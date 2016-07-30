مفاجآت داخل بيت ال 50 متر مربع

عند متابعة الأتطلاع على المنزل داخلياً نجد أن أهم ما يميز المنزل هو أن المصمم أستغنى عن وجود غرف مغلقة خلف أبواب وحوائط، وأستبدل هذا المنطق بأسلوب دريء وهو أن يعتبر المنزل عبارة عن غرفة واحدة كبيرة وما يفصل بين الوظائف مجرد فواصل بسيطة! أن دققنا النظر نلاحظ أيضاً أختيار الأثاث الفريد والغير أعتيادي وكل عناصرها تساعد في شعورنا بأتساع البيت. مثلاً أستخدام الشكل الدائرة في المجالس والطاولات مؤثر قوي في عدم أخذ حيز كبير وشعورنا بمرونة الحركة في المكان، المعادن اللامعة أيضاً لها نفس التأثير لأنها تكون عاكسة لما حولها فلي نشعر بوجود عوائق بصرية بل تعطي أحساس بالأمتداد.

لم يغفل المصمم عن قوة تأثير السقف كعنصر أساسي في التصميم، فقد قام بأختيار أسلوب دهان فيه نمط هندسي بلون داكن، وهذا يحسب من الخدع البصرية لدى المحترفين فالأنماط ذات نسب صغيرة تخدعنا في أن نظن أن أبعاد السقف أكبر من حقيقته أما اللون الداكن فهو يعطي عمق أكبر من الحقيقة. هكذا توصل المصمم بحلول بسيطة إلى منزل عبقري ومتميز.