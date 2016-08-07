أفكار طبيعية لمواجة موجات الحر أثناء النوم

إحرص على وضع مفروشات خفيفة و فانحة اللون على السرير و من خامة قطنية خالصة، فالقطن من أفضل الخامات المرشح استخدامها في الصيف حيث أن الخامة تتنفس كما أنها تمتص العرق، و لذلك ينصح بإرتداء ملابس قطنية خفيفة أيضاً. تخلى عن اللحاف (حتى النوع الصيفى) في فصل الصيف أو بدله بملاية خفيفة.