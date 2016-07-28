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6 ديكورات وتصاميم داخلية قد تغير حياتك!!

Heba khlili Heba khlili
​Designer Costal Home, D-Max Photography D-Max Photography الممر الصناعي، الرواق، أيضا، درج
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في مقالنا لهذا اليوم سنستعرض بعض التصاميم والديكورات التي تظهر منزلك بشكل مميز ومختلف، وقد تكون هذه التصاميم في احد الغرف أو في المطبخ أو في الحمام، حيث تكمن الفكرة باستخدام ديكور مميز وقد يكون له عدة استخدامات، أي يجب أن تحقق الديكورات المستخدمة شرطيين أساسيين، أولا التمييز في التصميم وثانيا الاستخدام العملي للتصميم المميز.

1. الدرج

Concrete Stairs D-Max Photography الممر الصناعي، الرواق، أيضا، درج
D-Max Photography

Concrete Stairs

D-Max Photography
D-Max Photography
D-Max Photography

هذه اللقطة العفوية لبيت الدرج أظهرت جمال غير متوقع لتناسق لون السماء الأزرق من خلال الشبابيك الزجاجية مع اللون الرمادي لبيت الدرج. تحقق الشرط الأول كما هو واضح بتصميم مميز لدرج عريض ومريح، أما الشرط الثاني فتحقق من خلال الاستخدام الأخر للدرج، فكما نلاحظ الرف عند الشباك ما هو إلا امتداد للدرج والذي يمكن استخدمه ليس فقط لوضع بعض الديكورات انما للاستفادة من المساحة اسفله ببعض الديكورات والإكسسوارت المختلفة.

2. المطبخ المودرن

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados مطبخ
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

تناسق وجمالية اللون الأسود واللون المعدني في المطبخ بحد ذاتها أعطت تميزاً، ولكن نحن نبحث عن ديكور يحقق الشرطين التميز والفائدة العملية، وهذا ما يمكن ملاحظته في طاولة المطبخ المصنوعة من السيراميك، التي حققت الشرط الأول باللون الأسود لون الجاذبية، أما الشرط الثاني فنلاحظ أن طاولة المنتصف بمعظم المطابخ لا تحوي على الفرن والغاز معاً كما في هذا المطبخ، كما يمكن استخدامها لتحضير الطعام وايضا كطاولة طعام بوجود كرسيين بلون اسود.  

3. الحديقة

Casa, Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores بلكونة أو شرفة
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

تحقق للشرطيين في حديقة المنزل بشكل واضح، من خلال التمييز في الديكور لاستخدام الخيزران المادة المناسبة لكراسي الحديقة وأيضا لكراسي صفراء اللون من المعدن لطاولة السفرة المرتفعة، أما بشأن الاستخدام العملي فنلاحظه من خلال استخدام الحديقة كغرفة طعام وكغرفة معيشة.

4. غرفة المعيشة

Casa Maika en Sant Cugat del Vallès, Paletto's Furnature Paletto's Furnature مكاتب العمل والدراسةخزانات ورفوف
Paletto&#39;s Furnature

Paletto's Furnature
Paletto&#39;s Furnature
Paletto's Furnature

غرفة معيشة هذه تدل على ثقافة بوجود مكتبة كبيرة بعرض الحائط، حيث تتميز الغرفة بجو من الدفء بوجود تلك المدفأة وبهدوء الألوان المستخدمة في الأثاث المنزلي ما بين اللون الرمادي المبيض واللون الخشبي للأرضية، أما عن الاستخدام متعدد الأغراض فيكمن في المكتبة الكبيرة التي استخدم جزء صغير فيها لوضع التلفزيون.

5. غرفة الموسيقى

Living Room and Music room Gullaksen Architects غرفة المعيشة
Gullaksen Architects

Living Room and Music room

Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
Gullaksen Architects

غرفة مفعمة بالحيوية والنشاط وبالألوان المفرحة، وهي غرفة بحد ذاتها متميزة لأنها غرفة الموسيقى أي غرفة تستمتع فيها بسماع الموسيقى أو بالعزف على بعض الآلات الموسيقية، تميزها الواضح والمميز ليس فقط لوجود بعض الآلات الموسيقية إنما أيضا بوجود تلك الكنبة الزهرية اللون التي أعطت المكان روح فرحه، بالنسبة للاستخدام العملي فهو غير محدد لأنها غرفة موسيقى وغرفة استرخاء أو يمكن اعتبارها أيضا غرفة مواهب أي انها غرفة متعددة الاستخدامات.

6. مطبخ ومكتب

Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura مطبخ
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

مطبخ صغير ومنتظم وبألوان هادئة البيج والأبيض، الواجهة الزجاجية لذلك المطبخ هي ما أعطت التميز والجمالية للاستمتاع بلون السماء الأزرق عند بداية كل شروق وغروب وأيضا للاستفادة من الإضاءة الطبيعية، وبالنسبة لمطبخ بهذا التصميم يجمع ما بين المطبخ وطاولة مكتب فهو للمنازل المتواضعة الحجم، وهو الاستخدام العملي المميز لهذا المطبخ.

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