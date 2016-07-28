10 أفكارمثالية لتصميم غرف المراهقين

يقولون أن فترة المراهقة هي الفترة الأصعب في التعامل معها من قبل الآباء، ولكن صعوبتها ليست على هذا المستوى فحسب وإنما تكمن أيضًا في اختيار التصميم المناسب لغرفة المراهق.
ذلك أن المراهق في هذه المرحلة تتأرجح نشاطاته واهتماماته بين الطفولة و النضوج، بين المذاكرة و اللعب والعمل أحيانًا ، بين اكتشاف العالم والرغبة في التركيز داخل نفسه و أحيانا التقوقع داخل غرفته التي يعتبرها عالمه الخاص، لذا فإن هذه الغرفة لابد أن تحوي داخلها كل نشاطاته واهتماماته وتكون مريحة وعملية ومرضية من ناحية الشكل ومعبرة عن شخصيته.
وفي هذا الموضوع سوف نعرض بعض الأفكار المثالية التي ترشدك لتصميم غرفة جميلة لطفلك المراهق.. فهيا بنا:
أما بالنسبة للذكور فإنهم يفضلون الألوان القاتمة نوعًا مع إدخال لون من ألوان البهجة كالأصفر الموجود في الصورة و مع الأثاث العملي العصري و وحدات الإضاءة الجميلة و الشبابية .
وإن كان عامل الألوان في النهاية يترك لمستخدم الغرفة يحدده كما يشاء ولكن هذه الفكرة تعتبر مرشدًا ومساعدًا له إذا لم يكن له لون مفضل مصر عليه.
من أهم العوامل التي تؤثر في غرفة الطفل هي اختيار الإضاءة المناسبة لنشاطاته، فهي ليست كغرف النوم العادية التي تحتاج ضوءًا هادئًا بل أنها تحتاج إضاءة أعلى مناسبة للمذاكرة والقراءة والجلوس على الحاسوب الشخصي، لذا فمن المفضل ألا يكون الإعتماد على النجفة التي تتوسط الغرفة وحدها وتكملتها بإضاءات جانبية كما في الصورة.
فنجد أباجورة على المكتب وأخرى عند الكومودينو بجوار السرير للمطالعة و كلاهما مع النجفة الرئيسية ذوات أشكال مناسبة للمراهقين وعملية قليلة التفاصيل.
يراعي عند تصميم الغرفة أن تستخدم فيها ألوانًا مناسبة لجنس المراهق فالبالطبع الإناث يفضلن الألوان المبهجة كما في هذه الصورة من ألوان الوردي مع الرمادي الفاتح و الأبيض و الزهور على الحائط .
في الغرف ذات المساحات الضيقة لابد وألا نترك أي جزء مهدر دون استغلاله الاستغلال الأمثل، فكما نرى في هذه الصورة قرر المصمم أن يستغل المساحة أسفل السلم ويصنع منها مساحة جميلة للاستذكار ومطالعة الكمبيوتر أو للقراءة ، وقد أكمل الشكل الوظيفي و الجمالي لهذا الركن ببعض الأرفف التي يمكن استغلالها لرص الكتب أو الأدوات المكتبية الخاصة.
يمكننا تمييز غرفة المراهق أيضًا بورق حائط مميز وجذاب يتلائم مع عمره وحاجته لرؤية الألوان المبهجة.
ففي هذه الغرفة مثلًا اختار المصمم اللون الأخضر الزاهي مع الفوشيا والأزرق وقد أكمل جمال الغرفة بحائط من اللون الأخضروحده مع ستائر بها تقليمات بنفس الألوان ، وأضاف إلى هذا الجمال لون مفرش السرير من نفس نقشة الستائر فصنع لنا غرفة جميلة وجذابة تتناسب جدًا مع سن المراهقة.
لاستغلال المساحات استغلالًا أمثل يمكننا أن نستخدم الأثاث المرن بشكل خاص في غرف المراهقين، فالمراهق بطبيعة الحال متغير النشاط فهو لا يذاكر طوال الوقت ولا يلعب طوال الوقت.
لذا يمكننا أن نستخدم المكتب المعدني الذي يمكن طيه، كما في الصورة، فهو عملي جدًا ونستطيع أن نستبدل المعدن بالخشب إذا كان هذا مفضلًا لدي مستخدمه، وهناك أيضًا هذه الأشكال الدائرية التي في الحائط والتي تستخدم كديكور جميل في الغرفة بالإضافة إلى كونها أرفف يمكن رص الأغراض عليها.
يمكننا جعل تصميم غرفة المراهقين باهرة وجذابة عن طريق تشكيل الحوائط الداخلية بشكل مختلف، فكما نرى في هذه الصورة مثلًا اختار المصمم أن يشكل الأثاث بالحوائط نفسها فخلق داخل الحائط ذو اللونين البنفسجي والفوشيا في وسط الغرفة مساحة جانبية للسرير غاطسة داخل الحائط يمكن استخدامها كمنضدة جانبية أو رف ذو شكل أنيق .
أما في الحائط الخلفي فقد خلق فيه تشكيلات خرسانية جعلت منه مكتبًا ومكتبة وأرفف لرص الأغراض و مكانًا لوضع شاشة التلفاز… تصميم ذكي ورائع حقًا!
كما نلاحظ في المساحة المخصصة لهذه الغرفة فإنها طولية ولكنها ليست كبيرة بالقدر الكافي، لذا فقد صممت بذكاء حيث دفنت الدواليب في الحائط لتوفير المساحة، أما في الحائط المقابل فقد رصت جميع الأغراض المطلوبة الأخرى في وحدة أثاث واحدة حوت المكتب و المكتبة ومكان التلفاز والكمبيوتر الشخصي أيضًا.
إن المراهق بالطبع يفضل أن تكون هناك لمحة من شخصيته أو بطله المفضل على جدران غرفته و أن تتميز بشكل يلائمه ، هنا في هذه الغرفة نجد أن حليات الخشب هي التي أبرزت تميز التصميم الخاص بالغرفة وجعلتها وكأنها غرفة قرصان في سفينة ، فالخشب الطبيعي المستخدم في جميع أجزاء الأثاث مع الصندوق الذي يمكن جمع الألعاب فيه، مع الحليات المميزة و الحائط المكسو بالخشب أيضًا، كل هذا أعطى تميزًا للغرفة أكمله مفرش السرير واللوحات على أشكال سفن وقراصنة… غرفة مسلية وممتعة إذا كان صغيرك محبًا لأفلام القراصنة.
إذا كانت الغرفة مخصصة لأكثرمن طفل فإن هناك حلول عملية للتوفير في المساحة وخلق مساحة خاصة للعب والنشاطات الأخرى، ومنها الفكرة في هذه الصورة .
برفع أحد الأسرة عن السرير الآخر ووضعهم على شكل زاوية قائمة، قد خلق هذا مساحة كافية للأدراج أسفل الأسرة و التي ستفيد جدًا في تخزين الملابس و الأغراض الأخرى.
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