من بيت متهالك لشقة عصرية

إن عملية تجديد المنازل أحيانًا تكون أكثر صعوبة من إنشائها من البداية خاصة إذا كانت عوامل الإهمال والزمن قد أودت بشكله القديم وحولت حاله إلى حال مزرٍ كما في المنزل الذي سوف نتناوله في موضوعنا اليوم.
المنزل الذي لدينا اليوم هو منزل في الأرجنتين أعيد إحياؤه على يد المعماريين الذين قادهم المعماري الأرجنتيني Elvarquitectos بعدما تعرض المنزل للخراب بفعل عوامل الزمن والإهمال الجسيم ، وهو منزل مكون من طابق واحد سوف نرى كيف تبدل من كوخ مهجور مستحيل الحياة فيه إلى منزل عصري متوافر به الجمال الشكلي والوظيفي ..فهيا بنا لنرى ماذا حدث به
من النظرة الأولى للمنزل قبل التجديد يستحيل أن نتخيل أن هذا المكان الخرب المهترئ قد يعود يومًا لاستقبال الناس به أو العيش به ، فالحوائط الخارجية مهترئة ومتكسرة ، لايوجد لون غير لون الإهمال وبقع المياة المننشرة على الواجهة و تكسير الدهانات الخارجية، الشبابيك والأبواب تبدو بحالة يرثى لها ، وبالطبع الداخل ليس أفضل حالًا من الخارج على أية حال .. ترى هل يمكن تجديد كل هذا الخراب؟
انتقلنا إلى المنزل بعد التجديد فوجدناه قد أصبح منزلًا آخر!
فالسور الأمامي قد اتخذ الشكل الجميل الذي نراه بالصورة ، جدار من الطوب الوردي الجميل يتخلله شباك من الحديد الرمادي العصري بعرض الجدار، مع الأبواب الحديدية الجديدة للمرآب وللمنزل ذات التقسيمات العرضية مما أعطى للمنزل شكلًا جذابًَا وعصريًا مشجعًا على استكشاف المنزل أكثر ..وقد أضاف لهذا المظهر العصري للمنزل الجزء الأبيض الذي تم دهان المدخل وواجهة المرآب به.
اتسم مدخل المنزل بالعصرية والجمال الريفي أيضًا فنجد أن الجدران التي بنيت من الطوب الوردي الطبيعي تعبر عن الطراز الريفي مع طلاء حائط المدخل باللون الأبيض مع الرمادي العصري قد أعطى تمازجًا جميلًا بين البساطة والعصرية ومع الشباك الطولي الحديدي بجانب الباب والذي صنع من الحديد ذو اللون الرمادي العصري قد أضفى الكثير من التميز للتصميم.
أيضًا تم إنشاء حديقة صغيرة في المدخل لتعطي مظهرًا أكثر ترحابًا بالضيوف ومستخدمي المنزل.
في الداخل انتقلنا لنجد هذا المطبخ العصري الأنيق والذي اتخد مكانه بجوارغرفة المعيشة، ونجد أن اللون الذي اختاره المصمم للفراغات هو الأبيض لضمان تحقيق الراحة للعين والإيحاء بالاتساع و انعكاس الإضاءة الجيد.
أيضًا نجد أن الإضاءة جاءت مثالية حيث صنعت الشبابيك والأبواب من الزجاج لضمان إضاءة نهارية جيدة ، ومع الحليات السوداء في الأرضية لكسر أحادية اللون الأبيض قد أضفى ذلك جمالًا في التصميم أيضًا.
أما بالنسبة للتخزين في المطبخ فنجد أن المصمم قد استغل المساحة جيدًا حيث خزانات المطبخ بكامل ارتفاعه لضمان استيعابه لجميع الأغراض.
اختلاف الكتل التصميمة للمنزل قد خلق في الواجهة الخارجية ثراءًا ملحوظًا فهذه الكتل تصنع فرصًا جيدة للظل والظلال أن تنتشر على المنزل مما يخفف من أشعة الشمس ويعطي مظهرًا ممتازًا لواجهة المنزل.
أيضًا فإن الألون عليها عامل مهم في المظهر العصري للمنزل، فقد اختار المصمم اللون الأبيض المثالي لأي منزل عصري ومعه الرمادي المحايد وقد طعم المنزل بالشبابيك والأبواب المعدنية ذات التقسيمات العرضية الرمادية اللون ثم كسر هذه الألوان المحايدة بالطوب الطبيعي الوردي الزاهي فأضفى على المنزل شكلًا جذابًا.
بناءًا على رغبة أصحاب المنزل فقد استحدث المصمم هذا الفراغ في جانب المنزل وقد خصصه للمرآب وقد جاء تصميمه جيدًا جدًا حيث يطل على جدار البيت الذي نصفه من الطوب الوردي و النصف العلوي به شباك جميل من الحديد الرمادي وقد لون الحائط من الأعلى باللونين الأبيض والرمادي ، ولضمان ظل جيد وتهوية وإنارة جيدة للمرآب فقد صمم المعماري سقف المرآب بحيث تكون به هذه الفتحات العرضية الصغيرة لتمرر الهواء و الضوء وتجعل السير في هذه المنطقة المؤدية إلى الفناء الداخلي المخصص للاستجمام والشواء لا تقل متعة عنه.
لمشاهدة عملية إنقاذ أربعة بيوت أخرى تستطيع أن تشاهدها هنا