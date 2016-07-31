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12 فكرة عصرية لعرض النباتات في حديقتك

shereen gouda shereen gouda
Jardines con maceteros y más..., EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano حديقة
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عند تصميم حديقة المنزل من أصعب القرارات التي تواجهنا هو كيفية وضع أو عرض النباتات ولكن الخبر السار هو أن في عصرنا الحديثأصبحت الحلول لا حصر لها. تعرف من خلال هذا المقال على أفكار رائعة لتصميم حديقتك بأشكال أحواض الزرع المختلفة وكيفية تطبيقها..

un jardin oriental, BAIRES GREEN MUEBLES BAIRES GREEN MUEBLES حديقة
BAIRES GREEN MUEBLES

BAIRES GREEN MUEBLES
BAIRES GREEN MUEBLES
BAIRES GREEN MUEBLES

1. ركن النباتات الآسيوي

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

من أكثر الأساليب أنتشاراً في الآونة الأخيرة هو أن تستقل بركن في الحديقة وتقوم بتحديده  بسور يكاد يكون غير مرئي وتضع فيه مزيج من النباتات الأستوائية المحاطة بمساحة لا بأس بها من الحصى. هذا الأسلوب يكون ملائماً جداً لمن لديه مساحة محدودة ولا يريد الأستغناء عن وجود ركن من الطبيعة. نلاحظ أن هذا التصميم يعطي شعور بالسلام النفسي و هذا لأن أكثر من عنصر من الطبيعة أجتمعوا في مكان واحد من ما يشعرك أنك في معزل عن صخب الحياة العصرية. أيضاً وجود أنواع مختلفة من النباتات في ركن واحد يعطي تناغم بين مختلف درجات الأخضر.

2.أصيص البامبو

Bambootec , Bambootec Bambootec حديقة
Bambootec

Bambootec
Bambootec
Bambootec

أستطاع المصمم في BAMBOOTEC من تصميم أصيص النباتات من ألواح البامبو خالقاً تصميماً مبتكر و فيه روح الطبيعة المتواضعة. أيضاً التلاعب بالأحواض بمزيج من العشوائية والتكرارية يعطي روحاً مبهجة لجدار الحديقة التي كادت أن تكون بلا أي حياة.

3.أحواض النباتات تشكل سور طبيعي

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

يمكننا دائماً الإستعانة بأحواض النباتات والأشجار كسور عازل بصرياً، وهذا حل يجمع بين العملية واللمسة الجمالية. وجود النباتات كفاصل كبديل عن الأسوار الحديدية هو حل غاية في الذكاء ليس فقط لما يضيف من جمال لوجود مساحة خضراء على مد البص ولكنه أيضاً يخلق مساحة فيها خصوصية بصرية تكاد تكون أقوى من الأسوار المفرغة. لديك مطلق الحرية في زيادة أو نقصان أحساس القصوصية بكمية وأرتفاع النباتات التي تحلو لك.

4.أحواض زرع متناسقة لتحدد المسارات

Aravaca, avidra avidra حديقة
avidra

avidra
avidra
avidra

كما أوجدنا حل لخلق فاصل بأحواض النباتات يمكننا أيضاً الأستعانة بأحواض الزرع كبروازلمسارات الحديقة لتبعد الأقدام عن المساحات الخضراء و تكون عنصر جذاب للحديقة. هذا الأمر يخلق رابط بين مسطحات الحديقة الخضراء و بين المسارات والأرضيات لأنه يعتبر كعنصر أنتقالي بين الأثنين.

5.تدريج عشوائي

Jardines con maceteros y más..., EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano حديقة
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

يمكنك التلاعب بأحواض الزرع التقليدية بإيجاد أختلاف في أرتفاعاتهم كما فعل المصمم هنا من ما يضيف لمسة جمالية و مبهجة إلى الحديقة.

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6.أوعية النباتات المنمقة

APARTAMENTO EIXAMPLE DE BARCELONA, Time2dsign Time2dsign حديقة
Time2dsign

Time2dsign
Time2dsign
Time2dsign

إن ضاقت بك السبل يوجد دائماً حل الأحواض التقليدية، ولكن لقليل من التغيير يمكنك أتباع ما فعله المصمم هنا فحين لم يجد مسطح كافي في الأرض قام بتعليق الأوعية بطريقة منمقة وأنيقة خالقاً أجواء مريحة ودافئة لهذا التراس المغطى. أختلاف لون أصيص النباتات هنا بخلفية الخشب الطبيعة خلق أيضاً تباين ليظهر النبات بشكل أوضح.

