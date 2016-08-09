تحديث منزل قديم لأخر حديث ب 73 ألف دولار

جولتنا اليوم في منزل عائلي من تصميم HAUS، المنزل تم إعادة تصميمه على مساحة 270 متر مربع في سكيو في قلب إيطاليا. و كان الهدف من إعادة تصميمه هو إعطائه لمسة حديثة ومعاصره و تحويله إلى منزل على الطراز المودرن. فتعالوا معنا لنتعرف على نتائج التصميم النهائي..