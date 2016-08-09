الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

تحديث منزل قديم لأخر حديث ب 73 ألف دولار

Marwa Hasan Marwa Hasan
Riqualificazione e arredo casa privata, Studio HAUS Studio HAUS حديقة
Loading admin actions …

جولتنا اليوم في منزل عائلي من تصميم HAUS، المنزل تم إعادة تصميمه على مساحة 270 متر مربع في سكيو في قلب إيطاليا. و كان الهدف من إعادة تصميمه هو إعطائه لمسة حديثة ومعاصره و تحويله إلى منزل على الطراز المودرن. فتعالوا معنا لنتعرف على نتائج التصميم النهائي..

المطبخ

Riqualificazione e arredo casa privata, Studio HAUS Studio HAUS مطبخ
Studio HAUS

Studio HAUS
Studio HAUS
Studio HAUS

المطبخ وغرفة الطعام هما جزئين مكونان لفراغ واحد مفتوح، المطبخ رائع به كل ما تحتاجه، فيحتوي على بار لتناول الإفطار، جزيرة لإعداد الطعام، الخزانات و سطح العمل مصممين من خامة الكوريان الأبيض، بينما الجزيرة الوسطى مصنوعة من الخشب و الذي يكسر برودة اللون الأبيض كما أنها تتباين مع الحائط الحجري الرمادي في خلفية المطبخ.

غرفة الطعام

Riqualificazione e arredo casa privata, Studio HAUS Studio HAUS غرفة السفرة
Studio HAUS

Studio HAUS
Studio HAUS
Studio HAUS

تتجانس غرفة الطعام مع المطبخ بشكل رائع مع الحفاظ على الطراز المودرن و الخطوط الواضحة. الطاولة مستطيلة و لونها أبيض يحيط بها 6 كراسي من الجلد الأسود ذوي هيكل معدني، و الذي يعطي الغرفة طابع رسمي مناسب لإستقبال الضيوف.

غرفة المعيشة

Riqualificazione e arredo casa privata, Studio HAUS Studio HAUS غرفة المعيشة
Studio HAUS

Studio HAUS
Studio HAUS
Studio HAUS

غرفة المعيشة هي غرفة إلتقاء العائلة و التي تعتبر قلب البيت. الأريكة مصممة باللون الرمادي الداكن و الذي يتباين بشكل قوي مع اللون الأبيض المغلف لكل من الحوائط، الأرضية والسقف، مع لمسة من اللون البنفسجي في الحائط و الوسائد و بعض الإكسسوارات، ليعطي لغرفة إثارة و دفئ.

غرفة جلوس خاصة

Riqualificazione e arredo casa privata, Studio HAUS Studio HAUS غرفة المعيشة
Studio HAUS

Studio HAUS
Studio HAUS
Studio HAUS

في هذه المساحة الشاسعة، قام المصمم بتلبية كل الاحتياجات. فبالإضافة لغرفة المعيشة، هناك مساحة صغيرة و خصوصية للجلوس. فهذه الغرفة مناسبة للحديث و خاصة مع تصميم الأريكتان المتقابلتان. الغرفة أنيقة و دافئة، بألوانها و تفاصيلها المريحة للأعصاب.

​غرفة النوم

Riqualificazione e arredo casa privata, Studio HAUS Studio HAUS غرفة نوم
Studio HAUS

Studio HAUS
Studio HAUS
Studio HAUS

غرفة النوم تتبع أسلوب المينمال في التصميم فيتضح لدينا أنها رائقة إلا من أثاث النوم فقط، الغرفة بالكامل من اللون االأبيض، حوائط، أسقف و أرضيات، و حتى الأثاث فالسرير و الطاولة الجانبية كله يأخذ اللون الأبيض. ولكن تم كسر برودة اللون الأبيض بغطاء السرير الأسود و أيضاً بالسجادة المزخرفة باللونين.

الحمام

Riqualificazione e arredo casa privata, Studio HAUS Studio HAUS حمام
Studio HAUS

Studio HAUS
Studio HAUS
Studio HAUS

الحمام في تصميمه هو إمتداد للغرف الخارجية، فالتجليد الحوائط والأرضية من بلاطات بيضاء اللون. و لكن تم كسر اللون الأبيض في مساحة الدوش المغلقة بباب زجاجي، فهي مبطنة ببلاطات سوداء على الجانبين و بلاطات منقوشة بنقشات مثيرة على الحائط في ظهر الدوش والذي يعتبر هو النقطة البصرية المميزة في الحمام.

الحديقة الخلفية

Riqualificazione e arredo casa privata, Studio HAUS Studio HAUS حديقة
Studio HAUS

Studio HAUS
Studio HAUS
Studio HAUS

الفناء الخلفى تم استغلاله بحيث يكون جلسة رائعة في الهواء الطلق وسط الأشجار و الشجيرات الكثيفة، على أرض ممهدة من الحصى و بأثاث بسيط يأخذ لون أحمر مثير ليضفي أناقة على الحديقة.

5 تصميمات ليخوت غير تقليدية
ما رأيك في هذا المنزل؟ شاركنا بتعليقك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً