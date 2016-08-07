أفكار طبيعية لمواجة موجات الحر أثناء النوم

في فصل الصيف و عند هجوم الموجة الحارة على منازلنا يلجأ الكثير منا إلى التكيفات ولكن هناك حلول عملبة وطبيعية يمكنك تطبيقها للحصول على نوم هادئ بأقل استهلاك للطاقة وأقل تكاليف. فدعونا نعرض عليكم بعض هذه الحلول..
إحرص على وضع مفروشات خفيفة و فانحة اللون على السرير و من خامة قطنية خالصة، فالقطن من أفضل الخامات المرشح استخدامها في الصيف حيث أن الخامة تتنفس كما أنها تمتص العرق، و لذلك ينصح بإرتداء ملابس قطنية خفيفة أيضاً. تخلى عن اللحاف (حتى النوع الصيفى) في فصل الصيف أو بدله بملاية خفيفة.
إذا كان منزلك مكون من عدة طوابق فإحرص على النوم في الأدوار السفلى، سواء كانت دور أرضي أو بدروم، حيث أن الحرارة دائماً ما تصعد بفعل الحمل الحراري ليحل محلها الهواء الأبرد.
اغلق الشبابيك و الستائر نهاراً لتحصل على غرفة نوم باردة بأقل تسريب ممكن لدرجات الحرارة، حيث أن الشيش و الستائر الكثيفة تعمل على منع التسرب بنسبة 40%. عند إنحصار موجة الحرارة، قم بفتح الشبابيك ليلاً ليتبدل الهواء و تدخل نسمة الصيف الليلية، قبل ميعاد النوم.
ضع بعض النباتات في غرفة النوم، فهي تعمل على تقليل نسبة الرطوبة من الهواء و تقليل درجات الحرارة بشكل عام.
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المراوح هي الحل الأرخص و الأكثر عملية في عملية تحريك الهواء، يمكنك تركيب مروحة سقف ليكون مجالها أوسع، كما أنك عند تغير إتجاه دورانها إلى إتجاه عكس عقارب الساعة سوف تحصل على نتائج أفضل.
فتح نوافذ متقابلة هو وسيلة طبيعية و غير مكلفة لتحريك الهواء.
خذ حماماً بارداً قبل النوم مباشرة، و الذي ينعش الجسم و يحرك الدورة الدموية و يقاوم تأثير الرطوبة على الجسم لفترة.