطلون جميعًا على الفناء الداخلي للمنزل.
وقد مزج المنزل من الداخل بين العصرية و الطابع الريفي و آثار الطابع الاستعماري الآتية من تشكيل الواجهة، فنجد الجمالون وقد كسي بالخشب و لون باللون الأبيض وقد تدلت منه المرواح المرتفعة التي تعطي السمة الريفية للمنزل، كما أن النجفة جاءت بسيطة الشكل أيضًا ، كل هذا مع الألوان الدافئة للأثاث و التي تتلائم مع الخشب المستخدم في الداخل ومع الطبيعة الجميلة التي تطل من الأبواب الزجاجية على الفناء الداخلي.
في المطبخ نجد أن المصمم اختار له سمة العصرية بالكامل، فمكانه من المنزل مفتوحًا على غرفتي الطعام و المعيشة هو سمة عصرية جدًا أكملها المصمم بالموقد المعدني ذو اللون الفضي و المدخنة المعدنية أعلاه ، ثم بلون الرخام الأسود اللامع مع الخزانات العصرية ، وقد عمد إلى جعل المطبخ أيضًا متصلًا بالطبيعة فجعل إضاءته النهارية من خلال نافذة عرضية كبيرة و بابًا زجاجيًا مفتوحًا على الفناء الداخلي.
ومن الخارج ناحية الفناء الداخلي نستطيع أن نرى الواجهة الخلفية للمنزل و التي لا تخلتف في الفخامة عن الواجهة الخارجية ولكنها تكشف الكثير من رحابة المنزل وأناقته الداخلية، فنستطيع من خلالها أن نري على اليمين المطبخ بالباب الزجاجي الواصل بينه و بين الفناء تليه غرفة الطعام الأنيقة المتصلة بالخارج بمنضدة طعام خارجية معندنية بكراسي أنيقة مناسبة لأجواء الخارج .
كما اتصلت غرفة المعيشة أيضًا بمقاعد خارجية للاسترخاء و كأن التصميم الخارجي هو امتداد للتصميم الداخلي، وقد ساعد في إظهار المنزل بمظهر الترحاب أيضًا هذه الإضاءة الريفية الهادئة عن طريق المصابيح الخارجية و المصابيح الداخلية الظاهرة من خلال الزجاج .
من الأركان اللافتة للنظر في هذا المنزل أيضًا هذه الجلسة الجميلة التي تحمل جميع الطرز المستخدمة في المنزل ، فالمقاعد المصنوعة من قصب الروطان الأنيق ترمز إلى الطراز الاستعماري و الزهرية الفخارية الضخمة مع وحدات الإضاءة مع الخشب القديم في الجلسة المقابلة لكراسي الروطان يرمزون إلى الطراز الريفي البسيط مع لمسة من العصرية في الزجاج و الحوائط البيضاء و أشكال السقف الجميلة.
إن هذا المنزل هو مثال جميل لمنازل الأرجنتين التي استطاعت أن تجمع بين العديد من الطرز دون إظهار التناقض بينهم وإنما جعلته تكاملاً فريدًا ورائعًا .. لمزيد من المنازل الرائعة يمكنك مشاهدة هذا المنزل الرائع في سالازار