8 أفكار قد تجعل غرفة الطعام رائعة

إن غرفة الطعام هي ملتقى الأسرة لمشاركة نشاط يومي محبب وهو تناول الطعام فلابد أن تتوافر بها مظاهر الدفء الأسري والراحة المتوقعة من الجلوس فيها.
وقد أخذت غرفة الطعام أشكالًا مختلفة على حسب الطرز والثقافات المختلفة في العالم حتى وصلت للشكل التقليدي المتعارف عليه في العصر الحديث الآن والذي بدوره يتعرض للتطوير والتغيير مع كل تطوير في أساليب الديكور و العمارة الداخلية في عصرنا الحالي.
وفي هذا الموضوع سوف نعرض سبعة أفكار لغرفة طعام مميزة ومريحة وعصرية يمكنك تنفيذها في ديكور غرفة الطعام الخاصة بمنزلك .. فهيا بنا لنرى هذه الأفكار:
أن تعيش اللحظات الرائعة مع العائلة بهذه الأجواء التي تحسسك بهذا المزيج بين الفخامة والطبيعة بنفس الوقت!. فما اجمل هذا اللون الابيض الذي يحيط بغرفة السفة مع بعض اشجار النخيل ، كأنك في رحلة مع العائلة في واحة الصحراء!
ولك أن تستمتع ببريق الثريا كانها النجوم تتوسط العائلة.
يمكنك جعل غرفة الطعام وكأنها غرفة اجتماعات فخمة عن طريق اختيار طاولة ذات مظهر عريق وطبيعي كما في هذه الصورة فنجدها من الخشب الطبيعي الضخم وقد التفت حولها المقاعد الأنيقة المكسوة بالقماش ذو اللون البيج حتى يتماشى مع الجدار الخلفي المبني من الحجر الطبيعي، ونلاحظ أن استخدام المواد الطبيعية في هذه الغرفة هو الذي أضفى عليها هذه الفخامة والرقي.
كما نلاحظ أيضًا أن استخدام المقاعد ذات الظهر القصير قد أعطى اتساعًا أكثر للفراغ حيث أنها لاتحجب الرؤية من خلفها مما جعل الفراغ يظهر وكأنه غرفة اجتماعات فخمة وأنيقة تليق باجتماعات الأسرة والأصدقاء.
لاشك أن اللون الأبيض هو أكثر الألوان بساطة وعصرية وهو الحل المثالي للتغلب على المساحات الصغيرة كما أنه يعطي شكلًا جماليًا مميزًا للفراغ إذا ما تم توحيده في عناصر الفراغ مع تطعيمه ببعض المواد الطبيعية كالخشب في الأرضية أو بالأقمشة الملونة في الأثاث كما في هذه الغرفة بالصورة.
فنجد أن اللون الأبيض في جسم المقاعد مع لون الحوائط الأبيض وخزانات المطبخ البيضاء قد جعل الفراغ مريحًا وأعطاه اتساعًا إضافيًا مع استخدام وحدات إضاءة بيسطة وعصرية واستخدام الزجاج في طاولة الطعام نفسها الذي خلق انعكاسات أضافت لمساحة الغرفة، كل هذه مع الألوان المبهجة في الكراسي قد أضاف للغرفة شكلًا جميلًا وعصريًا.
في المنازل الحديثة أصبحت المطابخ المفتوحة على فراغات الطعام والمعيشة هي الأكثر تفضيلًا للكثيرمن أصحاب المنازل، لذا فإن خلق حلول كثيرة ومتعددة بتعدد المساحات والظروف التصميمية لها أصبح ضرورة.
في هذه الحالة من الأفضل دائمًا محاولة الفصل البصري بين فراغ الطعام و المطبخ كما فعل مصمم هذه الغرفة في الصورة، فقد فصلهما بصريًا عن طريق الأرضية المختلفة و العمود الصغير ليخلق مساحة خاصة للاستمتاع بالطعام وإن كان مفتوحًا على المطبخ ..
أيضًا فإن المساحة قد سمحت بوجود طاولة صغيرة للاستخدام البسيط و للمناولة بين المطبخ وغرفة الطعام مما يعتبر ميزة في التصميم ، ومع استخدام كراسي بدون أذرع لتوفير المساحة سمح ذلك بظهور فراغ الطعام بشكل مميز وجميل.
في المنازل ذات المساحات الضيقة أحيانًا نضطر لوضع طاولة الطعام داخل المطبخ نفسه، وفي هذه الحالات لابد من معالجة متميزة وذكية.
فهنا مثلًا اختار المصمم اللون الأبيض كبداية لحل مسألة ضيق المساحة و للمساعدة في الإضاءة، أيضًا فإنه قد قلل التفاصيل في الفراغ مستخدمًا الخشب الطبيعي الفاتح اللون في الأرضية و طاولة الطعام والكراسي وخلق مساحة كافية في المنتصف لاستخدام الطاولة بمنتهى الراحة و العملية.
أيضًا فإنه عمل على تخزين كل أدوات المطبخ في الخزانات المغلقة على جانبي المطبخ و الأدوات ذات الشكل الجميل في خزانات مفتوحة بارتفاع المطبخ كله ليستغل المساحة بأكملها استغلالًا أمثل.
الإضاءة هي أكثر العوامل المؤثرة في إظهار جمال الغرفة لأن عليها إظهار التفاصيل المرغوب فيها و إخفاء العيوب.
لذا فإننا في غرف الطعام من المستحسن أن نركز الإضاءة الأقوى في المنتصف على الطاولة نفسها حتى تتحقق الراحة النفسية أثناء تناول الطعام فإن عدم مشاهدة الطعام بشكل جيد يؤثر سلبًا على الشهية وبالتالي على راحة الجالسين ، أما في بقية جوانب الغرفة فإنه من المفضل أن تكون الإضاءة خافتة حتى لاتشتت تركيز الجالسين على الطاولة.
من المهم أيضًا الالتفات للمسات الديكورية البسيطة التى تستطيع أن تظهر الغرفة بالشكل المثالي.
فكما نرى هنا، اختيار شكل هندسي مميز لوحدة الإضاءة أعلى الطاولة و ألوان الطاولة الفاتحة مع الكراسي المكسوة بالجلد الأبيض والرسم الكتابي المميز عليها كل هذه لمسات جميلة تجعل للمكان تشويقًا خاصًا وروحًا مميزة ، أيضًا فإن تزيين الغرفة ببعض المزهريات الصغيرة وطبق فاكهة صغير في منتصف الطاولة يجعل الغرفة في أجمل حالاتها.
من المؤكد أن استخدام الألوان في الفراغ يعطيه جاذبية خاصة ولكن مع غرفة الطعام فإننا لابد أن نستخدم الألوان بعد عناية ودراسة، خاصة أن غرفة الطعام هي المكان الذي نتناول فيه طعامنا ..لذا فإن الألوان المستخدمة لابد وأن تكون تساعد على ذلك ..فالألوان الفاتحة والدافئة هي المفضلة عكس الألوان القاتمة التي قد تؤدي لنتيجة عكسية.
ومع استخدام اللون الصحيح فإن النتيجة النهائية بالطبع ستكون جميلة ومرضية خاصة إذا استخدمنا لونًا واحدًا أو لونين بالكثير لتجنب الإزعاج البصري.
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