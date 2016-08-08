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10 أفكار لحوائط حجرية

Marwa Hasan Marwa Hasan
RISTRUTTURAZIONE: una casa da monte affacciata sul lago , STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL غرفة المعيشة حجر Beige
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جولتنا اليوم على أحد أكتر عناصر الطبيعة أهمية و التي بإمكانها صنع الفارق في ديكورالمنزل وهي الحجارة، والتي أثبتت أن إستخدامها في الديكور قد أصبح إتجاهاً سائداً. فالحجارة تمنح البيت لمسة جمالية طبيعية وإحساساً بالراحة، كما أنها متعددة الأنواع، ذات الخامات و الألوان المختلفة. فدعنا نستعرض معاً الخيارات المتعددة ما بين الحجارة الخشنة ذات الطبيعة الريفية حتى الرخام والحجارة المصقولة، وكيفية مزج الحجارة مع بقية الديكور.

1.علي حائط السلالم

Reforma integral de vivienda, Indire Reformas S.L. Indire Reformas S.L. الممر الحديث، المدخل و الدرج
Indire Reformas S.L.

Indire Reformas S.L.
Indire Reformas S.L.
Indire Reformas S.L.

الآن نحن في صالة التوزيع ، أول ما تلتقط عيناك هو الحائط الحجري الموازي لدرجات السلم حيث يظهر الطراز الريفي البادي في المزج بين الحجارة و السلالم الخشبية كخامات و التصميم المودرن لتلك الخامات من خلال الدرجات العائمة والزجاج المستخدم كعامل حماية للسلالم.

2.في غرفة المعيشة

Recuperação de uma habitação rural em Melgaço, Davide Domingues Arquitecto Davide Domingues Arquitecto مطبخ
Davide Domingues Arquitecto

Davide Domingues Arquitecto
Davide Domingues Arquitecto
Davide Domingues Arquitecto

نحن الآن في فراغ مفتوح، يميل تصميمه بلا شك إلي الطراز المودرن ينقسم إلى جزئين، الجزء الأول هو لغرفة المعيشة، في حضرة الحائط الحجري. مع السقف العالي المائل و الكمرات الخشبية الظاهرة فيأخذ اللون الرمادي حتى لا يلف الإنتباه. الجزء الأخر من الغرفة هو الجزء الأبيض، مكون من مطبخ و غرفة طعام و كلاهما يأخذ اللون الأبيض بكل التفاصيل، من أول الحوائط و السقف و حتى قطع الأثاث و اللإضاءة. وعلى الرغم من أن كلا الجزئين في فراغ واحد و لكن يظهر الإختلاف بينهم في الألوان و لخامات المختلفة و أيضاً الطراز، و هذا الإختلاف هو سر جمال هذا الفراغ.

3.المدفأة

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto غرفة السفرة
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

من منا لا يرغب في إمتلاك مدفأة في بيته ففي برد الشتاء سيكون من الرائع أن نستشعر الدفء المنبعث منها و أن نستمتع بالراحة المتجلية في الحائط الحجري المغلف لها، فكما توصل الحجارة الحرارة فإنها أيضاً تمنح لمسة مميزة دافئة لهذا الجزء من البيت.

4. الحمام

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH حمام
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

عادة ما يكون الحمام أصغر غرف المنزل ولكن إذا أعدت التفكير ستجد أنه من أكثر الغرف إستخداما أيضاً إذن فمن المهم الإعتناء بجعل ديكوره مناسب ويوحي بالنظافة والراحة وهنا تتباين الحجارة متفاوتة الحجم بالحائط مع اللون الأزرق المتدرج الموحي بألوان البحر لإعطاء الراحة التامة .

5.المكتب

Apartamento c/ 2 quartos - Pinhal Novo, Palmela, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores مكتب عمل أو دراسة
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

ليس من المعتاد إستخدام الحجارة في غرفة المكتب ولكنه يبدو إختياراً موفقاً هنا مع الإستعانة برفين أبيضين لكسر رتابة نمط الحجارة.

6.الحجارة الخام

RISTRUTTURAZIONE: una casa da monte affacciata sul lago , STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL غرفة المعيشة حجر Beige
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

لتنجح هذه الفكرة بالإتجاه الكلاسيكي العتيق يجب أن تنفذ بحيث أن يكون الحائط في ما وراء بعض الصور ليؤدي دور الخلفية لذكرياتك الجميلة أو ما تحب من أعمال فنية و رسومات.

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7.غرفة النوم في الكهف

CASA EM FORMA DE ABRAÇO , pedro quintela studio pedro quintela studio غرفة نوم حجر Wood effect
pedro quintela studio

pedro quintela studio
pedro quintela studio
pedro quintela studio

تبدو هذه الغرفة كما لو أنها نحتت في قلب جبال سينترا في البرتغال كما أكد المصمم PEDRO QUINTELA STUDIO أنه لم يصل بالإرتفاع للسقف كي لا يحجب حركة الهواء والضوء مما ينم عن مدي العناية بالتفاصيل و التنفيذ الواعي للفكرة.

8.حلوق حجرية للأبواب و النوافذ

Apartamento A3_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores مطبخ
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

الفكرة هنا هي وضع قوالب حجرية لحلوق الأبواب والنوافذ لتحديد المساحات وإبراز أهمية النوافذ في إدخال الضوء الطبيعي و الهواء إلي المنزل و أهمية الأبواب في سهولة الوصول والتنقل.

9.حائط حجري لديكور ريفي عتيق

Hotel at a Baroque XVIII Century House. Bathroom Ignacio Quemada Arquitectos حمام حجر Brown
Ignacio Quemada Arquitectos

Hotel at a Baroque XVIII Century House. Bathroom

Ignacio Quemada Arquitectos
Ignacio Quemada Arquitectos
Ignacio Quemada Arquitectos

المزج هنا واضح ما بين الطراز الريفي والمودرن بأحواض بورسلين بيضاء مستديرة لتتداخل الخطوط المودرن مع الحائط الحجري بتميز.

10.مدخل البيت

Teak Garden Planters , Cubes or Tall Squares Ingarden Ltd حدائقأُصص النباتات والفازات
Ingarden Ltd

Teak Garden Planters , Cubes or Tall Squares

Ingarden Ltd
Ingarden Ltd
Ingarden Ltd

ننهي مقالنا اليوم حيت بدأ المنزل ، بالمدخل، فإذا كان لبيتك حديقة كبيرة و لا ترغب في أن تحصر نفسك في الخيار الكلاسيكي المتمثل في البوابة الحديدية فيمكنك أن تضع حائطاً حجرياً و لا بأس ببعض أماكن الجلوس الحجرية أيضاً.

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