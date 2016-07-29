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8 أفكار قد تجعل غرفة الطعام رائعة

آية علم الدين آية علم الدين
Cariló, Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos غرفة السفرة
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إن غرفة الطعام هي ملتقى الأسرة لمشاركة نشاط يومي محبب وهو تناول الطعام فلابد أن تتوافر بها مظاهر الدفء الأسري والراحة المتوقعة من الجلوس فيها.

وقد أخذت غرفة الطعام أشكالًا مختلفة على حسب الطرز والثقافات المختلفة في العالم حتى وصلت للشكل التقليدي المتعارف عليه في العصر الحديث الآن والذي بدوره يتعرض للتطوير والتغيير مع كل تطوير في أساليب الديكور و العمارة الداخلية في عصرنا الحالي.

وفي هذا الموضوع سوف نعرض سبعة أفكار لغرفة طعام مميزة ومريحة وعصرية يمكنك تنفيذها في ديكور غرفة الطعام الخاصة بمنزلك .. فهيا بنا لنرى هذه الأفكار:

1- من وحي الطبيعة

Casa Chelsea, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة السفرة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

أن تعيش اللحظات الرائعة مع العائلة بهذه الأجواء التي تحسسك بهذا المزيج بين الفخامة والطبيعة بنفس الوقت!. فما اجمل هذا اللون الابيض الذي يحيط بغرفة السفة مع بعض اشجار النخيل ، كأنك في رحلة مع العائلة في واحة الصحراء!

ولك أن تستمتع ببريق الثريا كانها النجوم تتوسط العائلة.

2- الطعام كغرفة اجتماعات فخمة

Cariló, Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos غرفة السفرة
Estudio Sespede Arquitectos

Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos

يمكنك جعل غرفة الطعام وكأنها غرفة اجتماعات فخمة عن طريق اختيار طاولة ذات مظهر عريق وطبيعي كما في هذه الصورة فنجدها من الخشب الطبيعي الضخم وقد التفت حولها المقاعد الأنيقة المكسوة بالقماش ذو اللون البيج حتى يتماشى مع الجدار الخلفي المبني من الحجر الطبيعي، ونلاحظ أن استخدام المواد الطبيعية في هذه الغرفة هو الذي أضفى عليها هذه الفخامة والرقي.

كما نلاحظ أيضًا أن استخدام المقاعد ذات الظهر القصير قد أعطى اتساعًا أكثر للفراغ حيث أنها لاتحجب الرؤية من خلفها مما جعل الفراغ يظهر وكأنه غرفة اجتماعات فخمة وأنيقة تليق باجتماعات الأسرة والأصدقاء.

3- الأبيض البسيط لغرفة عصرية

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS غرفة السفرة
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

لاشك أن اللون الأبيض هو أكثر الألوان بساطة وعصرية وهو الحل المثالي للتغلب على المساحات الصغيرة كما أنه يعطي شكلًا جماليًا مميزًا للفراغ إذا ما تم توحيده في عناصر الفراغ مع تطعيمه ببعض المواد الطبيعية كالخشب في الأرضية أو بالأقمشة الملونة في الأثاث كما في هذه الغرفة بالصورة.

فنجد أن اللون الأبيض في جسم المقاعد مع لون الحوائط الأبيض وخزانات المطبخ البيضاء قد جعل الفراغ مريحًا وأعطاه اتساعًا إضافيًا مع استخدام وحدات إضاءة بيسطة وعصرية واستخدام الزجاج في طاولة الطعام نفسها الذي خلق انعكاسات أضافت لمساحة الغرفة، كل هذه مع الألوان المبهجة في الكراسي قد أضاف للغرفة شكلًا جميلًا وعصريًا.

4- غرفة الطعام المفتوحة على المطبخ

casa ciocastias, laura zilinski arquitecta laura zilinski arquitecta غرفة السفرة
laura zilinski arquitecta

laura zilinski arquitecta
laura zilinski arquitecta
laura zilinski arquitecta

في المنازل الحديثة أصبحت المطابخ المفتوحة على فراغات الطعام والمعيشة هي الأكثر تفضيلًا للكثيرمن أصحاب المنازل، لذا فإن خلق حلول كثيرة ومتعددة بتعدد المساحات والظروف التصميمية لها أصبح ضرورة.

في هذه الحالة من الأفضل دائمًا محاولة الفصل البصري بين فراغ الطعام و المطبخ كما فعل مصمم هذه الغرفة في الصورة، فقد فصلهما بصريًا عن طريق الأرضية المختلفة و العمود الصغير ليخلق مساحة خاصة للاستمتاع بالطعام وإن كان مفتوحًا على المطبخ ..

أيضًا فإن المساحة قد سمحت بوجود طاولة صغيرة للاستخدام البسيط و للمناولة بين المطبخ وغرفة الطعام مما يعتبر ميزة في التصميم ، ومع استخدام كراسي بدون أذرع لتوفير المساحة سمح ذلك بظهور فراغ الطعام بشكل مميز وجميل.

5- الطعام داخل المطبخ

Loreto, FEF Arquitectas FEF Arquitectas غرفة السفرة
FEF Arquitectas

FEF Arquitectas
FEF Arquitectas
FEF Arquitectas

في المنازل ذات المساحات الضيقة أحيانًا نضطر لوضع طاولة الطعام داخل المطبخ نفسه، وفي هذه الحالات لابد من معالجة متميزة وذكية.

فهنا مثلًا اختار المصمم اللون الأبيض كبداية لحل مسألة ضيق المساحة و للمساعدة في الإضاءة، أيضًا فإنه قد قلل التفاصيل في الفراغ مستخدمًا الخشب الطبيعي الفاتح اللون في الأرضية و طاولة الطعام والكراسي وخلق مساحة كافية في المنتصف لاستخدام الطاولة بمنتهى الراحة و العملية.

أيضًا فإنه عمل على تخزين كل أدوات المطبخ في الخزانات المغلقة على جانبي المطبخ و الأدوات ذات الشكل الجميل في خزانات مفتوحة بارتفاع المطبخ كله ليستغل المساحة بأكملها استغلالًا أمثل.

6- أهمية الإضاءة في غرفة الطعام

CASA OXIDADA, KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS غرفة السفرة خشب Beige
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS

KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS

الإضاءة هي أكثر العوامل المؤثرة في إظهار جمال الغرفة لأن عليها إظهار التفاصيل المرغوب فيها و إخفاء العيوب.

لذا فإننا في غرف الطعام من المستحسن أن نركز الإضاءة الأقوى في المنتصف على الطاولة نفسها حتى تتحقق الراحة النفسية أثناء تناول الطعام فإن عدم مشاهدة الطعام بشكل جيد يؤثر سلبًا على الشهية وبالتالي على راحة الجالسين ، أما في بقية جوانب الغرفة فإنه من المفضل أن تكون الإضاءة خافتة حتى لاتشتت تركيز الجالسين على الطاولة.

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7- بعض التفاصيل الصغيرة تجعل غرفة الطعام أجمل

EN LA JUSTA MEDIDA, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura غرفة السفرة
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

من المهم أيضًا الالتفات للمسات الديكورية البسيطة التى تستطيع أن تظهر الغرفة بالشكل المثالي.

فكما نرى هنا، اختيار شكل هندسي مميز لوحدة الإضاءة أعلى الطاولة و ألوان الطاولة الفاتحة مع الكراسي المكسوة بالجلد الأبيض والرسم الكتابي المميز عليها كل هذه لمسات جميلة تجعل للمكان تشويقًا خاصًا وروحًا مميزة ، أيضًا فإن تزيين الغرفة ببعض المزهريات الصغيرة وطبق فاكهة صغير في منتصف الطاولة يجعل الغرفة في أجمل حالاتها.

8- استخدام الألوان في غرفة الطعام

Galpón Lola, Pop Arq Pop Arq غرفة السفرة
Pop Arq

Pop Arq
Pop Arq
Pop Arq

من المؤكد أن استخدام الألوان في الفراغ يعطيه جاذبية خاصة ولكن مع غرفة الطعام فإننا لابد أن نستخدم الألوان بعد عناية ودراسة، خاصة أن غرفة الطعام هي المكان الذي نتناول فيه طعامنا ..لذا فإن الألوان المستخدمة لابد وأن تكون تساعد على ذلك ..فالألوان الفاتحة والدافئة هي المفضلة عكس الألوان القاتمة التي قد تؤدي لنتيجة عكسية.

ومع استخدام اللون الصحيح فإن النتيجة النهائية بالطبع ستكون جميلة ومرضية خاصة إذا استخدمنا لونًا واحدًا أو لونين بالكثير لتجنب الإزعاج البصري.

هل تريد أفكار جديدة وعملية لمطبخ جميل أيضًا؟ يمكنك رؤيتها هنا

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