12 فكرة عصرية لعرض النباتات في حديقتك

عند تصميم حديقة المنزل من أصعب القرارات التي تواجهنا هو كيفية وضع أو عرض النباتات ولكن الخبر السار هو أن في عصرنا الحديثأصبحت الحلول لا حصر لها. تعرف من خلال هذا المقال على أفكار رائعة لتصميم حديقتك بأشكال أحواض الزرع المختلفة وكيفية تطبيقها..
من أكثر الأساليب أنتشاراً في الآونة الأخيرة هو أن تستقل بركن في الحديقة وتقوم بتحديده بسور يكاد يكون غير مرئي وتضع فيه مزيج من النباتات الأستوائية المحاطة بمساحة لا بأس بها من الحصى. هذا الأسلوب يكون ملائماً جداً لمن لديه مساحة محدودة ولا يريد الأستغناء عن وجود ركن من الطبيعة. نلاحظ أن هذا التصميم يعطي شعور بالسلام النفسي و هذا لأن أكثر من عنصر من الطبيعة أجتمعوا في مكان واحد من ما يشعرك أنك في معزل عن صخب الحياة العصرية. أيضاً وجود أنواع مختلفة من النباتات في ركن واحد يعطي تناغم بين مختلف درجات الأخضر.
أستطاع المصمم في BAMBOOTEC من تصميم أصيص النباتات من ألواح البامبو خالقاً تصميماً مبتكر و فيه روح الطبيعة المتواضعة. أيضاً التلاعب بالأحواض بمزيج من العشوائية والتكرارية يعطي روحاً مبهجة لجدار الحديقة التي كادت أن تكون بلا أي حياة.
يمكننا دائماً الإستعانة بأحواض النباتات والأشجار كسور عازل بصرياً، وهذا حل يجمع بين العملية واللمسة الجمالية. وجود النباتات كفاصل كبديل عن الأسوار الحديدية هو حل غاية في الذكاء ليس فقط لما يضيف من جمال لوجود مساحة خضراء على مد البص ولكنه أيضاً يخلق مساحة فيها خصوصية بصرية تكاد تكون أقوى من الأسوار المفرغة. لديك مطلق الحرية في زيادة أو نقصان أحساس القصوصية بكمية وأرتفاع النباتات التي تحلو لك.
كما أوجدنا حل لخلق فاصل بأحواض النباتات يمكننا أيضاً الأستعانة بأحواض الزرع كبروازلمسارات الحديقة لتبعد الأقدام عن المساحات الخضراء و تكون عنصر جذاب للحديقة. هذا الأمر يخلق رابط بين مسطحات الحديقة الخضراء و بين المسارات والأرضيات لأنه يعتبر كعنصر أنتقالي بين الأثنين.
يمكنك التلاعب بأحواض الزرع التقليدية بإيجاد أختلاف في أرتفاعاتهم كما فعل المصمم هنا من ما يضيف لمسة جمالية و مبهجة إلى الحديقة.
إن ضاقت بك السبل يوجد دائماً حل الأحواض التقليدية، ولكن لقليل من التغيير يمكنك أتباع ما فعله المصمم هنا فحين لم يجد مسطح كافي في الأرض قام بتعليق الأوعية بطريقة منمقة وأنيقة خالقاً أجواء مريحة ودافئة لهذا التراس المغطى. أختلاف لون أصيص النباتات هنا بخلفية الخشب الطبيعة خلق أيضاً تباين ليظهر النبات بشكل أوضح.
هناك البعض يعاني من كثرة تواجد درجات السلالم، وهو أمر مزعج بلا شك ليس فقط لأنه يجعل الوصول إلى الحديقة أمر مرهق ولكن أيضاً لأنه يأخذ حيزاً ليس بهين من مسطح الجديقة الذي كاد أن يكون مساحة مستغلة في الحديقة. ولهؤلاء نحن وجدنا حل مناسب، فكما نرى في هذا التصميم قام المصمم هنا بأستغلال درج السلالم ليكون بجانبه مسطحات خضراء متدرجة أيضاً لتصبح أمتداد للسلم. هكذا نكون فزنا بمشهد طبيعي خلاب ليجذب الأنظار والنفس بعيداً عن أرهاق الصعود والنزول، وأيضاً نكون كسرنا ملل السلم المهدر ليصبح عنصر أساسي من الحديقة و ليس فقط عنصر خدمي.
يمكن أن تتحول أحواض الزرع إلى وحدة متعددة الأستخدامات، فكما نرى هنا بمنتهى البساطة أوجد المصمم شلال مائي مصغر من حوض النباتات الحجري لكي يتحول إلى تصميم مبهر وذكي. يمكن أيضاً أستخدام عنصر الماء الجاري في شبكة ري النباتات ونكون بهذا فزنا بثلاث عناصر.
في الممرات الضيقة أو الأركان المهدرة يكون هذا هو التصميم الأمثل لما يوفر من مساحة ويعطي لمسة خلابة لمكان هام في الحديقة.
الجدار النباتي هو من أحدث صيحات عالم الحدائق فهو يرج العالم في وقتنا هذا بروعة فكرته فيوجد من يذهب لهذا التصميم ليضيف مساحة خضراء شاسعة بلا الحاجة للأعتماد على مساحة الأرض لما فيها من أستخدامات أخرى، ويوجد أيضاً من يتجه لهذا التصميم لأنها تعد جدارية فنية طبيعية.
لمن أعجبه الحل السابق ولكن يجد أن تكلفته عالية يمكنه التوجه لهذا الحل فهو متقارب من حيث الأسلوب فهو أيضاً يعتمد على وجود نباتات على الحائط ولكن أعتماداً على شبكة خشبية على الحائط لتعلق عليها النباتات عشوائياً. يمكن تبفيذ هذا التصميم أيضاً إن وجدت مثل هذه الشبكة كسقف في الحديقة..
لمن أراد أن يختلف تماماً عن كل ما هو مألوف سينال هذا التصميم أعجابه، فهو رغم بساطته فيه جرأة فهذا فأسلوب أعادة تدوير وتشكيل الحاويات الخشبية يعد أمن النمط الصناعي. هذا التصميم لن يقبل عليه إلا من يفضل دائماً رؤية المواد الطبيعية على حقيقتها، وهي بلا شك تعطي المكان روح عفوية و منطلقة.