تحديث منزل قديم لأخر حديث ب 73 ألف دولار

جولتنا اليوم في منزل عائلي من تصميم HAUS، المنزل تم إعادة تصميمه على مساحة 270 متر مربع في سكيو في قلب إيطاليا. و كان الهدف من إعادة تصميمه هو إعطائه لمسة حديثة ومعاصره و تحويله إلى منزل على الطراز المودرن. فتعالوا معنا لنتعرف على نتائج التصميم النهائي..
المطبخ وغرفة الطعام هما جزئين مكونان لفراغ واحد مفتوح، المطبخ رائع به كل ما تحتاجه، فيحتوي على بار لتناول الإفطار، جزيرة لإعداد الطعام، الخزانات و سطح العمل مصممين من خامة الكوريان الأبيض، بينما الجزيرة الوسطى مصنوعة من الخشب و الذي يكسر برودة اللون الأبيض كما أنها تتباين مع الحائط الحجري الرمادي في خلفية المطبخ.
تتجانس غرفة الطعام مع المطبخ بشكل رائع مع الحفاظ على الطراز المودرن و الخطوط الواضحة. الطاولة مستطيلة و لونها أبيض يحيط بها 6 كراسي من الجلد الأسود ذوي هيكل معدني، و الذي يعطي الغرفة طابع رسمي مناسب لإستقبال الضيوف.
غرفة المعيشة هي غرفة إلتقاء العائلة و التي تعتبر قلب البيت. الأريكة مصممة باللون الرمادي الداكن و الذي يتباين بشكل قوي مع اللون الأبيض المغلف لكل من الحوائط، الأرضية والسقف، مع لمسة من اللون البنفسجي في الحائط و الوسائد و بعض الإكسسوارات، ليعطي لغرفة إثارة و دفئ.
في هذه المساحة الشاسعة، قام المصمم بتلبية كل الاحتياجات. فبالإضافة لغرفة المعيشة، هناك مساحة صغيرة و خصوصية للجلوس. فهذه الغرفة مناسبة للحديث و خاصة مع تصميم الأريكتان المتقابلتان. الغرفة أنيقة و دافئة، بألوانها و تفاصيلها المريحة للأعصاب.
غرفة النوم تتبع أسلوب المينمال في التصميم فيتضح لدينا أنها رائقة إلا من أثاث النوم فقط، الغرفة بالكامل من اللون االأبيض، حوائط، أسقف و أرضيات، و حتى الأثاث فالسرير و الطاولة الجانبية كله يأخذ اللون الأبيض. ولكن تم كسر برودة اللون الأبيض بغطاء السرير الأسود و أيضاً بالسجادة المزخرفة باللونين.
الحمام في تصميمه هو إمتداد للغرف الخارجية، فالتجليد الحوائط والأرضية من بلاطات بيضاء اللون. و لكن تم كسر اللون الأبيض في مساحة الدوش المغلقة بباب زجاجي، فهي مبطنة ببلاطات سوداء على الجانبين و بلاطات منقوشة بنقشات مثيرة على الحائط في ظهر الدوش والذي يعتبر هو النقطة البصرية المميزة في الحمام.
الفناء الخلفى تم استغلاله بحيث يكون جلسة رائعة في الهواء الطلق وسط الأشجار و الشجيرات الكثيفة، على أرض ممهدة من الحصى و بأثاث بسيط يأخذ لون أحمر مثير ليضفي أناقة على الحديقة.