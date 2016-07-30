من بيت متهالك لشقة عصرية

إن عملية تجديد المنازل أحيانًا تكون أكثر صعوبة من إنشائها من البداية خاصة إذا كانت عوامل الإهمال والزمن قد أودت بشكله القديم وحولت حاله إلى حال مزرٍ كما في المنزل الذي سوف نتناوله في موضوعنا اليوم.

المنزل الذي لدينا اليوم هو منزل في الأرجنتين أعيد إحياؤه على يد المعماريين الذين قادهم المعماري الأرجنتيني Elvarquitectos بعدما تعرض المنزل للخراب بفعل عوامل الزمن والإهمال الجسيم ، وهو منزل مكون من طابق واحد سوف نرى كيف تبدل من كوخ مهجور مستحيل الحياة فيه إلى منزل عصري متوافر به الجمال الشكلي والوظيفي ..فهيا بنا لنرى ماذا حدث به