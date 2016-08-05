ستائر بيتك حسب طرازه

لا يمكن إنكار دور الستائر المهم في الغرف فهي تعطي خصوصية، توزع الإضاءة الداخلة من الشبابيك كما أنها تساهم في إكمال المشهد النهائي لفراغات المنزل و تعطي الغرف شخصية كما أنها تظهر الأثاث بشكل مختلف.
الستائر تأتي بأشكال و خامات مختلفة فأي الطرز مناسبة لفراغات منزلك؟ هذا ما سنتعرف عليه في كتاب الأفكار اليوم، فتابعونا..
إذا كان طراز بيتك اسكندينافي فأفضل الستائر لهذا الطراز غالباً ما تكون ستائر مودرن منقوشة بنقشات ملونة بسيطة أو هندسية. أما بالنسبة لطولها فهي إما أن تصل للأرض في حالة النوافذ الطويلة أو الأبوب أو في حالة ستائر النوافذ فإنها تنتهي بانتهاء النافذة.
الستائر الشفافة و التي تتناسب مع الخطوط الواضحة و الأثاث الرشيق، فتأتي الستائر الشفافة و الملونة لتكمل المذهد الرائع. من مميزات الستائر الشفافة هي أنها تدخل كمية ضوء أكبر، تعطي خصوصية بدون إحداث إزدحام بصري، فشكلها مثيروألوانها جميلة.
أفضل ستائر لهذا الطراز هي الستائر الحالمة، فهي تتمتع بشفافية بشكل كافي يسمح لها أن تدعو الضوء للداخل، ولكنها تعطي خصوصية أكبر. تصنع من قماش طبيعي مثل الكتان أو القطن، بألوان مختلفة لكن لا تحتوي على نقشات، فيفضل أن تدمج مع الأثاث ذو الألوان والنقشات الملونة.
قماش الستائر الكلاسيكية دائماً ما يكون من النوع الكثيف. في أغلب الوقت يكون ذو نقوش مطرزة وخامة لامعة. فهذا النوع من الستائر يعتمد بشكل رئيسي على الطبقات، و التدرج. من عيوبة هو حجب القماش الكثيف للضوء الداخل من النافذة، و لكن الميزة أنه يمنع دخول الحرارة و البرودة بشكل كبير.
الستائر على الطراز الريفي تتميز بألوانها المحايدة و نقوشها المزهرة ذات الألوان الأحادية. الستائر على هذا الطراز غالباً ما تكون منسدلة تصل إلى الأرض و ربما زاد طولها بعض الشيئ لتعطي إحساس الرومانسية الريفي، تتماشى مع الأثاث الخشبي ذو الشكل العتيق.
الطراز المودرن الإختيارات فيه متعددة، فيمكن للستائر أن تتماشى مع العديد من الأشكال والأنماط، وأيضاً حسب الألوان، حجم النقشة و تكررها. الستائر المزركشة تتناسب مع شكل الأثاث في منزلك، فلو كان من ألوان حيادية أو ألوان مصمته، فيكون التصاميم الملونة مثل هذا المثال أفضل إختيار لك. أما لو كان أثاثك منجد بأقمشة ملونة فيجب عليك إيجاد ستائر تكون ذات نقشات وألوان أخف.