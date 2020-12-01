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8 أفكار لتصميم سطح المنزل على الطراز المودرن

Marwa Hasan Marwa Hasan
Wohnungen Bauträger 3D-Visualisierung, winhard 3D winhard 3D سطح مستوي / رووف مستوي
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إمتلاك مساحة على سطح المنزل هو كنز إذا تم استغلاله بالشكل الصحيح، فتحويل سطح منزلك إلى تراس يمكِنك من الحصول على مساحة لتجميع العائلة و الأصدقاء و لعمل حفلات الشواء والسمر، كما يمكِنك من الاستجمام والاستمتاع بالهواء الطلق بدون الخروج عن حدود منزلك.

جئنا لكم ببعض الأفكار والتصاميم لإلهامك للحصول على مساحة مستغلة بشكل صحيح..

1. تفاصيل دافئة

homify سطح مستوي / رووف مستوي
homify

homify
homify
homify

هناك العديد من التفاصيل الدافئة في هذا التصميم، مثل اللون الأحمر المستخدم في التأثيث، الأخشاب المستخدمة في الأرضية والبرجولة، و لكن أكثرملفت للنظر للنظر هو طاولة المدفئة. فهي مدفئة عملية على الرغم من صغر حجمها و لكنها لا تتطلب الكثير من المساحة ولا تخرج دخان كثيف كباقي المدافئ التقليدية.

2.حديقة على السطح

Wohnungen Bauträger 3D-Visualisierung, winhard 3D winhard 3D سطح مستوي / رووف مستوي
winhard 3D

winhard 3D
winhard 3D
winhard 3D

تحويل سطح لمنزل إلى حديقة قد يتطلب أموال طائلة، فتغطية الأرضية بالعشب على وجه الخصوص يعتبر مكلف جداً و لذلك فأفضل حل هو فقط تغطية أجزاء من الأرضية حسب التصميم. والذي سيعطي نفس المظهر الرائع و لكن بتكلفة أقل.

3.تأثيث السطح

Chicken Bar Monchos, Paletto's Furnature Paletto's Furnature بلكونات وشرفاتأثاث
Paletto&#39;s Furnature

Paletto's Furnature
Paletto&#39;s Furnature
Paletto's Furnature

تأثيث السطح لا يجب أن يكلفك الكثير. لأثاث ذو تكلفة بسيطة، عملي و مريح يمكنك استخدام كراسي و طاولات بلاستيكية أو تدوير بعض الأغراض القديمة للحصول على مقاعد رائعة مثل الإطارات و الباليتات.

4.فوائد حديقة السطح

Un Jardin suspendu, FIORELLINO paysagiste FIORELLINO paysagiste سطح مستوي / رووف مستوي
FIORELLINO paysagiste

FIORELLINO paysagiste
FIORELLINO paysagiste
FIORELLINO paysagiste

لتقليل التلوث في الجو والناتج عن عودام السيارات و المصانع و الورش و الذي أصبح في كل مكان الآن، فإنشاؤك لحديقة على السطح تساعد في تنقية الهواء، الحديقة أيضاً تعمل على عزل الصوت كما أنها تقلل درجة الحرارة، لا سيما أنها مشهد جيد و مريح للأعصاب.

5.حمام سباحة على السطح

Piscinas Lúdicas en Gresite | Pools in Gresite, INBECA Wellness Equipment INBECA Wellness Equipment مسبح
INBECA Wellness Equipment

INBECA Wellness Equipment
INBECA Wellness Equipment
INBECA Wellness Equipment

يمكنك استغلال مساحة السطح في عمل حمام سباحة أو جاكوزي، إذا كان السقف مصمم بحيث يتحمل هذا الحمل، ولكن قم يإستشارة المختصين قبل أن تأخذ هذه الخطوة.

6.​تغطية حالمة

homify سطح مستوي / رووف مستوي
homify

homify
homify
homify

بعمل تغطية للمساحة المستغلة في الجلوس فأنت تساهم في الحماية من أشعة الشمس والأمطار والذي يسمح بالخروج والاستمتاع بالجلسة الخارجية في كافة الظروف البيئية.

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7.توزيع جيد

Ogród na 2-POZIOMOWYM TARASIE przy penthouse, Ogrodowa Sceneria Ogrodowa Sceneria سطح مستوي / رووف مستوي
Ogrodowa Sceneria

Ogrodowa Sceneria
Ogrodowa Sceneria
Ogrodowa Sceneria

التصميم الجيد للسطح يسمح باستغلال السطح في عدة استخدامات، فجزء للجلسة عن طريق وضع مقاعد على شكل حرف L و جزء للحديقة، كما يظهر في هذا المثال، و الذي تم فصلهم عن طريق التدرج في المستويات و عمل كل جزء في مستوى خاص به.

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8.​التنوع في الخامات

Southbank, London, Urban Roof Gardens Urban Roof Gardens بلكونة أو شرفة
Urban Roof Gardens

Southbank, London

Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens

مزج المصمم بين الخامات في تصميم أرضية السطح، فدمج الحجارة مع الخشب لعمل مساحة للجلسة مميزة جداً و محاطة بإضائة جذابة و رومانسية. كما حرص على عمل أسوار عالية كعامل أمان مصاعف في حالة وجود أطفال و لتجنب أي حوادث، وفي هذا المثال تم استخدم خامتين من الأسوار، الزجاج و المعدن.

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تعرف على الأنواع المختلفة للأسطح

Private Villa, dal design office dal design office رووف
dal design office

dal design office
dal design office
dal design office

إن كنت مقبل على بناء منزل الأحلام، ولا تعلم أي أنواع الأسطح تختار له من بين الأنواع العديدة للأسطح، دعنا نخبرك فيما يلي عن أكثر الأنواع شيوعًا وانتشارًا:

  • السطح المستوي: هذا النوع من الأسطح يكون فيه السقف مستقيم بلا أي انحدارات أو ميول، ويتم استخدامه على نطاق واسع في المباني السكنية التي تتضمن عدد من الشقق موزعة على أكتر من طابق.
  • السطح المائل أو المنحدر: هذا النوع من الأسطح يكون مائل قليلاً في اتجاه واحد، وهو نوع عملي خاصة في البلدان التي يكثر بها سقوط الأمطار.
  • السطح الهرمي: تماما مثل اسمه، هو سطح على شكل هرمي، أي له أربعة جوانب، وهو شائع الاستخدام في المنازل الإنجليزية، وأكثر عملية مقارنة بالنوع المنحدر في التعامل مع الأمطار.
12 فكرة متنوعة لإكساب أروقة ومداخل منزلك إطلالة جذابة
ما رأيك في هذه الأفكار؟ 

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