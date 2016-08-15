بيت موحش من الخارج لكن مذهل من الداخل

اليوم سنسافر إلى باسوس، ميناس جيرايس في البرازيل، سنتعرف على منزل في هذه الولاية، وسنتعرف على اهم التصاميم التي ميزت ذلك المنزل من حيث التصميم المعماري واهم تصاميم الديكور الداخلي للغرف وكيف تم تصميمة من الداخل والخارج، وسنتعرف أيضا على مميزات تلك التصاميم وكم أعطت جمالية وفخامة للمنزل مع انه منزل بسيط من الخارج.
تميز هذا المنزل بلونه الرمادي المبيض، كما نلاحظ تميز التصميم في استخدام الحجر الأبيض في بعض من أجزاء البناء مثلا على الجانب الخارجي للبناء، واستخدام نفس المادة الحجرية للرصيف حول البناء، ولا يكتمل تصميم منزل مميز بدون احواض الزرع المحيطة بالمنزل.
تبدا الرؤيا بالوضوح عند مشاهدة الواجهة الخلفية، لأنه من خلالها يمكنك رؤية غرف الطابق السفلي والعلوي، وتلاحظ أيضا الشرفات والشبابيك ذات الواجهات الزجاجية، وكما واضح أيضا هو المساحة الكبيرة للمنزل.
يوجد هذا الجزء في الجزء الساحة الخلفية للمنزل، وهو الجزء المفضل لإفراد العائلة في أيام العطل وأيام الصيف، لأنه يحتوي على المسبح وعلى طاولة سفرة للاستمتاع بالأكل خارجا وأيضا على مشواة بنمط عصري للاستمتاع بالشوي في الخارج، ولن تنزعج من أشعة الشمس لوجود مظلة كبيرة تستطيع التحكم بها.
البساطة والفخامة عنوان مناسب لهذا المنزل، كما نلاحظ باب المنزل بلون عسلي محجر التصميم ىبشكل مربع، أمامه حوض زرع لنخلة صغيرة بلون اخضر أخاذ، وبجانبه حائط زجاجي غير شفاف للخصوصية، ولكن منه يمكن الاستفادة من الإضاءة الطبيعية.
أول ما تواجه عند دخولك المنزل الساحر جدار خشبي لحفظ الخصوصية، الذي يفصل غرفة المعيشة عن المدخل، أما غرفة المعيشة المتميزة بالاستخدام الأنيق للخشب خلف التلفزيون، وأيضا التميز في الأثاث المنزلي للكنب بلون البيج والطاولة الزجاجية المنخفضة بلون اسود، والتناسق في نوعية والوان الأثاث هي ما يعطي التصميم فخامته.
نفس تصميم باب المنزل نشاهده مرة أخرى ولكن بشكل جدار في غرفة السفرة، حيث تتميز تلك المساحة المسماة بالصالون باحتوائه على معظم غرف المنزل: غرفة المعيشة، المطبخ المفتوح على غرفة السفرة المصنوعة من خشب متين، وبيت الدرج المتميز بإنارة شمسية خلابة لوجود فتحة سقف والمناسب لتأثيثه لاستقبال للضيوف.
استخدام الواجهات الزجاجية كما ذكرنا في مقال سابق من طرق توسيع المكان، واُستخدمت هذه الفكرة لتوسيع المطبخ وإظهاره بصورة مميزة، كما نلاحظ اللون الرمادي لانعكاس الوان المطبخ على الواجهات الزجاجية واللون البيج للأرضية الرخامية أعطى فخامة، كما تميز المطبخ بتصميم فني للجدار المحجر.
أعطى الجدار المحجر جمالية منفردة لبلكون الحمام الصغير، المحتوي على أحواض زراعية والمتميز بوجود أشعة الشمس التي أنارت الحمام. أما الحمام الذي يتميز ببساطته والمصنوع من السيراميك الأبيض، وحوض الاستحمام الكبير المطل على الواجهة الزجاجية المتسرب منها اشعة الشمس.
بعد استعراض كامل أجزاء ذلك المنزل الساحر، أخر وقفة لدينا للواجهة الجانبية التي نلاحظ من خلالها عدم وجود أي نوافذ او شبابيك، فقط جزء من الجدار المحجر بلون ابيض وكمالة حوض الزرع المحيط بالمنزل. ستسعد بامتلاكك منزل بهذا التصميم
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