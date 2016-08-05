ستائر بيتك حسب طرازه

لا يمكن إنكار دور الستائر المهم في الغرف فهي تعطي خصوصية، توزع الإضاءة الداخلة من الشبابيك كما أنها تساهم في إكمال المشهد النهائي لفراغات المنزل و تعطي الغرف شخصية كما أنها تظهر الأثاث بشكل مختلف.

الستائر تأتي بأشكال و خامات مختلفة فأي الطرز مناسبة لفراغات منزلك؟ هذا ما سنتعرف عليه في كتاب الأفكار اليوم، فتابعونا..