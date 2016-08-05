الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

ستائر بيتك حسب طرازه

Marwa Hasan Marwa Hasan
Collection, Osborne & Little Osborne & Little
Loading admin actions …

لا يمكن إنكار دور الستائر المهم في الغرف فهي تعطي خصوصية، توزع الإضاءة الداخلة من الشبابيك كما أنها تساهم في إكمال المشهد النهائي لفراغات المنزل و تعطي الغرف شخصية كما أنها تظهر الأثاث بشكل مختلف.

الستائر تأتي بأشكال و خامات مختلفة فأي الطرز مناسبة لفراغات منزلك؟ هذا ما سنتعرف عليه في كتاب الأفكار اليوم، فتابعونا..

طراز اسكندينافي

Gestaltungsbeispiele, unikatessen Berlin unikatessen Berlin شبابيك و أبوابستائر
unikatessen Berlin

unikatessen Berlin
unikatessen Berlin
unikatessen Berlin

إذا كان طراز بيتك اسكندينافي فأفضل الستائر لهذا الطراز غالباً ما تكون ستائر مودرن منقوشة بنقشات ملونة بسيطة أو هندسية. أما بالنسبة لطولها فهي إما أن تصل للأرض في حالة النوافذ الطويلة أو الأبوب أو في حالة ستائر النوافذ فإنها تنتهي بانتهاء النافذة.

طراز أسيوي

STORY, FUJIE TEXTILE CO.,LTD (株)フジエテキスタイル FUJIE TEXTILE CO.,LTD (株)フジエテキスタイル شبابيك و أبوابستائر
FUJIE TEXTILE CO.,LTD (株)フジエテキスタイル

FUJIE TEXTILE CO.,LTD (株)フジエテキスタイル
FUJIE TEXTILE CO.,LTD (株)フジエテキスタイル
FUJIE TEXTILE CO.,LTD (株)フジエテキスタイル

الستائر الشفافة و التي تتناسب مع الخطوط الواضحة و الأثاث الرشيق، فتأتي الستائر الشفافة و الملونة لتكمل المذهد الرائع. من مميزات الستائر الشفافة هي أنها تدخل كمية ضوء أكبر، تعطي خصوصية بدون إحداث إزدحام بصري، فشكلها مثيروألوانها جميلة.

طراز بوهيمي

Décors de fenêtres, Aux fils du temps Aux fils du temps شبابيك و أبوابستائر
Aux fils du temps

Aux fils du temps
Aux fils du temps
Aux fils du temps

أفضل ستائر لهذا الطراز هي الستائر الحالمة، فهي تتمتع بشفافية بشكل كافي يسمح لها أن تدعو الضوء للداخل، ولكنها تعطي خصوصية أكبر. تصنع من قماش طبيعي مثل الكتان أو القطن، بألوان مختلفة لكن لا تحتوي على نقشات، فيفضل أن تدمج مع الأثاث ذو الألوان والنقشات الملونة.

طراز كلاسيكي

Rumelihisarı Yalı Restorasyonu, Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات حرير Amber/Gold
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik

Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik
Öztek Mimarlık Restorasyon İnşaat Mühendislik

قماش الستائر الكلاسيكية دائماً ما يكون من النوع الكثيف. في أغلب الوقت يكون ذو نقوش مطرزة وخامة لامعة. فهذا النوع من الستائر يعتمد بشكل رئيسي على الطبقات، و التدرج. من عيوبة هو حجب القماش الكثيف للضوء الداخل من النافذة، و لكن الميزة أنه يمنع دخول الحرارة و البرودة بشكل كبير.

طراز ريفي

CONSTANCE BLUE Cabbages & Roses شبابيك و أبوابستائر
Cabbages &amp; Roses

CONSTANCE BLUE

Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses
Cabbages & Roses

الستائر على الطراز الريفي تتميز بألوانها المحايدة و نقوشها المزهرة ذات الألوان الأحادية. الستائر على هذا الطراز غالباً ما تكون منسدلة تصل إلى الأرض و ربما زاد طولها بعض الشيئ لتعطي إحساس الرومانسية الريفي، تتماشى مع الأثاث الخشبي ذو الشكل العتيق.

طراز مودرن

Collection, Osborne & Little Osborne & Little
Osborne &amp; Little

Collection

Osborne & Little
Osborne &amp; Little
Osborne & Little

الطراز المودرن الإختيارات فيه متعددة، فيمكن للستائر أن تتماشى مع العديد من الأشكال والأنماط، وأيضاً حسب الألوان، حجم النقشة و تكررها. الستائر المزركشة تتناسب مع شكل الأثاث في منزلك، فلو كان من ألوان حيادية أو ألوان مصمته، فيكون التصاميم الملونة مثل هذا المثال أفضل إختيار لك. أما لو كان أثاثك منجد بأقمشة ملونة فيجب عليك إيجاد ستائر تكون ذات نقشات وألوان أخف.

تصميم حمام السباحة المناسب لبرجك
ما رأيك في الطرز المختلفة للستائر؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً