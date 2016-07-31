12 فكرة عصرية لعرض النباتات في حديقتك

من أكثر الأساليب أنتشاراً في الآونة الأخيرة هو أن تستقل بركن في الحديقة وتقوم بتحديده بسور يكاد يكون غير مرئي وتضع فيه مزيج من النباتات الأستوائية المحاطة بمساحة لا بأس بها من الحصى. هذا الأسلوب يكون ملائماً جداً لمن لديه مساحة محدودة ولا يريد الأستغناء عن وجود ركن من الطبيعة. نلاحظ أن هذا التصميم يعطي شعور بالسلام النفسي و هذا لأن أكثر من عنصر من الطبيعة أجتمعوا في مكان واحد من ما يشعرك أنك في معزل عن صخب الحياة العصرية. أيضاً وجود أنواع مختلفة من النباتات في ركن واحد يعطي تناغم بين مختلف درجات الأخضر.