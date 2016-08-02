منزل عائلي هادئ وجميل

في بيلار بمدينة بيونس أيرس بالأرجنتين يقع المنزل الأنيق الذي سوف نتحدث عنه اليوم، هذا المنزل الذي يتسم بالفخامة المستمدة من الطابع الإستعماري الذي كان يميز هذه المنطقة في القرن السادس عشر و الذي قد حافظ عليه المصممين في مكتب Parrado المعماري مع إضافة لمسات من العصرية و البساطة تكمل التصميم الأنيق.

سوف نلاحظ فيه أيضًا تناسق الألوان المستخدمة و جودة المواد مما أظهره بهذا الشكل الجذاب .. فهيا بنا نشد الرحال للأرجنتين لنرى هذا المنزل الأنيق: