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بيت موحش من الخارج لكن مذهل من الداخل

Heba khlili Heba khlili
Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura منازل
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اليوم سنسافر إلى باسوس، ميناس جيرايس في البرازيل، سنتعرف على منزل في هذه الولاية، وسنتعرف على اهم التصاميم التي ميزت ذلك المنزل من حيث التصميم المعماري واهم تصاميم الديكور الداخلي للغرف وكيف تم تصميمة من الداخل والخارج، وسنتعرف أيضا على مميزات تلك التصاميم وكم أعطت جمالية وفخامة للمنزل مع انه منزل بسيط من الخارج.

الواجهة الامامية

Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura منازل
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

تميز هذا المنزل بلونه الرمادي المبيض، كما نلاحظ تميز التصميم في استخدام الحجر الأبيض في بعض من أجزاء البناء مثلا على الجانب الخارجي للبناء، واستخدام نفس المادة الحجرية للرصيف حول البناء، ولا يكتمل تصميم منزل مميز بدون احواض الزرع المحيطة بالمنزل.

الواجهة الخلفية

Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura بلكونة أو شرفة
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

تبدا الرؤيا بالوضوح عند مشاهدة الواجهة الخلفية، لأنه من خلالها يمكنك رؤية غرف الطابق السفلي والعلوي، وتلاحظ أيضا الشرفات والشبابيك ذات الواجهات الزجاجية، وكما واضح أيضا هو المساحة الكبيرة للمنزل.

الجزء الترفيهي

Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura بلكونة أو شرفة
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

يوجد هذا الجزء في الجزء الساحة الخلفية للمنزل، وهو الجزء المفضل لإفراد العائلة في أيام العطل وأيام الصيف، لأنه يحتوي على المسبح وعلى طاولة سفرة للاستمتاع بالأكل خارجا وأيضا على مشواة بنمط عصري للاستمتاع بالشوي في الخارج، ولن تنزعج من أشعة الشمس لوجود مظلة كبيرة تستطيع التحكم بها.

باب المنزل

Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura الممر الحديث، المدخل و الدرج
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

البساطة والفخامة عنوان مناسب لهذا المنزل، كما نلاحظ باب المنزل بلون عسلي محجر التصميم ىبشكل مربع، أمامه حوض زرع لنخلة صغيرة بلون اخضر أخاذ، وبجانبه حائط زجاجي غير شفاف للخصوصية، ولكن منه يمكن الاستفادة من الإضاءة الطبيعية.

غرفة المعيشة

Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura غرفة المعيشة
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

أول ما تواجه عند دخولك المنزل الساحر جدار خشبي لحفظ الخصوصية، الذي يفصل غرفة المعيشة عن المدخل، أما غرفة المعيشة المتميزة بالاستخدام الأنيق للخشب خلف التلفزيون، وأيضا التميز في الأثاث المنزلي للكنب بلون البيج والطاولة الزجاجية المنخفضة بلون اسود، والتناسق في نوعية والوان الأثاث هي ما يعطي التصميم فخامته.

غرفة السفرة

Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura غرفة السفرة
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

نفس تصميم باب المنزل نشاهده مرة أخرى ولكن بشكل جدار في غرفة السفرة، حيث تتميز تلك المساحة المسماة بالصالون باحتوائه على معظم غرف المنزل: غرفة المعيشة، المطبخ المفتوح على غرفة السفرة المصنوعة من خشب متين، وبيت الدرج المتميز بإنارة شمسية خلابة لوجود فتحة سقف والمناسب لتأثيثه لاستقبال للضيوف.

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المطبخ

Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura مطبخ
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

استخدام الواجهات الزجاجية كما ذكرنا في مقال سابق من طرق توسيع المكان، واُستخدمت هذه الفكرة لتوسيع المطبخ وإظهاره بصورة مميزة، كما نلاحظ اللون الرمادي لانعكاس الوان المطبخ على الواجهات الزجاجية واللون البيج للأرضية الرخامية أعطى فخامة، كما تميز المطبخ بتصميم فني للجدار المحجر.

Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura غرفة المعيشة
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

الحمام

Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura حمام
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

أعطى الجدار المحجر جمالية منفردة لبلكون الحمام الصغير، المحتوي على أحواض زراعية والمتميز بوجود أشعة الشمس التي أنارت الحمام. أما الحمام الذي يتميز ببساطته والمصنوع من السيراميك الأبيض، وحوض الاستحمام الكبير المطل على الواجهة الزجاجية المتسرب منها اشعة الشمس.

الواجهة الجانبية

Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura منازل
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

بعد استعراض كامل أجزاء ذلك المنزل الساحر، أخر وقفة لدينا للواجهة الجانبية التي نلاحظ من خلالها عدم وجود أي نوافذ او شبابيك، فقط جزء من الجدار المحجر بلون ابيض وكمالة حوض الزرع المحيط بالمنزل. ستسعد بامتلاكك منزل بهذا التصميم

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