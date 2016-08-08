10 أفكار لحوائط حجرية

جولتنا اليوم على أحد أكتر عناصر الطبيعة أهمية و التي بإمكانها صنع الفارق في ديكورالمنزل وهي الحجارة، والتي أثبتت أن إستخدامها في الديكور قد أصبح إتجاهاً سائداً. فالحجارة تمنح البيت لمسة جمالية طبيعية وإحساساً بالراحة، كما أنها متعددة الأنواع، ذات الخامات و الألوان المختلفة. فدعنا نستعرض معاً الخيارات المتعددة ما بين الحجارة الخشنة ذات الطبيعة الريفية حتى الرخام والحجارة المصقولة، وكيفية مزج الحجارة مع بقية الديكور.
الآن نحن في صالة التوزيع ، أول ما تلتقط عيناك هو الحائط الحجري الموازي لدرجات السلم حيث يظهر الطراز الريفي البادي في المزج بين الحجارة و السلالم الخشبية كخامات و التصميم المودرن لتلك الخامات من خلال الدرجات العائمة والزجاج المستخدم كعامل حماية للسلالم.
نحن الآن في فراغ مفتوح، يميل تصميمه بلا شك إلي الطراز المودرن ينقسم إلى جزئين، الجزء الأول هو لغرفة المعيشة، في حضرة الحائط الحجري. مع السقف العالي المائل و الكمرات الخشبية الظاهرة فيأخذ اللون الرمادي حتى لا يلف الإنتباه. الجزء الأخر من الغرفة هو الجزء الأبيض، مكون من مطبخ و غرفة طعام و كلاهما يأخذ اللون الأبيض بكل التفاصيل، من أول الحوائط و السقف و حتى قطع الأثاث و اللإضاءة. وعلى الرغم من أن كلا الجزئين في فراغ واحد و لكن يظهر الإختلاف بينهم في الألوان و لخامات المختلفة و أيضاً الطراز، و هذا الإختلاف هو سر جمال هذا الفراغ.
من منا لا يرغب في إمتلاك مدفأة في بيته ففي برد الشتاء سيكون من الرائع أن نستشعر الدفء المنبعث منها و أن نستمتع بالراحة المتجلية في الحائط الحجري المغلف لها، فكما توصل الحجارة الحرارة فإنها أيضاً تمنح لمسة مميزة دافئة لهذا الجزء من البيت.
عادة ما يكون الحمام أصغر غرف المنزل ولكن إذا أعدت التفكير ستجد أنه من أكثر الغرف إستخداما أيضاً إذن فمن المهم الإعتناء بجعل ديكوره مناسب ويوحي بالنظافة والراحة وهنا تتباين الحجارة متفاوتة الحجم بالحائط مع اللون الأزرق المتدرج الموحي بألوان البحر لإعطاء الراحة التامة .
ليس من المعتاد إستخدام الحجارة في غرفة المكتب ولكنه يبدو إختياراً موفقاً هنا مع الإستعانة برفين أبيضين لكسر رتابة نمط الحجارة.
لتنجح هذه الفكرة بالإتجاه الكلاسيكي العتيق يجب أن تنفذ بحيث أن يكون الحائط في ما وراء بعض الصور ليؤدي دور الخلفية لذكرياتك الجميلة أو ما تحب من أعمال فنية و رسومات.
تبدو هذه الغرفة كما لو أنها نحتت في قلب جبال سينترا في البرتغال كما أكد المصمم PEDRO QUINTELA STUDIO أنه لم يصل بالإرتفاع للسقف كي لا يحجب حركة الهواء والضوء مما ينم عن مدي العناية بالتفاصيل و التنفيذ الواعي للفكرة.
الفكرة هنا هي وضع قوالب حجرية لحلوق الأبواب والنوافذ لتحديد المساحات وإبراز أهمية النوافذ في إدخال الضوء الطبيعي و الهواء إلي المنزل و أهمية الأبواب في سهولة الوصول والتنقل.
المزج هنا واضح ما بين الطراز الريفي والمودرن بأحواض بورسلين بيضاء مستديرة لتتداخل الخطوط المودرن مع الحائط الحجري بتميز.
ننهي مقالنا اليوم حيت بدأ المنزل ، بالمدخل، فإذا كان لبيتك حديقة كبيرة و لا ترغب في أن تحصر نفسك في الخيار الكلاسيكي المتمثل في البوابة الحديدية فيمكنك أن تضع حائطاً حجرياً و لا بأس ببعض أماكن الجلوس الحجرية أيضاً.