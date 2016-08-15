بيت موحش من الخارج لكن مذهل من الداخل

اليوم سنسافر إلى باسوس، ميناس جيرايس في البرازيل، سنتعرف على منزل في هذه الولاية، وسنتعرف على اهم التصاميم التي ميزت ذلك المنزل من حيث التصميم المعماري واهم تصاميم الديكور الداخلي للغرف وكيف تم تصميمة من الداخل والخارج، وسنتعرف أيضا على مميزات تلك التصاميم وكم أعطت جمالية وفخامة للمنزل مع انه منزل بسيط من الخارج.