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أفكار طبيعية لمواجة موجات الحر أثناء النوم

Marwa Hasan Marwa Hasan
AW15, The Cotswold Company The Cotswold Company غرفة نوم خشب
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في فصل الصيف و عند هجوم الموجة الحارة على منازلنا يلجأ الكثير منا إلى التكيفات ولكن هناك حلول عملبة وطبيعية يمكنك تطبيقها للحصول على نوم هادئ بأقل استهلاك للطاقة وأقل تكاليف. فدعونا نعرض عليكم بعض هذه الحلول..

1.مفروشات قطنية

Bordados 100% a mano, Tienda de Costumbres Tienda de Costumbres غرفة نومأقمشة و منسوجات
Tienda de Costumbres

Tienda de Costumbres
Tienda de Costumbres
Tienda de Costumbres

إحرص على وضع مفروشات خفيفة و فانحة اللون على السرير و من خامة قطنية خالصة، فالقطن من أفضل الخامات المرشح استخدامها في الصيف حيث أن الخامة تتنفس كما أنها تمتص العرق، و لذلك ينصح بإرتداء ملابس قطنية خفيفة أيضاً. تخلى عن اللحاف (حتى النوع الصيفى) في فصل الصيف أو بدله بملاية خفيفة.

2.الأدوار السفلية

Easy bedroom, Eloisa Conti Visual Eloisa Conti Visual غرفة نومأسرة نوم
Eloisa Conti Visual

Eloisa Conti Visual
Eloisa Conti Visual
Eloisa Conti Visual

إذا كان منزلك مكون من عدة طوابق فإحرص على النوم في الأدوار السفلى، سواء كانت دور أرضي أو بدروم، حيث أن الحرارة دائماً ما تصعد بفعل الحمل الحراري ليحل محلها الهواء الأبرد.

3.إغلق الشبابيك في أثناء النهار

Full Height Shutters for Velux Windows homify شبابيك و أبوابستائر
homify

Full Height Shutters for Velux Windows

homify
homify
homify

اغلق الشبابيك و الستائر نهاراً لتحصل على غرفة نوم باردة بأقل تسريب ممكن لدرجات الحرارة، حيث أن الشيش و الستائر الكثيفة تعمل على منع التسرب بنسبة 40%. عند إنحصار موجة الحرارة، قم بفتح الشبابيك ليلاً ليتبدل الهواء و تدخل نسمة الصيف الليلية، قبل ميعاد النوم.

4.نباتات في غرفة النوم

Oakland Bedroom Collection The Cotswold Company غرفة نوم خشب
The Cotswold Company

Oakland Bedroom Collection

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

ضع بعض النباتات في غرفة النوم، فهي تعمل على تقليل نسبة الرطوبة من الهواء و تقليل درجات الحرارة بشكل عام.

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5.مروحة لتحريك الهواء

V177 PH3, DECO Designers DECO Designers غرفة نوم
DECO Designers

DECO Designers
DECO Designers
DECO Designers

المراوح هي الحل الأرخص و الأكثر عملية في عملية تحريك الهواء، يمكنك تركيب مروحة سقف ليكون مجالها أوسع، كما أنك عند تغير إتجاه دورانها إلى إتجاه عكس عقارب الساعة سوف تحصل على نتائج أفضل.

6.تحريك الهواء

Fakro Standart Pivot Çatı Pencereleri, Fakro Pivot Çatı Pencereleri Fakro Pivot Çatı Pencereleri شبابيك و أبوابشبابيك
Fakro Pivot Çatı Pencereleri

Fakro Pivot Çatı Pencereleri
Fakro Pivot Çatı Pencereleri
Fakro Pivot Çatı Pencereleri

فتح نوافذ متقابلة هو وسيلة طبيعية و غير مكلفة لتحريك الهواء.

7.حمام بارد

Kenny&Mason Bathrooms, Kenny&Mason Kenny&Mason حمام دوش وأحواض إستحمام
Kenny&amp;Mason

Kenny&Mason
Kenny&amp;Mason
Kenny&Mason

خذ حماماً بارداً قبل النوم مباشرة، و الذي ينعش الجسم و يحرك الدورة الدموية و يقاوم تأثير الرطوبة على الجسم لفترة.

أفكار لدوش استحمام خارجي
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