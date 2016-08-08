10 أفكار لحوائط حجرية

نحن الآن في فراغ مفتوح، يميل تصميمه بلا شك إلي الطراز المودرن ينقسم إلى جزئين، الجزء الأول هو لغرفة المعيشة، في حضرة الحائط الحجري. مع السقف العالي المائل و الكمرات الخشبية الظاهرة فيأخذ اللون الرمادي حتى لا يلف الإنتباه. الجزء الأخر من الغرفة هو الجزء الأبيض، مكون من مطبخ و غرفة طعام و كلاهما يأخذ اللون الأبيض بكل التفاصيل، من أول الحوائط و السقف و حتى قطع الأثاث و اللإضاءة. وعلى الرغم من أن كلا الجزئين في فراغ واحد و لكن يظهر الإختلاف بينهم في الألوان و لخامات المختلفة و أيضاً الطراز، و هذا الإختلاف هو سر جمال هذا الفراغ.