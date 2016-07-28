6 ديكورات وتصاميم داخلية قد تغير حياتك!!

في مقالنا لهذا اليوم سنستعرض بعض التصاميم والديكورات التي تظهر منزلك بشكل مميز ومختلف، وقد تكون هذه التصاميم في احد الغرف أو في المطبخ أو في الحمام، حيث تكمن الفكرة باستخدام ديكور مميز وقد يكون له عدة استخدامات، أي يجب أن تحقق الديكورات المستخدمة شرطيين أساسيين، أولا التمييز في التصميم وثانيا الاستخدام العملي للتصميم المميز.
هذه اللقطة العفوية لبيت الدرج أظهرت جمال غير متوقع لتناسق لون السماء الأزرق من خلال الشبابيك الزجاجية مع اللون الرمادي لبيت الدرج. تحقق الشرط الأول كما هو واضح بتصميم مميز لدرج عريض ومريح، أما الشرط الثاني فتحقق من خلال الاستخدام الأخر للدرج، فكما نلاحظ الرف عند الشباك ما هو إلا امتداد للدرج والذي يمكن استخدمه ليس فقط لوضع بعض الديكورات انما للاستفادة من المساحة اسفله ببعض الديكورات والإكسسوارت المختلفة.
تناسق وجمالية اللون الأسود واللون المعدني في المطبخ بحد ذاتها أعطت تميزاً، ولكن نحن نبحث عن ديكور يحقق الشرطين التميز والفائدة العملية، وهذا ما يمكن ملاحظته في طاولة المطبخ المصنوعة من السيراميك، التي حققت الشرط الأول باللون الأسود لون الجاذبية، أما الشرط الثاني فنلاحظ أن طاولة المنتصف بمعظم المطابخ لا تحوي على الفرن والغاز معاً كما في هذا المطبخ، كما يمكن استخدامها لتحضير الطعام وايضا كطاولة طعام بوجود كرسيين بلون اسود.
تحقق للشرطيين في حديقة المنزل بشكل واضح، من خلال التمييز في الديكور لاستخدام الخيزران المادة المناسبة لكراسي الحديقة وأيضا لكراسي صفراء اللون من المعدن لطاولة السفرة المرتفعة، أما بشأن الاستخدام العملي فنلاحظه من خلال استخدام الحديقة كغرفة طعام وكغرفة معيشة.
غرفة معيشة هذه تدل على ثقافة بوجود مكتبة كبيرة بعرض الحائط، حيث تتميز الغرفة بجو من الدفء بوجود تلك المدفأة وبهدوء الألوان المستخدمة في الأثاث المنزلي ما بين اللون الرمادي المبيض واللون الخشبي للأرضية، أما عن الاستخدام متعدد الأغراض فيكمن في المكتبة الكبيرة التي استخدم جزء صغير فيها لوضع التلفزيون.
غرفة مفعمة بالحيوية والنشاط وبالألوان المفرحة، وهي غرفة بحد ذاتها متميزة لأنها غرفة الموسيقى أي غرفة تستمتع فيها بسماع الموسيقى أو بالعزف على بعض الآلات الموسيقية، تميزها الواضح والمميز ليس فقط لوجود بعض الآلات الموسيقية إنما أيضا بوجود تلك الكنبة الزهرية اللون التي أعطت المكان روح فرحه، بالنسبة للاستخدام العملي فهو غير محدد لأنها غرفة موسيقى وغرفة استرخاء أو يمكن اعتبارها أيضا غرفة مواهب أي انها غرفة متعددة الاستخدامات.
مطبخ صغير ومنتظم وبألوان هادئة البيج والأبيض، الواجهة الزجاجية لذلك المطبخ هي ما أعطت التميز والجمالية للاستمتاع بلون السماء الأزرق عند بداية كل شروق وغروب وأيضا للاستفادة من الإضاءة الطبيعية، وبالنسبة لمطبخ بهذا التصميم يجمع ما بين المطبخ وطاولة مكتب فهو للمنازل المتواضعة الحجم، وهو الاستخدام العملي المميز لهذا المطبخ.
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