7.حديقة متدة من السلالم

Casa MT, GLR Arquitectos GLR Arquitectos حديقة
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

هناك البعض يعاني من كثرة تواجد درجات السلالم، وهو أمر مزعج بلا شك ليس فقط لأنه يجعل الوصول إلى الحديقة أمر مرهق ولكن أيضاً لأنه يأخذ حيزاً ليس بهين من مسطح الجديقة الذي كاد أن يكون مساحة مستغلة في الحديقة. ولهؤلاء نحن وجدنا حل مناسب، فكما نرى في هذا التصميم قام المصمم هنا بأستغلال درج السلالم ليكون بجانبه مسطحات خضراء متدرجة أيضاً لتصبح أمتداد للسلم. هكذا نكون فزنا بمشهد طبيعي خلاب ليجذب الأنظار والنفس بعيداً عن أرهاق الصعود والنزول، وأيضاً نكون كسرنا ملل السلم المهدر ليصبح عنصر أساسي من الحديقة و ليس فقط عنصر خدمي.

8. أثنين في واحد

Vivienda unifamiliar en Dénia, Alicante, Jorge Belloch interiorismo Jorge Belloch interiorismo حديقة
Jorge Belloch interiorismo

Jorge Belloch interiorismo
Jorge Belloch interiorismo
Jorge Belloch interiorismo

يمكن أن تتحول أحواض الزرع إلى وحدة متعددة الأستخدامات، فكما نرى هنا بمنتهى البساطة أوجد المصمم شلال مائي مصغر من حوض النباتات الحجري لكي يتحول إلى تصميم مبهر وذكي. يمكن أيضاً أستخدام عنصر الماء الجاري في شبكة ري النباتات ونكون بهذا فزنا بثلاث عناصر.

9. الأحواض المعلقة

Mostra de Ambientes de Sete Lagoas - Cozinha Gourmet e Área Livre de Lazer, Lider Interiores Lider Interiores حديقة
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

في الممرات الضيقة أو الأركان المهدرة يكون هذا هو التصميم الأمثل لما يوفر من مساحة ويعطي لمسة خلابة لمكان هام في الحديقة.

10. الحدائق العمودية

Mayadeni – Jardim Paulista – SP, Gigi Botelho Paisagismo Gigi Botelho Paisagismo حديقة
Gigi Botelho Paisagismo

Gigi Botelho Paisagismo
Gigi Botelho Paisagismo
Gigi Botelho Paisagismo

الجدار النباتي هو من أحدث صيحات عالم الحدائق فهو يرج العالم في وقتنا هذا بروعة فكرته فيوجد من يذهب لهذا التصميم ليضيف مساحة خضراء شاسعة بلا الحاجة للأعتماد على مساحة الأرض لما فيها من أستخدامات أخرى، ويوجد أيضاً من يتجه لهذا التصميم لأنها تعد جدارية فنية طبيعية.

11. شبكة النباتات الخشبية

Apartamento da Rua Ponta Grossa, Studio Gorski Arquitetura Studio Gorski Arquitetura حديقة
Studio Gorski Arquitetura

Studio Gorski Arquitetura
Studio Gorski Arquitetura
Studio Gorski Arquitetura

لمن أعجبه الحل السابق ولكن يجد أن تكلفته عالية يمكنه التوجه لهذا الحل فهو متقارب من حيث الأسلوب فهو أيضاً يعتمد على وجود نباتات على الحائط ولكن أعتماداً على  شبكة خشبية على الحائط لتعلق عليها النباتات عشوائياً. يمكن تبفيذ هذا التصميم أيضاً إن وجدت مثل هذه الشبكة كسقف في الحديقة..

12. أعادة تشكيل الحاويات الخشبية

MÃO NA TERRA, in Belo Horizonte. BR (2015), Luiza Soares - Paisagismo Luiza Soares - Paisagismo حديقة خشب
Luiza Soares – Paisagismo

Luiza Soares - Paisagismo
Luiza Soares – Paisagismo
Luiza Soares - Paisagismo

لمن أراد أن يختلف تماماً عن كل ما هو مألوف سينال هذا التصميم أعجابه، فهو رغم بساطته فيه جرأة فهذا فأسلوب أعادة تدوير وتشكيل الحاويات الخشبية يعد أمن النمط الصناعي. هذا التصميم لن يقبل عليه إلا من يفضل دائماً رؤية المواد الطبيعية على حقيقتها، وهي بلا شك تعطي المكان روح عفوية و منطلقة.

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