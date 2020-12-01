8 أفكار لتصميم سطح المنزل على الطراز المودرن

إمتلاك مساحة على سطح المنزل هو كنز إذا تم استغلاله بالشكل الصحيح، فتحويل سطح منزلك إلى تراس يمكِنك من الحصول على مساحة لتجميع العائلة و الأصدقاء و لعمل حفلات الشواء والسمر، كما يمكِنك من الاستجمام والاستمتاع بالهواء الطلق بدون الخروج عن حدود منزلك.
جئنا لكم ببعض الأفكار والتصاميم لإلهامك للحصول على مساحة مستغلة بشكل صحيح..
هناك العديد من التفاصيل الدافئة في هذا التصميم، مثل اللون الأحمر المستخدم في التأثيث، الأخشاب المستخدمة في الأرضية والبرجولة، و لكن أكثرملفت للنظر للنظر هو طاولة المدفئة. فهي مدفئة عملية على الرغم من صغر حجمها و لكنها لا تتطلب الكثير من المساحة ولا تخرج دخان كثيف كباقي المدافئ التقليدية.
تحويل سطح لمنزل إلى حديقة قد يتطلب أموال طائلة، فتغطية الأرضية بالعشب على وجه الخصوص يعتبر مكلف جداً و لذلك فأفضل حل هو فقط تغطية أجزاء من الأرضية حسب التصميم. والذي سيعطي نفس المظهر الرائع و لكن بتكلفة أقل.
تأثيث السطح لا يجب أن يكلفك الكثير. لأثاث ذو تكلفة بسيطة، عملي و مريح يمكنك استخدام كراسي و طاولات بلاستيكية أو تدوير بعض الأغراض القديمة للحصول على مقاعد رائعة مثل الإطارات و الباليتات.
لتقليل التلوث في الجو والناتج عن عودام السيارات و المصانع و الورش و الذي أصبح في كل مكان الآن، فإنشاؤك لحديقة على السطح تساعد في تنقية الهواء، الحديقة أيضاً تعمل على عزل الصوت كما أنها تقلل درجة الحرارة، لا سيما أنها مشهد جيد و مريح للأعصاب.
يمكنك استغلال مساحة السطح في عمل حمام سباحة أو جاكوزي، إذا كان السقف مصمم بحيث يتحمل هذا الحمل، ولكن قم يإستشارة المختصين قبل أن تأخذ هذه الخطوة.
بعمل تغطية للمساحة المستغلة في الجلوس فأنت تساهم في الحماية من أشعة الشمس والأمطار والذي يسمح بالخروج والاستمتاع بالجلسة الخارجية في كافة الظروف البيئية.
التصميم الجيد للسطح يسمح باستغلال السطح في عدة استخدامات، فجزء للجلسة عن طريق وضع مقاعد على شكل حرف L و جزء للحديقة، كما يظهر في هذا المثال، و الذي تم فصلهم عن طريق التدرج في المستويات و عمل كل جزء في مستوى خاص به.
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مزج المصمم بين الخامات في تصميم أرضية السطح، فدمج الحجارة مع الخشب لعمل مساحة للجلسة مميزة جداً و محاطة بإضائة جذابة و رومانسية. كما حرص على عمل أسوار عالية كعامل أمان مصاعف في حالة وجود أطفال و لتجنب أي حوادث، وفي هذا المثال تم استخدم خامتين من الأسوار، الزجاج و المعدن.
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إن كنت مقبل على بناء منزل الأحلام، ولا تعلم أي أنواع الأسطح تختار له من بين الأنواع العديدة للأسطح، دعنا نخبرك فيما يلي عن أكثر الأنواع شيوعًا وانتشارًا: