8 أفكار لتصميم سطح المنزل على الطراز المودرن

إمتلاك مساحة على سطح المنزل هو كنز إذا تم استغلاله بالشكل الصحيح، فتحويل سطح منزلك إلى تراس يمكِنك من الحصول على مساحة لتجميع العائلة و الأصدقاء و لعمل حفلات الشواء والسمر، كما يمكِنك من الاستجمام والاستمتاع بالهواء الطلق بدون الخروج عن حدود منزلك.

جئنا لكم ببعض الأفكار والتصاميم لإلهامك للحصول على مساحة مستغلة بشكل صحيح..

