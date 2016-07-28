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10 أفكارمثالية لتصميم غرف المراهقين

آية علم الدين آية علم الدين
Decora Líder Belo Horizonte - Quarto da Blogueira de Moda, Lider Interiores Lider Interiores غرفة نوم
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يقولون أن فترة المراهقة هي الفترة الأصعب في التعامل معها من قبل الآباء، ولكن صعوبتها ليست على هذا المستوى فحسب وإنما تكمن أيضًا في اختيار التصميم المناسب لغرفة المراهق.

ذلك أن المراهق في هذه المرحلة تتأرجح نشاطاته واهتماماته بين الطفولة و النضوج، بين المذاكرة و اللعب والعمل أحيانًا ، بين اكتشاف العالم والرغبة في التركيز داخل نفسه و أحيانا التقوقع داخل غرفته التي يعتبرها عالمه الخاص، لذا فإن هذه الغرفة لابد أن تحوي داخلها كل نشاطاته واهتماماته وتكون مريحة وعملية ومرضية من ناحية الشكل ومعبرة عن شخصيته.

وفي هذا الموضوع سوف نعرض بعض الأفكار المثالية التي ترشدك لتصميم غرفة جميلة لطفلك المراهق.. فهيا بنا:

1- ألوان متناسبة للذكور

Adolescentes Despojados, Cromalux Sistemas de Iluminação Ltda Cromalux Sistemas de Iluminação Ltda غرفة نومإضاءة ألمنيوم/ زنك Yellow
Cromalux Sistemas de Iluminação Ltda

Cromalux Sistemas de Iluminação Ltda
Cromalux Sistemas de Iluminação Ltda
Cromalux Sistemas de Iluminação Ltda

أما بالنسبة للذكور فإنهم يفضلون الألوان القاتمة نوعًا مع إدخال لون من ألوان البهجة كالأصفر الموجود في الصورة و مع الأثاث العملي العصري و وحدات الإضاءة الجميلة و الشبابية .

وإن كان عامل الألوان في النهاية يترك لمستخدم الغرفة يحدده كما يشاء ولكن هذه الفكرة تعتبر مرشدًا ومساعدًا له إذا لم يكن له لون مفضل مصر عليه.

2- إضاءة مناسبة

Casa canadiense en La Rioja, Canexel Canexel غرفة نوم Blue
Canexel

Canexel
Canexel
Canexel

من أهم العوامل التي تؤثر في غرفة الطفل هي اختيار الإضاءة المناسبة لنشاطاته، فهي ليست كغرف النوم العادية التي تحتاج ضوءًا هادئًا بل أنها تحتاج إضاءة أعلى مناسبة للمذاكرة والقراءة والجلوس على الحاسوب الشخصي، لذا فمن المفضل ألا يكون الإعتماد على النجفة التي تتوسط الغرفة وحدها وتكملتها بإضاءات جانبية كما في الصورة.

فنجد أباجورة على المكتب وأخرى عند الكومودينو بجوار السرير للمطالعة و كلاهما مع النجفة الرئيسية ذوات أشكال مناسبة للمراهقين وعملية قليلة التفاصيل.

3- ألوان متناسبة مع الإناث

Girls' Bedroom homify غرفة الاطفال
homify

Girls' Bedroom

homify
homify
homify

يراعي عند تصميم الغرفة أن تستخدم فيها ألوانًا مناسبة لجنس المراهق فالبالطبع الإناث يفضلن الألوان المبهجة كما في هذه الصورة من ألوان الوردي مع الرمادي الفاتح و الأبيض و الزهور على الحائط .

4- استغلال الأماكن المهدرة

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

في الغرف ذات المساحات الضيقة لابد وألا نترك أي جزء مهدر دون استغلاله الاستغلال الأمثل، فكما نرى في هذه الصورة قرر المصمم أن يستغل المساحة أسفل السلم ويصنع منها مساحة جميلة للاستذكار ومطالعة الكمبيوتر أو للقراءة ، وقد أكمل الشكل الوظيفي و الجمالي لهذا الركن ببعض الأرفف التي يمكن استغلالها لرص الكتب أو الأدوات المكتبية الخاصة.

5- ورق حائط مميز

Miniklerden genç kalan yetişkinlere küçükten büyüğe herkese!, HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon جدران وأرضياتورق الحائط
HannaHome Dekorasyon

HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon

يمكننا تمييز غرفة المراهق أيضًا بورق حائط مميز وجذاب يتلائم مع عمره وحاجته لرؤية الألوان المبهجة.

ففي هذه الغرفة مثلًا اختار المصمم اللون الأخضر الزاهي مع الفوشيا والأزرق وقد أكمل جمال الغرفة بحائط من اللون الأخضروحده مع ستائر بها تقليمات بنفس الألوان ، وأضاف إلى هذا الجمال لون مفرش السرير من نفس نقشة الستائر فصنع لنا غرفة جميلة وجذابة تتناسب جدًا مع سن المراهقة.

6- استخدام الأثاث المرن

Miniklerden genç kalan yetişkinlere küçükten büyüğe herkese!, HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon جدران وأرضياتورق الحائط
HannaHome Dekorasyon

HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon

لاستغلال المساحات استغلالًا أمثل يمكننا أن نستخدم الأثاث المرن بشكل خاص في غرف المراهقين، فالمراهق بطبيعة الحال متغير النشاط فهو لا يذاكر طوال الوقت ولا يلعب طوال الوقت.

لذا يمكننا أن نستخدم المكتب المعدني الذي يمكن طيه، كما في الصورة، فهو عملي جدًا ونستطيع أن نستبدل المعدن بالخشب إذا كان هذا مفضلًا لدي مستخدمه، وهناك أيضًا هذه الأشكال الدائرية التي في الحائط والتي تستخدم كديكور جميل في الغرفة بالإضافة إلى كونها أرفف يمكن رص الأغراض عليها.

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7- تشكيلات الحوائط الجذابة

Luxury Home, Studio Ferlenda Studio Ferlenda غرفة الاطفال
Studio Ferlenda

Studio Ferlenda
Studio Ferlenda
Studio Ferlenda

يمكننا جعل تصميم غرفة المراهقين باهرة وجذابة عن طريق تشكيل الحوائط الداخلية بشكل مختلف، فكما نرى في هذه الصورة مثلًا اختار المصمم أن يشكل الأثاث بالحوائط نفسها فخلق داخل الحائط ذو اللونين البنفسجي والفوشيا في وسط الغرفة مساحة جانبية للسرير غاطسة داخل الحائط يمكن استخدامها كمنضدة جانبية أو رف ذو شكل أنيق .

أما في الحائط الخلفي فقد خلق فيه تشكيلات خرسانية جعلت منه مكتبًا ومكتبة وأرفف لرص الأغراض و مكانًا لوضع شاشة التلفاز… تصميم ذكي ورائع حقًا!

8- الدواليب المخبأة في الحائط

Réaménagement de combles en chambres pour adolescdents , Lautrefabrique Lautrefabrique غرفة الاطفال
Lautrefabrique

Lautrefabrique
Lautrefabrique
Lautrefabrique

كما نلاحظ في المساحة المخصصة لهذه الغرفة فإنها طولية ولكنها ليست كبيرة بالقدر الكافي، لذا فقد صممت بذكاء حيث دفنت الدواليب في الحائط لتوفير المساحة، أما في الحائط المقابل فقد رصت جميع الأغراض المطلوبة الأخرى في وحدة أثاث واحدة حوت المكتب و المكتبة ومكان التلفاز والكمبيوتر الشخصي أيضًا.

9- حليات الخشب لتصميم فريد

Dormitorio: Black Pirate, CILEK CILEK غرفة نومأسرة نوم
CILEK

CILEK
CILEK
CILEK

إن المراهق بالطبع يفضل أن تكون هناك لمحة من شخصيته أو بطله المفضل على جدران غرفته و أن تتميز بشكل يلائمه ، هنا في هذه الغرفة نجد أن حليات الخشب هي التي أبرزت تميز التصميم  الخاص بالغرفة وجعلتها وكأنها غرفة قرصان في سفينة ، فالخشب الطبيعي المستخدم في جميع أجزاء الأثاث مع الصندوق الذي يمكن جمع الألعاب فيه، مع الحليات المميزة و الحائط المكسو بالخشب أيضًا، كل هذا أعطى تميزًا للغرفة أكمله مفرش السرير واللوحات على أشكال سفن وقراصنة… غرفة مسلية وممتعة إذا كان صغيرك محبًا لأفلام القراصنة.

10- حلول لأكثر من مستخدم

Habitación infantil Nacho y Carlos, Ideas Interiorismo Exclusivo, SLU Ideas Interiorismo Exclusivo, SLU غرفة الاطفال
Ideas Interiorismo Exclusivo, SLU

Ideas Interiorismo Exclusivo, SLU
Ideas Interiorismo Exclusivo, SLU
Ideas Interiorismo Exclusivo, SLU

إذا كانت الغرفة مخصصة لأكثرمن طفل فإن هناك حلول عملية للتوفير في المساحة وخلق مساحة خاصة للعب والنشاطات الأخرى، ومنها الفكرة في هذه الصورة .

برفع أحد الأسرة عن السرير الآخر ووضعهم على شكل زاوية قائمة، قد خلق هذا مساحة كافية للأدراج أسفل الأسرة و التي ستفيد جدًا في تخزين الملابس و الأغراض الأخرى.

وهنا تجد أيضًا 6 أفكار لمضاعفة المساحات بمنزلك

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